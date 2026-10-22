6 Tanda Gebetanmu Sudah Matang secara Emosional untuk Menjalin Hubungan

seseorang yang siap secara emosional. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuatmu berpikir, “Sepertinya kali ini berbeda”?



Bukan karena dia paling romantis. Bukan juga karena dia selalu mengirim pesan setiap saat atau memberikan perhatian berlebihan sejak awal.



Justru, ada sesuatu yang terasa lebih tenang.



Kamu bisa menjadi dirimu sendiri ketika bersamanya. Dia tidak membuatmu terus menebak-nebak perasaannya. Ketika terjadi kesalahpahaman, dia tidak langsung menghilang. Ketika kamu mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, dia mampu membicarakannya tanpa mengubah percakapan menjadi pertengkaran.



Dalam psikologi hubungan, kesiapan emosional bukan sekadar tentang apakah seseorang ingin punya pasangan. Seseorang bisa sangat ingin menjalin hubungan, tetapi belum tentu siap secara emosional untuk menjalani hubungan yang sehat.



Kesiapan emosional lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosinya, berkomunikasi secara terbuka, menghargai batasan, menghadapi konflik, serta membangun kedekatan tanpa kehilangan dirinya sendiri.



Karena itu, kalau kamu sedang dekat dengan seseorang, jangan hanya memperhatikan seberapa besar dia membuatmu merasa berbunga-bunga.



Perhatikan juga bagaimana dia bersikap ketika keadaan tidak sempurna.



Sebab karakter seseorang sering kali lebih terlihat bukan ketika semuanya berjalan menyenangkan, melainkan ketika dia kecewa, marah, takut, atau menghadapi perbedaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), jika kamu menemukan enam tanda berikut pada gebetanmu, ada kemungkinan dia adalah seseorang yang cukup matang dan siap secara emosional untuk membangun hubungan.



1. Dia Bisa Membicarakan Perasaannya Tanpa Membuatmu Harus Menebak-nebak



Salah satu tanda penting dari kesiapan emosional adalah kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang sedang dirasakan.



Bukan berarti dia harus selalu bisa menjelaskan emosinya dengan sempurna.



Tidak semua orang mampu mengatakan, “Aku sedang merasa tidak aman karena pengalaman masa lalu membuatku takut ditolak.”



Namun, orang yang cukup matang secara emosional biasanya memiliki kemauan untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi di dalam dirinya.



Misalnya, ketika kamu melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, dia tidak langsung memberikan silent treatment berhari-hari.



Dia mungkin mengatakan:



“Aku sebenarnya agak kepikiran dengan kejadian tadi. Boleh kita bicarakan?”



Kalimat sederhana seperti itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang penting.



Dia tidak mengharapkanmu membaca pikirannya.



Dia memilih komunikasi.



Dalam hubungan, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan secara sehat sangat penting karena pasangan bukanlah pembaca pikiran. Bahkan orang yang sangat mencintaimu pun tidak selalu tahu apa yang kamu pikirkan atau rasakan.



Orang yang siap secara emosional memahami hal tersebut.



Dia tahu bahwa mengatakan, “Aku kecewa,” jauh lebih sehat daripada sengaja membuat pasangannya merasa bersalah tanpa menjelaskan alasannya.



Dia juga tidak menganggap kerentanan sebagai kelemahan.



Sebaliknya, dia memahami bahwa kedekatan emosional membutuhkan keberanian untuk menunjukkan sisi dirinya yang tidak selalu kuat.



Yang perlu diperhatikan



Jangan hanya melihat apakah dia sering mengatakan “aku sayang kamu” atau “aku kangen kamu”.



Perhatikan apakah dia mampu membicarakan emosi yang tidak menyenangkan.



Karena mengatakan “aku bahagia bersamamu” relatif mudah.



Yang jauh lebih menunjukkan kematangan adalah kemampuan mengatakan:



“Aku takut kehilanganmu.”



“Aku merasa tidak dihargai.”



“Aku tidak nyaman dengan hal itu.”



“Aku butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakannya.”



Itulah bentuk komunikasi emosional yang lebih dewasa.



2. Dia Menghargai Batasanmu, Bahkan Ketika Batasan Itu Tidak Sesuai Keinginannya



Ada perbedaan besar antara seseorang yang menyukaimu dan seseorang yang menghargaimu.



Orang yang menyukaimu mungkin ingin selalu dekat denganmu.



Namun orang yang menghargaimu akan memahami bahwa kamu tetap memiliki kehidupan, kebutuhan, waktu, dan batasan pribadi.



Misalnya, kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa bertemu malam ini karena ingin beristirahat.



Gebetan yang belum matang mungkin merespons dengan:



“Ah, kamu sebenarnya nggak mau ketemu aku, kan?”



Atau:



“Kalau kamu memang suka aku, harusnya kamu mau.”



Sebaliknya, orang yang lebih siap secara emosional mungkin berkata:



“Oke, istirahat yang cukup. Kita cari waktu lain.”



Sederhana.



Tetapi justru di situlah kedewasaan terlihat.



Dia tidak menganggap setiap batasan sebagai bentuk penolakan terhadap dirinya.



Dia mampu memahami bahwa “tidak” tidak selalu berarti “aku tidak menyukaimu.”



Ini merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan.



Karena hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang selalu tersedia satu sama lain selama 24 jam.



Hubungan yang sehat terdiri dari dua individu yang memiliki kedekatan, tetapi tetap memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri.



Dia tidak memaksamu membalas pesan secepat mungkin.



Dia tidak memaksa kamu menceritakan sesuatu yang belum siap kamu ceritakan.



Dia tidak menggunakan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.



Dan yang paling penting, dia bisa menerima batasan tanpa menghukummu secara emosional.



Jika seseorang bisa melakukan itu, jangan anggap remeh.



Itu merupakan salah satu fondasi penting hubungan yang sehat.



3. Ketika Terjadi Konflik, Dia Berusaha Menyelesaikan Masalah, Bukan Memenangkan Pertengkaran



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting.



Karena hampir semua orang bisa terlihat menyenangkan ketika hubungan sedang baik-baik saja.



Tetapi bagaimana seseorang bersikap ketika marah?



Bagaimana dia merespons ketika pendapat kalian berbeda?



Bagaimana dia menghadapi situasi ketika kamu melakukan kesalahan?



Di situlah kamu bisa melihat banyak hal.



Orang yang siap secara emosional tidak berarti tidak pernah marah.



Dia tetap bisa kecewa, tersinggung, kesal, bahkan marah.



Bedanya adalah dia tidak membiarkan emosinya mengendalikan seluruh perilakunya.



Ketika terjadi konflik, fokusnya bukan:



“Bagaimana caranya supaya aku menang?”



Melainkan:



“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini?”



Ini merupakan perbedaan yang sangat besar.



Dia mungkin mengatakan:



“Aku tidak setuju dengan kamu, tapi aku ingin memahami kenapa kamu melihatnya seperti itu.”



Atau:



“Aku sedang emosi. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan pembicaraannya.”



Perhatikan kalimat tersebut.



Dia tidak menghindari konflik selamanya.



Dia hanya tahu bahwa terkadang seseorang perlu menenangkan diri sebelum bisa berkomunikasi dengan baik.



Orang yang matang secara emosional juga tidak menggunakan konflik sebagai kesempatan untuk merendahkan pasangannya.



Dia tidak sengaja membuka luka lama hanya untuk menyakiti.



Dia tidak mengancam putus setiap kali terjadi perbedaan.



Dia tidak sengaja menghilang untuk membuatmu panik.



Dan dia tidak merasa harus selalu menjadi pihak yang benar.



Karena dalam hubungan yang sehat, terkadang pertanyaan yang lebih penting bukanlah:



“Siapa yang benar?”



Melainkan:



“Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara kita?”



4. Dia Tidak Membawa Masa Lalunya untuk Terus Menghukum Orang Baru



Setiap orang memiliki masa lalu.



Mungkin dia pernah diselingkuhi.



Mungkin pernah ditinggalkan.



Mungkin pernah berada dalam hubungan yang penuh kebohongan.



Mungkin juga pernah mengalami patah hati yang sangat berat.



Pengalaman tersebut tentu dapat memengaruhi cara seseorang melihat hubungan berikutnya.



Dan itu manusiawi.



Namun ada perbedaan antara memiliki luka masa lalu dan menggunakan luka masa lalu sebagai alasan untuk memperlakukan orang baru dengan buruk.



Seseorang yang siap secara emosional tidak harus sudah sembuh 100 persen dari semua pengalaman buruknya.



Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari luka.



Tetapi dia biasanya memiliki kesadaran terhadap luka tersebut.



Misalnya, dia menyadari:



“Aku memang pernah dikhianati, jadi terkadang aku mudah curiga. Tapi aku tahu kamu bukan orang yang sama dengan mantanku.”



Kalimat seperti itu menunjukkan kesadaran diri.



Dia tidak menyangkal pengalamannya.



Tetapi dia juga tidak menjadikan pengalaman tersebut sebagai alasan untuk mengontrolmu.



Sebaliknya, orang yang belum siap secara emosional mungkin mengatakan:



“Semua perempuan sama.”



“Atau semua laki-laki pasti akhirnya selingkuh.”



“Aku nggak percaya siapa pun.”



“Aku memang seperti ini karena mantanku dulu.”



Masalahnya bukan karena dia pernah terluka.



Masalahnya adalah ketika luka tersebut digunakan untuk membenarkan perilaku yang menyakiti orang lain.



Orang yang matang secara emosional mampu mengatakan:



“Aku punya pengalaman buruk, tetapi aku tidak ingin menghukum orang baru atas kesalahan orang dari masa lalu.”



Dan itu merupakan tanda kedewasaan yang sangat berharga.



5. Dia Bisa Meminta Maaf Tanpa Selalu Mencari Alasan



Tidak ada manusia yang selalu benar.



Bahkan orang yang sangat matang secara emosional pun bisa salah.



Dia bisa salah bicara.



Dia bisa lupa.



Dia bisa terlalu defensif.



Dia bisa mengambil keputusan yang ternyata menyakiti orang lain.



Yang membedakan seseorang bukan apakah dia pernah melakukan kesalahan.



Yang lebih penting adalah apa yang dia lakukan setelah menyadari kesalahannya.



Apakah dia langsung berkata:



“Ya tapi kamu juga salah.”



Atau:



“Aku melakukan itu karena kamu membuatku marah.”



Atau:



“Kalau kamu nggak begitu, aku nggak akan melakukan ini.”



Orang yang lebih matang biasanya mampu berkata:



“Aku salah.”



“Aku ngerti kenapa kamu terluka.”



“Aku seharusnya tidak mengatakan itu.”



“Maaf.”



Namun permintaan maaf yang sehat tidak berhenti pada kata “maaf”.



Ada keinginan untuk memperbaiki perilaku.



Misalnya, jika dia menyadari bahwa dia sering membatalkan rencana secara mendadak, dia mencoba memperbaiki cara berkomunikasinya.



Jika dia menyadari bahwa dirinya mudah meninggikan suara ketika emosi, dia berusaha belajar mengendalikan respons tersebut.



Dengan kata lain, permintaan maaf yang matang biasanya diikuti perubahan.



Inilah alasan mengapa kamu sebaiknya tidak hanya mendengarkan kata-kata seseorang.



Perhatikan pola perilakunya.



Karena seseorang bisa berkata “maaf” berkali-kali tanpa pernah benar-benar berubah.



Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh belajar dari kesalahannya mungkin tidak selalu pandai berkata-kata, tetapi kamu bisa melihat usahanya dari tindakan.



6. Dia Tidak Takut dengan Kedekatan, Tetapi Juga Tidak Terburu-buru Memaksanya



Ada satu tanda yang sering kali sulit dikenali.



Orang yang siap secara emosional biasanya mampu membangun kedekatan secara bertahap.



Dia tidak harus membuat hubungan terasa seperti perlombaan.



Dia tidak perlu dalam beberapa hari langsung menjanjikan masa depan bersamamu.



Dia juga tidak merasa harus menjaga jarak ekstrem hanya karena mulai memiliki perasaan.



Dia bisa menikmati proses mengenal seseorang.



Hari ini kalian berbicara tentang pekerjaan.



Besok mungkin tentang keluarga.



Beberapa minggu kemudian mungkin tentang nilai hidup, tujuan, ketakutan, dan harapan.



Kedekatan tumbuh secara alami.



Ini berbeda dengan seseorang yang sejak awal memberikan perhatian luar biasa besar, membuat banyak janji, berbicara tentang masa depan secara berlebihan, lalu tiba-tiba menarik diri ketika hubungan mulai membutuhkan kedekatan yang sebenarnya.



Kesiapan emosional biasanya terlihat dari konsistensi.



Dia tidak hanya hadir ketika sedang merasa kesepian.



Dia tidak hanya mencari kamu ketika membutuhkan perhatian.



Dia juga tidak menghilang setiap kali hubungan mulai menjadi serius.



Dia mampu menikmati kedekatan tanpa kehilangan batas dirinya sendiri.



Dia bisa mengatakan:



“Aku suka menghabiskan waktu bersamamu.”



Namun pada saat yang sama:



“Aku juga ingin kita tetap punya ruang untuk kehidupan masing-masing.”



Itulah bentuk kedekatan yang lebih sehat.



Bukan ketergantungan.



Bukan pula jarak emosional.



