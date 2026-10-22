7 Alasan Mengapa Pernikahan Lebih Menguntungkan Pria Dibandingkan Perempuan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernikahan sering dipandang sebagai hubungan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara ideal, suami dan istri saling memberikan dukungan emosional, keamanan, kasih sayang, bantuan praktis, serta membangun kehidupan bersama.

Namun, jika dilihat melalui kacamata psikologi, muncul sebuah pertanyaan menarik: apakah manfaat pernikahan benar-benar dirasakan secara seimbang oleh pria dan perempuan?



Jawabannya tidak sederhana. Penelitian psikologi dan ilmu sosial menunjukkan bahwa pria dan perempuan sering memasuki pernikahan dengan kebutuhan, ekspektasi, peran sosial, serta pola perilaku yang berbeda. Akibatnya, meskipun keduanya dapat memperoleh manfaat dari hubungan yang sehat, jenis manfaat yang diterima dan biaya yang harus ditanggung bisa berbeda.



Inilah salah satu alasan mengapa pernikahan terkadang tampak lebih menguntungkan bagi pria.



Penting untuk ditekankan bahwa ini bukan berarti perempuan tidak memperoleh manfaat dari pernikahan atau bahwa pria selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Kualitas hubungan, pembagian pekerjaan rumah, kondisi ekonomi, kepribadian, budaya, serta tingkat kesetaraan dalam rumah tangga sangat menentukan hasil akhirnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut.



1. Pria sering memperoleh sumber dukungan emosional yang lebih besar dari pasangan



Salah satu perbedaan yang sering dibahas dalam psikologi hubungan adalah jaringan dukungan sosial pria dan perempuan.



Banyak perempuan secara sosial lebih terbiasa mempertahankan hubungan dekat dengan teman, keluarga, saudara, dan komunitas. Mereka dapat memiliki beberapa tempat untuk berbicara ketika sedang mengalami masalah emosional.



Pria, di sisi lain, dalam banyak budaya cenderung memiliki jaringan emosional yang lebih terbatas.



Seorang pria mungkin mempunyai teman untuk bermain, bekerja, berolahraga, atau bersosialisasi, tetapi belum tentu mempunyai banyak orang yang dapat menjadi tempatnya berbicara secara mendalam mengenai ketakutan, kecemasan, kegagalan, kesedihan, atau masalah pribadi.



Dalam situasi seperti ini, pasangan romantis dapat menjadi pusat utama dukungan emosional pria.



Istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga dapat berfungsi sebagai:



teman bicara,



sumber validasi,



pemberi dukungan ketika menghadapi stres,



tempat mencurahkan masalah,



pendamping ketika menghadapi kegagalan,



serta sumber rasa aman secara emosional.



Dari perspektif psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan seseorang menghadapi stres.



Masalahnya adalah ketika kebutuhan emosional tersebut berjalan satu arah.



Perempuan mungkin mendapatkan dukungan dari suami, tetapi pada saat yang sama ia juga bisa mendapatkan dukungan dari sahabat, saudara perempuan, keluarga, atau komunitas. Sementara itu, seorang pria mungkin menjadikan istrinya sebagai satu-satunya sumber utama keintiman emosionalnya.



Dengan demikian, pernikahan dapat memberikan perubahan sosial yang sangat besar bagi pria.



Ia mendapatkan seseorang yang secara rutin menanyakan kondisinya, memperhatikan kesehariannya, mendengarkan masalahnya, serta memberikan dukungan ketika hidup menjadi sulit.



Inilah salah satu alasan mengapa sebagian pria dapat mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menikah.



Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Jika seorang perempuan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab menjaga kesehatan emosional pasangannya, hubungan tersebut dapat berubah menjadi beban.



Karena itu, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat salah satu pihak menjadi "terapis pribadi" bagi pihak lainnya.



2. Pernikahan dapat meningkatkan kesehatan dan stabilitas hidup pria



Ada fenomena yang cukup menarik dalam penelitian mengenai hubungan romantis: orang yang berada dalam hubungan yang stabil sering memiliki berbagai indikator kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang sangat terisolasi secara sosial.



Pernikahan dapat memberikan struktur kehidupan.



Misalnya, seseorang yang sebelumnya hidup tanpa rutinitas mungkin setelah menikah menjadi lebih teratur dalam:



pola makan,



tidur,



pemeriksaan kesehatan,



pengelolaan keuangan,



aktivitas sehari-hari,



dan kebiasaan hidup.



Dalam banyak rumah tangga tradisional, perempuan juga sering mengambil peran sebagai pihak yang lebih memperhatikan kesehatan keluarga.



Misalnya, istri mungkin lebih cepat menyadari bahwa suaminya sedang tidak sehat, mengingatkan untuk berobat, memperhatikan pola makan, atau mendorongnya mengurangi kebiasaan yang berisiko.



Dalam konteks tertentu, pria memperoleh manfaat dari bentuk "regulasi sosial" tersebut.



Artinya, pasangan membantu mengarahkan perilaku seseorang agar lebih sehat atau lebih stabil.



Namun, manfaat ini tidak otomatis berarti bahwa pria secara biologis "membutuhkan" pernikahan lebih daripada perempuan.



Ada kemungkinan bahwa sebagian perbedaan tersebut berasal dari pembagian peran gender.



Jika masyarakat mengajarkan perempuan untuk menjadi pengelola kesehatan keluarga, sementara pria diajarkan untuk mengabaikan keluhan kesehatan dan mengurus semuanya sendiri, maka setelah menikah pria dapat memperoleh keuntungan besar dari perubahan tersebut.



Sebaliknya, perempuan yang sudah terbiasa mengelola dirinya sendiri mungkin tidak mengalami perubahan sebesar itu.



Jadi, yang terlihat sebagai "manfaat pernikahan bagi pria" sebagian mungkin sebenarnya merupakan manfaat dari mendapatkan seseorang yang membantu mengatur kehidupan sehari-hari.



3. Perempuan sering menanggung lebih banyak pekerjaan domestik dan mental load



Ini mungkin merupakan salah satu faktor paling penting.



Pekerjaan rumah bukan hanya kegiatan yang terlihat seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, atau berbelanja.



Ada pula sesuatu yang sering disebut mental load.



Mental load adalah beban psikologis karena harus terus memikirkan apa yang perlu dilakukan agar kehidupan rumah tangga berjalan.



Contohnya:



"Besok harus membeli bahan makanan."



"Anak perlu diperiksa."



"Tagihan listrik belum dibayar."



"Sabun hampir habis."



"Orang tua harus dihubungi."



"Besok ada acara keluarga."



"Anak harus membawa perlengkapan sekolah."



Pekerjaan seperti ini mungkin tidak terlihat sebagai "pekerjaan", tetapi membutuhkan perhatian mental yang terus-menerus.



Dalam banyak keluarga heteroseksual, perempuan masih lebih sering mengambil tanggung jawab tersebut.



Akibatnya, setelah menikah, seorang pria mungkin mendapatkan peningkatan kenyamanan domestik tanpa mengalami peningkatan beban yang sama besar.



Ia pulang ke rumah dan ada makanan.



Rumah lebih teratur.



Kebutuhan rumah tangga lebih terorganisasi.



Agenda keluarga diingat.



Hubungan dengan keluarga besar dikelola.



Bahkan kebutuhan emosional anggota keluarga dapat lebih banyak diperhatikan oleh perempuan.



Sementara itu, perempuan mungkin mengalami situasi sebaliknya.



Ia memperoleh pasangan, tetapi juga memperoleh sejumlah tanggung jawab baru.



Inilah yang membuat pengalaman pernikahan bisa terasa sangat berbeda antara suami dan istri.



Namun, perlu digarisbawahi bahwa masalahnya bukan "pernikahan" itu sendiri.



Masalah utamanya adalah ketimpangan pembagian kerja.



Dalam pernikahan yang benar-benar setara, pekerjaan domestik dan mental load dapat dibagi secara adil. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan manfaat antara pria dan perempuan dapat menjadi jauh lebih kecil.



4. Standar sosial terhadap pria dan perempuan dalam pernikahan berbeda



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup hanya berdasarkan kebutuhan biologis. Kita juga dipengaruhi oleh norma sosial dan ekspektasi budaya.



Masyarakat memiliki gambaran tertentu mengenai seperti apa "suami yang baik" dan "istri yang baik".



Dalam banyak budaya, suami sering dipandang sebagai:



pencari nafkah,



pelindung,



pengambil keputusan tertentu,



figur otoritas keluarga.



Sementara perempuan lebih sering diharapkan menjadi:



pengelola rumah,



pengasuh anak,



penjaga hubungan keluarga,



pengatur kebutuhan emosional anggota keluarga.



Ketika seseorang memenuhi peran yang diharapkan masyarakat, ia dapat memperoleh validasi sosial.



Bagi pria, status menikah dalam sebagian lingkungan sosial dapat menjadi tanda bahwa ia sudah "mapan", "dewasa", atau "berhasil membangun keluarga".



Seorang pria yang menikah juga dapat memperoleh identitas sosial baru sebagai suami dan ayah.



Bagi sebagian perempuan, standar yang diberikan justru jauh lebih kompleks.



Mereka tidak hanya diharapkan menjadi pasangan yang baik, tetapi juga sering menghadapi tuntutan untuk:



menjaga penampilan,



menjadi pasangan yang suportif,



mengurus rumah,



mengasuh anak,



mempertahankan hubungan dengan keluarga,



bekerja secara profesional jika memiliki karier,



dan tetap memenuhi standar sosial mengenai feminitas.



Dengan kata lain, "menjadi pasangan yang baik" dapat memiliki biaya psikologis yang berbeda bagi pria dan perempuan.



Pria mungkin mendapatkan status sosial dari pernikahan.



Perempuan mungkin mendapatkan status sosial sekaligus memperoleh serangkaian ekspektasi tambahan.



Tentu saja, pola ini tidak berlaku pada semua masyarakat dan semua pasangan. Norma gender berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antarbudaya.



Tetapi selama ekspektasi tersebut masih ada, pernikahan dapat memberikan keuntungan sosial yang tidak sepenuhnya simetris.



5. Pernikahan dapat mengurangi kesepian pria secara lebih drastis



Kesepian bukan hanya masalah "tidak punya banyak teman".



Seseorang bisa mempunyai banyak kenalan tetapi tetap merasa tidak memiliki hubungan yang mendalam.



Keintiman emosional adalah kebutuhan psikologis manusia.



Menariknya, banyak pria mengalami perubahan besar dalam kehidupan sosial setelah menikah.



Sebelum menikah, seorang pria mungkin menghabiskan banyak waktu dengan teman-temannya. Namun setelah memasuki kehidupan dewasa, teman-teman tersebut dapat:



pindah kota,



menikah,



memiliki anak,



fokus pada pekerjaan,



atau semakin jarang bertemu.



Akibatnya, jaringan sosial pria dapat menyusut.



Dalam kondisi tersebut, pasangan romantis menjadi semakin penting.



Seorang pria yang menikah dapat memiliki seseorang yang secara rutin hadir dalam kehidupannya.



Ia mempunyai teman untuk makan bersama, berbicara, bepergian, merencanakan masa depan, serta berbagi pengalaman sehari-hari.



Dengan demikian, pernikahan dapat memberikan perlindungan terhadap isolasi sosial.



Sementara itu, perempuan sering kali memiliki pola hubungan sosial yang lebih luas dan lebih beragam.



Banyak perempuan mempertahankan persahabatan dekat bahkan setelah menikah.



Mereka mungkin masih rutin berbicara dengan teman, saudara, atau keluarga.



Jika demikian, hilangnya pasangan akan menjadi kehilangan besar bagi perempuan, tetapi mungkin bukan satu-satunya sumber hubungan intim yang mereka miliki.



Bagi pria yang hanya memiliki satu sumber keintiman emosional, kehilangan pasangan dapat terasa jauh lebih drastis.



Ini juga menjelaskan mengapa sebagian pria sangat bergantung secara psikologis pada pernikahan meskipun mereka tidak selalu menyadarinya.



6. Pria dapat memperoleh "infrastruktur kehidupan" yang sebelumnya mereka bangun sendiri



Ada manfaat pernikahan yang sering tidak terlihat karena sifatnya sangat sehari-hari.



Pernikahan dapat menciptakan sebuah infrastruktur kehidupan bersama.



Misalnya:



jadwal yang lebih teratur,



perencanaan keuangan,



pengelolaan rumah,



pembagian tugas,



hubungan dengan keluarga,



perencanaan masa depan,



dan rutinitas sosial.



Dalam rumah tangga tradisional, perempuan sering mengambil porsi besar dalam pengelolaan infrastruktur tersebut.



Akibatnya, seorang pria dapat mengalami transisi dari:



"semua harus saya urus sendiri"



menjadi:



"kami mengurus kehidupan ini bersama."



Jika kontribusi pasangan sangat besar, peningkatan kenyamanan yang dirasakan pria bisa cukup signifikan.



Namun ada paradoks di sini.



Perempuan juga sebenarnya memperoleh keuntungan dari pembagian tugas. Masalah muncul ketika pembagian tersebut tidak seimbang.



Jika suami memperoleh bantuan domestik, emosional, dan sosial sementara istri juga tetap harus melakukan sebagian besar pekerjaan tersebut, maka pernikahan menghasilkan pertukaran yang tidak seimbang.



Inilah mengapa pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Apakah menikah menguntungkan pria?"



Melainkan:



"Siapa yang memberikan kontribusi apa dalam sebuah pernikahan, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari kontribusi tersebut?"



Pertanyaan kedua jauh lebih berguna secara psikologis.



7. Perempuan sering membayar "biaya psikologis" yang tidak terlihat



Alasan terakhir berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting: biaya psikologis dari peran pengasuhan dan pengelolaan hubungan.



Dalam banyak keluarga, perempuan bukan hanya menjadi pasangan.



Mereka juga menjadi pengelola hubungan.



Mereka mengingat ulang tahun.



Mereka menghubungi keluarga.



Mereka merencanakan acara.



Mereka menjaga hubungan dengan kerabat.



Mereka mengurus kebutuhan anak.



Mereka memperhatikan perubahan emosi anggota keluarga.



Mereka menjadi orang yang pertama kali mengetahui jika ada masalah.



Peran seperti ini dapat memberikan makna dan kepuasan.



Tetapi pada saat yang sama, peran tersebut juga dapat menghasilkan stres.



Psikologi mengenal fenomena bahwa merawat orang lain secara terus-menerus tanpa mendapatkan dukungan yang memadai dapat menyebabkan kelelahan emosional.



Inilah salah satu alasan mengapa kualitas pernikahan sangat penting.



Pernikahan yang suportif dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan.



Pernikahan yang penuh konflik atau ketimpangan justru dapat menjadi sumber stres.



Dengan kata lain, status "menikah" sendiri bukanlah variabel yang cukup untuk menentukan apakah seseorang lebih bahagia.



Yang lebih penting adalah seperti apa hubungan tersebut berjalan.



Jadi, Apakah Pernikahan Memang Lebih Menguntungkan Pria?



Jawabannya adalah: tidak selalu.



Pernyataan bahwa "pernikahan menguntungkan pria" terlalu sederhana jika digunakan sebagai kesimpulan universal.



Yang lebih tepat adalah:



Dalam struktur hubungan yang tidak setara, pria dapat memperoleh manfaat tertentu dari pernikahan sementara perempuan menanggung biaya domestik, emosional, dan mental yang lebih besar.



Jika pembagian tugasnya tidak seimbang, perbedaan tersebut semakin jelas.



Namun ketika pasangan berbagi pekerjaan rumah secara adil, sama-sama memberikan dukungan emosional, memiliki otonomi pribadi, serta berkomunikasi dengan sehat, kedua pihak dapat memperoleh manfaat yang besar.



Bahkan, perempuan juga dapat memperoleh berbagai keuntungan dari pernikahan yang sehat, seperti:



dukungan emosional,



rasa memiliki,



stabilitas ekonomi,



companionship,



dukungan dalam pengasuhan,



rasa aman,



dan kesempatan membangun kehidupan bersama.



Karena itu, persoalannya bukan apakah pria atau perempuan lebih membutuhkan pernikahan.



Persoalan yang lebih penting adalah apakah pernikahan tersebut menciptakan hubungan timbal balik.



Pernikahan yang Sehat Seharusnya Menguntungkan Dua-Duanya



Psikologi hubungan modern semakin menekankan pentingnya hubungan yang memberikan mutual support, bukan hubungan yang menjadikan salah satu pihak sebagai penyedia layanan bagi pihak lainnya.



Dalam pernikahan yang sehat:



Suami bukan hanya menerima dukungan emosional, tetapi juga memberikannya.



Istri bukan hanya mengurus rumah, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam mengurus rumah.



Suami bukan hanya mendapatkan pengasuhan, tetapi ikut mengasuh.



Istri bukan hanya menjadi pengelola keluarga, tetapi memiliki pasangan yang ikut memikul beban tersebut.



Dan yang paling penting, kedua orang tetap memiliki identitas sebagai individu.



Pernikahan yang sehat bukanlah:



"Apa yang bisa saya dapatkan dari pasangan?"



Melainkan:



"Bagaimana kami bisa membuat kehidupan satu sama lain menjadi lebih baik?"



Perbedaan ini terlihat kecil, tetapi secara psikologis sangat besar.



Kesimpulan



Ada beberapa alasan mengapa pernikahan dapat tampak lebih menguntungkan bagi pria.



Pria dapat memperoleh dukungan emosional yang lebih besar, kehidupan yang lebih terstruktur, perlindungan dari isolasi sosial, bantuan dalam menjaga kesehatan dan rutinitas, serta berbagai keuntungan domestik.



Pada saat yang sama, perempuan dalam struktur pernikahan tradisional sering menghadapi pekerjaan rumah tangga, mental load, pengasuhan, dan pengelolaan hubungan yang lebih besar.



Namun, semua ini tidak berarti bahwa perempuan secara otomatis dirugikan oleh pernikahan atau pria secara otomatis diuntungkan.



Variabel yang jauh lebih menentukan adalah kualitas hubungan dan tingkat kesetaraan di dalamnya.



Pernikahan yang tidak setara dapat menjadi hubungan di mana satu orang mendapatkan banyak manfaat sementara orang lain menanggung sebagian besar biaya.



Sebaliknya, pernikahan yang setara dapat menjadi salah satu bentuk hubungan paling suportif dalam kehidupan manusia.



Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terbaik bukan:



"Siapa yang lebih diuntungkan oleh pernikahan?"



Tetapi:



"Apakah kedua orang di dalam pernikahan memberikan dan menerima dukungan secara seimbang?"



Karena ketika sebuah pernikahan benar-benar sehat, manfaatnya seharusnya tidak dirancang untuk dimenangkan oleh pria atau perempuan.



