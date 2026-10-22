MAHAVIRA Gandeng Artisan Pembatik, Bawa Batik Tulis ke Panggung Luxury Menswear

Menggandeng para artisan pembatik Nusantara, MAHAVIRA luncurkan koleksi bertema Urban Nobility.
JawaPos.com – Menggandeng para artisan pembatik Nusantara, MAHAVIRA luncurkan koleksi bertema Urban Nobility.
Bagi MAHAVIRA, batik bukan sekadar motif atau pemanis busana. Di balik setiap helai kain ada pengetahuan, keterampilan, identitas daerah, dan cerita dari tangan-tangan yang menjaganya. Karena itu, para artisan ditempatkan sebagai mitra, bukan sekadar pemasok.
Peran Saling Melengkapi
Dalam kemitraan ini, pembagian perannya jelas. Artisan membawa keahlian, pengetahuan, dan karakter wastra. MAHAVIRA mengembangkan interpretasi desain, konstruksi busana, serta pendekatan pasar yang membuka kemungkinan baru bagi pemanfaatan batik tulis.
Kolaborasi itu diharapkan mempertemukan kekuatan tradisi dengan kebutuhan konsumen masa kini, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan bersama. Dengan begitu, karya para perajin bisa mendapat ruang apresiasi yang lebih luas lewat desain dan pasar yang baru.
Batik Tulis dari Empat Daerah
Koleksi debut “Urban Nobility” mengangkat batik tulis dari empat daerah, yaitu Madura, Indramayu, Pekalongan, dan Banyumas. Kekayaan motif dan karakter tiap daerah diterjemahkan ke dalam busana pria berpotongan modern.
Perpaduan itu menunjukkan bahwa wastra Nusantara bisa melampaui penggunaan konvensional. Batik menjadi bagian dari luxury ready-to-wear yang serbaguna, bisa dikenakan dalam suasana formal maupun nonformal.
Reversible Jacket sebagai Signature
Produk andalan MAHAVIRA adalah reversible jacket. Tersedia dalam varian bomber jacket, track jacket, boxy jacket, dan shirt jacket dengan double zipper. Konsep dua sisinya memberi pemakai pilihan tampilan dalam satu produk, sekaligus membuka ruang kreatif agar batik tulis berpadu dengan material polos.
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