Cara Berbicara dengan Anak Mengenai Topik-Topik yang Sulit: Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Berbicara dengan anak mengenai topik yang sulit bukanlah tugas yang mudah.

Orang tua mungkin ingin menjelaskan tentang kematian, perceraian, perundungan, kekerasan, penyakit, kegagalan, konflik keluarga, masalah keuangan, perubahan tubuh, pergaulan, bahkan isu yang sedang ramai di internet. Namun, sering kali muncul kekhawatiran: Apakah anak sudah cukup besar untuk mengetahuinya? Bagaimana kalau ia takut? Apakah penjelasan saya justru membuatnya semakin cemas?

Kekhawatiran tersebut sangat wajar.

Masalahnya, menghindari percakapan sulit tidak selalu membuat anak lebih aman. Anak tetap dapat mengetahui sesuatu dari teman, media sosial, internet, televisi, atau percakapan orang dewasa yang tidak sengaja mereka dengar. Bedanya, jika informasi tersebut datang tanpa pendampingan orang tua, anak mungkin harus menafsirkannya sendiri.

Dalam psikologi perkembangan, percakapan seperti ini bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang bagaimana orang tua menyampaikannya.

Anak membutuhkan informasi yang sesuai dengan usianya, tetapi mereka juga membutuhkan rasa aman. Mereka perlu mengetahui bahwa ketika dunia terasa membingungkan atau menakutkan, masih ada orang dewasa yang dapat mereka datangi.

Lalu, bagaimana cara melakukannya?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat 7 strategi psikologis yang dapat membantu orang tua berbicara dengan anak mengenai topik-topik yang sulit.

1. Mulailah dengan Mendengarkan, Bukan Langsung Memberikan Ceramah

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika menghadapi pertanyaan sulit adalah terlalu cepat memberikan penjelasan.

Misalnya, anak bertanya:

"Kenapa teman aku bilang orang tuanya mau cerai?"

Orang tua mungkin langsung menjelaskan panjang lebar mengenai perceraian, hubungan suami istri, atau bagaimana keluarga seharusnya bertahan.

Padahal, pertanyaan anak mungkin jauh lebih sederhana.