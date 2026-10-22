Sering Canggung saat Kumpul Keluarga? Kenali 7 Tanda Hubungan dengan Saudara Kurang Harmonis

seseorang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan saudara kandungnya./Freepik/EyeEm
JawaPos.com – Hubungan antara kakak dan adik tidak selalu berjalan harmonis sepanjang hidup. Ada saudara kandung yang tumbuh menjadi teman terdekat, tetapi ada pula yang justru semakin berjarak seiring bertambahnya usia.
Perbedaan karakter, persaingan sejak kecil, pola asuh orang tua, hingga konflik yang tidak pernah diselesaikan dapat memengaruhi kedekatan di antara saudara. Pengalaman tersebut terkadang terbawa hingga dewasa dan membuat komunikasi terasa canggung.
Hubungan yang kurang akrab tidak selalu berarti adanya kebencian. Dalam beberapa keadaan, seseorang mungkin memilih menjaga jarak karena merasa lelah menghadapi konflik, sulit mengungkapkan perasaan, atau belum menemukan cara yang tepat untuk memperbaiki hubungan.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri yang dapat menggambarkan dinamika hubungan yang kurang harmonis antara saudara kandung. Meski demikian, tanda-tanda ini bukan alat diagnosis dan tidak selalu dialami oleh setiap orang yang hubungannya renggang dengan keluarga.
Berikut ulasannya.
Persaingan antara kakak dan adik merupakan hal yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga. Namun, perbandingan yang terus-menerus bisa menjadi masalah ketika seseorang merasa harus selalu lebih unggul agar mendapatkan pengakuan.
Sebagian orang tumbuh dengan anggapan bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua bergantung pada prestasi, perilaku, atau pencapaian mereka dibandingkan saudara lainnya.
Akibatnya, keberhasilan kakak atau adik justru dapat memunculkan rasa iri, kecewa, atau perasaan tertinggal. Pencapaian saudara yang seharusnya menjadi kabar menggembirakan malah dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri.
Jika pola ini terus berlangsung, hubungan dapat berubah menjadi persaingan yang sulit dihentikan. Interaksi sehari-hari pun berisiko dipenuhi keinginan untuk membuktikan siapa yang lebih berhasil.
Membangun hubungan yang lebih sehat dapat dimulai dengan menyadari bahwa setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan pencapaian yang berbeda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022