Melainkan kemampuan untuk dekat tanpa kehilangan diri sendiri.



Jadi, Apakah Enam Tanda Ini Berarti Dia Pasti Siap Menjalin Hubungan?



Tidak selalu.



Ini penting untuk dipahami.



Psikologi tidak bekerja seperti daftar centang sederhana.



Seseorang bisa memiliki sebagian besar tanda di atas tetapi tetap memiliki masalah emosional yang belum selesai.



Sebaliknya, seseorang yang belum terlalu pandai berkomunikasi mungkin sebenarnya sedang belajar menjadi lebih matang.



Karena itu, jangan gunakan enam tanda ini untuk memberikan label secara cepat:



“Dia pasti pasangan ideal.”



Yang lebih tepat adalah menjadikannya sebagai petunjuk untuk mengamati pola perilaku seseorang.



Perhatikan konsistensinya.



Perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu dari waktu ke waktu.



Perhatikan bagaimana dia bersikap ketika kecewa.



Perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan.



Dan yang paling penting, perhatikan bagaimana kamu merasa ketika bersamanya.



Apakah kamu merasa harus terus menebak-nebak?



Apakah kamu takut mengatakan sesuatu yang salah?



Apakah kamu selalu merasa harus membuktikan bahwa kamu menyukainya?



Atau kamu merasa cukup aman untuk menjadi dirimu sendiri?



Karena hubungan yang sehat bukan hanya tentang menemukan seseorang yang “suka” kepadamu.



Kamu juga perlu menemukan seseorang yang mampu membangun hubungan dengan cara yang sehat.



Jangan Hanya Cari Chemistry, Cari Juga Emotional Safety



Ketika menyukai seseorang, kita sering terlalu fokus pada chemistry.



Jantung berdebar.



Pesan darinya membuat kita tersenyum.



Pertemuan terasa menyenangkan.



Ada rasa penasaran yang membuat kita ingin terus bertemu.



Semua itu memang indah.



Tetapi chemistry bukan satu-satunya hal yang menentukan kualitas hubungan.



Hubungan jangka panjang juga membutuhkan rasa aman secara emosional.



Rasa aman berarti kamu bisa mengatakan sesuatu tanpa selalu takut akan dihukum secara emosional.



Kamu bisa mengatakan tidak tanpa dibuat merasa bersalah.



Kamu bisa mengungkapkan ketakutan tanpa ditertawakan.



Kamu bisa melakukan kesalahan tanpa langsung dianggap tidak layak dicintai.



Dan ketika ada masalah, kalian bisa membicarakannya.



Itulah sebabnya terkadang orang yang awalnya terasa “biasa saja” justru bisa menjadi pasangan yang jauh lebih sehat daripada seseorang yang sejak awal membuatmu sangat tergila-gila.



Karena hubungan bukan hanya tentang seberapa tinggi emosimu.



Hubungan juga tentang seberapa aman kamu bisa menjadi dirimu sendiri di dalamnya.



Pada Akhirnya, Lihat Polanya, Bukan Satu Kejadian



Satu percakapan yang baik belum membuktikan bahwa seseorang matang secara emosional.



Satu permintaan maaf juga belum cukup.



Satu malam ketika dia sangat perhatian bukan berarti dia selalu akan memperlakukanmu dengan baik.



Yang perlu kamu lihat adalah pola.



Apakah dia secara konsisten menghargai batasanmu?



Apakah dia berusaha berkomunikasi?



Apakah dia mau mengakui kesalahan?



Apakah dia mampu menghadapi konflik tanpa menghancurkan hubungan?



Apakah dia bisa membicarakan perasaannya?



Apakah dia mampu memberikan kedekatan tanpa menjadi posesif atau manipulatif?



Jika jawabannya berkali-kali adalah iya, mungkin kamu memang sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kematangan emosional yang cukup baik.



Dan jika kamu menemukan orang seperti itu, jangan buru-buru menganggapnya membosankan hanya karena hubungan terasa tenang.



Kadang-kadang kita terbiasa menganggap drama sebagai tanda cinta.



Padahal cinta yang sehat justru bisa terasa jauh lebih tenang.



Tidak selalu penuh teka-teki.



Tidak selalu membuat cemas.



Tidak selalu membuatmu bertanya-tanya apakah dia masih menyukaimu.



Karena orang yang siap secara emosional tidak membuatmu terus-menerus mengejar kepastian.



Dia ikut menciptakan kepastian itu melalui komunikasi, konsistensi, tanggung jawab, dan rasa hormat.



Dan mungkin, itulah salah satu bentuk ketertarikan yang paling dewasa:



