6 Alasan Mengapa Hubungan Antarmanusia Semakin Penting di Era Serba AI Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlahan mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kita dapat meminta AI menulis artikel, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, menjawab pertanyaan, bahkan membantu mengambil keputusan. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.



Di tengah kemajuan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting: jika AI semakin mampu melakukan banyak hal yang dahulu dilakukan manusia, apa yang justru menjadi semakin berharga?



Salah satu jawabannya adalah hubungan antarmanusia. Menariknya, semakin canggih teknologi, semakin penting pula kemampuan manusia untuk membangun hubungan yang bermakna. Ini bukan sekadar persoalan romantis atau kebutuhan untuk memiliki banyak teman. Dalam psikologi, hubungan sosial berkaitan erat dengan rasa aman, identitas diri, regulasi emosi, kesehatan mental, motivasi, hingga rasa bahwa hidup kita memiliki makna.



AI dapat memberikan informasi dengan sangat cepat. Namun, kebutuhan manusia untuk merasa dipahami, diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari sesuatu tidak otomatis hilang hanya karena teknologi menjadi semakin pintar.



Justru ketika kehidupan menjadi semakin terdigitalisasi, hubungan manusia bisa menjadi salah satu sumber nilai yang paling sulit digantikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat enam alasan mengapa hubungan antarmanusia semakin penting di era serba AI.



1. Manusia Memiliki Kebutuhan Dasar untuk Terhubung dengan Orang Lain



Salah satu alasan paling fundamental adalah karena kebutuhan untuk terhubung dengan manusia lain merupakan bagian penting dari kehidupan psikologis kita.



Dalam psikologi, terdapat konsep need to belong, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk memiliki hubungan yang dekat, positif, dan relatif stabil dengan orang lain. Manusia tidak hanya membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan keamanan fisik. Kita juga membutuhkan hubungan sosial.



Sejak lahir, manusia bergantung pada orang lain. Bayi membutuhkan pengasuh bukan hanya untuk mendapatkan makanan dan perlindungan, tetapi juga untuk memperoleh sentuhan, perhatian, respons emosional, dan rasa aman.



Kebutuhan tersebut tidak hilang ketika seseorang dewasa.



Bentuknya memang berubah. Seorang anak membutuhkan orang tua. Remaja membutuhkan penerimaan dari teman sebaya. Orang dewasa membutuhkan pasangan, sahabat, keluarga, kolega, komunitas, atau lingkungan sosial yang membuatnya merasa memiliki tempat.



Di sinilah era AI menghadirkan sebuah paradoks.



Teknologi membuat manusia semakin mudah terhubung, tetapi belum tentu membuat manusia semakin dekat.



Kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berada ribuan kilometer jauhnya hanya dengan beberapa detik. Kita dapat memiliki ratusan atau bahkan ribuan koneksi di media sosial. Namun, jumlah koneksi tidak selalu sama dengan kualitas hubungan.



Seseorang bisa sangat aktif di dunia digital tetapi tetap merasa kesepian.



Psikologi membantu menjelaskan perbedaan tersebut. Manusia bukan hanya membutuhkan contact, tetapi juga connection. Kita membutuhkan interaksi yang memberikan pengalaman emosional bahwa keberadaan kita diperhatikan dan memiliki arti bagi orang lain.



AI dapat merespons pesan kita. AI bahkan dapat menghasilkan respons yang terdengar empatik. Namun, hubungan manusia memiliki dimensi lain: adanya dua individu dengan pengalaman hidup, kebutuhan, keterbatasan, dan kehendak masing-masing.



Ketika seorang sahabat berkata, "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu," yang memberikan makna bukan hanya susunan katanya. Ada sejarah hubungan di balik kalimat tersebut.



Ada pengalaman yang pernah dilewati bersama.



Ada kepercayaan.



Ada memori.



Ada risiko untuk menjadi rentan.



Dan ada seseorang yang benar-benar hadir sebagai manusia lain.



Karena itu, semakin banyak teknologi mengambil alih komunikasi dan aktivitas sehari-hari, kemampuan untuk membangun hubungan yang nyata justru semakin penting.



Teknologi dapat memperluas jaringan sosial kita, tetapi manusialah yang membuat hubungan tersebut bermakna.



2. Hubungan dengan Orang Lain Membantu Mengatur Emosi



Manusia tidak selalu mampu mengatur emosinya sendirian.



Kita sering mengira bahwa menjadi dewasa berarti harus mampu menyelesaikan semua masalah secara mandiri. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa manusia juga menggunakan hubungan sosial untuk membantu mengatur keadaan emosionalnya.



Konsep ini sering disebut co-regulation atau regulasi bersama.



Sederhananya, keberadaan orang lain yang aman dan suportif dapat membantu kita menenangkan diri ketika sedang stres, cemas, kecewa, atau kewalahan.



Bayangkan seseorang baru saja mengalami hari yang sangat buruk di tempat kerja.



Secara teknis, ia mungkin dapat membuka aplikasi AI dan meminta saran tentang bagaimana mengelola stres. AI mungkin memberikan daftar strategi yang masuk akal: bernapas secara perlahan, beristirahat, melakukan aktivitas fisik, tidur cukup, atau menulis jurnal.



Semua itu dapat berguna.



Tetapi terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan solusi.



Ia hanya membutuhkan seseorang yang berkata:



"Kedengarannya hari ini memang berat. Istirahat dulu. Besok kita pikirkan lagi."



Kalimat sederhana tersebut dapat memberikan pengalaman emosional yang berbeda.



Mengapa?



Karena dalam hubungan manusia, kita tidak hanya menerima informasi. Kita menerima kehadiran sosial.



Ketika seseorang yang kita percaya mendengarkan kita, sistem psikologis kita dapat memperoleh sinyal bahwa kita tidak menghadapi semuanya sendirian.



Inilah salah satu alasan mengapa dukungan sosial sering menjadi faktor penting dalam menghadapi stres.



Di era AI, kemampuan manusia untuk memberikan dukungan emosional bahkan dapat menjadi semakin berharga.



Sebab ketika semakin banyak aktivitas dilakukan melalui layar, manusia berisiko mengalami apa yang bisa disebut sebagai kelebihan koneksi tetapi kekurangan kedekatan.



Kita menerima banyak notifikasi, pesan, komentar, dan informasi, tetapi belum tentu memiliki seseorang yang benar-benar bisa kita hubungi ketika hidup sedang terasa berat.



Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk mengatakan:



"Aku sedang tidak baik-baik saja."



Dan yang lebih penting, memberikan pengalaman bahwa mengatakan hal tersebut tidak membuat kita kehilangan nilai sebagai manusia.



3. Hubungan Manusia Membentuk Identitas dan Rasa Berharga



Pertanyaan "Siapa saya?" tidak sepenuhnya dapat dijawab sendirian.



Identitas manusia berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial.



Sejak kecil, kita mengenali diri melalui respons orang lain. Anak belajar apakah dirinya dianggap aman, berharga, mampu, disukai, atau tidak diinginkan melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya.



Ketika dewasa, proses tersebut tetap berlangsung.



Kita sering memahami diri melalui hubungan.



Kita mengetahui bahwa kita adalah teman yang dapat diandalkan ketika sahabat mempercayai kita. Kita menyadari bahwa kita mampu menjadi pemimpin ketika orang lain mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Kita merasa dicintai ketika seseorang menerima kita bahkan ketika kita sedang tidak sempurna.



Dengan kata lain, hubungan sosial menjadi semacam cermin psikologis.



Masalahnya, era AI berpotensi membuat manusia semakin sering membandingkan dirinya dengan mesin.



AI dapat menulis lebih cepat.



AI dapat mengolah informasi dalam jumlah yang luar biasa besar.



AI dapat menghasilkan gambar dalam hitungan detik.



AI dapat membantu melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu.



Jika manusia mengukur harga dirinya hanya berdasarkan produktivitas dan efisiensi, perkembangan AI dapat membuat sebagian orang bertanya:



"Kalau mesin bisa melakukan semuanya dengan lebih cepat, apa yang membuat saya berharga?"



Di sinilah hubungan antarmanusia menjadi sangat penting.



Nilai seseorang tidak hanya berasal dari seberapa cepat ia menghasilkan sesuatu.



Manusia juga berharga karena kemampuannya untuk mencintai, merawat, memahami, menemani, memaafkan, membangun kepercayaan, dan hadir dalam kehidupan orang lain.



Seorang ayah mungkin tidak dapat memberikan jawaban secepat AI, tetapi ia dapat hadir ketika anaknya gagal.



Seorang sahabat mungkin tidak memiliki solusi terbaik, tetapi ia dapat tetap menemani ketika kita sedang kehilangan arah.



Seorang pasangan mungkin tidak selalu mengatakan hal yang sempurna, tetapi ia berbagi perjalanan hidup bersama kita.



Hubungan mengingatkan manusia bahwa nilai diri tidak sama dengan produktivitas.



Di tengah dunia yang semakin terobsesi dengan kecepatan dan efisiensi, hubungan manusia memberikan ruang untuk menjadi manusia tanpa harus selalu menjadi "optimal".



4. Hubungan yang Mendalam Membantu Menciptakan Rasa Aman



Salah satu konsep penting dalam psikologi hubungan adalah attachment atau keterikatan.



Teori keterikatan menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk membangun ikatan emosional dengan orang lain yang dapat memberikan rasa aman.



Pada masa kanak-kanak, figur keterikatan biasanya adalah orang tua atau pengasuh utama. Ketika dewasa, figur tersebut dapat berkembang menjadi pasangan, sahabat, keluarga, atau orang-orang penting lainnya.



Rasa aman bukan berarti hidup tanpa masalah.



Justru sebaliknya.



Seseorang yang merasa memiliki hubungan yang aman dapat lebih berani menghadapi masalah karena ia mengetahui bahwa dirinya tidak sepenuhnya sendirian.



Ini penting di era AI karena dunia modern semakin cepat berubah.



Pekerjaan berubah.



Teknologi berubah.



Informasi berubah.



Cara manusia berkomunikasi berubah.



Bahkan keterampilan yang dianggap penting hari ini bisa saja menjadi kurang relevan beberapa tahun kemudian.



Dalam kondisi seperti itu, hubungan yang sehat dapat menjadi semacam jangkar psikologis.



Ketika dunia eksternal berubah dengan cepat, manusia membutuhkan sesuatu yang memberikan kontinuitas.



Keluarga yang menjadi tempat pulang.



Sahabat yang tetap ada meskipun kehidupan berubah.



Pasangan yang mengenal kita bukan hanya berdasarkan pencapaian terbaru.



Komunitas yang membuat kita merasa menjadi bagian dari sesuatu.



Hubungan semacam ini memberikan pengalaman psikologis bahwa identitas kita tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi eksternal.



Kita mungkin kehilangan pekerjaan.



Kita mungkin gagal dalam bisnis.



Kita mungkin membuat kesalahan.



Kita mungkin tidak seproduktif yang kita inginkan.



Namun, kita tetap memiliki tempat di dalam kehidupan orang lain.



Perasaan tersebut sangat penting bagi ketahanan psikologis.



5. Hubungan Manusia Memberikan Makna yang Tidak Bisa Diukur dengan Efisiensi



AI sangat kuat dalam membantu manusia menjadi lebih efisien.



Namun, kehidupan manusia tidak hanya tentang efisiensi.



Pertanyaan yang lebih dalam adalah:



"Untuk apa semua ini?"



Kita bisa menggunakan AI untuk bekerja lebih cepat. Kita bisa menggunakan teknologi untuk menghemat waktu. Kita bisa mengotomatisasi banyak pekerjaan.



Tetapi setelah semuanya menjadi lebih cepat, kita tetap perlu menentukan apa yang layak dilakukan dengan waktu yang kita miliki.



Di sinilah konsep meaning in life atau makna hidup menjadi relevan.



Banyak pengalaman manusia yang paling bermakna justru tidak efisien.



Menghabiskan dua jam berbicara dengan sahabat mungkin tidak meningkatkan produktivitas.



Mengunjungi orang tua mungkin tidak menghasilkan uang.



Membacakan cerita untuk anak mungkin tidak menyelesaikan pekerjaan kantor.



