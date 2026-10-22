8 Cara Mengatasi Kebiasaan Scrolling Media Sosial yang Mulai Bermasalah Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya terganggu oleh scrolling media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Media sosial pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk. Kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, mencari hiburan, membangun koneksi, bahkan mengembangkan pekerjaan dan bisnis.



Namun, ada saatnya scrolling yang awalnya hanya dilakukan untuk "sebentar" berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Kita membuka media sosial ketika baru bangun tidur, saat sedang bekerja atau belajar, ketika makan, sebelum tidur, bahkan ketika sebenarnya tidak ada sesuatu yang ingin dicari.



Yang lebih mengkhawatirkan, terkadang kita sudah menyadari bahwa scrolling membuat kita lelah, tetapi tetap melakukannya.



Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, mungkin masalahnya bukan sekadar kurang disiplin. Dari sudut pandang psikologi, penggunaan media sosial yang sulit dikendalikan dapat berkaitan dengan kebiasaan, regulasi emosi, pencarian penghargaan instan, rasa bosan, hingga usaha untuk menghindari pikiran atau perasaan yang tidak nyaman.



Jadi, langkah untuk mengatasinya bukan hanya "berhenti main media sosial".



Kamu perlu memahami mengapa tanganmu terus membuka aplikasi tersebut dan kemudian mengubah pola yang membuat kebiasaan itu terus berulang.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat delapan hal yang dapat kamu lakukan ketika merasa scrolling media sosial sudah mulai menjadi masalah.



1. Jangan Langsung Menyalahkan Diri Sendiri



Langkah pertama mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting: berhenti menganggap dirimu sebagai orang yang "tidak punya kontrol diri".



Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, respons yang sering muncul adalah menyalahkan diri sendiri.



"Kenapa aku begini terus?"



"Aku sebenarnya tahu ini membuang waktu, tapi kenapa tidak bisa berhenti?"



"Aku benar-benar tidak punya disiplin."



Masalahnya, kritik terhadap diri sendiri tidak selalu membuat kita lebih mampu mengendalikan perilaku. Justru, rasa bersalah dan malu dapat membuat seseorang mencari pelarian lain, termasuk kembali scrolling.



Secara psikologis, penting untuk melihat perilaku sebagai sesuatu yang dapat dipahami dan diubah, bukan sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Cobalah mengganti pertanyaan:



"Kenapa aku tidak bisa berhenti?"



menjadi:



"Apa yang sebenarnya sedang aku cari ketika aku membuka media sosial?"



Pertanyaan kedua jauh lebih berguna.



Mungkin kamu sedang bosan.



Mungkin kamu sedang cemas.



Mungkin kamu sedang menghindari pekerjaan yang terasa berat.



Mungkin kamu merasa kesepian.



Mungkin kamu membutuhkan stimulasi setelah menjalani hari yang melelahkan.



Atau mungkin membuka media sosial sudah menjadi respons otomatis setiap kali ada jeda beberapa detik.



Dengan memahami penyebabnya, kamu memiliki titik awal untuk mengubah kebiasaan.



2. Perhatikan Kapan dan Mengapa Kamu Mulai Scrolling



Salah satu cara memahami kebiasaan adalah dengan memperhatikan pemicu.



Kebiasaan biasanya tidak muncul begitu saja. Ada situasi tertentu yang membuat kita terdorong melakukan suatu tindakan.



Misalnya:



Pemicu → membuka Instagram → scrolling → mendapatkan konten menarik → merasa terhibur → terus scrolling.



Atau:



Merasa cemas → membuka TikTok → mendapat distraksi → kecemasan sementara berkurang → otak belajar bahwa TikTok bisa digunakan untuk mengalihkan rasa tidak nyaman.



Karena itu, selama beberapa hari, cobalah mengamati pola penggunaanmu.



Tidak perlu membuat catatan yang rumit. Kamu cukup memperhatikan tiga hal:



Kapan kamu scrolling?



Apa yang kamu rasakan sebelum scrolling?



Bagaimana perasaanmu setelahnya?



Misalnya kamu menemukan pola seperti:



setiap kali bosan, kamu membuka media sosial;



setiap kali pekerjaan terasa sulit, kamu scrolling;



ketika merasa kesepian, kamu mencari konten tertentu;



ketika sedang cemas, kamu menggunakan media sosial untuk mengalihkan perhatian;



ketika hendak tidur, kamu mengatakan "lima menit lagi" tetapi akhirnya berlangsung satu jam.



Informasi tersebut sangat berharga.



Sebab terkadang masalah sebenarnya bukan aplikasi media sosialnya, melainkan fungsi psikologis yang diberikan media sosial kepadamu.



Kalau scrolling digunakan untuk mengatasi kebosanan, kamu membutuhkan alternatif untuk menghadapi kebosanan.



Kalau digunakan untuk mengatasi stres, kamu membutuhkan strategi regulasi stres.



Kalau digunakan untuk menghindari tugas yang sulit, kamu mungkin perlu mengubah cara memulai tugas tersebut.



3. Jangan Hanya Mengandalkan Kemauan, Ubah Lingkunganmu



Banyak orang mencoba mengurangi scrolling dengan satu strategi:



"Mulai sekarang aku harus lebih disiplin."



Masalahnya, kemauan manusia memiliki keterbatasan.



Ketika aplikasi berada tepat di halaman utama ponsel, notifikasi terus muncul, dan perangkat selalu berada di dekat tangan, kita terus-menerus mendapatkan kesempatan untuk kembali ke kebiasaan lama.



Karena itu, salah satu strategi yang lebih efektif adalah mengubah lingkungan.



Misalnya:



matikan notifikasi media sosial yang tidak penting;



hapus aplikasi yang paling sering membuatmu kehilangan waktu;



pindahkan aplikasi media sosial dari halaman utama;



gunakan fitur pembatas waktu jika membantumu;



jauhkan ponsel ketika sedang belajar atau bekerja;



jangan membawa ponsel ke tempat tidur;



gunakan alarm terpisah jika kamu sering menggunakan alasan "ponsel adalah alarm" untuk tetap berada di tempat tidur.



Tujuannya bukan membuat media sosial menjadi sesuatu yang terlarang.



Tujuannya adalah membuat perilaku scrolling sedikit lebih sulit dilakukan secara otomatis.



Perbedaan beberapa detik saja dapat memberikan kesempatan untuk menyadari:



"Sebentar. Aku sebenarnya mau membuka aplikasi ini untuk apa?"



Kesadaran kecil seperti itu dapat memutus pola otomatis.



4. Buat Jeda Sebelum Membuka Media Sosial



Kamu tidak harus langsung berhenti menggunakan media sosial selama berhari-hari.



Justru, bagi sebagian orang, target yang terlalu ekstrem dapat sulit dipertahankan.



Cobalah membuat sebuah aturan sederhana:



Sebelum membuka media sosial, berhenti selama 10–30 detik.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Aku membuka ini karena memang ada sesuatu yang ingin kulakukan, atau karena tanganku sudah terbiasa?"



Jika memang ada tujuan tertentu, lakukan tujuan tersebut.



Misalnya ingin membalas pesan.



Ingin mengunggah sesuatu.



Ingin mencari informasi tertentu.



Setelah selesai, tutup aplikasinya.



Namun jika jawabannya adalah:



"Tidak tahu. Tiba-tiba saja ingin buka."



anggap itu sebagai sinyal untuk berhenti sejenak.



Kamu bisa menggantinya dengan tindakan kecil lain:



menarik napas beberapa kali;



berdiri dan berjalan sebentar;



minum air;



melihat ke luar jendela;



kembali ke pekerjaan;



berbicara dengan orang di sekitar;



atau sekadar duduk tanpa melakukan apa pun selama satu menit.



Tujuannya bukan selalu berhasil menolak keinginan scrolling.



Tujuannya adalah melatih kesadaran sebelum tindakan.



Semakin sering kamu menyadari dorongan sebelum langsung mengikutinya, semakin besar kesempatan untuk memilih respons yang berbeda.



5. Belajar Menoleransi Rasa Bosan



Salah satu alasan media sosial begitu mudah menjadi kebiasaan adalah karena ia menawarkan stimulasi yang hampir tidak ada habisnya.



Saat bosan, kita dapat langsung menemukan video.



Saat tidak tertarik pada satu konten, kita tinggal menggeser.



Saat mulai bosan lagi, kita mencari konten berikutnya.



Akibatnya, kita bisa terbiasa menghilangkan rasa bosan secepat mungkin.



Padahal, bosan adalah bagian normal dari kehidupan.



Tidak setiap momen harus diisi dengan hiburan.



Ada manfaat psikologis dari memiliki ruang tanpa stimulasi terus-menerus. Kita dapat menggunakan waktu tersebut untuk berpikir, beristirahat, mengamati lingkungan, atau membiarkan pikiran berjalan tanpa harus segera dialihkan.



Karena itu, salah satu latihan yang dapat dicoba adalah sengaja membiarkan beberapa momen dalam sehari terasa membosankan.



Misalnya saat:



menunggu makanan;



menunggu kendaraan;



duduk di ruang tunggu;



berjalan sebentar;



atau berada di tempat yang biasanya membuatmu otomatis mengambil ponsel.



Tidak perlu langsung melakukan meditasi atau aktivitas produktif.



Cukup tidak mengambil ponsel.



Awalnya mungkin terasa aneh.



Namun lama-kelamaan, kamu dapat belajar bahwa rasa bosan bukan keadaan darurat yang harus segera dihilangkan.



6. Cari Pengganti, Bukan Sekadar Menghilangkan



Kesalahan yang cukup umum ketika ingin mengurangi media sosial adalah hanya fokus pada apa yang harus dihentikan.



"Aku tidak boleh TikTok."



"Aku tidak boleh Instagram."



"Aku harus berhenti scrolling."



Namun, jika media sosial selama ini memenuhi kebutuhan tertentu, menghilangkannya tanpa menyediakan alternatif dapat membuat kebiasaan lama kembali.



Karena itu, pikirkan:



Apa yang sebenarnya kamu dapatkan dari scrolling?



Jika jawabannya hiburan, siapkan hiburan lain.



Jika jawabannya interaksi sosial, cari kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang lain.



Jika jawabannya informasi, pilih sumber informasi yang lebih terarah.



Jika jawabannya relaksasi, temukan aktivitas yang benar-benar membuat tubuh dan pikiran beristirahat.



Jika jawabannya stimulasi karena bosan, siapkan beberapa aktivitas singkat seperti membaca, berjalan, menggambar, memasak, merapikan kamar, atau melakukan hobi.



Yang penting, pengganti tersebut harus realistis.



Kamu tidak harus mengganti satu jam scrolling dengan membaca buku psikologi selama satu jam.



Jika biasanya kamu langsung membuka ponsel ketika memiliki waktu luang lima menit, siapkan aktivitas yang juga bisa dilakukan dalam lima menit.



Perubahan kecil lebih mudah dipertahankan daripada aturan yang terlalu ideal.



7. Perhatikan Dampaknya terhadap Tidur, Konsentrasi, dan Kehidupan Sehari-hari



Tidak semua penggunaan media sosial berarti bermasalah.



Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kehidupanmu.



Cobalah mengevaluasi beberapa pertanyaan berikut:



Apakah scrolling membuatku tidur lebih larut daripada yang kuinginkan?



Apakah aku kesulitan berkonsentrasi setelah terlalu lama menggunakan media sosial?



Apakah aku sering menunda pekerjaan karena scrolling?



Apakah aku menggunakan media sosial ketika seharusnya melakukan sesuatu yang penting?



Apakah aku merasa lebih buruk setelah melihat konten tertentu?



Apakah aku tetap scrolling meskipun sudah berulang kali berniat berhenti?



Apakah penggunaan media sosial mengganggu hubungan dengan orang lain?



Apakah aku merasa gelisah ketika tidak dapat mengakses media sosial?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan diagnosis.



Namun, jawabannya dapat membantu kamu melihat apakah penggunaan media sosial sekadar aktivitas rekreasi atau sudah mulai mengambil ruang yang terlalu besar dalam kehidupan.



Perhatikan terutama pola yang berlangsung berulang.



Misalnya, jika kamu terus mengatakan akan tidur pukul 11 malam tetapi hampir setiap malam berakhir scrolling sampai pukul 1 pagi, masalahnya bukan lagi sekadar "aku suka media sosial".



Ada pola perilaku yang perlu diperhatikan.



8. Jika Sudah Sulit Dikendalikan, Jangan Takut Mencari Bantuan



Ada kalanya usaha mandiri tidak cukup.



Jika penggunaan media sosial terasa sangat sulit dikendalikan dan mulai berdampak serius pada pekerjaan, pendidikan, hubungan, tidur, atau kesejahteraan psikologis, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang masuk akal.



Bukan berarti kamu "parah".



Mencari bantuan justru dapat membantumu memahami pola yang mungkin sulit kamu lihat sendiri.



Seorang profesional dapat membantu mengeksplorasi pertanyaan seperti:



Apa yang memicu perilaku scrolling?



Emosi apa yang biasanya muncul sebelum menggunakan media sosial?



Apakah media sosial digunakan sebagai bentuk penghindaran?



Kebiasaan apa yang mempertahankan pola tersebut?



Strategi apa yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan yang sama?



Dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berjalan bersama masalah lain seperti stres, kecemasan, kesulitan mengatur emosi, kesepian, atau masalah tidur.



Karena itu, penting untuk tidak hanya memerangi "screen time" tanpa memahami konteks psikologis di baliknya.



Yang Perlu Diingat: Tujuannya Bukan Membenci Media Sosial



Mengurangi scrolling bukan berarti kamu harus meninggalkan media sosial sepenuhnya.



Media sosial dapat memberikan banyak manfaat ketika digunakan dengan sadar.



Tujuan yang lebih realistis adalah mengubah hubunganmu dengan teknologi:



dari penggunaan otomatis menjadi penggunaan yang disengaja.



Ada perbedaan antara:



"Aku membuka media sosial karena memang ingin melakukan sesuatu."



dan:



"Aku membuka media sosial setiap kali merasa sedikit bosan atau tidak nyaman."



Perbedaan tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi secara psikologis sangat penting.



Kamu tidak harus menghilangkan seluruh keinginan untuk scrolling.



Yang perlu dilatih adalah kemampuan untuk merasakan dorongan tanpa selalu harus mengikutinya.



Coba Eksperimen Selama 7 Hari



Jika kamu ingin mulai sekarang, tidak perlu membuat perubahan yang terlalu besar.



Selama tujuh hari, coba lakukan eksperimen sederhana:



Hari 1: Amati kapan dan mengapa kamu scrolling.



Hari 2: Matikan notifikasi media sosial yang tidak penting.



Hari 3: Pindahkan aplikasi yang paling sering kamu buka secara otomatis.



Hari 4: Buat beberapa periode tanpa ponsel, misalnya saat makan atau sebelum tidur.



Hari 5: Ketika ingin scrolling tanpa tujuan, beri jeda 30 detik.



Hari 6: Ganti satu sesi scrolling dengan aktivitas lain.



Hari 7: Evaluasi perubahan yang kamu rasakan.



Jangan hanya melihat berapa menit screen time yang berkurang.



Perhatikan juga:



apakah kamu lebih mudah berkonsentrasi;



apakah tidurmu lebih teratur;



apakah pikiran terasa lebih tenang;



apakah kamu lebih menikmati aktivitas sehari-hari;



apakah kamu merasa lebih hadir ketika berbicara dengan orang lain;



dan apakah kamu merasa memiliki lebih banyak kendali atas pilihanmu.



Karena pada akhirnya, tujuan utamanya bukan mendapatkan angka screen time yang sempurna.



Tujuannya adalah mendapatkan kembali kendali atas perhatianmu.



Penutup



Scrolling media sosial yang berlebihan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang malas atau tidak memiliki disiplin.



Sering kali, perilaku tersebut merupakan hasil dari kebiasaan yang terbentuk secara bertahap dan diperkuat oleh berbagai kebutuhan psikologis—mulai dari mencari hiburan, menghilangkan kebosanan, mencari koneksi sosial, sampai menghindari emosi yang tidak nyaman.



Karena itu, pendekatan yang lebih membantu bukan sekadar berkata:



"Berhenti scrolling."



Melainkan:



"Mari pahami mengapa aku terus scrolling, lalu cari cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan tersebut."



Mulailah dari hal kecil.



Amati pemicunya. Beri jeda sebelum membuka aplikasi. Ubah lingkungan. Belajar menoleransi kebosanan. Cari aktivitas pengganti. Dan jika sudah terasa sulit dikendalikan, jangan ragu mencari bantuan profesional.



Kamu tidak harus membenci media sosial untuk memiliki hubungan yang lebih sehat dengannya.



