Tak Perlu Skincare Mahal, Ini 5 Cara Alami Meredakan Mata Bengkak Setelah Menangis

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami ketika seseorang merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, setelah menangis cukup lama, area di sekitar mata terkadang terlihat bengkak, kemerahan, dan terasa kurang nyaman.
Kondisi mata sembap dapat terjadi akibat penumpukan cairan di jaringan sekitar mata serta iritasi karena mengusapnya berulang kali. Meski umumnya berangsur membaik dengan sendirinya, pembengkakan tersebut bisa mengganggu penampilan dan menimbulkan rasa tidak nyaman.
Kabar baiknya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi mata bengkak setelah menangis. Kamu tidak harus menggunakan produk perawatan yang mahal karena beberapa metode praktis bisa menjadi pilihan awal.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan mata bengkak setelah menangis.
Kompres dingin menjadi salah satu cara praktis untuk membantu mengurangi pembengkakan di sekitar mata. Suhu dingin dapat membantu menyempitkan pembuluh darah sementara sehingga area yang sembap terasa lebih nyaman.
Kamu bisa menggunakan waslap bersih yang dibasahi air dingin. Alternatif lainnya adalah sendok yang telah didinginkan, asalkan permukaannya bersih dan tidak terlalu dingin.
Tempelkan kompres pada kelopak mata yang tertutup selama sekitar 5–10 menit. Lakukan dengan lembut dan jangan menekan bola mata.
Jika menggunakan benda dingin dari lemari es, bungkus terlebih dahulu dengan kain bersih. Hindari menempelkan es secara langsung pada kulit karena dapat menyebabkan iritasi.
Mentimun sering digunakan sebagai perawatan sederhana untuk memberikan sensasi segar pada area mata.
Kandungan airnya yang tinggi membantu memberikan kelembapan pada permukaan kulit, sedangkan suhu dingin dari mentimun yang disimpan di lemari es dapat membantu meredakan rasa tidak nyaman akibat pembengkakan.
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Jawa Pos
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