7 Alasan Mengapa Kebahagiaan Dapat Berpengaruh Besar terhadap Kesehatan Jantung Menurut Psikologi

seseorang yang selalu terlihat bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Selama ini, kesehatan jantung sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik: pola makan, olahraga, tekanan darah, kadar kolesterol, berat badan, hingga kebiasaan merokok. Namun, ada satu aspek yang terkadang kurang mendapat perhatian, yaitu kondisi psikologis seseorang.



Bagaimana perasaan kita sehari-hari ternyata dapat berhubungan dengan cara tubuh bekerja. Rasa bahagia, kepuasan hidup, hubungan sosial yang baik, dan kemampuan mengelola stres tidak hanya membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan, tetapi juga dapat berkaitan dengan berbagai proses biologis yang penting bagi kesehatan.



Dalam perspektif psikologi kesehatan, kebahagiaan bukan sekadar tertawa atau merasa senang sepanjang waktu. Kebahagiaan lebih luas, mencakup perasaan memiliki makna dalam hidup, kepuasan terhadap kehidupan, hubungan yang positif dengan orang lain, kemampuan menghadapi tekanan, serta adanya emosi positif yang relatif stabil.



Lalu, mengapa kebahagiaan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan jantung?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat 7 alasan yang dapat menjelaskan hubungan tersebut dari perspektif psikologi.



1. Kebahagiaan dapat membantu mengurangi dampak stres kronis



Salah satu alasan utama mengapa kondisi psikologis penting bagi jantung adalah karena tubuh manusia memiliki hubungan yang sangat erat antara pikiran dan respons fisik.



Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan mengaktifkan sistem respons stres. Dalam kondisi tertentu, respons ini sangat bermanfaat. Misalnya, ketika menghadapi situasi berbahaya, tubuh perlu meningkatkan kewaspadaan, denyut jantung, dan aliran darah agar dapat merespons dengan cepat.



Masalah muncul ketika stres berlangsung terus-menerus.



Tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah finansial, kesepian, atau kekhawatiran yang tidak kunjung selesai dapat membuat seseorang berada dalam kondisi stres berkepanjangan. Jika berlangsung lama, keadaan tersebut dapat memberikan beban pada berbagai sistem tubuh.



Dari sudut pandang psikologi, kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis dapat menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang menghadapi stres dengan lebih adaptif.



Orang yang memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik cenderung lebih mampu melihat masalah secara proporsional, mencari solusi, meminta bantuan ketika diperlukan, dan melakukan pemulihan setelah menghadapi tekanan.



Dengan kata lain, kebahagiaan bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami stres.



Justru, seseorang yang sehat secara psikologis tetap dapat mengalami masalah, tetapi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bangkit dan kembali ke kondisi emosional yang stabil.



Hal tersebut penting bagi kesehatan jantung karena tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah mengalami respons stres.



2. Emosi positif dapat membantu proses pemulihan tubuh setelah menghadapi tekanan



Dalam psikologi, emosi positif tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Emosi seperti rasa syukur, tenang, puas, optimistis, dan bahagia juga dapat berhubungan dengan cara seseorang memulihkan diri setelah menghadapi situasi yang menekan.



Bayangkan dua orang menghadapi masalah yang sama.



Orang pertama terus memikirkan masalah tersebut sepanjang hari. Ia sulit tidur, mudah marah, merasa tidak berdaya, dan terus membayangkan kemungkinan buruk.



Orang kedua juga mengalami masalah yang sama, tetapi setelah menyelesaikan pekerjaannya ia mampu mengalihkan perhatian, berbicara dengan orang yang dipercaya, beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, dan kembali merasa tenang.



Perbedaannya bukan berarti orang kedua tidak memiliki masalah.



Perbedaannya adalah bagaimana sistem psikologisnya merespons dan pulih dari tekanan.



Emosi positif dapat membantu memperluas perhatian dan cara berpikir seseorang. Ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang lebih positif, ia mungkin lebih mudah melihat berbagai kemungkinan solusi, membangun hubungan sosial, serta melakukan aktivitas yang mendukung pemulihan.



Dalam konteks kesehatan jantung, kemampuan untuk kembali ke kondisi tenang setelah mengalami stres merupakan sesuatu yang penting.



Jadi, kebahagiaan tidak harus dipahami sebagai keadaan "selalu senang". Kebahagiaan juga dapat dilihat sebagai kemampuan untuk menikmati kehidupan sekaligus memiliki kapasitas untuk kembali stabil setelah menghadapi kesulitan.



3. Orang yang lebih bahagia cenderung lebih mudah membangun kebiasaan hidup sehat



Hubungan antara kebahagiaan dan kesehatan jantung juga dapat terjadi melalui perilaku.



Kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi keputusan sehari-hari.



Ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang berat, ia mungkin mencari cara cepat untuk mendapatkan rasa nyaman. Pada sebagian orang, hal tersebut dapat berupa makan berlebihan, kurang bergerak, merokok, mengonsumsi alkohol, tidur terlalu sedikit, atau mengabaikan kesehatan.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik mungkin lebih mampu merawat dirinya secara konsisten.



Ia lebih mungkin memiliki energi untuk:



melakukan aktivitas fisik,



menjaga pola makan,



tidur dengan cukup,



mempertahankan hubungan sosial,



melakukan pemeriksaan kesehatan,



mengurangi kebiasaan yang merugikan tubuh,



dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan.



Tentu saja, hubungan ini tidak berlaku secara mutlak untuk setiap individu.



Orang yang bahagia tetap dapat memiliki pola hidup tidak sehat. Begitu pula orang yang sedang mengalami tekanan psikologis tetap dapat menjalani gaya hidup sehat.



Namun, secara psikologis, motivasi untuk merawat diri merupakan salah satu mekanisme penting yang dapat menghubungkan kesejahteraan mental dengan kesehatan fisik.



Ketika seseorang merasa hidupnya berharga, ia mungkin memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaga tubuhnya.



4. Kebahagiaan dapat memperkuat hubungan sosial, sementara hubungan sosial penting bagi kesehatan



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita membutuhkan hubungan dengan keluarga, pasangan, sahabat, rekan kerja, dan komunitas. Hubungan sosial yang positif dapat memberikan rasa aman, diterima, dihargai, dan memiliki tempat dalam kehidupan.



Dari perspektif psikologi, dukungan sosial juga dapat menjadi sumber daya ketika seseorang menghadapi masalah.



Seseorang yang memiliki orang untuk diajak berbicara mungkin tidak harus menghadapi tekanan seorang diri. Ia dapat berbagi perasaan, mendapatkan perspektif baru, memperoleh bantuan praktis, atau sekadar merasakan bahwa dirinya tidak sendirian.



Sebaliknya, kesepian dan isolasi sosial dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap stres psikologis.



Inilah salah satu alasan mengapa kebahagiaan tidak seharusnya dipandang sebagai pengalaman yang sepenuhnya individual.



Terkadang, kebahagiaan muncul dari hubungan.



Makan malam bersama keluarga, berbicara dengan sahabat, tertawa bersama pasangan, mengikuti kegiatan komunitas, atau sekadar memiliki seseorang yang dapat dipercaya dapat memberikan pengalaman positif yang bermakna.



Hubungan sosial yang sehat juga dapat mendorong perilaku yang lebih sehat.



Teman dapat mengajak kita berjalan kaki. Keluarga dapat mengingatkan untuk berobat. Pasangan dapat memberikan dukungan ketika kita sedang menghadapi masa sulit.



Dengan demikian, kebahagiaan dan kesehatan jantung dapat bertemu melalui satu jalur penting: kualitas hubungan sosial.



5. Rasa bahagia dapat membantu seseorang menghadapi masalah dengan lebih optimistis



Optimisme merupakan salah satu aspek psikologis yang menarik dalam pembahasan mengenai kesehatan.



Optimisme tidak berarti menganggap semua masalah pasti akan berakhir dengan sempurna. Optimisme lebih berkaitan dengan kecenderungan untuk melihat masa depan dengan harapan dan percaya bahwa seseorang masih memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan.



Ketika menghadapi masalah kesehatan, misalnya, seseorang yang optimistis mungkin lebih terdorong untuk mencari pengobatan, mengikuti rekomendasi dokter, menjaga pola hidup, dan percaya bahwa usaha yang dilakukan memiliki manfaat.



Sebaliknya, seseorang yang merasa benar-benar tidak berdaya dapat kehilangan motivasi untuk merawat dirinya.



Dalam psikologi, perasaan memiliki kendali atau sense of control juga memiliki peran penting.



Ketika seseorang merasa bahwa dirinya masih dapat melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya, ia cenderung lebih aktif menghadapi masalah.



Hal ini dapat membentuk siklus positif.



Merasa memiliki kendali dapat mendorong perilaku sehat.



Perilaku sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri.



Rasa percaya diri dapat meningkatkan kesejahteraan.



Kesejahteraan yang lebih baik kemudian dapat membuat seseorang semakin mampu menghadapi tantangan berikutnya.



Tentu saja, optimisme bukan pengganti pengobatan medis. Seseorang dengan penyakit jantung tetap membutuhkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.



Namun, kondisi psikologis dapat menjadi bagian penting dari bagaimana seseorang menjalani proses tersebut.



6. Kebahagiaan dapat berkaitan dengan tidur dan pemulihan yang lebih baik



Tidur sering dianggap sebagai aktivitas pasif, padahal tidur merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh.



Ketika seseorang mengalami stres, kecemasan, atau banyak pikiran, kualitas tidurnya dapat terganggu. Ia mungkin sulit tertidur, sering terbangun, atau merasa tidak segar ketika bangun.



Masalahnya, kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah lelah dan emosional pada hari berikutnya.



Kemudian terbentuklah lingkaran:



stres → tidur terganggu → tubuh dan pikiran lebih lelah → kemampuan menghadapi stres menurun → stres semakin berat.



Kondisi psikologis yang lebih positif dapat membantu seseorang menjalani rutinitas tidur yang lebih sehat, meskipun tentu saja kebahagiaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas tidur.



Orang yang merasa puas dengan kehidupannya dan mampu mengelola stres mungkin lebih mudah melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur, mempertahankan jadwal tidur, dan tidak membawa terlalu banyak pikiran ke tempat tidur.



Tidur yang cukup dan berkualitas sendiri merupakan bagian penting dari gaya hidup yang mendukung kesehatan jantung.



Karena itu, ketika berbicara tentang kebahagiaan, kita sebenarnya juga sedang berbicara mengenai kemampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat serta memulihkan diri.



7. Kebahagiaan dapat menciptakan "lingkaran positif" antara kesehatan mental dan kesehatan fisik



Alasan terakhir mungkin merupakan yang paling menarik.



Kebahagiaan dan kesehatan tidak selalu berjalan dalam satu arah.



Bukan hanya kondisi psikologis yang dapat memengaruhi tubuh. Kondisi tubuh juga dapat memengaruhi psikologis.



Seseorang yang merasa sehat mungkin memiliki energi lebih besar untuk beraktivitas, bertemu orang lain, bekerja, menjalankan hobi, dan menikmati kehidupan.



Aktivitas tersebut dapat meningkatkan suasana hati.



Suasana hati yang lebih baik kemudian dapat meningkatkan motivasi untuk menjaga kesehatan.



Kesehatan yang lebih baik dapat membuat seseorang kembali merasa lebih positif.



Terbentuklah sebuah lingkaran yang saling memperkuat.



Contohnya sederhana.



Seseorang mulai berjalan kaki selama 30 menit setiap pagi. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih aktif dan memberikan kesempatan untuk menikmati udara pagi. Setelah beberapa minggu, ia merasa lebih bugar. Karena merasa lebih bugar, ia menjadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat bertemu teman. Hubungan sosial yang lebih baik membuat suasana hatinya semakin positif. Kondisi psikologis yang lebih baik kemudian membuatnya lebih konsisten mempertahankan kebiasaan sehat.



Inilah yang dapat disebut sebagai lingkaran positif antara kesehatan psikologis dan kesehatan fisik.



