6 Alasan Mengapa Budaya Kita Terobsesi dengan Menyalahkan Menurut Psikologi

seseorang yang menyalahkan orang lain. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan betapa cepatnya kita mencari siapa yang salah ketika sesuatu berjalan buruk?



Sebuah proyek gagal, kita mencari orang yang dianggap tidak becus. Hubungan berakhir, kita ingin tahu siapa yang paling bersalah. Sebuah kecelakaan terjadi, pertanyaan pertama yang muncul sering kali bukan “Apa yang sebenarnya terjadi?”, melainkan “Siapa yang harus bertanggung jawab?”



Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, budaya menyalahkan muncul dalam bentuk yang sangat sederhana.



“Ini gara-gara kamu.”



“Kalau dari awal dia tidak melakukan itu, masalahnya tidak akan terjadi.”



“Memang dasar orangnya begitu.”



Kalimat-kalimat tersebut terdengar biasa. Namun dari sudut pandang psikologi, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain bukan sekadar persoalan karakter buruk. Ada mekanisme psikologis yang membuat manusia merasa lebih nyaman ketika memiliki seseorang untuk ditunjuk sebagai penyebab masalah.



Ironisnya, semakin kompleks sebuah masalah, semakin kuat pula godaan untuk menyederhanakannya menjadi cerita tentang seorang pelaku dan seorang korban.



Padahal kenyataan sering kali jauh lebih rumit.



Kegagalan bisa terjadi karena kombinasi keputusan buruk, kondisi lingkungan, miskomunikasi, tekanan waktu, sistem yang tidak efektif, dan kebetulan. Konflik dalam hubungan bisa melibatkan pola perilaku dua orang yang berkembang selama bertahun-tahun. Masalah sosial bahkan bisa memiliki akar sejarah, ekonomi, budaya, dan politik yang tidak mungkin dijelaskan hanya dengan menunjuk satu individu.



Lalu mengapa manusia begitu mudah terobsesi dengan menyalahkan?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat enam penjelasan psikologis yang membantu kita memahami fenomena tersebut.



1. Menyalahkan Memberikan Ilusi bahwa Dunia Masih Bisa Dikendalikan



Salah satu alasan paling mendasar mengapa manusia suka mencari kesalahan adalah karena ketidakpastian terasa sangat tidak nyaman.



Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.



Ada dua cara untuk memahami situasi tersebut.



Cara pertama:



“Perusahaan sedang mengalami masalah keuangan, industri sedang berubah, keputusan manajemen sebelumnya ikut berpengaruh, dan banyak faktor berada di luar kendaliku.”



Cara kedua:



“Saya kehilangan pekerjaan karena atasan saya memang tidak menyukai saya.”



Keduanya mungkin belum tentu sepenuhnya benar. Tetapi secara psikologis, penjelasan kedua terasa lebih sederhana.



Mengapa?



Karena jika seseorang dianggap sebagai penyebab masalah, dunia terasa lebih mudah dipahami.



Otak manusia menyukai pola dan sebab-akibat. Ketika sesuatu buruk terjadi secara tiba-tiba, kita terdorong untuk menemukan penyebab yang jelas. Kita ingin percaya bahwa kejadian memiliki alasan yang dapat dipahami.



Ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia terhadap sense of control, yaitu perasaan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memahami dan memengaruhi apa yang terjadi dalam hidup.



Masalahnya, kehidupan sering kali tidak memberikan kepastian tersebut.



Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita.



Orang baik bisa mengalami kegagalan. Orang berhati-hati bisa mengalami kecelakaan. Hubungan yang sudah dirawat bertahun-tahun bisa berakhir. Seseorang bisa kehilangan kesempatan bukan karena ia tidak cukup baik, tetapi karena situasi berubah.



Ketidakpastian semacam itu sulit diterima.



Maka, menyalahkan menjadi semacam mekanisme psikologis.



Jika kita bisa mengatakan:



“Ini semua salah dia.”



kita tidak perlu berhadapan terlalu lama dengan kenyataan bahwa kehidupan memiliki banyak faktor yang tidak dapat kita kendalikan.



Dengan kata lain, menyalahkan terkadang bukan hanya tentang kemarahan.



Menyalahkan bisa menjadi cara untuk mengurangi kecemasan.



Ketika penyebab sudah ditemukan, otak mendapatkan rasa lega.



Setidaknya kita merasa tahu apa yang terjadi.



2. Kita Lebih Suka Cerita Sederhana daripada Kenyataan yang Rumit



Manusia adalah makhluk pembuat cerita.



Kita senang mengubah rangkaian peristiwa yang rumit menjadi narasi yang mudah dipahami.



Misalnya:



“Perusahaan itu gagal karena CEO-nya buruk.”



Cerita tersebut jauh lebih mudah dicerna dibanding:



“Perusahaan mengalami kombinasi masalah strategi, perubahan pasar, struktur organisasi, keputusan investasi, dinamika kompetitor, budaya internal, dan berbagai faktor eksternal.”



Versi pertama lebih sederhana.



Dan otak manusia menyukai kesederhanaan.



Dalam psikologi sosial, terdapat kecenderungan yang dikenal sebagai fundamental attribution error. Secara sederhana, kita sering kali terlalu menekankan karakter atau sifat seseorang ketika menjelaskan perilakunya, sementara kita meremehkan pengaruh situasi.



Ketika melihat seseorang terlambat, misalnya, kita mungkin berpikir:



“Dia memang tidak disiplin.”



Padahal kita tidak tahu apakah orang tersebut mengalami masalah transportasi, keadaan darurat, atau persoalan lain.



Menariknya, ketika kita sendiri terlambat, kita cenderung memberikan penjelasan situasional:



“Jalannya macet.”



“Kereta bermasalah.”



“Tadi ada urusan mendadak.”



Dengan kata lain, kita sering menilai orang lain berdasarkan siapa mereka, tetapi menjelaskan diri sendiri berdasarkan apa yang terjadi pada kita.



Kecenderungan ini membuat budaya menyalahkan menjadi sangat mudah berkembang.



Masalah yang kompleks dipersonalisasi.



Sistem menjadi individu.



Proses menjadi karakter.



Kesalahan menjadi identitas.



Seseorang tidak lagi sekadar “melakukan kesalahan”.



Ia berubah menjadi:



“Orang yang memang selalu salah.”



Di titik inilah kritik dapat berubah menjadi stigma.



Kita berhenti bertanya:



“Faktor apa saja yang menyebabkan ini terjadi?”



dan mulai bertanya:



“Orang macam apa yang melakukan ini?”



Perubahan pertanyaan tersebut sangat penting.



Pertanyaan pertama membantu kita memahami masalah.



Pertanyaan kedua sering kali hanya membantu kita menemukan kambing hitam.



3. Menyalahkan Membantu Kita Melindungi Harga Diri



Ada alasan lain yang sangat manusiawi: kita tidak suka merasa bahwa kita adalah bagian dari masalah.



Bayangkan sebuah tim gagal mencapai target.



Jika kita mengakui bahwa kegagalan tersebut merupakan hasil dari kontribusi semua anggota, kita mungkin harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman:



“Mungkin saya juga membuat keputusan yang salah.”



Itu membutuhkan kerendahan hati.



Jauh lebih mudah mengatakan:



“Semua ini terjadi karena dia.”



Menyalahkan orang lain memungkinkan kita mempertahankan gambaran positif tentang diri sendiri.



Dalam psikologi, kita mengenal berbagai bentuk self-serving bias, yaitu kecenderungan untuk mengaitkan keberhasilan dengan diri sendiri dan kegagalan dengan faktor eksternal.



Ketika berhasil:



“Saya memang bekerja keras.”



Ketika gagal:



“Situasinya memang tidak mendukung.”



Pola ini dapat melindungi harga diri dalam jangka pendek.



Namun jika terlalu kuat, kita kehilangan kemampuan untuk melakukan evaluasi diri.



Bayangkan seseorang yang selalu menyalahkan mantan pasangannya setiap kali hubungan berakhir.



Mantan selalu dianggap egois.



Mantan selalu dianggap manipulatif.



Mantan selalu dianggap tidak dewasa.



Mungkin dalam beberapa kasus memang demikian.



Tetapi jika pola yang sama muncul berulang kali dalam setiap hubungan, ada pertanyaan yang lebih sulit untuk diajukan:



“Apakah ada sesuatu dalam perilaku saya yang juga perlu saya pahami?”



Pertanyaan tersebut tidak mudah.



Karena introspeksi membutuhkan keberanian untuk mengatakan:



“Mungkin saya juga punya bagian dalam masalah ini.”



Dan bagi ego, kalimat tersebut jauh lebih menyakitkan dibanding:



“Semua salah dia.”



Itulah sebabnya budaya menyalahkan dapat bertahan.



Ia memberikan perlindungan psikologis.



Selama orang lain menjadi sumber masalah, kita tidak perlu terlalu banyak bercermin.



4. Menyalahkan Membuat Kita Merasa Lebih Baik daripada Orang Lain



Ada sisi lain yang lebih gelap.



Terkadang kita tidak hanya ingin mengetahui siapa yang salah.



Kita ingin merasa bahwa kita lebih baik daripada orang yang salah.



Perhatikan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap seseorang yang melakukan kesalahan besar.



Kita tidak hanya mengatakan:



“Perbuatannya salah.”



Kita sering melangkah lebih jauh:



“Dia memang manusia seperti itu.”



“Pantas saja hidupnya berantakan.”



“Kalau saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu.”



Di sini, menyalahkan mulai berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas.



Dengan merendahkan orang lain, kita secara tidak langsung meninggikan posisi diri sendiri.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain untuk memahami posisi dirinya.



Jika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita buruk, kita dapat memperoleh rasa aman:



“Setidaknya saya tidak seperti dia.”



Masalahnya, rasa superior tersebut bisa sangat rapuh.



Kita sering menilai diri sendiri berdasarkan niat kita, tetapi menilai orang lain berdasarkan hasil tindakannya.



Kita berkata:



“Saya sebenarnya bermaksud baik.”



Tetapi kepada orang lain:



“Yang penting adalah apa yang dia lakukan.”



Akibatnya, kita menjadi jauh lebih murah hati terhadap kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain.



Budaya digital memperkuat fenomena ini.



Ketika seseorang melakukan kesalahan di ruang publik, ribuan orang dapat memberikan komentar dalam waktu singkat. Informasi yang belum lengkap bisa berubah menjadi penghakiman massal.



Orang tidak lagi sekadar mendiskusikan perilaku.



Mereka membangun identitas:



“Orang ini jahat.”



“Orang ini bodoh.”



“Orang ini pantas mendapatkan semuanya.”



Padahal manusia hampir selalu lebih kompleks daripada satu tindakan terburuk yang pernah dilakukannya.



5. Kemarahan Membutuhkan Target yang Konkret



Ada emosi tertentu yang terasa sulit jika tidak memiliki objek.



Kita bisa merasa marah, frustrasi, kecewa, atau takut.



Tetapi emosi tersebut sering terasa lebih “teratur” ketika kita memiliki seseorang untuk ditunjuk.



Bayangkan seseorang menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit.



Ia mungkin frustrasi karena biaya hidup meningkat, peluang kerja berubah, persaingan semakin ketat, dan masa depan terasa tidak pasti.



Semua itu adalah masalah besar dan abstrak.



Kemudian muncul seseorang yang bisa dijadikan target.



“Mereka penyebabnya.”



Sekarang kemarahan memiliki arah.



Secara psikologis, ini lebih mudah diproses.



Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep scapegoating, atau pencarian kambing hitam. Ketika kelompok atau individu menghadapi tekanan dan frustrasi, kesalahan dapat dialihkan kepada pihak tertentu yang dianggap sebagai penyebab masalah.



Kambing hitam menawarkan sesuatu yang sangat menggoda:



kesederhanaan emosional.



Daripada menghadapi masalah yang rumit, kita memiliki musuh.



Daripada merasa tidak berdaya, kita memiliki sasaran kemarahan.



Daripada menerima bahwa situasi membutuhkan solusi panjang, kita bisa mengatakan:



“Singkirkan orang itu, maka masalah selesai.”



Namun tentu saja, dunia tidak bekerja sesederhana itu.



Menghukum satu orang tidak selalu menyelesaikan sistem yang menghasilkan masalah.



Bahkan terkadang, setelah satu kambing hitam ditemukan, masalah yang sama kembali muncul karena akar persoalannya tidak pernah disentuh.



Itulah salah satu bahaya terbesar budaya menyalahkan.



Kita bisa merasa telah menyelesaikan masalah hanya karena sudah menemukan seseorang untuk dihukum.



6. Lingkungan Sosial Mengajarkan Kita Bahwa Menyalahkan Adalah Hal yang Normal



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Kita tidak lahir dengan semua pola menyalahkan yang kita gunakan sekarang.



Sebagian besar pola tersebut dipelajari.



Anak-anak belajar dari cara orang dewasa berbicara.



Jika seorang anak sering mendengar:



“Siapa yang melakukan ini?”



“Siapa yang salah?”



“Ini pasti karena dia!”



maka ia belajar bahwa ketika terjadi masalah, langkah pertama adalah mencari pelaku.



Sebaliknya, jika anak terbiasa mendengar:



“Apa yang terjadi?”



“Bagian mana yang bisa kita perbaiki?”



“Apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terulang?”



ia belajar cara berpikir yang berbeda.



Perbedaan antara kedua pola tersebut sangat besar.



Pola pertama berorientasi pada kesalahan personal.



Pola kedua berorientasi pada pemecahan masalah.



Lingkungan kerja juga dapat memperkuat budaya ini.



Bayangkan sebuah organisasi yang setiap kali terjadi kesalahan langsung mencari orang untuk dihukum.



Karyawan akhirnya belajar satu hal:



“Jangan sampai terlihat sebagai orang yang bertanggung jawab.”



Akibatnya, orang mulai menyembunyikan kesalahan.



Informasi tidak mengalir.



Masalah kecil tidak dilaporkan.



Orang lebih sibuk melindungi diri daripada memperbaiki sistem.



Sebaliknya, organisasi yang memiliki budaya accountability yang sehat dapat membedakan antara tanggung jawab dan menyalahkan.



Tanggung jawab bertanya:



“Apa yang terjadi, siapa yang memiliki peran, dan bagaimana kita memperbaikinya?”



Menyalahkan bertanya:



“Siapa yang harus kita jadikan sasaran?”



Keduanya terlihat mirip, tetapi secara psikologis memiliki tujuan yang berbeda.



Menyalahkan Tidak Sama dengan Bertanggung Jawab



Di sinilah kita perlu berhati-hati.



Mengkritik budaya menyalahkan bukan berarti kita harus berhenti meminta pertanggungjawaban.



Ada tindakan yang memang memiliki konsekuensi.



Ada keputusan yang memang harus dipertanggungjawabkan.



Ada perilaku yang memang perlu dikritik.



Masalah muncul ketika akuntabilitas berubah menjadi penghukuman personal.



Misalnya, seorang dokter melakukan kesalahan serius karena mengabaikan prosedur keselamatan. Kita tentu perlu mengevaluasi tindakannya.



Tetapi kita juga perlu bertanya:



Apakah prosedurnya jelas?



Apakah rumah sakit kekurangan tenaga?



Apakah jam kerja terlalu panjang?



Apakah sistem pelaporan kesalahan berjalan?



Apakah ada masalah komunikasi?



Apakah kesalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya?



Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menghapus tanggung jawab individu.



Sebaliknya, pertanyaan tersebut membantu kita memahami seluruh sistem yang memungkinkan kesalahan terjadi.



Ini adalah perbedaan antara:



“Siapa yang salah?”



dan



“Mengapa ini bisa terjadi?”



Pertanyaan pertama kadang diperlukan.



Tetapi pertanyaan kedua sering kali jauh lebih berguna.



Bagaimana Keluar dari Budaya Menyalahkan?



Jika menyalahkan begitu manusiawi, apakah kita bisa benar-benar menghindarinya?



Tidak sepenuhnya.



Tetapi kita bisa belajar memperlambat respons tersebut.



Ketika sesuatu berjalan buruk, cobalah mengganti beberapa pertanyaan.



Daripada:



“Siapa yang salah?”



coba:



“Apa yang sebenarnya terjadi?”



Daripada:



“Kenapa dia sebodoh itu?”



coba:



“Faktor apa yang memengaruhi keputusannya?”



Daripada:



“Siapa yang harus dihukum?”



coba:



“Siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya?”



Daripada:



“Bagaimana dia bisa melakukan itu?”



coba:



“Apa yang bisa kita pelajari agar hal ini tidak terulang?”



Ini bukan berarti kita menjadi terlalu lunak.



Justru sebaliknya.



Cara berpikir tersebut membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi: kemampuan untuk menahan dorongan emosional dan melihat masalah secara lebih kompleks.



Pada Akhirnya, Kita Tidak Selalu Membutuhkan Kambing Hitam



Mungkin salah satu alasan budaya menyalahkan begitu kuat adalah karena menyalahkan memberikan sesuatu yang sangat kita inginkan:



kepastian.



Ketika dunia terasa kacau, kita ingin percaya bahwa ada seseorang yang menyebabkan semuanya.



Ketika kita merasa tidak berdaya, kita ingin menemukan target.



Ketika harga diri kita terancam, kita ingin memindahkan kesalahan.



Ketika masalah terlalu rumit, kita ingin membuatnya sederhana.



Dan ketika kita marah, kita ingin seseorang untuk menjadi sasaran.



Namun kenyataan hidup jarang sesederhana itu.



Banyak masalah merupakan hasil interaksi antara manusia, keadaan, sistem, sejarah, kebetulan, dan keputusan yang saling memengaruhi.



Karena itu, mungkin pertanyaan paling dewasa bukan:



“Siapa yang harus disalahkan?”



melainkan:



“Apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dapat kita lakukan agar menjadi lebih baik?”



Perubahan kecil dalam cara bertanya dapat mengubah cara kita berpikir.



Dan ketika cara berpikir berubah, cara kita memperlakukan orang lain juga bisa berubah.



Sebab pada akhirnya, memahami manusia bukan berarti membenarkan semua perilakunya.



Memahami berarti berusaha melihat lebih jauh daripada sekadar mencari siapa yang bisa kita salahkan.



Kita tetap bisa meminta pertanggungjawaban tanpa kehilangan empati.



Kita tetap bisa mengakui kesalahan tanpa mengubah seseorang menjadi identitas kesalahannya.



