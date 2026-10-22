Jika Kamu Ingin Menemukan Pasangan yang Setia, Cari Tahu 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menemukan pasangan yang setia bukan hanya soal mencari seseorang yang mengatakan, “Aku tidak akan pernah selingkuh.”



Hampir semua orang bisa mengucapkan kalimat tersebut ketika hubungan sedang berada dalam kondisi baik.



Masalahnya, kesetiaan bukan hanya terlihat dari kata-kata. Kesetiaan lebih sering tercermin dari kebiasaan kecil yang dilakukan seseorang ketika tidak ada yang mengawasinya.



Bagaimana dia memperlakukan orang lain ketika tidak membutuhkan sesuatu?



Bagaimana dia menjaga batasan dengan orang yang berpotensi menjadi pasangan alternatif?



Bagaimana dia menghadapi konflik?



Apakah dia terbiasa menyembunyikan sesuatu?



Dan yang tidak kalah penting: apakah dia memiliki kebiasaan untuk menjaga hubungan ketika hubungan tersebut mulai terasa tidak mudah?



Dalam psikologi hubungan, komitmen bukan sekadar perasaan cinta. Komitmen juga berkaitan dengan keputusan, perilaku, cara seseorang memandang alternatif di luar hubungan, serta bagaimana dia mempertahankan kedekatan dengan pasangannya. American Psychological Association juga mencatat bahwa meningkatnya perhatian seseorang terhadap kemungkinan pasangan lain atau alternative monitoring dapat mendahului perselingkuhan. Sebaliknya, komitmen yang kuat membuat seseorang cenderung lebih berinvestasi pada hubungan yang sedang dijalaninya.



Jadi, kalau kamu sedang mencari pasangan yang setia, jangan hanya memperhatikan seberapa romantis dia ketika sedang mengejarmu.



Perhatikan kebiasaannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat 7 kebiasaan yang bisa menjadi petunjuk penting.



1. Dia Terbiasa Menjaga Batasan dengan Orang Lain



Salah satu tanda yang sering diabaikan ketika menilai calon pasangan adalah bagaimana dia menetapkan batasan dengan orang lain.



Orang yang setia bukan berarti tidak pernah menemukan orang lain yang menarik.



Dia tetap manusia.



Dia bisa bertemu seseorang yang cantik, tampan, menarik, pintar, atau menyenangkan.



Perbedaannya terletak pada apa yang dia lakukan setelah menyadari ketertarikan tersebut.



Apakah dia sengaja mencari kesempatan untuk semakin dekat?



Apakah dia menikmati perhatian tersebut secara diam-diam?



Apakah dia menyembunyikan percakapan tertentu?



Atau dia mampu mengatakan pada dirinya sendiri:



"Aku punya pasangan. Aku tahu batasanku."



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.



Kesetiaan bukan berarti seseorang tidak pernah memiliki kesempatan untuk berselingkuh. Kesetiaan justru terlihat dari bagaimana seseorang merespons kesempatan tersebut.



Penelitian yang dibahas oleh APA menunjukkan bahwa alternative monitoring—seberapa besar seseorang memperhatikan dan memantau kemungkinan pasangan alternatif—merupakan salah satu faktor yang dapat mendahului perselingkuhan.



Karena itu, ketika mengenal seseorang, jangan hanya bertanya:



"Apakah dia pernah selingkuh?"



Perhatikan juga:



Bagaimana dia berbicara dengan mantan?



Bagaimana dia berinteraksi dengan teman lawan jenis?



Apakah dia suka mencari validasi dari banyak orang?



Apakah dia menikmati perhatian romantis dari orang lain?



Apakah dia mampu berkata "tidak" ketika seseorang mulai melewati batas?



Apakah dia menganggap flirting sebagai sesuatu yang tidak berbahaya?



Seseorang yang memiliki batasan yang sehat biasanya tidak perlu menunggu sampai hubungan berada dalam bahaya untuk mulai menjaga kesetiaan.



Dia sudah terbiasa melakukannya.



2. Dia Tidak Membutuhkan Validasi dari Semua Orang



Perhatikan seseorang yang selalu membutuhkan perhatian.



Dia harus selalu mendapatkan pujian.



Dia senang ketika banyak orang menyukainya.



Dia merasa percaya diri ketika mendapatkan perhatian romantis dari lawan jenis.



Bahkan ketika sudah memiliki pasangan, dia masih merasa perlu membuktikan bahwa dirinya menarik bagi orang lain.



Hal ini tidak otomatis berarti dia akan berselingkuh.



Namun, kebiasaan mencari validasi eksternal bisa menjadi sesuatu yang patut diperhatikan.



Seseorang yang memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri biasanya tidak terlalu bergantung pada perhatian romantis dari orang lain untuk merasa berharga.



Dia bisa menerima pujian tanpa harus membalasnya dengan flirting.



Dia bisa menikmati perhatian tanpa menjadikannya kebutuhan.



Dia tidak perlu mengoleksi pengagum untuk merasa dirinya berharga.



Inilah mengapa ketika mencari pasangan, jangan hanya melihat bagaimana seseorang memperlakukan dirimu.



Lihat juga bagaimana dia memperlakukan perhatian dari orang lain.



Misalnya, ketika seseorang menggoda dia, apakah dia sengaja memperpanjang percakapan?



Apakah dia menyembunyikannya dari pasangannya?



Atau dia cukup dewasa untuk menjaga batas?



Kesetiaan sering kali berhubungan dengan kemampuan seseorang mengelola dirinya sendiri, bukan hanya dengan seberapa besar dia mencintai pasangannya.



3. Dia Terbiasa Jujur Bahkan untuk Hal-Hal Kecil



Kejujuran bukan hanya tentang mengatakan:



"Aku tidak pernah selingkuh."



Kejujuran jauh lebih luas.



Seseorang yang terbiasa jujur biasanya tidak perlu membuat kebohongan kecil untuk melindungi kebohongan yang lebih besar.



Misalnya, ketika melakukan kesalahan, dia mampu mengatakan:



"Tadi aku salah."



Ketika lupa melakukan sesuatu, dia tidak membuat alasan yang rumit.



Ketika pendapatnya berubah, dia bisa mengakuinya.



Dan ketika ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan, dia cenderung membicarakannya daripada menyembunyikannya.



Ini penting karena hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman dan kepercayaan.



Perselingkuhan sendiri pada dasarnya bukan hanya persoalan aktivitas romantis atau seksual dengan orang lain. Dalam psikologi hubungan, pengkhianatan juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap ekspektasi dan kepercayaan yang telah dibangun oleh pasangan.



Karena itu, ketika menilai seseorang, perhatikan apakah dia memiliki kebiasaan menyembunyikan sesuatu.



Bukan berarti pasangan harus mengetahui setiap detail kehidupan satu sama lain.



Privasi tetap sehat.



Tetapi privasi berbeda dengan kerahasiaan yang sengaja digunakan untuk menyembunyikan perilaku yang akan melanggar kesepakatan hubungan.



Orang yang bisa dipercaya biasanya tidak menjadikan kebohongan sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah.



4. Dia Mampu Membicarakan Masalah, Bukan Menghilang



Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang sangat menyenangkan ketika semuanya berjalan baik.



Romantis.



Perhatian.



Lucu.



Hangat.



Tetapi begitu muncul masalah, dia berubah.



Menghilang.



Tidak membalas pesan.



Menghindari percakapan.



Atau mencari pelarian dari hubungan.



Padahal justru ketika hubungan menghadapi masalah, karakter seseorang lebih mudah terlihat.



Pasangan yang matang secara emosional tidak harus selalu tahu bagaimana menyelesaikan konflik.



Namun dia bersedia menghadapinya.



Dia bisa berkata:



"Aku sedang kesal. Aku butuh waktu sebentar, tetapi setelah itu kita bicara."



Ini jauh lebih sehat daripada:



"Terserah kamu."



Lalu menghilang selama berhari-hari.



Hubungan yang kuat membutuhkan kemampuan untuk tetap terhubung ketika muncul ketegangan.



Penelitian mengenai hubungan juga menunjukkan pentingnya responsiveness—kemampuan pasangan untuk memahami, menghargai, peduli, dan merespons kebutuhan satu sama lain. Responsivitas semacam ini berkaitan dengan kepuasan hubungan dan kemampuan menghadapi stres.



Jadi ketika mencari pasangan yang berpotensi setia, tanyakan bukan hanya:



"Apakah dia romantis?"



Tetapi:



"Bagaimana dia bertindak ketika hubungan tidak sedang romantis?"



Jawaban atas pertanyaan itu sering kali jauh lebih penting.



5. Dia Tidak Meromantisasi Perselingkuhan



Coba dengarkan cara seseorang berbicara tentang perselingkuhan.



Ada orang yang berkata:



"Kalau pasangan sudah tidak perhatian, wajar mencari orang lain."



Atau:



"Selama tidak ketahuan, sebenarnya tidak masalah."



Atau:



"Flirting bukan selingkuh."



Pernyataan seperti ini tidak otomatis membuktikan seseorang akan berselingkuh.



Namun, pandangan seseorang terhadap batasan hubungan patut diperhatikan.



Sebab setiap pasangan memiliki definisi dan kesepakatan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran.



Bagi satu pasangan, chatting intens dengan orang lain mungkin sudah dianggap melewati batas.



Bagi pasangan lain, mungkin tidak.



Yang paling penting adalah apakah kedua orang tersebut memiliki kesepakatan yang jelas dan menghormatinya.



APA juga menekankan bahwa definisi perselingkuhan dapat berbeda-beda dan berkembang seiring perubahan teknologi serta cara manusia berinteraksi. Yang penting adalah ekspektasi pasangan dan apakah batas yang disepakati telah dilanggar.



Karena itu, jangan takut membicarakan batasan sejak awal.



Tanyakan:



"Menurutmu, apa yang termasuk selingkuh?"



Jawaban seseorang terhadap pertanyaan sederhana ini bisa memberikan banyak informasi tentang cara dia memandang komitmen.



6. Dia Menunjukkan Konsistensi, Bukan Hanya Intensitas



Ini salah satu hal yang sangat penting ketika sedang jatuh cinta.



Jangan terlalu cepat menganggap seseorang setia hanya karena dia sangat intens di awal.



Setiap hari mengirim pesan.



Memberikan perhatian berlebihan.



Mengatakan kamu adalah satu-satunya.



Membicarakan masa depan.



Memberikan banyak hadiah.



Semua itu menyenangkan.



Tetapi intensitas bukanlah konsistensi.



Seseorang bisa sangat intens selama dua bulan dan kemudian berubah total.



Sebaliknya, orang yang benar-benar memiliki komitmen mungkin tidak selalu melakukan hal-hal spektakuler.



Dia hanya konsisten.



Dia tetap menghargaimu ketika sedang sibuk.



Tetap menjaga komunikasi ketika sedang lelah.



Tetap menghormati batasan.



Tetap menepati janji.



Tetap menunjukkan kepedulian setelah fase jatuh cinta mulai mereda.



Dalam hubungan jangka panjang, pola perilaku jauh lebih informatif daripada satu momen romantis.



Karena itu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tentang karakter seseorang hanya berdasarkan bagaimana dia memperlakukanmu selama masa pendekatan.



Berikan waktu untuk melihat polanya.



Orang dapat berpura-pura baik selama beberapa minggu.



Jauh lebih sulit mempertahankan karakter palsu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.



7. Dia Menganggap Hubungan sebagai Sesuatu yang Harus Dijaga



Kebiasaan terakhir mungkin yang paling penting.



Orang yang setia biasanya tidak melihat hubungan hanya sebagai sesuatu yang membuatnya bahagia.



Dia juga melihat hubungan sebagai sesuatu yang harus dirawat.



Ada perbedaan besar antara:



"Aku mencintaimu selama hubungan ini membuatku bahagia."



dan:



"Aku mencintaimu, dan aku mau berusaha ketika hubungan ini sedang tidak mudah."



Bukan berarti seseorang harus bertahan dalam hubungan yang toxic atau menyakitkan.



Tentu tidak.



Tetapi dalam hubungan yang sehat, setiap orang akan mengalami masa sulit.



Ada kesalahpahaman.



Ada kebosanan.



Ada tekanan pekerjaan.



Ada perubahan hidup.



Ada perbedaan pendapat.



Orang yang memiliki komitmen biasanya tidak langsung melihat masalah sebagai alasan untuk mencari pengganti.



Dia terlebih dahulu mempertimbangkan:



"Apa yang bisa kita perbaiki?"



Konsep komitmen dalam ilmu hubungan memang menjadi salah satu aspek penting dalam memahami stabilitas hubungan romantis jangka panjang.



Bahkan penelitian yang dibahas APA mengenai perselingkuhan menunjukkan bahwa meningkatnya perhatian terhadap alternatif pasangan dapat menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, menjaga fokus dan investasi pada hubungan bukanlah hal yang sepele.



Orang yang berkomitmen bukan berarti tidak pernah merasa tertarik kepada orang lain.



Dia hanya tidak menjadikan setiap ketertarikan sebagai sesuatu yang harus dikejar.



Jadi, Bagaimana Cara Menemukan Pasangan yang Setia?



Jawabannya bukan dengan mencari seseorang yang sempurna.



Tidak ada manusia yang bisa memberikan jaminan 100 persen bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan.



Psikologi juga tidak memiliki "tes sederhana" yang bisa memastikan seseorang akan setia seumur hidup.



Yang bisa kamu lakukan adalah memperhatikan pola perilakunya.



Lihat apakah dia:



Mampu menjaga batasan dengan orang lain.



Tidak bergantung pada validasi romantis dari banyak orang.



Terbiasa jujur, termasuk ketika kejujuran membuatnya tidak nyaman.



Mau menghadapi konflik daripada mencari pelarian.



Memiliki pandangan yang sehat tentang kesetiaan dan batasan.



Konsisten, bukan hanya intens ketika sedang mengejarmu.



Melihat hubungan sebagai sesuatu yang perlu dirawat dan dijaga.



Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan.



Jangan hanya mencari pasangan yang setia. Jadilah orang yang juga mampu membangun hubungan yang sehat.



Karena hubungan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat.



Hubungan juga tentang bagaimana dua orang menciptakan lingkungan di mana kejujuran, rasa aman, komunikasi, batasan, dan komitmen bisa berkembang.



Jangan Hanya Dengarkan Apa yang Dia Katakan



Ketika seseorang ingin mendapatkanmu, dia akan menunjukkan versi terbaik dirinya.



Itu normal.



Karena itu, jangan hanya dengarkan kalimat:



"Aku beda dari yang lain."



"Aku orangnya setia."



"Aku tidak pernah main-main."



Dengarkan, tetapi amati lebih jauh.



Bagaimana dia bertindak ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan?



Bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya keuntungan?



Bagaimana dia berbicara tentang mantan?



Bagaimana dia merespons perhatian dari orang lain?



Bagaimana dia menghadapi konflik?



Apakah kata-katanya sesuai dengan tindakannya?



Karakter seseorang sering kali lebih terlihat dalam kebiasaan kecil daripada deklarasi besar.



Dan mungkin inilah cara paling sederhana untuk memahami kesetiaan:



Kesetiaan bukan hanya keputusan yang dibuat sekali. Kesetiaan adalah serangkaian keputusan kecil yang dibuat berulang kali.



Setiap kali seseorang memilih kejujuran daripada kebohongan.



Batasan daripada godaan.



Komunikasi daripada pelarian.



Komitmen daripada mencari alternatif.



Dan hubungan yang sedang dia bangun daripada perhatian sesaat dari orang lain.



Itulah sebabnya, jika kamu sedang mencari pasangan yang setia, jangan terburu-buru bertanya:



"Apakah dia mencintaiku?"



Cobalah bertanya:



"Bagaimana dia menjalani hidupnya ketika tidak ada yang memaksanya untuk menjadi setia?"



