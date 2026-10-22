Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.48 WIB

Sering Tertukar, Ini Perbedaan Gaya Hidup Vs Kebutuhan Hidup agar Keuangan Tetap Aman

Ilustrasi contoh gaya hidup dan kebutuhan hidup/Magnific - Image

Ilustrasi contoh gaya hidup dan kebutuhan hidup/Magnific

JawaPos.com-Kebutuhan hidup dan gaya hidup merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun berbeda, keduanya saling berkaitan.

Kebutuhan hidup seseorang juga dapat mempengaruhi gaya hidup (life style). Terutama saat ini, batas antara keduanya semakin kabur.

Hal ini dipengaruhi oleh tren media sosial dari algoritma FYP yang terus memaparkan standar hidup, mulai dari makanan viral, produk kecantikan, elektronik, sampai trens fashion terbaru. Paparan tersebut yang perlahan akhirnya dianggap sebagai kebutuhan agar tidak tertinggal dari tren (FOMO).

Akibatnya, keinginan untuk mengikuti tren dapat meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan. Jika pengeluaran terus bertambah tanpa perencanaan matang, kondisi finansial dapat terganggu dan kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan justru terabaikan.

Oleh sebab itu, in this economy anda perlu bijak dalam membedakan prinsip dasar kebutuhan hidup dan gaya hidup

Menjalani gaya hidup tertentu bukanlah sebuah kesalahan selama pengeluarannya sesuai dengan kemampuan finansial.

Namun, gaya hidup dapat menjadi masalah saat pengeluarannya memicu risiko berutang, stres finansial, kesulitan menabung, serta tidak memiliki dana darurat.

Melansir informasi dari laman insights dan unisbank pada (22/10) berikut perbedaan mendasar antara kebutuhan hidup dan gaya hidup yang perlu anda ketahui sebagai petunjuk untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak.

Secara umum, kebutuhan hidup dipahami sebagai hal yang diperlukan seseorang untuk menunjang keberlangsungan harian dan bertahan hidup baik secara fisik maupun emosional. kebutuhan harus dipenuhi karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan aktivitas sehari-hari.

Kebutuhan hidup mencangkup makanan pokok dan bahan pangan rumah seperti beras, telur, ayam, tempe, wortel, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, susu, gula, garam, dan buah-buahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Soal Barang Mahal, 7 Cara Ini Bisa Membuat Gaya Hidup Terlihat Mewah - Image
Lifestyle

Bukan Soal Barang Mahal, 7 Cara Ini Bisa Membuat Gaya Hidup Terlihat Mewah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.26 WIB

Bukan Soal Barang Mahal, Ini 6 Gaya Hidup yang Memancarkan Kesan Berkelas - Image
Lifestyle

Bukan Soal Barang Mahal, Ini 6 Gaya Hidup yang Memancarkan Kesan Berkelas

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.33 WIB

Dari Tradisi Jepang ke Menu Sehari-hari, Matcha Makin Dekat dengan Gaya Hidup  - Image
Lifestyle

Dari Tradisi Jepang ke Menu Sehari-hari, Matcha Makin Dekat dengan Gaya Hidup 

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.09 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore