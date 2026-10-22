Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.39 WIB

Tak Perlu Skincare Mahal, Ini 5 Cara Alami Meredakan Mata Bengkak Setelah Menangis

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami ketika seseorang merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, setelah menangis cukup lama, area di sekitar mata terkadang terlihat bengkak, kemerahan, dan terasa kurang nyaman.

Kondisi mata sembap dapat terjadi akibat penumpukan cairan di jaringan sekitar mata serta iritasi karena mengusapnya berulang kali. Meski umumnya berangsur membaik dengan sendirinya, pembengkakan tersebut bisa mengganggu penampilan dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kabar baiknya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi mata bengkak setelah menangis. Kamu tidak harus menggunakan produk perawatan yang mahal karena beberapa metode praktis bisa menjadi pilihan awal.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan mata bengkak setelah menangis.

1. Kompres Mata Menggunakan Air Dingin

Kompres dingin menjadi salah satu cara praktis untuk membantu mengurangi pembengkakan di sekitar mata. Suhu dingin dapat membantu menyempitkan pembuluh darah sementara sehingga area yang sembap terasa lebih nyaman.

Kamu bisa menggunakan waslap bersih yang dibasahi air dingin. Alternatif lainnya adalah sendok yang telah didinginkan, asalkan permukaannya bersih dan tidak terlalu dingin.

Tempelkan kompres pada kelopak mata yang tertutup selama sekitar 5–10 menit. Lakukan dengan lembut dan jangan menekan bola mata.

Jika menggunakan benda dingin dari lemari es, bungkus terlebih dahulu dengan kain bersih. Hindari menempelkan es secara langsung pada kulit karena dapat menyebabkan iritasi.

2. Manfaatkan Irisan Mentimun yang Dingin

Mentimun sering digunakan sebagai perawatan sederhana untuk memberikan sensasi segar pada area mata.

Kandungan airnya yang tinggi membantu memberikan kelembapan pada permukaan kulit, sedangkan suhu dingin dari mentimun yang disimpan di lemari es dapat membantu meredakan rasa tidak nyaman akibat pembengkakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Tips Kehidupan Sehari-hari Introvert agar Lebih Percaya Diri dan Nyaman dalam Menjalani Hidup - Image
Kepribadian

11 Tips Kehidupan Sehari-hari Introvert agar Lebih Percaya Diri dan Nyaman dalam Menjalani Hidup

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Waspada Cuaca Panas, Inilah 5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Beraktivitas di Luar Ruangan - Image
Lifestyle

Waspada Cuaca Panas, Inilah 5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.31 WIB

9 Cara Berpikir Stoik agar Tetap Tenang di Tengah Masalah Hidup yang Silih Berganti - Image
Lifestyle

9 Cara Berpikir Stoik agar Tetap Tenang di Tengah Masalah Hidup yang Silih Berganti

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore