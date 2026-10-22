6 Alasan Mengapa Menonton Olahraga Bersama Dapat Bermanfaat bagi Kesejahteraan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menonton pertandingan olahraga sering dianggap sebagai aktivitas sederhana untuk mengisi waktu luang. Namun, ketika dilakukan bersama orang lain—baik keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, maupun komunitas—pengalaman tersebut dapat memiliki manfaat psikologis yang jauh lebih besar.

Bagi sebagian orang, pertandingan sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis, atau cabang olahraga lainnya bukan sekadar tontonan. Pertandingan dapat menjadi ruang untuk berbagi emosi, membangun percakapan, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan kenangan bersama.



Dari sudut pandang psikologi, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Kita membutuhkan rasa memiliki, dukungan sosial, interaksi, serta pengalaman bersama yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Menonton olahraga bersama dapat menjadi salah satu aktivitas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat enam alasan mengapa menonton olahraga bersama dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan psikologis.



1. Membantu Memperkuat Hubungan Sosial



Salah satu manfaat paling jelas dari menonton olahraga bersama adalah terciptanya interaksi sosial.



Ketika beberapa orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan, mereka memiliki sebuah fokus yang sama. Mereka dapat membicarakan pemain, strategi, peluang kemenangan, keputusan wasit, hingga momen-momen menarik selama pertandingan.



Percakapan semacam ini mungkin terlihat sederhana, tetapi interaksi sosial yang berulang dapat membantu membangun dan mempertahankan hubungan.



Dalam psikologi, hubungan sosial yang positif merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan. Seseorang yang merasa memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain cenderung memiliki sumber dukungan emosional yang lebih baik.



Menonton pertandingan juga dapat menjadi cara yang relatif mudah untuk menghabiskan waktu bersama tanpa tekanan untuk terus-menerus mencari topik pembicaraan.



Misalnya, dua teman yang sudah lama tidak bertemu mungkin merasa canggung jika harus duduk berhadapan selama beberapa jam hanya untuk mengobrol. Namun, ketika mereka menonton pertandingan bersama, pertandingan tersebut menyediakan "bahan percakapan" secara alami.



Ketika tim mencetak gol, misalnya, spontan muncul reaksi seperti berteriak, tertawa, bertepuk tangan, atau saling menatap. Momen-momen kecil seperti ini dapat menciptakan rasa kebersamaan.



Dengan demikian, olahraga dapat berfungsi sebagai semacam "jembatan sosial" yang membantu orang berinteraksi dan mempertahankan kedekatan.



2. Memberikan Rasa Memiliki dan Menjadi Bagian dari Kelompok



Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu.



Ketika seseorang mendukung sebuah klub atau tim nasional, ia tidak hanya memiliki hubungan dengan pertandingan itu sendiri. Ia juga dapat merasa menjadi bagian dari kelompok yang memiliki minat dan identitas yang sama.



Hal ini menjadi semakin kuat ketika pertandingan ditonton bersama.



Bayangkan sekelompok orang yang mengenakan jersey tim yang sama, menyanyikan chant bersama, membicarakan pemain favorit, atau merayakan kemenangan. Mereka mungkin tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi memiliki sesuatu yang menyatukan mereka.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep social identity, yaitu bagian dari identitas seseorang yang berasal dari keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.



Identitas kelompok dapat memberikan rasa keterhubungan dan membantu seseorang merasa bahwa dirinya tidak sendirian.



Menonton olahraga bersama keluarga juga dapat menciptakan bentuk identitas kelompok yang lebih kecil. Sebuah keluarga mungkin memiliki kebiasaan menonton pertandingan setiap akhir pekan. Lama-kelamaan, aktivitas tersebut menjadi bagian dari budaya keluarga.



Hal yang sama dapat terjadi pada kelompok pertemanan atau komunitas.



"Menonton pertandingan bersama" akhirnya bukan hanya aktivitas menonton televisi. Ia berubah menjadi sebuah ritual sosial yang memperkuat rasa kebersamaan.



3. Membantu Mengelola dan Mengekspresikan Emosi



Pertandingan olahraga dapat menghadirkan berbagai macam emosi dalam waktu yang relatif singkat.



Ada kegembiraan ketika tim mencetak gol, ketegangan ketika skor imbang, kecemasan ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir, kekecewaan ketika tim kalah, dan kelegaan ketika tim akhirnya menang.



Ketika seseorang menonton sendirian, ia tentu tetap dapat merasakan semua emosi tersebut. Namun, ketika menonton bersama orang lain, emosi tersebut dapat diekspresikan secara sosial.



Seseorang dapat berteriak, tertawa, bertepuk tangan, mengeluh, atau sekadar mengatakan, "Wah, hampir saja!"



Ekspresi emosi dalam konteks sosial dapat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan menyimpan emosi sendirian.



Selain itu, melihat orang lain memberikan respons emosional yang sama dapat menciptakan perasaan bahwa pengalaman yang sedang dirasakan adalah pengalaman bersama.



Contohnya, ketika pertandingan berlangsung sangat menegangkan, beberapa orang mungkin secara spontan berdiri atau berteriak bersama. Setelah pertandingan selesai, mereka dapat membicarakan kembali betapa tegangnya pertandingan tersebut.



Dengan cara ini, olahraga menyediakan ruang sosial yang relatif aman untuk mengalami dan mengekspresikan emosi.



Namun, penting untuk membedakan ekspresi emosi dengan perilaku agresif. Dukungan terhadap tim seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, kekerasan, atau perilaku yang merugikan orang lain.



Manfaat psikologis paling mungkin muncul ketika pengalaman menonton tetap berada dalam lingkungan yang aman dan positif.



4. Dapat Membantu Mengurangi Stres melalui Aktivitas Sosial dan Rekreasi



Kehidupan sehari-hari dapat dipenuhi tuntutan pekerjaan, sekolah, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Karena itu, manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan.



Menonton olahraga bersama dapat menjadi salah satu bentuk rekreasi.



Selama beberapa jam, perhatian seseorang dapat dialihkan dari pekerjaan atau masalah sehari-hari kepada pertandingan dan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya.



Bagi sebagian orang, proses ini dapat membantu menciptakan jeda mental.



Lebih jauh lagi, manfaat tersebut tidak hanya berasal dari pertandingan, tetapi juga dari konteks sosialnya. Berkumpul, berbicara, tertawa, makan bersama, dan berbagi reaksi terhadap pertandingan semuanya dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan.



Dukungan sosial juga diketahui memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang menghadapi tekanan kehidupan. Ketika seseorang memiliki orang-orang yang dapat diajak berbagi cerita dan pengalaman, ia tidak harus menghadapi setiap masalah sendirian.



Karena itu, kegiatan sederhana seperti menonton pertandingan bersama teman mungkin memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar hiburan.



Tentu saja, menonton olahraga bukanlah solusi untuk semua bentuk stres. Jika seseorang mengalami stres berat atau masalah psikologis yang menetap, bantuan profesional tetap lebih tepat.



Namun, sebagai bagian dari gaya hidup yang seimbang, kegiatan rekreasi dan interaksi sosial dapat menjadi salah satu cara menjaga kesejahteraan psikologis.



5. Menciptakan Kenangan dan Pengalaman Bersama



Ada alasan mengapa orang sering mengingat pertandingan tertentu bukan hanya berdasarkan hasil akhirnya, tetapi juga berdasarkan dengan siapa mereka menontonnya.



Sebuah pertandingan yang terjadi bertahun-tahun lalu mungkin tetap dikenang karena ditonton bersama keluarga, sahabat, atau pasangan.



Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman bersama dapat menjadi bagian penting dari hubungan interpersonal.



Misalnya, sebuah keluarga memiliki kebiasaan menonton pertandingan sepak bola bersama setiap akhir pekan. Ketika anak-anak tumbuh dewasa dan mulai tinggal terpisah, kebiasaan tersebut dapat menjadi kenangan yang mengingatkan mereka pada masa ketika keluarga masih sering berkumpul.



Dengan kata lain, olahraga dapat menjadi "wadah" bagi terbentuknya memori sosial.



Hal yang menarik adalah kenangan tersebut tidak selalu harus berasal dari kemenangan.



Kadang-kadang, kekalahan yang dramatis justru menjadi cerita yang terus dibicarakan bertahun-tahun kemudian.



"Masih ingat waktu pertandingan itu?"



Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membuka kembali percakapan dan emosi dari pengalaman masa lalu.



Kenangan bersama semacam ini dapat memperkuat rasa kedekatan karena orang-orang memiliki sejarah pengalaman yang sama.



