7 Tanda Ini Ada pada Pasanganmu? Dia Cocok untuk Hubungan Jangka Panjang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menemukan seseorang yang membuat kita jatuh cinta mungkin tidak terlalu sulit. Namun, menemukan seseorang yang mampu membangun hubungan yang sehat, stabil, dan bertahan dalam jangka panjang adalah perkara yang berbeda.

Pada awal hubungan, hampir semua hal bisa terasa indah. Perhatian kecil terasa istimewa, percakapan berlangsung berjam-jam, dan perbedaan karakter mungkin belum terlalu terlihat. Kita cenderung melihat sisi terbaik pasangan karena hubungan masih dipenuhi rasa penasaran dan ketertarikan.



Namun, hubungan jangka panjang tidak hanya dibangun oleh rasa cinta.



Hubungan yang sehat juga membutuhkan rasa aman, komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, kepercayaan, penghargaan, dan kemauan untuk bertumbuh bersama.



Karena itu, jika kamu sedang bertanya apakah pasanganmu adalah seseorang yang cocok untuk hubungan serius, jangan hanya melihat seberapa romantis dia ketika semuanya berjalan baik. Perhatikan juga bagaimana dia bersikap ketika kecewa, marah, berbeda pendapat, atau ketika hubungan sedang menghadapi masalah.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat tujuh tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualitas yang baik untuk hubungan jangka panjang.



1. Dia Bisa Berkomunikasi Tanpa Merendahkanmu



Salah satu fondasi hubungan yang sehat adalah kemampuan berkomunikasi.



Pasangan yang cocok untuk hubungan jangka panjang tidak harus selalu pandai berbicara. Dia juga tidak harus selalu tahu apa yang harus dikatakan. Yang lebih penting adalah kesediaannya untuk membicarakan masalah tanpa sengaja menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi pasangannya.



Ketika terjadi masalah, dia tidak selalu memilih diam berhari-hari hanya untuk menghukum. Dia juga tidak menjadikan pertengkaran sebagai kesempatan untuk mengungkit semua kesalahan masa lalu.



Sebaliknya, dia berusaha menyampaikan apa yang dirasakan.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu memang selalu egois."



Dia mungkin mengatakan:



"Aku merasa tidak didengarkan ketika keputusan ini dibuat tanpa membicarakannya denganku."



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.



Kalimat pertama menyerang karakter seseorang. Kalimat kedua menjelaskan perasaan dan masalah yang sedang terjadi.



Dalam hubungan jangka panjang, konflik hampir tidak mungkin dihindari. Dua orang dengan pengalaman hidup, kebiasaan, kebutuhan, dan cara berpikir berbeda pasti sesekali mengalami ketidaksepakatan.



Karena itu, pertanyaannya bukan:



"Apakah kami pernah bertengkar?"



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Bagaimana kami bertengkar?"



Pasangan yang mampu berdiskusi tanpa menghancurkan harga diri pasangannya memiliki modal penting untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.



2. Dia Tidak Hanya Mencintaimu, tetapi Juga Menghormatimu



Cinta tanpa rasa hormat dapat menjadi hubungan yang melelahkan.



Seseorang mungkin sangat mencintai pasangannya, tetapi jika dia sering meremehkan pendapatmu, mengontrol keputusanmu, mempermalukanmu, atau menganggap perasaanmu tidak penting, hubungan tersebut tetap dapat menjadi tidak sehat.



Rasa hormat terlihat dari hal-hal sederhana.



Dia menghargai pendapatmu meskipun tidak selalu setuju.



Dia tidak memaksamu menjadi seperti yang dia inginkan.



Dia menghargai batasan pribadi.



Dia tidak menganggap pasangan sebagai seseorang yang harus selalu mengikuti keinginannya.



Dan yang tidak kalah penting, dia tetap menghormatimu ketika sedang marah.



Ini merupakan tanda yang sangat penting.



Sebab, bersikap baik ketika sedang bahagia relatif mudah. Tetapi mempertahankan rasa hormat ketika kecewa atau marah membutuhkan kemampuan mengendalikan diri.



Pasangan yang sehat dapat mengatakan:



"Aku tidak setuju dengan keputusanmu, tetapi aku tetap menghargai kamu."



Itulah salah satu bentuk kedewasaan emosional.



Dalam hubungan jangka panjang, kamu akan mengalami fase ketika pasanganmu tidak sesuai dengan harapanmu. Akan ada keputusan yang berbeda, kebiasaan yang mengganggu, dan situasi yang membuat kecewa.



Pada saat seperti itulah rasa hormat menjadi sangat penting.



Cinta membuat dua orang ingin bersama.



Rasa hormat membantu mereka tetap aman ketika bersama.



3. Dia Mampu Mengakui Kesalahan dan Meminta Maaf



Tidak ada manusia yang selalu benar.



Karena itu, jangan mencari pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Carilah seseorang yang mampu bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan.



Ini terlihat dari kemampuannya mengatakan:



"Aku salah."



atau:



"Aku seharusnya tidak mengatakan itu kepadamu."



atau bahkan:



"Aku mengerti kenapa kamu terluka. Aku akan berusaha memperbaikinya."



Meminta maaf bukan tanda kelemahan.



Dalam hubungan, kemampuan mengakui kesalahan justru menunjukkan bahwa seseorang mampu menempatkan hubungan di atas ego pribadinya.



Sebaliknya, berhati-hatilah jika seseorang hampir selalu memiliki alasan untuk membenarkan perilakunya.



Setiap kali terjadi masalah, dia menyalahkan keadaan.



Jika dia menyakiti perasaanmu, dia mengatakan kamu terlalu sensitif.



Jika dia melakukan kesalahan, dia mencari kesalahanmu sebagai pembenaran.



Jika kamu menyampaikan keberatan, dia membalikkan keadaan sehingga akhirnya kamu yang merasa bersalah.



Pola seperti ini dapat membuat komunikasi menjadi sangat melelahkan.



Pasangan yang cocok untuk hubungan jangka panjang bukanlah orang yang tidak pernah salah.



Dia adalah seseorang yang mampu berkata:



"Aku salah, dan aku bersedia memperbaikinya."



Lebih penting lagi, permintaan maaf yang sehat biasanya diikuti perubahan perilaku.



Karena permintaan maaf yang terus diulang tanpa perubahan akhirnya kehilangan makna.



4. Dia Membuatmu Merasa Aman Menjadi Dirimu Sendiri



Salah satu tanda hubungan yang sehat adalah kamu tidak merasa harus terus-menerus memainkan peran tertentu agar dicintai.



Kamu bisa mengatakan pendapat.



Kamu bisa mengakui ketakutan.



Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang lelah.



Kamu bisa memiliki hobi dan teman sendiri.



Kamu bahkan bisa berbeda pendapat tanpa takut hubungan langsung berakhir.



Rasa aman emosional seperti ini sangat berharga.



Dalam hubungan yang tidak sehat, seseorang sering merasa harus berhati-hati dengan setiap kata.



"Kalau aku mengatakan ini, dia akan marah."



"Kalau aku menolak, dia mungkin meninggalkanku."



"Aku harus mengikuti keinginannya supaya hubungan tetap baik."



Jika hubungan membuat seseorang terus-menerus takut menjadi dirinya sendiri, ada masalah yang perlu diperhatikan.



Sebaliknya, pasangan yang sehat memberikan ruang bagi individualitas.



Dia tidak harus menyukai semua hal yang kamu sukai.



Dia tidak harus selalu setuju dengan pendapatmu.



Tetapi dia dapat menerima kenyataan bahwa kamu adalah individu yang memiliki pikiran, perasaan, kebutuhan, dan kehidupan sendiri.



Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang kehilangan identitasnya.



Hubungan yang sehat adalah tentang dua individu yang memilih berjalan bersama tanpa harus menghapus dirinya masing-masing.



5. Dia Konsisten, Bukan Hanya Romantis di Awal



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menilai pasangan adalah terlalu fokus pada intensitas.



Seseorang bisa sangat romantis di awal hubungan.



Pesan setiap pagi.



Memberikan banyak perhatian.



Sering mengatakan rindu.



Memberikan kejutan.



Membuat berbagai janji.



Semua itu tentu menyenangkan.



Namun, untuk hubungan jangka panjang, konsistensi sering kali lebih penting daripada intensitas sesaat.



Pasangan yang cocok untuk hubungan serius mungkin tidak selalu memberikan kejutan besar. Tetapi dia hadir ketika dibutuhkan.



Dia menepati janji.



Dia berusaha menjaga komunikasi.



Dia tidak tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah mendapatkan apa yang diinginkan.



Konsistensi berarti perilakunya cukup dapat diprediksi dalam hal-hal penting.



Bukan berarti dia harus sempurna setiap hari.



Manusia tentu memiliki hari buruk.



Yang perlu diperhatikan adalah pola dalam jangka waktu yang lebih panjang.



Apakah kata-katanya sesuai dengan tindakannya?



Apakah dia tetap menghargaimu ketika hubungan sudah tidak lagi berada dalam fase "bulan madu"?



Apakah dia tetap menunjukkan perhatian ketika sedang sibuk?



Apakah dia hadir bukan hanya ketika membutuhkan sesuatu?



Dalam hubungan jangka panjang, hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali sering kali lebih berarti daripada satu tindakan romantis yang besar.



Hubungan dibangun dari pola, bukan dari satu momen.



6. Dia Bersedia Bertumbuh Bersamamu



Orang yang cocok untuk hubungan jangka panjang bukan berarti seseorang yang sudah sempurna.



Justru, manusia akan terus berubah.



Karier berubah.



Prioritas berubah.



Cara berpikir berubah.



Tanggung jawab bertambah.



Keinginan mengenai masa depan dapat berubah.



Karena itu, hubungan jangka panjang membutuhkan dua orang yang bersedia belajar dan menyesuaikan diri.



Pasangan yang dewasa tidak menganggap bahwa karakter seseorang harus selamanya sama.



Dia mampu menerima masukan.



Dia mau belajar dari pengalaman.



Dia bersedia mengevaluasi hubungan.



Ketika muncul masalah berulang, dia tidak hanya mengatakan:



"Memang aku seperti ini."



Dia juga bisa bertanya:



"Apa yang bisa kita lakukan supaya masalah ini tidak terus terjadi?"



Inilah perbedaan antara sekadar mempertahankan hubungan dan membangun hubungan.



Mempertahankan hubungan berarti berusaha agar hubungan tidak berakhir.



Membangun hubungan berarti berusaha agar hubungan menjadi lebih sehat dari waktu ke waktu.



Pasangan yang memiliki pola pikir bertumbuh biasanya tidak melihat konflik sebagai bukti bahwa hubungan gagal.



Dia dapat melihat konflik sebagai informasi.



Masalah menunjukkan sesuatu yang perlu diperbaiki.



Kesalahan menunjukkan sesuatu yang perlu dipelajari.



Perbedaan menunjukkan sesuatu yang perlu dibicarakan.



Tentu, tidak semua masalah dapat diselesaikan. Ada perbedaan nilai atau tujuan hidup yang memang sangat sulit dikompromikan.



Namun, kemauan untuk menghadapi masalah bersama adalah kualitas penting dalam hubungan jangka panjang.



7. Dia Memiliki Gambaran Masa Depan yang Sejalan denganmu



Ini mungkin salah satu tanda yang paling sering dilupakan.



Dua orang bisa sangat mencintai satu sama lain tetapi tetap tidak cocok untuk hubungan jangka panjang jika mereka memiliki tujuan hidup yang sangat bertentangan.



Misalnya, satu orang ingin menikah sementara yang lain sama sekali tidak menginginkannya.



Satu orang ingin memiliki anak sementara yang lain tidak.



Satu orang ingin tinggal dekat keluarga sementara yang lain ingin pindah ke negara lain.



Satu orang menginginkan hubungan yang sangat terbuka sementara yang lain menginginkan komitmen eksklusif.



Dalam situasi seperti ini, cinta saja belum tentu cukup.



Karena itu, penting untuk membicarakan masa depan.



Tidak harus semuanya sudah diputuskan sejak awal.



Namun, setidaknya ada keselarasan mengenai hal-hal mendasar.



Pertanyaan seperti:



"Kamu ingin hidup seperti apa lima atau sepuluh tahun ke depan?"



"Bagaimana pandanganmu mengenai pernikahan?"



"Bagaimana kamu melihat kehidupan keluarga?"



"Bagaimana kamu memandang keuangan dalam hubungan?"



"Apa yang menurutmu penting dalam sebuah hubungan?"



dapat membuka percakapan yang jauh lebih bermakna.



Pasangan yang cocok untuk hubungan jangka panjang bukan berarti memiliki semua tujuan yang identik denganmu.



Yang lebih penting adalah apakah nilai-nilai fundamental dan arah kehidupan kalian dapat berjalan berdampingan.



Perbedaan kecil dapat menjadi warna dalam hubungan.



Namun, perbedaan mendasar mengenai masa depan perlu dibicarakan secara jujur.



Bonus: Perhatikan Bagaimana Dia Bersikap Ketika Tidak Mendapatkan Apa yang Dia Inginkan



Ada satu "tes" sederhana yang sering kali lebih informatif daripada melihat bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika semuanya berjalan sesuai keinginannya.