Namun, lingkaran tersebut juga dapat bergerak ke arah sebaliknya. Stres berkepanjangan dapat mengganggu tidur dan kebiasaan hidup, sementara kondisi fisik yang memburuk dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Karena itu, menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu aspek.



Kebahagiaan Bukan Berarti Harus Selalu Bahagia



Ada satu hal penting yang perlu diluruskan.



Membahas hubungan kebahagiaan dengan kesehatan jantung bukan berarti seseorang harus memaksa dirinya untuk selalu positif.



Manusia secara alami mengalami berbagai emosi.



Sedih, marah, kecewa, takut, dan cemas merupakan bagian normal dari kehidupan. Menekan emosi negatif terus-menerus justru bukan strategi psikologis yang sehat.



Kebahagiaan yang sehat bukanlah kondisi ketika seseorang tidak pernah mengalami kesedihan.



Kebahagiaan lebih tepat dipahami sebagai kesejahteraan psikologis secara keseluruhan: kemampuan menikmati hal-hal positif, memiliki hubungan yang bermakna, menemukan tujuan hidup, mengelola tekanan, dan kembali pulih setelah mengalami kesulitan.



Karena itu, seseorang tidak perlu merasa bersalah ketika sedang sedih atau mengalami masa sulit.



Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mengelola pengalaman tersebut dan apakah ia memiliki dukungan yang cukup untuk melewatinya.



Bagaimana Cara Meningkatkan Kebahagiaan untuk Mendukung Kesehatan?



Kabar baiknya, meningkatkan kesejahteraan psikologis tidak selalu membutuhkan perubahan besar.



Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu:



1. Luangkan waktu untuk hubungan yang bermakna



Berbicara dengan keluarga, bertemu teman, atau menghabiskan waktu dengan orang yang dipercaya dapat memberikan dukungan emosional.



2. Bergerak secara rutin



Aktivitas fisik bukan hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga dapat membantu memperbaiki suasana hati.



3. Tidur dengan cukup



Berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat dan pulih.



4. Melatih rasa syukur



Menyadari hal-hal sederhana yang masih berjalan baik dalam kehidupan dapat membantu mengarahkan perhatian pada pengalaman positif.



5. Memiliki aktivitas yang memberikan makna



Hobi, pekerjaan, kegiatan sosial, belajar sesuatu yang baru, atau membantu orang lain dapat memberikan rasa tujuan.



6. Belajar mengelola stres



Meditasi, latihan pernapasan, olahraga, menulis jurnal, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi pilihan untuk mengelola tekanan.



7. Jangan mengabaikan kesehatan fisik



Kebahagiaan bukan pengganti pemeriksaan kesehatan.



Tekanan darah, kolesterol, gula darah, berat badan, pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan faktor risiko lainnya tetap perlu diperhatikan.



Kesimpulan



Kebahagiaan bukan sekadar perasaan menyenangkan yang membuat hidup terasa lebih indah. Dari perspektif psikologi kesehatan, kesejahteraan psikologis dapat berhubungan dengan berbagai aspek yang penting bagi kesehatan tubuh, termasuk cara seseorang merespons stres, membangun hubungan sosial, mempertahankan kebiasaan sehat, tidur, serta menghadapi tantangan kehidupan.



Tujuh alasan yang telah dibahas menunjukkan bahwa hubungan antara kebahagiaan dan kesehatan jantung kemungkinan terjadi melalui berbagai jalur, bukan melalui satu mekanisme sederhana.



Kebahagiaan dapat membantu seseorang mengelola stres, membangun hubungan sosial yang sehat, mempertahankan perilaku hidup sehat, memiliki optimisme, mendapatkan pemulihan yang lebih baik, dan membentuk siklus positif antara kesehatan mental dan kesehatan fisik.



Namun, penting untuk diingat bahwa kesehatan jantung dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebahagiaan tidak dapat menggantikan olahraga, pola makan sehat, pemeriksaan medis, pengobatan yang diperlukan, atau faktor pencegahan lainnya.



Dengan demikian, menjaga jantung sebaiknya tidak hanya berarti menjaga apa yang kita makan dan seberapa sering kita berolahraga.



Kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan.