6. Memberikan Kesempatan untuk Membangun Komunikasi dan Dukungan Sosial



Menonton olahraga bersama juga dapat menjadi kesempatan untuk berkomunikasi secara lebih santai.



Tidak semua interaksi sosial harus berupa percakapan mendalam. Terkadang, hubungan justru berkembang melalui aktivitas sederhana yang dilakukan berulang kali.



Seseorang mungkin awalnya datang hanya untuk menonton pertandingan. Namun, sebelum pertandingan dimulai, mereka berbicara tentang pekerjaan. Saat jeda pertandingan, mereka membicarakan keluarga. Setelah pertandingan selesai, mereka mungkin melanjutkan percakapan tentang kehidupan sehari-hari.



Aktivitas bersama menciptakan konteks yang membuat komunikasi terasa lebih natural.



Hal ini dapat sangat berguna dalam hubungan yang membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi tanpa tekanan.



Misalnya, orang tua dapat menggunakan pertandingan sebagai kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan anak. Pasangan dapat menjadikannya aktivitas bersama. Teman-teman dapat menjadikannya ritual mingguan.



Dalam jangka panjang, rutinitas sosial semacam ini dapat membantu menjaga hubungan tetap aktif.



Yang paling penting bukan selalu jenis olahraganya, melainkan adanya waktu berkualitas bersama orang lain.



Mengapa Menonton Bersama Bisa Berbeda dari Menonton Sendirian?



Menonton olahraga sendirian tentu tidak selalu buruk. Seseorang mungkin justru menikmati ketenangan, dapat berkonsentrasi pada pertandingan, atau merasa lebih nyaman tanpa banyak interaksi.



Namun, pengalaman sosial dapat memberikan dimensi tambahan.



Ketika menonton bersama, seseorang tidak hanya mengonsumsi informasi dari pertandingan. Ia juga berbagi pengalaman dengan orang lain.



Ada reaksi spontan, percakapan, humor, dukungan, perdebatan ringan, dan perasaan menjadi bagian dari kelompok.



Inilah yang membuat aktivitas sederhana seperti menonton pertandingan dapat memiliki nilai psikologis.



Dengan kata lain, yang memberikan manfaat bukan semata-mata olahraga yang ditonton, tetapi pengalaman sosial yang menyertainya.



Tetap Ada Sisi yang Perlu Diperhatikan



Meskipun menonton olahraga bersama dapat memberikan berbagai manfaat, pengalaman tersebut tidak selalu positif.



Persaingan yang terlalu intens dapat berubah menjadi konflik. Dukungan terhadap tim dapat berkembang menjadi permusuhan terhadap pendukung tim lain. Kekalahan juga dapat memicu frustrasi pada sebagian orang.



Selain itu, jika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton olahraga hingga mengabaikan pekerjaan, tidur, keluarga, atau tanggung jawab lainnya, manfaat rekreasinya dapat berkurang.



Karena itu, kuncinya adalah keseimbangan.



Menonton pertandingan akan lebih mungkin memberikan manfaat ketika dilakukan dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan saling menghargai.



Tidak perlu menjadikan semua orang memiliki tim favorit yang sama. Justru perbedaan pendapat tentang olahraga dapat menjadi bagian dari kesenangan selama tetap berada dalam batas yang sehat.



Kesimpulan



Menonton olahraga bersama mungkin terlihat seperti aktivitas hiburan yang sederhana. Namun, dari perspektif psikologi, kegiatan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.



Mulai dari memperkuat hubungan sosial, meningkatkan rasa memiliki, mengekspresikan emosi, memberikan waktu rekreasi, menciptakan kenangan bersama, hingga membuka ruang komunikasi dan dukungan sosial.



Enam manfaat tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis tidak selalu dibangun melalui aktivitas yang kompleks.



Terkadang, hal-hal sederhana seperti duduk bersama, menonton pertandingan, tertawa ketika ada momen lucu, berteriak ketika tim mencetak gol, atau berdiskusi setelah pertandingan dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial yang bermakna.



Pada akhirnya, mungkin bukan hanya pertandingannya yang membuat seseorang merasa lebih baik. Kehadiran orang-orang yang menemani pengalaman tersebutlah yang membuat sebuah pertandingan berubah menjadi kenangan.