Perhatikan bagaimana dia bersikap ketika kamu berkata tidak.



Apakah dia tetap menghargaimu?



Apakah dia mencoba memahami alasanmu?



Apakah dia mampu menerima perbedaan?



Atau dia langsung marah, mengancam, memanipulasi, memberikan silent treatment sebagai hukuman, atau berusaha membuatmu merasa bersalah?



Cara seseorang menghadapi penolakan dan frustrasi dapat memberi gambaran mengenai kemampuan regulasi emosinya.



Tidak ada orang yang harus selalu tenang.



Marah atau kecewa adalah emosi manusiawi.



Yang penting adalah bagaimana emosi tersebut diekspresikan.



Seseorang boleh mengatakan:



"Aku kecewa dengan keputusanmu, tapi aku menghargai pilihanmu."



Itu berbeda dengan:



"Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu pasti akan melakukan apa yang aku mau."



Kalimat kedua mengandung tekanan emosional.



Karena itu, jangan hanya memperhatikan bagaimana pasangan memperlakukanmu ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan.



Perhatikan juga bagaimana dia memperlakukanmu ketika jawabannya adalah "tidak".



Jadi, Apakah Tujuh Tanda Ini Menjamin Hubungan Akan Langgeng?



Tidak.



Ini bagian yang penting.



Tidak ada daftar tanda psikologis yang dapat menjamin bahwa sebuah hubungan pasti bertahan seumur hidup.



Hubungan dipengaruhi oleh banyak faktor: kepribadian, keadaan hidup, kesehatan mental, kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, perubahan tujuan hidup, dan berbagai kejadian tak terduga.



Bahkan pasangan yang sangat sehat pun dapat mengalami masa sulit.



Karena itu, tujuh tanda di atas sebaiknya digunakan sebagai indikator kualitas hubungan, bukan sebagai alat untuk memberikan vonis.



Jika pasanganmu memiliki sebagian besar tanda tersebut, itu adalah sinyal positif.



Jika beberapa tanda belum terlihat, bukan berarti hubunganmu pasti buruk.



Yang perlu dilihat adalah pola.



Apakah pasangan bersedia belajar?



Apakah dia terbuka terhadap komunikasi?



Apakah masalah dapat diperbaiki?



Apakah kalian sama-sama merasa aman dan dihargai?



Dan yang paling penting:



Apakah usaha membangun hubungan datang dari kedua belah pihak?



Sebab hubungan jangka panjang bukan proyek satu orang.



Seseorang tidak bisa sendirian menciptakan hubungan yang sehat.



Pada Akhirnya, Carilah Pasangan yang Bersedia "Memilihmu" Berulang Kali



Hubungan jangka panjang bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuat jantung berdebar.



Pada akhirnya, hubungan juga tentang menemukan seseorang yang bersedia hadir ketika kehidupan tidak lagi terasa romantis.



Seseorang yang mau berbicara ketika ada masalah.



Seseorang yang mampu meminta maaf.



Seseorang yang menghormati batasan.



Seseorang yang tidak membuatmu takut menjadi dirimu sendiri.



Seseorang yang konsisten dalam tindakan.



Seseorang yang bersedia bertumbuh.



Dan seseorang yang memiliki arah kehidupan yang cukup sejalan denganmu.



Cinta memang penting.



Tetapi cinta yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar perasaan.



Ia membutuhkan rasa hormat, tanggung jawab, komunikasi, kepercayaan, konsistensi, dan kemauan untuk bertumbuh bersama.



Jadi, jika kamu sedang menilai apakah pasanganmu cocok untuk hubungan jangka panjang, jangan hanya bertanya:



"Seberapa besar dia mencintaiku?"



Coba tanyakan juga:



"Apakah aku merasa aman bersamanya?"



"Apakah kami bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menghancurkan?"



"Apakah dia menghormati diriku bahkan ketika kami berbeda pendapat?"



"Apakah tindakan dan perkataannya konsisten?"



"Apakah kami memiliki nilai dan arah hidup yang cukup sejalan?"



Dan yang terakhir:



"Apakah kami berdua sama-sama bersedia merawat hubungan ini?"



Karena hubungan yang bertahan lama bukan selalu hubungan tanpa masalah.



Sering kali, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang bersedia menghadapi masalah sebagai satu tim, bukan menjadikan satu sama lain sebagai musuh.



