7 Alasan Mengapa Kebiasaan Berdoa Dapat Mendorong Sikap Positif Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kebiasaan berdoa. (Magnific)

JawaPos.com - Berdoa merupakan kebiasaan yang telah dilakukan manusia selama berabad-abad. Dalam kehidupan beragama, doa bukan hanya menjadi bentuk komunikasi spiritual dengan Tuhan, tetapi juga sering menjadi ruang untuk mengungkapkan harapan, rasa syukur, kekhawatiran, penyesalan, hingga keinginan untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi kehidupan.



Menariknya, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan berdoa juga dapat memiliki kaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan psikologis. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara praktik keagamaan seperti doa dengan emosi positif, kemampuan menghadapi tekanan, optimisme, makna hidup, serta kesejahteraan mental. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu sama bagi setiap orang dan sangat dipengaruhi oleh isi doa, cara seseorang memaknainya, serta hubungan spiritual yang dimilikinya.



Dengan kata lain, psikologi tidak perlu menilai apakah doa "benar" atau "salah" secara teologis.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), psikologi dapat melihat bagaimana aktivitas berdoa berhubungan dengan pikiran, emosi, perilaku, dan cara seseorang menghadapi kehidupannya.



Lalu, mengapa kebiasaan berdoa dapat mendorong sikap yang lebih positif?



1. Berdoa Memberikan Ruang untuk Menenangkan Pikiran



Salah satu alasan yang paling mudah dipahami adalah bahwa berdoa dapat menjadi momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan.



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghadapi berbagai tekanan: pekerjaan, masalah keluarga, persoalan keuangan, hubungan sosial, pendidikan, maupun ketidakpastian mengenai masa depan. Ketika pikiran terus menerus memikirkan masalah, seseorang dapat mengalami kelelahan mental.



Berdoa memberikan kesempatan untuk mengambil jeda.



Ketika seseorang berdoa dengan tenang, ia biasanya mengurangi aktivitas yang sebelumnya memenuhi pikirannya dan mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang dianggap lebih bermakna. Dalam proses tersebut, seseorang dapat menyusun kembali pikirannya dan memberikan jarak psikologis terhadap masalah yang sedang dihadapi.



Dari perspektif psikologi, kemampuan mengambil jarak dari tekanan dapat membantu proses regulasi emosi. Seseorang tidak lagi hanya bereaksi secara spontan terhadap masalah, tetapi memiliki kesempatan untuk memikirkan bagaimana ia ingin merespons keadaan tersebut.



Penelitian mengenai doa sebagai coping juga menunjukkan bahwa doa dapat dipahami sebagai salah satu cara yang digunakan seseorang untuk menghadapi tekanan dan mengurangi distress.



Contohnya sederhana.



Seseorang yang baru saja mendapatkan kabar buruk mungkin langsung merasa panik. Jika ia kemudian mengambil waktu untuk berdoa, menarik napas, mengungkapkan kekhawatirannya, dan memohon kekuatan, proses tersebut dapat membantu dirinya berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan.



Masalahnya mungkin belum hilang.



Namun, cara seseorang memandang masalah tersebut dapat berubah.



Dan perubahan cara merespons inilah yang dapat menjadi awal dari sikap yang lebih positif.



2. Berdoa Dapat Menumbuhkan Rasa Syukur



Sikap positif tidak selalu berarti selalu merasa bahagia. Salah satu bentuk sikap positif adalah kemampuan melihat hal-hal baik yang masih dimiliki seseorang meskipun kehidupannya tidak sempurna.



Doa dapat menjadi sarana untuk membangun kebiasaan tersebut, terutama ketika doa berisi ungkapan syukur.



Misalnya, seseorang tidak hanya berdoa ketika mengalami kesulitan. Ia juga meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih atas kesehatan, keluarga, kesempatan bekerja, makanan, teman, atau pengalaman sederhana yang dimilikinya.



Secara psikologis, kebiasaan mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang dianggap bernilai dapat membantu seseorang tidak terjebak sepenuhnya dalam kekurangan.



Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai berbagai bentuk doa. Salah satu penelitian menemukan bahwa doa yang berorientasi pada pemujaan dan rasa syukur memiliki hubungan yang konsisten dengan beberapa ukuran subjective well-being seperti optimisme, kepuasan hidup, harga diri, dan makna hidup.



Menariknya, mekanisme ini dapat dijelaskan dengan cara sederhana.



Apa yang sering kita perhatikan akan memengaruhi cara kita memandang kehidupan.



Jika seseorang terus menerus memperhatikan kegagalan, kekurangan, dan masalah, dunia dapat terasa semakin berat. Sebaliknya, ketika seseorang secara rutin mengingat hal-hal yang patut disyukuri, ia memberikan ruang bagi pengalaman positif untuk ikut hadir dalam kesadarannya.



Karena itu, kebiasaan berdoa yang mengandung rasa syukur dapat menjadi semacam "latihan perhatian" terhadap hal-hal positif.



3. Berdoa Dapat Membantu Seseorang Menghadapi Stres



Stres merupakan bagian dari kehidupan. Masalahnya bukan selalu apakah seseorang mengalami stres atau tidak, tetapi bagaimana ia menghadapinya.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi tekanan sering disebut sebagai coping.



Doa dapat menjadi salah satu bentuk spiritual coping, yaitu penggunaan keyakinan dan praktik spiritual untuk menghadapi situasi yang sulit.



Ketika seseorang mengalami masalah, doa dapat memberinya ruang untuk mengatakan:



"Ini memang berat, tetapi saya tidak harus menghadapinya sendirian."



Perasaan tersebut dapat memberikan dukungan psikologis.



Sebuah tinjauan terhadap penelitian tentang private prayer menemukan bahwa beberapa studi menghubungkan doa dengan tingkat depresi yang lebih rendah serta peningkatan optimisme dan coping. Namun, peneliti juga menekankan bahwa sebagian besar bukti tersebut bersifat observasional sehingga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa doa secara langsung menyebabkan perbaikan kesehatan mental.



Penelitian yang lebih baru mengenai perilaku keagamaan sehari-hari juga menemukan bahwa praktik keagamaan harian berkaitan dengan afek yang lebih positif dan dapat membantu meredam hubungan antara tekanan sehari-hari dan kondisi emosional.



Artinya, kebiasaan spiritual yang dilakukan secara rutin mungkin membantu seseorang menghadapi naik-turunnya kehidupan sehari-hari.



Tetapi penting untuk memahami bahwa doa bukan berarti seseorang tidak perlu melakukan tindakan nyata.



Berdoa dapat membantu seseorang memperoleh ketenangan, sementara tindakan tetap diperlukan untuk menyelesaikan persoalan.



Misalnya, seseorang yang mengalami masalah pekerjaan dapat berdoa agar diberi ketenangan dan jalan keluar. Setelah itu, ia tetap perlu mengevaluasi pekerjaannya, berdiskusi dengan pihak terkait, mencari solusi, atau mempelajari keterampilan baru.



Doa dan tindakan tidak harus dipertentangkan.



Dalam banyak situasi, keduanya dapat berjalan bersama.



4. Berdoa Dapat Membangun Harapan dan Optimisme



Sikap positif sangat berkaitan dengan kemampuan melihat kemungkinan bahwa keadaan dapat menjadi lebih baik.



Harapan tidak berarti menganggap semua masalah pasti selesai dengan sendirinya. Harapan lebih dekat dengan keyakinan bahwa masih ada kemungkinan untuk bergerak menuju keadaan yang lebih baik.



Doa dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan harapan tersebut.



Ketika seseorang berdoa, ia biasanya mengarahkan pikirannya kepada sesuatu yang diharapkan: kesehatan, keberhasilan, keselamatan, kedamaian, kekuatan, petunjuk, atau masa depan yang lebih baik.



Proses tersebut dapat membantu seseorang mempertahankan orientasi terhadap masa depan.



Penelitian tentang doa dan subjective well-being menemukan bahwa bentuk doa tertentu berkaitan dengan optimisme dan kepuasan hidup. Namun, hubungan tersebut tidak berlaku secara sederhana untuk semua bentuk doa.



Hal ini penting.



Bukan sekadar "berapa sering seseorang berdoa", tetapi juga bagaimana dan untuk apa ia berdoa yang dapat menjadi faktor penting.



Doa yang membantu seseorang membangun rasa syukur, harapan, penerimaan, dan kedekatan spiritual mungkin memberikan pengalaman psikologis yang berbeda dari doa yang sepenuhnya dipenuhi ketakutan atau perasaan tidak berdaya.



Dengan demikian, doa dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan harapan ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit.



5. Berdoa Dapat Membantu Memberikan Makna pada Pengalaman Hidup



Manusia tidak hanya membutuhkan solusi. Manusia juga membutuhkan makna.



Sebuah masalah sering menjadi jauh lebih berat ketika seseorang tidak memahami mengapa ia harus mengalaminya atau apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.



Doa dapat menjadi ruang refleksi untuk memikirkan pengalaman hidup secara lebih mendalam.



Seseorang mungkin bertanya kepada dirinya sendiri:



"Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini?"



"Apa yang sebenarnya penting dalam hidup saya?"



"Bagaimana saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik setelah melewati masalah ini?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengubah fokus seseorang dari sekadar "mengapa ini terjadi kepada saya?" menjadi "bagaimana saya dapat merespons keadaan ini?"



Dalam psikologi, kemampuan memberikan makna terhadap pengalaman dapat menjadi bagian penting dari proses adaptasi.



Penelitian mengenai bentuk doa dan kesejahteraan subjektif juga menunjukkan bahwa makna psikologis merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan antara doa dan well-being.



Dengan kata lain, doa dapat menjadi waktu untuk melakukan refleksi diri.



Dan refleksi diri dapat membantu seseorang memahami nilai, tujuan, dan prioritas hidupnya.



Ketika seseorang mengetahui apa yang dianggap penting, ia biasanya memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan bagaimana harus bertindak.



6. Berdoa Dapat Memunculkan Emosi Positif seperti Rasa Cinta, Syukur, dan Kekaguman



Doa tidak selalu identik dengan permintaan.



Dalam banyak tradisi keagamaan, doa juga berisi rasa syukur, pengagungan, pengakuan, cinta, penyerahan diri, dan refleksi.



Jenis pengalaman seperti ini dapat memunculkan emosi positif.



Kajian dalam psikologi positif mengenai agama dan spiritualitas menunjukkan bahwa praktik seperti doa, meditasi, dan ibadah dapat berkaitan dengan munculnya emosi positif seperti rasa syukur dan kekaguman. Emosi positif tersebut kemudian dapat membantu membangun sumber daya psikologis dan sosial yang mendukung kesejahteraan.



Penelitian mengenai doa dan kesehatan mental pada orang dewasa yang lebih tua juga menemukan bahwa orang yang berdoa melaporkan perasaan dicintai yang lebih tinggi dan gejala depresi yang lebih rendah; perasaan compassionate love ditemukan berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut.



Ini menunjukkan bahwa pengalaman emosional dalam doa mungkin sama pentingnya dengan aktivitas doanya sendiri.



Bayangkan seseorang yang setiap hari mengawali pagi dengan doa sederhana:



"Semoga hari ini saya dapat memperlakukan orang lain dengan baik."



Doa seperti itu tidak hanya berisi permintaan.



Ia juga menetapkan arah psikologis.



Orang tersebut sedang mengingatkan dirinya sendiri mengenai nilai yang ingin ia bawa sepanjang hari.



Ketika dilakukan berulang kali, kebiasaan seperti ini dapat membantu memperkuat perhatian terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut.



7. Berdoa Dapat Membantu Membentuk Kebiasaan Refleksi dan Pengendalian Diri



Alasan terakhir berkaitan dengan kebiasaan.



Sikap positif tidak terbentuk hanya karena seseorang sekali merasa tenang atau bersyukur. Sikap biasanya berkembang melalui pola pikir dan perilaku yang dilakukan berulang kali.



Jika doa dilakukan secara rutin, seseorang memiliki waktu tertentu untuk berhenti, mengevaluasi diri, mengingat nilai-nilai yang diyakini, dan memikirkan tindakannya.



Misalnya, seseorang dapat menggunakan doa malam sebagai kesempatan untuk bertanya:



"Apakah hari ini saya sudah memperlakukan orang lain dengan baik?"



"Apa kesalahan saya hari ini?"



"Apa yang perlu saya perbaiki besok?"



"Apa yang patut saya syukuri hari ini?"



Pertanyaan semacam itu dapat mendorong refleksi diri.



Dalam jangka panjang, refleksi dapat membantu seseorang menjadi lebih sadar terhadap pola pikir dan perilakunya.



Namun, efek tersebut tidak otomatis terjadi hanya karena seseorang berdoa.



Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara doa dan kesejahteraan cukup kompleks. Sebuah studi longitudinal, misalnya, menemukan bahwa frekuensi doa tidak selalu memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan psikologis. Hubungan tersebut dapat bergantung pada bagaimana seseorang memandang hubungannya dengan Tuhan.



Ini memberikan pelajaran penting: kualitas pengalaman spiritual dapat lebih penting daripada sekadar frekuensi.



Jadi, Mengapa Berdoa Bisa Mendorong Sikap Positif?



Jika dirangkum, kebiasaan berdoa dapat berperan melalui beberapa mekanisme psikologis:



Memberikan jeda mental, sehingga seseorang memiliki kesempatan menenangkan pikiran.



Mendorong rasa syukur, terutama ketika doa berisi pengakuan terhadap hal-hal baik yang dimiliki.



Menjadi strategi coping, sehingga seseorang memiliki cara untuk menghadapi stres dan kesulitan.



Memelihara harapan dan optimisme, karena doa sering mengarahkan perhatian pada kemungkinan masa depan yang lebih baik.



Memberikan makna, dengan membantu seseorang merefleksikan pengalaman dan nilai hidup.



Memunculkan emosi positif, seperti rasa syukur, cinta, kekaguman, dan rasa terhubung.



Mendorong refleksi diri dan pengendalian diri, terutama ketika doa dilakukan secara konsisten dan disertai evaluasi diri.



Dengan demikian, dari sudut pandang psikologi, doa dapat dipahami bukan hanya sebagai aktivitas spiritual, tetapi juga sebagai aktivitas yang melibatkan perhatian, emosi, regulasi diri, coping, refleksi, dan pencarian makna.



Penting: Doa Bukan Pengganti Tindakan



Meski berbagai penelitian menunjukkan hubungan antara doa, praktik keagamaan, dan beberapa aspek kesejahteraan psikologis, kita perlu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana.



Tidak semua bentuk doa menghasilkan efek psikologis yang sama.



Penelitian terbaru mengenai doa dan kesehatan mental bahkan menunjukkan bahwa beberapa aspek doa berkaitan dengan hasil yang positif, sementara bentuk doa tertentu atau emosi negatif selama berdoa dapat berkaitan dengan kecemasan, depresi, atau rasa kehilangan kendali.



Karena itu, seseorang tidak seharusnya menyimpulkan bahwa orang yang rajin berdoa pasti bebas dari stres, kecemasan, atau masalah psikologis.



Manusia tetap dapat mengalami kesedihan meskipun rajin berdoa.



Tetap dapat merasa takut.



Tetap dapat mengalami kegagalan.



Dan tetap dapat membutuhkan bantuan profesional.



Doa dapat menjadi salah satu sumber kekuatan psikologis, tetapi bukan berarti harus menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi persoalan.



Jika seseorang mengalami masalah mental yang berat atau berkepanjangan, mencari bantuan psikolog, psikiater, konselor, dokter, keluarga, atau orang tepercaya tetap merupakan langkah yang penting.



Penutup



Kebiasaan berdoa dapat memiliki peran yang menarik dalam kehidupan psikologis seseorang.



Dari perspektif psikologi, manfaatnya tidak harus dijelaskan sebagai sesuatu yang ajaib. Doa dapat dipahami melalui proses yang lebih dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari: seseorang berhenti sejenak, mengatur perhatian, mengungkapkan emosi, mengingat hal-hal yang disyukuri, mencari makna, mempertahankan harapan, dan mengarahkan dirinya pada nilai-nilai yang dianggap penting.



Dari proses tersebut, sikap positif dapat tumbuh sedikit demi sedikit.



Seseorang yang berdoa bukan berarti seseorang yang tidak memiliki masalah. Justru, doa dapat menjadi salah satu cara seseorang menghadapi masalah dengan perspektif yang berbeda.



Pada akhirnya, kekuatan sebuah kebiasaan tidak hanya terletak pada seberapa sering dilakukan, tetapi juga pada makna yang diberikan kepadanya.



Doa yang dilakukan dengan kesadaran, rasa syukur, refleksi, dan orientasi pada nilai-nilai positif berpotensi menjadi ruang untuk merawat kesehatan psikologis sekaligus memperkuat cara seseorang menghadapi kehidupan.



Yang terpenting bukan hanya berdoa agar keadaan berubah, tetapi juga menggunakan momen tersebut untuk bertanya:



"Setelah berdoa, sikap baik apa yang bisa saya lakukan hari ini?"



Karena pada titik itulah doa dapat menjadi lebih dari sekadar kata-kata—ia dapat menjadi awal dari perubahan sikap dan tindakan.

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