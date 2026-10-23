Jika Ingin Menjaga Hubungan Tetap Kuat, Lakukan 5 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang menjaga hubungan tetap kuat. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang kuat tidak selalu dibangun dari momen-momen besar.



Bukan hanya dari liburan bersama, hadiah mahal, makan malam romantis, atau perayaan ulang tahun yang mewah. Justru, dalam banyak hubungan yang bertahan lama, kekuatan hubungan sering kali dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana: kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali setiap hari.



Pasangan yang terlihat sangat dekat mungkin bukan karena mereka tidak pernah bertengkar. Mereka juga bisa berbeda pendapat, merasa lelah, kecewa, atau mengalami masa ketika komunikasi terasa sulit. Namun, mereka memiliki kebiasaan tertentu yang membuat hubungan tetap terasa aman dan terhubung meskipun kehidupan sedang tidak mudah.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar seseorang mencintai pasangannya, tetapi juga oleh bagaimana cinta itu ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari.



Perhatian kecil, cara merespons ketika pasangan berbicara, kemampuan mengungkapkan penghargaan, hingga bagaimana seseorang memperbaiki keadaan setelah terjadi konflik dapat memberikan pengaruh besar terhadap kedekatan emosional.



Lalu, kebiasaan apa saja yang dapat membantu menjaga hubungan tetap kuat?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat lima kebiasaan sederhana yang layak dilakukan setiap hari.



1. Biasakan Saling Menyapa dan Benar-benar Memperhatikan



Kebiasaan pertama terlihat sangat sederhana: menyapa pasangan dengan penuh perhatian.



Ketika pasangan pulang, jangan hanya bertanya, "Sudah makan?" lalu kembali sibuk dengan ponsel. Ketika pasangan bangun di pagi hari, jangan hanya menjalani rutinitas tanpa interaksi.



Cobalah benar-benar memberikan perhatian.



Misalnya:



"Bagaimana harimu hari ini?"



"Kamu kelihatannya capek, ada sesuatu yang terjadi?"



"Senang kamu sudah pulang."



Atau bahkan hanya tersenyum dan memberikan pelukan.



Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele karena tidak membutuhkan banyak waktu. Namun, dalam hubungan, perhatian kecil dapat menjadi bentuk pesan emosional yang penting: "Aku melihatmu. Kamu penting bagiku."



Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diperhatikan dan dihargai oleh orang yang dekat dengannya. Karena itu, pasangan yang terbiasa saling memberikan perhatian kecil setiap hari biasanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertahankan rasa terhubung.



Yang penting bukan seberapa panjang percakapannya, melainkan kualitas perhatian yang diberikan.



Bayangkan dua situasi.



Dalam situasi pertama, seseorang bercerita tentang pekerjaannya sementara pasangannya terus melihat layar ponsel dan hanya menjawab, "Oh."



Dalam situasi kedua, pasangannya meletakkan ponsel, melihat wajahnya, lalu berkata, "Serius? Terus akhirnya bagaimana?"



Keduanya mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tetapi pengalaman emosionalnya sangat berbeda.



Dalam hubungan, perhatian adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling sederhana tetapi paling konsisten.



Jangan menunggu momen romantis untuk menunjukkan perhatian



Kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang menganggap bahwa perhatian harus diberikan dalam bentuk sesuatu yang besar.



Padahal, hubungan justru sering dibentuk oleh interaksi-interaksi kecil.



Membuatkan minuman.



Menanyakan apakah pasangan sudah makan.



Mengingat cerita yang pernah disampaikan beberapa hari lalu.



Mengirim pesan singkat ketika sedang sibuk.



Menyadari bahwa pasangan sedang tidak seperti biasanya.



Hal-hal tersebut mungkin tidak terlihat dramatis, tetapi jika dilakukan terus-menerus, pasangan dapat merasakan bahwa dirinya tidak sendirian dalam menjalani kehidupan.



2. Biasakan Mengungkapkan Apresiasi, Bukan Hanya Mengkritik



Ada pasangan yang sangat mudah mengatakan apa yang salah, tetapi lupa mengatakan apa yang sudah benar.



Ketika pasangan lupa melakukan sesuatu, kritik langsung muncul.



Ketika pasangan melakukan kesalahan, reaksinya cepat.



Namun ketika pasangan melakukan sesuatu yang baik, semuanya dianggap biasa.



Lama-kelamaan, hubungan dapat terasa seperti tempat seseorang terus-menerus dinilai, bukan tempat seseorang merasa dihargai.



Karena itu, biasakan mengungkapkan apresiasi setiap hari.



Tidak harus dengan kalimat romantis yang berlebihan.



Cukup mengatakan:



"Terima kasih sudah membantu tadi."



"Aku menghargai kamu sudah berusaha."



"Makasih sudah mendengarkan ceritaku."



"Aku senang kamu selalu mengingat hal-hal kecil."



"Aku tahu kamu sedang capek, tapi kamu tetap berusaha. Aku menghargainya."



Kalimat sederhana tersebut dapat memberikan efek yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.



Mengapa apresiasi penting?



Dalam hubungan jangka panjang, otak manusia dapat mulai terbiasa dengan keberadaan pasangan.



Hal-hal yang awalnya dianggap istimewa akhirnya menjadi rutinitas.



Dulu, pasangan memasakkan makanan mungkin terasa sangat berarti. Setelah bertahun-tahun, hal tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang "seharusnya" dilakukan.



Di sinilah apresiasi menjadi penting.



Apresiasi membantu kita kembali menyadari nilai dari hal-hal yang selama ini mulai dianggap biasa.



Bukan berarti kita harus memuji pasangan secara berlebihan.



Justru apresiasi yang paling kuat biasanya adalah apresiasi yang spesifik.



Daripada berkata:



"Kamu baik."



Lebih baik:



"Aku suka caramu tetap sabar ketika tadi kita berbeda pendapat."



Daripada:



"Terima kasih."



Cobalah:



"Terima kasih sudah menungguku meskipun kamu sebenarnya ingin pulang lebih cepat."



Semakin spesifik apresiasi tersebut, semakin terasa bahwa kita benar-benar memperhatikan usaha pasangan.



3. Luangkan Waktu untuk Berbicara Tanpa Gangguan



Kesibukan adalah salah satu hal yang perlahan dapat membuat pasangan menjauh.



Awalnya hanya karena pekerjaan.



Kemudian ada urusan rumah.



Ada media sosial.



Ada pekerjaan sampingan.



Ada anak.



Ada berbagai tanggung jawab.



Tanpa disadari, pasangan tinggal dalam rumah yang sama tetapi menjalani kehidupan emosional yang semakin terpisah.



Karena itu, salah satu kebiasaan yang sangat penting adalah memiliki waktu untuk berbicara tanpa gangguan.



Tidak harus satu jam.



Bahkan 10–15 menit setiap hari bisa menjadi awal yang baik jika dilakukan dengan konsisten.



Selama waktu tersebut, cobalah benar-benar hadir.



Letakkan ponsel.



Matikan televisi.



Jangan sambil bekerja.



Jangan langsung mengubah percakapan menjadi diskusi tentang tagihan, pekerjaan rumah, atau masalah.



Tanyakan sesuatu yang memungkinkan pasangan bercerita.



"Bagaimana perasaanmu hari ini?"



"Apa hal yang paling membuatmu senang hari ini?"



"Ada sesuatu yang membuatmu kepikiran?"



"Apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini?"



Pertanyaan seperti ini membuka ruang untuk kedekatan emosional.



Mendengarkan berbeda dengan menunggu giliran berbicara



Salah satu masalah dalam komunikasi pasangan adalah ketika seseorang sebenarnya tidak sedang mendengarkan.



Ia hanya menunggu pasangannya selesai berbicara supaya bisa memberikan jawaban.



Padahal, mendengarkan yang baik berarti berusaha memahami pengalaman pasangan.



Jika pasangan mengatakan:



"Aku benar-benar capek hari ini."



Respons yang kurang membantu mungkin:



"Aku juga capek."



Atau:



"Kamu pikir aku tidak capek?"



Respons tersebut mungkin benar secara fakta, tetapi tidak menjawab kebutuhan emosional pasangan.



