Panggung Sustainable Modest Fashion, Dari Wastra Nusantara Menjadi Nilai Tambah Komersial

Perhelatan IN2MOTIONFEST X JMFW. (IST)
JawaPos.com - Kekuatan utama sustainable modest fashion Indonesia terletak pada pemanfaatan wastra Nusantara sebagai identitas dan diferensiasi produk di pasar internasional.
Lebih dari 250 desainer dan brand menampilkan keragaman kain lokal dari seluruh pelosok negeri di atas panggung pameran dagang (trade show) berstandar internasional. Salah satunya dalam perhelatan IN2MOTIONFEST X JMFW.
Komitmen pembinaan terhadap UMKM wastra terus digencarkan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan (KPw) di seluruh daerah sejak pengenalan program Industri Kreatif Syariah (IKRA) pada 2018. Melalui ajang ini, produk-produk lokal dikandangkan sejajar dengan karya desainer papan atas.
Kehadiran ragam motif dan teknik tenun/batik dari Aceh hingga Papua Barat membuktikan bahwa kain tradisional memiliki nilai jual tinggi ketika dipadukan dengan desain busana modern:
Tak hanya itu, jajaran desainer kenamaan nasional seperti Deden Siswanto, Itang Yunasz, Ali Charisma, Wignyo, Ayu Dyah Andari, hingga Khanaan turut memperkuat struktur industri fesyen berbasis budaya. Brand-brand besar seperti Buttonscarves, Dian Pelangi, ViviZubedi, SI.SE.SA, hingga Zaskia Sungkar Signature juga makin mempertegas skala bisnis pameran ini.
Kolaborasi Global dan Penguatan Infrastruktur B2B
Guna menembus pasar internasional, IN2MOTIONFEST X JMFW menghadirkan kolaborasi lintas negara. Desainer dari 10 negara memperagakan rancangan mereka yang dipadukan dengan wastra serta produk hijab dari brand lokal Indonesia.
Ada Khanijo (India) menggabungkan desainnya dengan kerajinan Tenun Gedogan Baduy. Lalu Variante (Malaysia) memanfaatkan Wastra Griya Kain Tuan Kentang.
Sedangkan Desainer asal Uni Emirat Arab (Joulia Couture), Taiwan (Erika Chung), Uzbekistan (Suzani by Kasimbaeva), Korea (Phenomenon Seeper), hingga Turkiye (Ziya Kocaturk) memadukan karya mereka dengan produk hijab dari NBRS, BYLILU, dan Kisera.
Jika melihat sudut pandang bisnis, perhelatan ini tidak hanya berhenti pada peragaan busana (fashion show) semata. Penyelenggara menyiagakan zona pameran terstruktur, program Wastra Business Matching, serta menghadirkan buyers internasional demi membuka kran transaksi wholesale maupun ritel global.
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