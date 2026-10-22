Renda, Ruffle, dan Harga Mahal Tak Halangi Popularitas Gaya Gothic Lolita Jepang di Eropa

JawaPos.com - Gaya busana Gothic Lolita asal Jepang semakin digemari di Eropa. Berbekal renda, kerutan kain, dan detail dekoratif yang rumit, gaya ini menarik penggemar lintas negara sekaligus mendorong merek fesyen Jepang memperluas pasar di benua yang ikut menginspirasi lahirnya gaya tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (22/10), Gothic Lolita, yang kerap disingkat Goth-Loli, memadukan elemen busana Eropa dengan selera fesyen Jepang. Popularitasnya terus berkembang di Eropa, tempat para penggemar membangun komunitas dan menggelar pertemuan untuk berbagi kecintaan terhadap gaya busana tersebut.

Pada Agustus lalu, sekitar 70 penggemar berkumpul di sebuah restoran di pusat Berlin, Jerman, untuk menghadiri acara tea party yang diselenggarakan merek fesyen Jepang Atelier Pierrot. Acara tersebut menjadi pertemuan pertama yang digelar brand itu di ibu kota Jerman.

Mengenakan busana penuh detail renda, kerutan, dan ornamen lainnya, para peserta menikmati kue dan makanan manis, berfoto, serta bertukar tips seputar fesyen. Beberapa di antaranya bahkan datang dari Belgia, Irlandia, dan Polandia.

Henriette, 37, warga Dresden di Jerman timur, telah menyukai gaya Gothic Lolita selama hampir 20 tahun.

“Busananya indah. Dan orang Jepang, ketika melakukan sesuatu, mereka melakukannya dengan sepenuh hati,” katanya.

Menurut Henriette, penggemar Gothic Lolita di Jerman rutin mengadakan pertemuan setiap satu atau dua bulan. Acara tersebut terkadang dihadiri peserta dari negara-negara Eropa lainnya.

Namun, daya tarik terbesar bagi Henriette bukan sekadar pakaian.

“Keindahannya memang menyenangkan. Namun, bisa saling mengenal, itulah yang terbaik,” ujarnya.