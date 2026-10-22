7 Alasan Berbagi Makanan Bisa Membuat Biaya Lebih Besar dari yang Kamu Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com - Berbagi makanan sering dianggap sebagai bentuk kebaikan yang sederhana. Ketika memiliki makanan lebih, kita memberikannya kepada teman, keluarga, pasangan, atau orang lain. Tindakan tersebut terlihat murah hati, hangat, bahkan dapat mempererat hubungan.



Namun, ada sisi lain yang sering tidak kita sadari.



Dalam situasi tertentu, kebiasaan berbagi makanan justru dapat membuat pengeluaran menjadi jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Bukan semata-mata karena harga makanan, tetapi karena cara otak manusia mengambil keputusan, menjaga hubungan sosial, menghindari rasa bersalah, dan merespons tekanan dari lingkungan.



Misalnya, seseorang awalnya hanya berniat membeli makanan untuk dirinya sendiri. Kemudian seorang teman datang.



“Beli sekalian buat aku, ya.”



Karena tidak enak menolak, akhirnya ia membeli dua porsi. Beberapa hari kemudian, hal serupa terjadi lagi. Lama-kelamaan, pengeluaran yang awalnya terasa kecil berubah menjadi kebiasaan.



Yang menarik, sering kali kita tidak merasa sedang mengeluarkan uang dalam jumlah besar.



Mengapa?



Karena otak manusia tidak selalu menghitung biaya secara objektif. Kita juga mempertimbangkan hubungan sosial, emosi, rasa bersalah, norma kesopanan, dan keinginan untuk dianggap sebagai orang baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa berbagi makanan dapat membuat biaya lebih besar daripada yang kamu kira.



1. Keinginan untuk Dianggap sebagai Orang yang Baik



Salah satu alasan terbesar seseorang berbagi makanan adalah keinginan untuk mempertahankan citra positif di mata orang lain.



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita tidak hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, tetapi juga bagaimana tindakan kita dipersepsikan oleh orang lain.



Ketika seseorang menawarkan makanan, penolakan terkadang terasa seperti tindakan yang kurang baik.



Misalnya:



“Aku cuma punya satu.”



Ketika teman meminta sedikit, kita mungkin berpikir:



“Kalau aku tidak kasih, nanti dia menganggap aku pelit.”



Akhirnya kita memberikan sebagian.



Masalahnya muncul ketika pola ini terjadi berulang kali.



Kita mungkin mulai mengeluarkan uang bukan karena benar-benar ingin berbagi, melainkan karena ingin mempertahankan identitas sebagai orang yang murah hati.



Dalam psikologi sosial, keinginan untuk mendapatkan penerimaan sosial dapat memengaruhi perilaku seseorang. Kita cenderung menyesuaikan tindakan dengan norma yang berlaku dalam kelompok.



Berbagi makanan kemudian bukan hanya soal makanan.



Ia menjadi pesan sosial:



“Aku peduli padamu.”



“Aku bukan orang pelit.”



“Aku mau membantu.”



“Aku ingin hubungan kita tetap baik.”



Karena pesan sosial tersebut terasa penting, harga makanan menjadi kurang terasa pada saat keputusan dibuat.



Namun, jika kebiasaan itu berlangsung terus-menerus, biaya finansialnya dapat menjadi signifikan.



Masalahnya bukan pada berbagi



Berbagi makanan sendiri bukan sesuatu yang buruk.



Yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang merasa harus selalu berbagi agar tetap dianggap baik.



Kebaikan yang dilakukan karena pilihan berbeda dengan kebaikan yang dilakukan karena takut ditolak.



Kalau setiap kali membeli makanan kamu merasa harus membelikan orang lain, bahkan ketika anggaranmu terbatas, mungkin yang sedang bekerja bukan sekadar kemurahan hati.



Ada tekanan sosial di belakangnya.



2. Rasa Bersalah Membuat Kita Sulit Mengatakan “Tidak”



Kata “tidak” ternyata bisa terasa mahal.



Terutama ketika seseorang meminta sesuatu yang sebenarnya kecil.



“Boleh minta sedikit?”



“Belikan satu juga dong.”



“Cuma kali ini.”



Kalimat seperti itu dapat memunculkan rasa bersalah.



Otak kemudian mulai mencari pembenaran:



“Ah, cuma beberapa ribu.”



“Tidak apa-apa, sekali ini.”



“Kasihan juga kalau tidak diberi.”



