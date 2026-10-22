Sering Canggung saat Kumpul Keluarga? Kenali 7 Tanda Hubungan dengan Saudara Kurang Harmonis

JawaPos.com – Hubungan antara kakak dan adik tidak selalu berjalan harmonis sepanjang hidup. Ada saudara kandung yang tumbuh menjadi teman terdekat, tetapi ada pula yang justru semakin berjarak seiring bertambahnya usia.

Perbedaan karakter, persaingan sejak kecil, pola asuh orang tua, hingga konflik yang tidak pernah diselesaikan dapat memengaruhi kedekatan di antara saudara. Pengalaman tersebut terkadang terbawa hingga dewasa dan membuat komunikasi terasa canggung.

Hubungan yang kurang akrab tidak selalu berarti adanya kebencian. Dalam beberapa keadaan, seseorang mungkin memilih menjaga jarak karena merasa lelah menghadapi konflik, sulit mengungkapkan perasaan, atau belum menemukan cara yang tepat untuk memperbaiki hubungan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri yang dapat menggambarkan dinamika hubungan yang kurang harmonis antara saudara kandung. Meski demikian, tanda-tanda ini bukan alat diagnosis dan tidak selalu dialami oleh setiap orang yang hubungannya renggang dengan keluarga.

Berikut ulasannya.

1. Sering Membandingkan Diri dengan Saudara Kandung Persaingan antara kakak dan adik merupakan hal yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga. Namun, perbandingan yang terus-menerus bisa menjadi masalah ketika seseorang merasa harus selalu lebih unggul agar mendapatkan pengakuan.

Sebagian orang tumbuh dengan anggapan bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua bergantung pada prestasi, perilaku, atau pencapaian mereka dibandingkan saudara lainnya.

Akibatnya, keberhasilan kakak atau adik justru dapat memunculkan rasa iri, kecewa, atau perasaan tertinggal. Pencapaian saudara yang seharusnya menjadi kabar menggembirakan malah dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri.

Jika pola ini terus berlangsung, hubungan dapat berubah menjadi persaingan yang sulit dihentikan. Interaksi sehari-hari pun berisiko dipenuhi keinginan untuk membuktikan siapa yang lebih berhasil.