Sering Tertukar, Ini Perbedaan Gaya Hidup Vs Kebutuhan Hidup agar Keuangan Tetap Aman

JawaPos.com-Kebutuhan hidup dan gaya hidup merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun berbeda, keduanya saling berkaitan.

Kebutuhan hidup seseorang juga dapat mempengaruhi gaya hidup (life style). Terutama saat ini, batas antara keduanya semakin kabur.

Hal ini dipengaruhi oleh tren media sosial dari algoritma FYP yang terus memaparkan standar hidup, mulai dari makanan viral, produk kecantikan, elektronik, sampai trens fashion terbaru. Paparan tersebut yang perlahan akhirnya dianggap sebagai kebutuhan agar tidak tertinggal dari tren (FOMO).

Akibatnya, keinginan untuk mengikuti tren dapat meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan. Jika pengeluaran terus bertambah tanpa perencanaan matang, kondisi finansial dapat terganggu dan kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan justru terabaikan.

Oleh sebab itu, in this economy anda perlu bijak dalam membedakan prinsip dasar kebutuhan hidup dan gaya hidup.

Menjalani gaya hidup tertentu bukanlah sebuah kesalahan selama pengeluarannya sesuai dengan kemampuan finansial.

Namun, gaya hidup dapat menjadi masalah saat pengeluarannya memicu risiko berutang, stres finansial, kesulitan menabung, serta tidak memiliki dana darurat.

Melansir informasi dari laman insights dan unisbank pada (22/10) berikut perbedaan mendasar antara kebutuhan hidup dan gaya hidup yang perlu anda ketahui sebagai petunjuk untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak.

Kebutuhan Hidup

Secara umum, kebutuhan hidup dipahami sebagai hal yang diperlukan seseorang untuk menunjang keberlangsungan harian dan bertahan hidup baik secara fisik maupun emosional. kebutuhan harus dipenuhi karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan aktivitas sehari-hari.