Persoalannya, manusia sering lebih mudah merasakan rasa tidak nyaman karena menolak sekarang daripada membayangkan akumulasi biaya yang terjadi dalam jangka panjang.



Misalnya, kamu mengeluarkan Rp15.000 untuk makanan tambahan.



Jumlah tersebut mungkin terasa kecil.



Tetapi jika terjadi 20 kali dalam sebulan:



Rp15.000 × 20 = Rp300.000.



Tiga ratus ribu rupiah mungkin baru terasa signifikan ketika kita melihat totalnya.



Inilah salah satu alasan mengapa pengeluaran kecil dapat menjadi jebakan.



Kita menilai keputusan berdasarkan satu kejadian, bukan berdasarkan pola.



“Cuma sekali” adalah kalimat yang berbahaya jika terus berulang



Satu kali membeli makanan untuk teman memang bukan masalah.



Tetapi jika “sekali” terjadi setiap hari, maka sebenarnya itu bukan lagi pengecualian.



Itu sudah menjadi kebiasaan.



Dan kebiasaan sering kali berjalan tanpa membutuhkan banyak pertimbangan sadar.



3. Berbagi Makanan Bisa Menciptakan Ekspektasi Sosial



Ada hal yang lebih rumit daripada sekadar mengeluarkan uang: ekspektasi.



Ketika kita sering membelikan makanan untuk seseorang, orang tersebut bisa secara tidak sadar menganggap perilaku itu sebagai sesuatu yang normal.



Awalnya:



“Wah, terima kasih.”



Kemudian:



“Seperti biasa, sekalian ya.”



Lama-kelamaan:



“Kamu beli makanan? Belikan aku juga.”



Ini bukan berarti orang tersebut selalu berniat memanfaatkan kita.



Ekspektasi sosial dapat terbentuk tanpa disadari oleh kedua pihak.



Ketika sebuah perilaku dilakukan berkali-kali, manusia cenderung menganggapnya sebagai pola normal.



Misalnya, jika setiap kali makan bersama kamu selalu membayar, orang lain mungkin akhirnya menganggap bahwa memang begitulah pembagian perannya.



Ketika suatu hari kamu tidak membayar, situasinya justru terasa berbeda.



Di sinilah biaya psikologis dapat muncul.



Kamu bukan hanya menghadapi biaya makanan, tetapi juga rasa tidak nyaman karena mencoba mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk.



Kebiasaan menciptakan “harga sosial”



Semakin lama sebuah kebiasaan berlangsung, semakin sulit mengubahnya tanpa menimbulkan ketidaknyamanan.



Karena itu, berbagi makanan secara terus-menerus tanpa batas yang jelas dapat menghasilkan biaya yang lebih besar daripada yang terlihat.



Bukan hanya uang yang keluar.



Energi mental juga digunakan untuk mempertahankan pola tersebut.



4. Kita Sering Meremehkan Pengeluaran Kecil



Otak manusia tidak selalu hebat dalam menghitung biaya yang tersebar.



Pengeluaran Rp10.000 atau Rp20.000 mungkin tidak terasa penting.



Tetapi masalahnya bukan satu transaksi.



Masalahnya adalah frekuensi.



Bayangkan seseorang membeli makanan tambahan seharga Rp20.000 sebanyak 15 kali dalam sebulan.



Rp20.000 × 15 = Rp300.000.



Dalam enam bulan:



Rp300.000 × 6 = Rp1.800.000.



Jumlah yang terlihat “kecil” pada setiap transaksi ternyata dapat berubah menjadi jutaan rupiah dalam jangka panjang.



Fenomena seperti ini berkaitan dengan cara manusia memandang biaya dan manfaat secara langsung. Pengeluaran kecil sering tidak menghasilkan rasa kehilangan yang kuat pada saat transaksi.



Apalagi jika pembayarannya dilakukan secara digital.



Ketika kita tidak melihat uang tunai berpindah tangan, rasa sakit psikologis dari pengeluaran dapat terasa lebih rendah.



Akibatnya, keputusan membeli makanan tambahan menjadi lebih mudah.



“Ah, tinggal bayar.”



Satu klik.



Selesai.



Tetapi rekening bank tetap mencatatnya.



Karena itu, jangan hanya menghitung per transaksi



Jika ingin mengetahui apakah kebiasaan berbagi makanan benar-benar mahal, jangan bertanya:



“Berapa harga makanan yang kubelikan hari ini?”



Tanyakan:



“Berapa total uang yang keluar untuk kebiasaan ini selama satu bulan?”



Pertanyaan kedua jauh lebih berguna.



5. Berbagi Makanan Bisa Menjadi Cara Membeli Kedekatan



Ada alasan psikologis yang lebih dalam.



Kadang-kadang kita tidak hanya memberikan makanan.



Kita sebenarnya sedang membeli sesuatu yang tidak terlihat:



kedekatan, penerimaan, rasa dihargai, atau hubungan yang lebih baik.



Misalnya seseorang merasa lebih dekat dengan teman ketika sering membelikan makanan.



Atau seseorang merasa dicintai ketika dapat memberikan sesuatu kepada pasangannya.



Dalam konteks ini, makanan menjadi simbol kasih sayang.



Memberikan makanan dapat menjadi bahasa sosial yang sangat kuat.



Namun, masalah muncul jika seseorang mulai mengukur kualitas hubungan berdasarkan seberapa banyak yang bisa ia berikan.



“Aku harus membelikan dia makanan supaya dia tahu aku peduli.”



“Aku tidak enak kalau datang tanpa membawa apa-apa.”



“Aku takut kalau berhenti memberi, hubungan kami berubah.”



Pada titik tersebut, makanan tidak lagi sekadar makanan.



Ia menjadi alat untuk mempertahankan hubungan.



Dan ketika hubungan membutuhkan pengeluaran terus-menerus, biaya finansialnya dapat meningkat.



Hubungan yang sehat seharusnya tidak bergantung pada kemampuan membayar



Berbagi makanan memang dapat menjadi bentuk perhatian.



Tetapi hubungan yang sehat tidak seharusnya mengharuskan satu pihak terus-menerus mengeluarkan uang untuk membuktikan kepedulian.



Perhatian tidak selalu harus berbentuk makanan.



Bisa berupa waktu, percakapan, bantuan, kehadiran, atau tindakan sederhana lainnya.



6. Kita Bisa Terjebak dalam “Reciprocity” atau Keinginan Membalas Kebaikan



Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk membalas pemberian.



Jika seseorang membelikan kita makanan, kita mungkin merasa harus membalas.



Kemudian ketika kita membalas, orang tersebut kembali melakukan sesuatu untuk kita.



Terbentuklah siklus:



memberi → merasa berutang → membalas → orang lain memberi lagi → merasa berutang lagi.



Dalam kondisi sehat, siklus ini dapat memperkuat hubungan.



Tetapi dalam kondisi tertentu, siklus tersebut juga dapat menciptakan pengeluaran yang tidak pernah benar-benar berhenti.



Misalnya:



Hari Senin, teman membelikan kopi.



Hari Selasa, kamu membelikan makan siang.



Hari Rabu, teman membelikan camilan.



Hari Kamis, kamu merasa perlu membalas lagi.



Tanpa disadari, hubungan sosial berubah menjadi serangkaian transaksi kecil.



Padahal mungkin tidak ada satu pun pihak yang benar-benar menghitung.



“Aku harus membalas” dapat menjadi jebakan



Kita perlu membedakan antara membalas kebaikan karena ingin dan membalas karena merasa terpaksa.



Yang pertama dapat terasa menyenangkan.



Yang kedua dapat menjadi beban.



Jika setiap pemberian membuatmu merasa memiliki utang sosial, kamu mungkin perlu mulai melihat kembali batas yang sehat dalam hubungan.



Tidak semua kebaikan harus dibayar kembali dalam bentuk uang.



Terkadang ucapan terima kasih sudah cukup.



7. Berbagi Makanan Dapat Membuat Kita Mengabaikan Kondisi Keuangan Sendiri



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Ketika terlalu fokus pada kebutuhan orang lain, kita dapat melupakan kebutuhan sendiri.



Kita mungkin berpikir:



“Yang penting dia makan.”



“Tidak apa-apa aku hemat sedikit.”



“Biar aku yang bayar.”



Masalahnya, jika kondisi keuangan kita sendiri sebenarnya terbatas, perilaku tersebut dapat menciptakan tekanan di kemudian hari.



Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pribadi akhirnya habis untuk pengeluaran sosial.



Pada awalnya terasa mulia.



Namun beberapa minggu kemudian kita mungkin bertanya:



“Kenapa uangku cepat sekali habis?”



Sering kali jawabannya bukan satu pengeluaran besar.



Melainkan puluhan keputusan kecil yang tampak tidak berbahaya.



Kebaikan tanpa batas dapat berubah menjadi pengorbanan



Ada perbedaan besar antara berbagi karena mampu dan berbagi sampai mengorbankan kebutuhan sendiri.



Jika kamu memiliki uang berlebih dan ingin berbagi, tentu itu pilihan yang sah.



Tetapi jika berbagi membuatmu kesulitan membayar kebutuhan pokok, menunda pembayaran, berutang, atau kehilangan kesempatan menabung, maka mungkin sudah waktunya membuat batas.



Menolong orang lain tidak mengharuskan kita mengabaikan diri sendiri.



Jadi, Apakah Berbagi Makanan Itu Buruk?



Tidak.



Justru berbagi makanan dapat menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yang positif.



Makan bersama dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Memberikan makanan dapat menjadi bentuk perhatian. Membelikan makanan untuk seseorang yang sedang membutuhkan juga bisa menjadi tindakan yang sangat berarti.



Yang perlu diperhatikan bukan aktivitas berbagi itu sendiri.



Melainkan alasan dan pola di baliknya.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya berbagi karena memang ingin?



Atau karena takut dianggap pelit?



Apakah saya mampu secara finansial?



Apakah saya merasa bersalah ketika berkata tidak?



Apakah orang lain mulai menganggap pemberian saya sebagai kewajiban?



Apakah saya sering membelikan makanan meskipun sebenarnya tidak memiliki anggaran?



Apakah saya berharap mendapatkan penerimaan atau kasih sayang sebagai imbalannya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu kita memahami apakah berbagi makanan masih merupakan tindakan sukarela atau sudah menjadi tekanan sosial.



Cara Tetap Berbagi Tanpa Membuat Keuangan Berantakan



Kamu tidak perlu berhenti berbagi makanan.



Yang lebih penting adalah membuat batas.



1. Tentukan anggaran berbagi



Misalnya kamu menetapkan Rp200.000 per bulan khusus untuk pengeluaran sosial.



Ketika batas tersebut tercapai, kamu tidak perlu merasa bersalah untuk mengatakan tidak.



Dengan begitu, kemurahan hati tetap memiliki batas yang realistis.



2. Belajar mengatakan “tidak” tanpa merasa menjadi orang jahat



Menolak membelikan makanan bukan berarti kamu tidak peduli.



Kalimat sederhana seperti:



“Maaf, kali ini aku cuma beli untuk diriku sendiri.”



sudah cukup.



Kamu tidak harus memberikan penjelasan panjang.



3. Perhatikan pola, bukan satu kejadian



Jangan hanya melihat harga satu makanan.



Catat total pengeluaran untuk makanan yang kamu belikan kepada orang lain selama satu bulan.



Angka tersebut mungkin akan membuatmu terkejut.



4. Jangan menggunakan uang untuk membeli penerimaan



Kalau seseorang hanya menghargaimu ketika kamu membayar, masalahnya mungkin bukan pada makanan.



Hubungan yang sehat tidak seharusnya bergantung pada kemampuan seseorang mengeluarkan uang.



5. Berbagi sesuai kemampuan



Ada bulan ketika kamu mampu berbagi lebih banyak.



Ada bulan ketika kamu perlu menghemat.



Itu normal.



Kemampuan finansial tidak selalu sama setiap waktu.



Kesimpulan



Berbagi makanan terlihat sebagai tindakan sederhana, tetapi di baliknya terdapat banyak mekanisme psikologis.



Kita dapat mengeluarkan uang karena ingin dianggap baik, merasa bersalah ketika menolak, ingin membalas kebaikan, menjaga hubungan, atau mengikuti ekspektasi sosial.



Masalahnya, biaya tersebut sering tersembunyi di balik transaksi kecil.



Rp10.000.



Rp15.000.



Rp20.000.



Sekali mungkin tidak berarti banyak.



Tetapi ketika dilakukan berulang kali selama berbulan-bulan, jumlahnya dapat menjadi besar.



Karena itu, menjadi orang yang murah hati tidak berarti harus selalu mengatakan “iya”.



Kebaikan yang sehat tetap membutuhkan batas.



Kamu boleh berbagi ketika mampu.



Kamu boleh mentraktir orang yang kamu sayangi.



Kamu juga boleh mengatakan “tidak” ketika kondisi keuanganmu tidak memungkinkan.



Pada akhirnya, berbagi makanan seharusnya menjadi pilihan yang membuat kita merasa bahagia—bukan kewajiban yang membuat kita diam-diam terbebani.



Sebab terkadang, pengeluaran terbesar bukan berasal dari satu keputusan besar.