Respons yang lebih terhubung bisa berupa:



"Kelihatannya hari ini berat sekali buat kamu."



Setelah itu, barulah percakapan berkembang.



Tujuannya bukan selalu memberikan solusi.



Kadang seseorang hanya ingin merasa bahwa perasaannya dipahami.



Dalam hubungan yang sehat, tidak setiap masalah harus langsung diperbaiki. Beberapa masalah hanya perlu didengarkan terlebih dahulu.



4. Jangan Membiarkan Konflik Berubah Menjadi Jarak yang Panjang



Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik.



Dua orang yang hidup bersama pasti memiliki perbedaan kebutuhan, kebiasaan, karakter, cara berpikir, dan harapan.



Karena itu, tujuan hubungan yang sehat bukanlah menghindari semua konflik.



Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pasangan menangani konflik tersebut.



Ketika sedang marah, manusia mudah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dikatakan.



Nada suara meninggi.



Muncul kata-kata seperti "kamu selalu..." atau "kamu tidak pernah..."



Masalah kecil berubah menjadi pertengkaran tentang semua kesalahan masa lalu.



Jika hal ini terus terjadi, konflik tidak lagi menjadi kesempatan untuk memahami satu sama lain, tetapi menjadi ancaman terhadap rasa aman dalam hubungan.



Karena itu, salah satu kebiasaan penting adalah belajar melakukan perbaikan setelah konflik.



Misalnya:



"Tadi aku terlalu keras. Maaf."



"Aku masih tidak setuju dengan pendapatmu, tapi aku tidak seharusnya bicara seperti itu."



"Aku ingin kita menyelesaikan ini tanpa saling menyakiti."



"Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, tapi aku tidak ingin menghindari masalah ini."



Kalimat seperti ini sangat penting karena menunjukkan bahwa konflik tidak berarti hubungan berakhir.



Meminta maaf bukan berarti kalah



Banyak orang menganggap meminta maaf berarti mengakui bahwa dirinya sepenuhnya salah.



Padahal, meminta maaf dapat berarti sesuatu yang lebih sederhana:



"Aku menyadari bahwa caraku memperlakukanmu tadi menyakitkan, dan aku ingin memperbaikinya."



Seseorang bisa tetap merasa dirinya memiliki alasan untuk marah sekaligus menyadari bahwa cara menyampaikannya tidak tepat.



Inilah yang disebut sebagai upaya memperbaiki hubungan setelah terjadi ketegangan.



Dan sering kali, kemampuan untuk memperbaiki hubungan jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah argumen.



Jangan menggunakan diam sebagai hukuman



Memberikan ruang untuk menenangkan diri berbeda dengan sengaja mendiamkan pasangan agar pasangan merasa takut, bersalah, atau tertekan.



Jika membutuhkan waktu, komunikasikan dengan jelas.



Misalnya:



"Aku sedang terlalu emosi. Aku ingin menenangkan diri dulu. Nanti malam kita lanjutkan pembicaraannya."



Kalimat sederhana ini jauh lebih sehat daripada menghilang tanpa penjelasan.



Tujuannya bukan menghindari konflik, tetapi menghindari konflik yang semakin merusak.



5. Biasakan Menunjukkan Kasih Sayang dalam Bentuk yang Dipahami Pasangan



Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merasakan kasih sayang.



Ada orang yang merasa dicintai ketika pasangannya memberikan kata-kata positif.



Ada yang lebih menghargai bantuan nyata.



Ada yang membutuhkan waktu berkualitas.



Ada pula yang merasa dekat melalui sentuhan fisik atau perhatian sederhana.



Masalahnya, seseorang sering memberikan kasih sayang dengan cara yang menurut dirinya paling nyaman, bukan dengan cara yang paling bermakna bagi pasangannya.



Misalnya, seseorang berpikir:



"Aku bekerja keras setiap hari untuk keluarga. Itu bukti aku sayang."



Namun pasangannya mungkin justru merasa:



"Aku tahu kamu bekerja keras, tapi aku ingin kamu meluangkan waktu untukku."



Keduanya sama-sama memiliki niat baik, tetapi bahasa emosionalnya berbeda.



Karena itu, penting untuk mengenali apa yang membuat pasangan merasa dicintai.



Tanyakan, jangan hanya menebak



Daripada terus menebak, tanyakan secara langsung.



"Apa yang membuat kamu merasa paling dihargai olehku?"



"Kalau sedang stres, apa yang paling kamu butuhkan dariku?"



"Kamu lebih suka aku mendengarkan atau membantu mencari solusi?"



"Hal kecil apa yang bisa aku lakukan agar kamu merasa lebih diperhatikan?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi dapat membuka percakapan yang sangat berarti.



Karena dalam hubungan, mencintai seseorang bukan hanya tentang memiliki perasaan cinta.



Cinta juga tentang belajar memahami bagaimana orang yang kita cintai menerima dan merasakan cinta tersebut.



Mengapa Kebiasaan Kecil Lebih Penting daripada Gestur Besar?



Salah satu alasan hubungan bisa perlahan melemah adalah karena seseorang terlalu fokus pada momen besar.



Ia berpikir:



"Nanti saat ulang tahun aku akan membuat sesuatu yang spesial."



"Nanti kalau sudah punya banyak uang kita akan liburan."



"Nanti kalau pekerjaan sudah selesai aku akan lebih banyak waktu untuk pasangan."



Masalahnya, "nanti" sering kali terlalu jauh.



Hubungan berlangsung hari ini.



Dan kedekatan emosional juga dibangun hari ini.



Sebuah hadiah mahal mungkin membuat pasangan bahagia selama beberapa hari. Tetapi perhatian kecil yang diberikan setiap hari dapat membangun pengalaman yang jauh lebih konsisten.



Senyuman ketika bertemu.



Pelukan sebelum tidur.



Ucapan terima kasih.



Mendengarkan cerita.



Meminta maaf setelah bertengkar.



Menanyakan keadaan pasangan.



Memberikan dukungan ketika pasangan mengalami hari yang buruk.



Semua itu mungkin terlihat biasa.



Tetapi hubungan yang kuat memang sering dibangun dari hal-hal yang biasa dilakukan dengan konsisten.



Tidak Perlu Menjadi Pasangan yang Sempurna



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Menjaga hubungan tetap kuat bukan berarti harus menjadi pasangan yang sempurna.



Anda akan tetap lupa.



Anda akan tetap salah bicara.



Anda mungkin tetap merasa kesal.



Akan ada hari ketika Anda terlalu lelah untuk berbicara panjang.



Akan ada konflik.



Akan ada perbedaan pendapat.



Itu semua bagian dari hubungan manusia.



Yang membedakan hubungan yang sehat bukan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan kedua orang untuk kembali terhubung setelah menghadapi masalah.



Jadi, jangan menunggu sampai hubungan terasa jauh untuk mulai memperbaikinya.



Jangan menunggu pertengkaran besar untuk mulai belajar berkomunikasi.



Jangan menunggu pasangan mengeluh karena merasa tidak dihargai.



Mulailah dari hal-hal kecil.



Hari ini, mungkin cukup dengan meletakkan ponsel ketika pasangan berbicara.



Besok, mungkin dengan mengucapkan terima kasih.



Lusa, mungkin dengan memberikan pelukan lebih lama.



Dan ketika terjadi konflik, cobalah menjadi orang pertama yang mengatakan:



"Yuk, kita bicarakan baik-baik."



Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat.



Hubungan yang kuat juga tentang dua orang yang setiap hari memilih untuk saling memperhatikan, saling memahami, dan terus memperbaiki cara mereka mencintai satu sama lain.



Lima kebiasaan tersebut terlihat sederhana:



Saling menyapa dan benar-benar memperhatikan.



Mengungkapkan apresiasi setiap hari.



Meluangkan waktu untuk berbicara tanpa gangguan.



Belajar memperbaiki hubungan setelah konflik.



Menunjukkan kasih sayang dengan cara yang bermakna bagi pasangan.



Tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna.



Yang jauh lebih penting adalah melakukannya secara konsisten.



Sebab dalam hubungan jangka panjang, cinta bukan hanya sesuatu yang dirasakan di dalam hati.



