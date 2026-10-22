6 Alasan Mengapa Pindah Tempat Tinggal Tidak Berarti Sudah Move On Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketika seseorang memutuskan untuk pindah tempat tinggal setelah mengalami perpisahan, kehilangan, konflik, atau hubungan yang tidak lagi berjalan baik, orang-orang di sekitarnya sering menganggap bahwa keputusan tersebut adalah tanda bahwa ia sudah move on.



“Dia sudah pindah rumah, berarti sudah melupakan semuanya.”



“Dia sudah pergi dari tempat itu, berarti sudah selesai dengan masa lalunya.”



Anggapan seperti ini terdengar masuk akal. Bagaimanapun, pindah tempat tinggal memang merupakan bentuk perubahan yang nyata. Seseorang meninggalkan lingkungan lama, mengemas barang-barangnya, memilih tempat baru, dan memulai rutinitas yang berbeda.



Namun, secara psikologis, perubahan tempat tidak selalu sama dengan perubahan perasaan.



Seseorang bisa saja sudah meninggalkan sebuah rumah, kota, lingkungan, atau bahkan negara, tetapi secara emosional masih membawa kenangan, keterikatan, penyesalan, kemarahan, atau rasa kehilangan dari kehidupan sebelumnya.



Sebaliknya, seseorang juga bisa tetap tinggal di tempat yang sama tetapi secara emosional sudah berdamai dengan masa lalu.



Dengan kata lain, move on bukan terutama persoalan ke mana seseorang pergi, melainkan bagaimana ia memproses apa yang telah terjadi.



Lalu, mengapa pindah tempat tinggal tidak selalu berarti seseorang sudah benar-benar move on?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat enam alasannya.



1. Pindah secara fisik tidak otomatis membuat seseorang pindah secara emosional



Tubuh kita dapat berpindah tempat dalam hitungan jam. Namun, emosi dan ingatan tidak bekerja dengan cara yang sama.



Seseorang mungkin meninggalkan rumah yang penuh kenangan, tetapi ingatan tentang rumah tersebut tetap tersimpan dalam pikirannya. Ia mungkin tidak lagi melihat ruang tamu tempat mereka pernah berbicara, tidak lagi melewati jalan yang dulu sering dilalui bersama, dan tidak lagi berada di lingkungan yang sama.



Namun, semua pengalaman itu tetap bisa muncul kembali dalam pikirannya.



Dalam psikologi, pengalaman emosional yang kuat dapat meninggalkan jejak ingatan yang cukup mendalam. Karena itu, perubahan lingkungan tidak serta-merta menghapus pengalaman emosional yang berkaitan dengan lingkungan tersebut.



Misalnya, seseorang pindah kota setelah putus dengan pasangan.



Ia mungkin berkata:



“Aku sudah jauh dari dia. Sekarang aku tinggal di kota baru.”



Tetapi beberapa minggu kemudian, ketika mendengar lagu tertentu, mencium aroma yang familiar, melihat pasangan lain melakukan sesuatu yang pernah ia lakukan bersama mantan, atau bahkan menemukan foto lama di ponselnya, emosi yang selama ini ditekan dapat kembali muncul.



Ini menunjukkan sesuatu yang penting:



Jarak geografis dan jarak emosional adalah dua hal yang berbeda.



Pindah tempat tinggal dapat membantu seseorang menciptakan jarak dari pemicu-pemicu tertentu. Akan tetapi, jarak tersebut belum tentu berarti bahwa proses emosionalnya sudah selesai.



Karena itu, tidak tepat jika seseorang dinilai sudah move on hanya karena ia sudah meninggalkan tempat lama.



Bisa jadi ia memang sedang memulai kehidupan baru.



Tetapi bisa juga ia sedang berusaha mencari ruang untuk bernapas setelah pengalaman yang berat.



Dan keduanya bukan hal yang sama.



2. Pindah rumah bisa menjadi cara untuk mendapatkan kembali rasa kontrol



Setelah mengalami perpisahan atau kehilangan, seseorang terkadang merasa hidupnya tidak lagi berada dalam kendalinya.



Rutinitas berubah.



Rencana masa depan berubah.



Hubungan yang sebelumnya dianggap akan bertahan ternyata berakhir.



Hal-hal yang sebelumnya terasa pasti tiba-tiba menjadi tidak pasti.



Dalam kondisi seperti itu, mengambil keputusan besar seperti pindah tempat tinggal dapat memberikan perasaan bahwa seseorang masih memiliki kendali atas hidupnya.



“Aku mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi aku masih bisa menentukan di mana aku akan tinggal.”



Perasaan memiliki kendali ini dapat menjadi sesuatu yang sangat berarti.



Pindah rumah kemudian bukan semata-mata tentang melupakan seseorang, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas kehidupan pribadi.



Contohnya, seseorang yang selama bertahun-tahun tinggal bersama pasangan akhirnya memutuskan untuk menyewa apartemen sendiri.



Orang lain mungkin melihatnya dan berkata:



“Wah, dia sudah move on.”



Padahal, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang mencoba membangun kembali identitas dan rutinitasnya setelah kehilangan sebuah hubungan.



Ia masih mungkin merindukan mantannya.



Ia masih mungkin merasa sedih.



Ia bahkan mungkin masih berharap hubungan tersebut bisa diperbaiki.



Namun, pada saat yang sama, ia sadar bahwa ia membutuhkan perubahan lingkungan agar bisa kembali merasa memiliki kehidupannya sendiri.



Jadi, pindah tempat tinggal dapat menjadi tanda pemulihan rasa kontrol, bukan bukti mutlak bahwa seseorang sudah tidak memiliki perasaan.



3. Seseorang bisa pindah karena ingin menghindari pemicu, bukan karena sudah berdamai



Ada perbedaan antara menghadapi emosi dan menghindari hal-hal yang memunculkan emosi.



Keduanya kadang terlihat sama dari luar.



Seseorang yang pindah dari rumah lama mungkin memang sedang menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Tetapi ada kemungkinan ia juga sedang berusaha menjauh dari semua hal yang mengingatkannya pada masa lalu.



Misalnya, seseorang tidak tahan melewati jalan tertentu karena di sana terdapat restoran tempat ia sering makan bersama mantan pasangan.



Ia kemudian pindah ke wilayah lain.



Secara praktis, keputusan tersebut mungkin membuat hidupnya terasa lebih ringan.



Ia tidak lagi melihat tempat yang memicu kenangan.



Ia tidak lagi bertemu orang-orang yang mengenal hubungan masa lalunya.



Ia tidak lagi mendapatkan pertanyaan tentang apa yang terjadi.



Namun, menghilangkan pemicu tidak selalu sama dengan menyelesaikan emosi.



Selama perasaan yang mendasari pengalaman tersebut belum diproses, emosi dapat muncul kembali ketika seseorang menemukan pemicu baru.



Bahkan, terkadang seseorang baru menyadari bahwa dirinya belum benar-benar selesai setelah berada di lingkungan baru yang jauh dari semua kenangan.



Di tempat baru, ia mungkin tiba-tiba merasa:



“Kenapa aku masih memikirkan dia?”



“Kenapa aku masih merasa marah?”



“Kenapa aku masih berharap?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti kepindahannya gagal.



Justru, kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa masalah emosional tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengubah lingkungan fisik.



Lingkungan baru dapat membantu proses pemulihan, tetapi proses emosional tetap perlu berlangsung.



4. Kenangan tidak tinggal di sebuah rumah—kenangan tinggal di dalam diri



Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap bahwa kenangan melekat pada tempat.



Padahal, tempat hanyalah salah satu pemicu.



Kenangan juga berkaitan dengan pikiran, emosi, pengalaman sensorik, kebiasaan, dan makna pribadi yang kita berikan terhadap sebuah peristiwa.



Karena itu, seseorang bisa berada ribuan kilometer dari tempat lamanya dan tetap teringat pada masa lalu.



Ia bisa tinggal di rumah baru, membeli perabot baru, mengganti rutinitas, dan bertemu orang-orang baru.



Tetapi sebuah lagu tetap bisa mengingatkannya pada seseorang.



Sebuah aroma bisa membawanya kembali pada suasana tertentu.



Sebuah tanggal bisa membuatnya teringat pada kejadian lama.



Bahkan mimpi dapat memunculkan kembali seseorang yang sudah lama tidak ditemui.



Ini menunjukkan bahwa move on tidak dapat diukur hanya berdasarkan jarak fisik.



Manusia bukan komputer yang dapat menghapus sebuah folder kemudian seluruh isinya hilang tanpa jejak.



Pengalaman hidup menjadi bagian dari sejarah pribadi seseorang.



Maka, move on juga tidak harus berarti melupakan.



Seseorang bisa tetap mengingat masa lalu tanpa ingin kembali ke sana.



Ia bisa mengingat seseorang tanpa ingin menjalin hubungan kembali.



Ia bisa mengakui bahwa sebuah hubungan pernah sangat berarti tanpa menganggap hubungan tersebut harus dilanjutkan.



Justru, salah satu bentuk kematangan emosional adalah kemampuan untuk mengatakan:



“Ya, itu pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Tetapi itu bukan lagi tempatku sekarang.”



5. Pindah tempat tinggal bisa menjadi awal proses move on, bukan bukti bahwa prosesnya sudah selesai



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Kita sering menganggap proses move on sebagai sesuatu yang memiliki garis akhir yang jelas.



Seolah-olah seseorang mengalami perpisahan, kemudian bersedih, kemudian pindah rumah, lalu selesai.



Dalam kenyataannya, proses adaptasi emosional biasanya jauh lebih kompleks.



Pindah tempat tinggal justru bisa menjadi awal dari sebuah proses baru.



Ketika seseorang pindah, ia harus membangun kembali banyak hal.



Ia harus mengenal lingkungan baru.



Membuat rutinitas baru.



Menemukan tempat-tempat baru.



Membangun hubungan sosial baru.



Menyusun kembali identitasnya.



Dan dalam proses tersebut, ia mungkin perlahan menemukan kembali dirinya yang sempat hilang selama hubungan atau situasi sebelumnya.



Karena itu, seseorang yang baru pindah mungkin sebenarnya masih berada dalam proses beradaptasi.



Ia belum tentu sudah sepenuhnya pulih.



Ia mungkin masih mengalami hari-hari ketika merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba kembali sedih.



Hari ini merasa bebas.



Besok merasa kesepian.



Hari ini yakin bahwa keputusannya benar.



Besok mulai meragukannya.



Naik-turunnya emosi seperti itu tidak selalu berarti seseorang mengalami kemunduran.



Pemulihan psikologis memang tidak selalu berjalan lurus.



Ada hari ketika seseorang merasa sangat kuat.



Ada hari ketika kenangan lama kembali muncul.



Ada hari ketika ia merasa benar-benar sudah tidak peduli.



Lalu pada hari lain, sebuah hal kecil membuatnya kembali emosional.



Semua itu dapat menjadi bagian dari proses adaptasi.



Jadi, jika seseorang pindah rumah tetapi masih merasa sedih, bukan berarti kepindahannya sia-sia.



Dan jika seseorang pindah rumah tetapi masih mengingat mantannya, bukan berarti ia gagal move on.



Mungkin ia memang sedang berada di tengah proses tersebut.



6. Move on lebih berkaitan dengan penerimaan daripada lokasi tempat tinggal



Pada akhirnya, salah satu indikator yang lebih bermakna dari proses move on bukanlah apakah seseorang sudah pindah rumah atau tidak.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Bagaimana hubungan orang tersebut dengan masa lalunya sekarang?



Apakah ia masih hidup sepenuhnya dalam kenangan tersebut?



Apakah seluruh keputusan hidupnya masih berpusat pada orang dari masa lalu?



Apakah ia terus berharap masa lalu kembali persis seperti sebelumnya?



Atau apakah ia sudah mulai menerima bahwa sesuatu telah berubah dan kehidupannya harus berjalan ke depan?



Move on tidak selalu berarti tidak sedih.



Move on juga tidak berarti tidak pernah mengingat.



Dan move on tidak berarti seseorang harus membenci orang yang pernah dicintainya.



Seseorang dapat tetap memiliki kenangan dan sekaligus melanjutkan hidup.



Ia dapat mengakui bahwa dirinya pernah terluka tanpa membiarkan luka tersebut menentukan seluruh masa depannya.



Ia dapat mengatakan:



“Aku masih ingat, tetapi aku tidak ingin kembali.”



“Aku pernah mencintainya, tetapi hidupku tidak berhenti di sana.”



“Aku kehilangan sesuatu yang penting, tetapi aku masih memiliki kehidupan yang perlu dibangun.”



Dalam pengertian ini, move on lebih dekat dengan penerimaan dan kemampuan beradaptasi daripada sekadar perpindahan geografis.



Rumah baru mungkin menjadi simbol kehidupan baru.



Tetapi proses untuk benar-benar membangun kehidupan baru tetap berlangsung di dalam diri.



Jadi, Apa Arti Pindah Tempat Tinggal Setelah Perpisahan?



Pindah tempat tinggal dapat memiliki banyak arti.



Bagi satu orang, itu mungkin merupakan tanda bahwa ia ingin benar-benar memulai kembali kehidupannya.



Bagi orang lain, itu mungkin cara untuk mendapatkan ketenangan.



Bagi orang lain lagi, itu mungkin keputusan praktis karena pekerjaan, keluarga, biaya hidup, atau berbagai alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan hubungan masa lalu.



Karena itu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan kondisi psikologis seseorang hanya berdasarkan keputusan untuk pindah.



Yang terlihat dari luar hanyalah perubahan lokasi.



Sementara itu, proses emosional yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang sering kali jauh lebih kompleks dan tidak terlihat.



Bahkan seseorang yang tampak sangat baik-baik saja setelah pindah mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya ia rasakan.



Sebaliknya, seseorang yang masih tinggal di rumah lama bukan berarti ia belum move on.



Ia mungkin sudah menerima masa lalunya dan hanya belum memiliki alasan untuk pindah.



Jangan Mengukur Move On dari Seberapa Jauh Seseorang Pergi



Ada kecenderungan untuk mengukur proses seseorang berdasarkan hal-hal yang mudah dilihat.



Sudah pindah rumah.



Sudah mengganti nomor telepon.



Sudah menghapus foto.



Sudah pergi ke kota lain.



Sudah bertemu orang baru.



Semua itu mungkin merupakan bagian dari perubahan.



Tetapi tidak satu pun dari hal tersebut secara otomatis membuktikan bahwa seseorang sudah selesai secara emosional.



Karena pada akhirnya, seseorang dapat membawa kenangan ke mana pun ia pergi.



Yang berubah bukan selalu keberadaan kenangan tersebut, melainkan hubungan seseorang dengan kenangan itu.



Dulu sebuah kenangan mungkin membuatnya ingin kembali.



Sekarang kenangan yang sama mungkin hanya membuatnya tersenyum.



Dulu ia terus bertanya, “Mengapa ini terjadi?”



Sekarang ia mungkin sudah bisa berkata, “Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku menerima bahwa itu pernah terjadi.”



Dulu hidupnya berputar di sekitar kehilangan.



Sekarang kehilangan itu hanya menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidupnya.



Itulah perubahan yang jauh lebih dalam.



Kesimpulan



Pindah tempat tinggal memang bisa menjadi langkah penting setelah sebuah hubungan berakhir atau setelah seseorang mengalami perubahan besar dalam hidup.



Namun, pindah secara fisik tidak otomatis berarti sudah move on secara emosional.



Ada setidaknya enam alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi:



Perpindahan fisik tidak otomatis mengubah kondisi emosional.



Pindah bisa menjadi cara mendapatkan kembali rasa kontrol atas hidup.



Seseorang mungkin sedang menghindari pemicu, bukan sepenuhnya menyelesaikan emosinya.



Kenangan tidak melekat hanya pada tempat, tetapi juga pada pikiran dan pengalaman pribadi.



Pindah bisa menjadi awal proses move on, bukan tanda bahwa proses tersebut sudah selesai.



Move on lebih berkaitan dengan penerimaan dan kemampuan melanjutkan hidup daripada lokasi tempat tinggal.



Karena itu, jika seseorang pindah setelah sebuah perpisahan, kita tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa ia sudah melupakan semuanya.



Dan jika seseorang masih tinggal di tempat yang sama, kita juga tidak seharusnya menganggap bahwa ia belum move on.



Move on bukan tentang seberapa jauh seseorang pergi dari masa lalu. Move on lebih tentang seberapa besar masa lalu tidak lagi mengendalikan kehidupan yang sedang ia jalani.



Seseorang mungkin tetap membawa kenangan ke rumah baru.



Namun, seiring waktu, ia dapat belajar bahwa kenangan tidak harus menjadi tempat tinggal.



Ia boleh mengingat tanpa kembali.



Ia boleh merindukan tanpa mengejar.



Ia boleh mengakui bahwa masa lalu pernah berarti tanpa harus menjadikannya masa depan.