Duduk bersama pasangan tanpa melakukan apa-apa mungkin tidak memiliki "output" yang dapat diukur.



Namun, hal-hal tersebut bisa menjadi bagian penting dari kehidupan yang bermakna.



Paradoksnya, semakin AI membantu manusia mengoptimalkan kehidupan, semakin penting bagi manusia untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin dioptimalkan.



Jika tujuan hidup hanya produktivitas, teknologi mungkin tidak pernah terasa cukup.



Selalu ada cara untuk bekerja lebih cepat.



Selalu ada cara untuk menghasilkan lebih banyak.



Selalu ada teknologi baru yang dapat digunakan.



Namun manusia membutuhkan alasan untuk hidup yang lebih besar daripada sekadar menjadi semakin produktif.



Hubungan memberikan salah satu sumber makna tersebut.



Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang kita cintai.



Kita belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi juga agar dapat berkontribusi.



Kita merawat orang lain karena keberadaan mereka penting bagi kita.



Dengan demikian, hubungan membantu menjawab pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi:



"Mengapa semua ini berarti?"



6. Kemampuan Berhubungan dengan Manusia Akan Menjadi Semakin Bernilai



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling penting.



Ketika kemampuan teknis semakin mudah dibantu oleh AI, kemampuan manusia untuk memahami dan bekerja dengan manusia lain justru dapat menjadi semakin bernilai.



Bayangkan dunia kerja di masa depan.



AI mungkin membantu membuat laporan, menganalisis data, menyusun presentasi, menulis kode, merancang materi pemasaran, atau melakukan berbagai pekerjaan kognitif lainnya.



Jika semakin banyak orang memiliki akses terhadap kemampuan tersebut, keunggulan manusia tidak selalu terletak pada siapa yang mampu menghasilkan sesuatu paling cepat.



Keunggulan dapat bergeser kepada siapa yang mampu:



membangun kepercayaan,



memahami kebutuhan orang lain,



menyelesaikan konflik,



berkomunikasi dengan jelas,



memimpin,



bekerja dalam tim,



menunjukkan empati,



membangun jaringan,



membaca situasi sosial,



dan menciptakan hubungan jangka panjang.



Semua kemampuan tersebut memiliki satu kesamaan: semuanya berhubungan dengan manusia.



Seorang pemimpin yang hanya pintar menggunakan AI tetapi tidak mampu memahami timnya akan menghadapi masalah.



Seorang tenaga penjualan yang memiliki teknologi terbaik tetapi tidak dipercaya pelanggan akan kesulitan membangun hubungan jangka panjang.



Seorang profesional yang sangat produktif tetapi tidak mampu berkolaborasi dapat menjadi kurang efektif dalam lingkungan kerja yang kompleks.



Dengan kata lain, AI mungkin membuat kemampuan tertentu menjadi lebih mudah diakses.



Tetapi justru karena itu, kemampuan yang sulit direplikasi menjadi semakin bernilai.



Dan salah satunya adalah kemampuan membangun hubungan yang autentik.



AI Tidak Harus Menjadi Lawan Hubungan Manusia



Penting untuk tidak melihat AI dan hubungan manusia sebagai dua hal yang harus saling menggantikan.



AI dapat menjadi alat yang membantu manusia memiliki lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan manusia lain.



Jika AI membantu seseorang menyelesaikan pekerjaan administratif dalam satu jam alih-alih lima jam, empat jam yang tersisa dapat digunakan untuk keluarga, teman, komunitas, kreativitas, atau istirahat.



Masalahnya bukan semata-mata apakah AI semakin canggih.



Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana manusia menggunakan kecanggihan tersebut.



Apakah teknologi digunakan untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi kehidupan?



Atau justru setiap efisiensi baru digunakan untuk menambah pekerjaan?



Apakah AI membuat manusia lebih hadir bagi orang-orang yang dicintainya?



Atau membuat manusia semakin sering menatap layar?



Apakah teknologi membantu manusia membangun hubungan?



Atau membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan hubungan?



Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah AI menjadi alat yang memperkaya kehidupan manusia atau justru membuat manusia semakin terisolasi.



Pada Akhirnya, Manusia Tetap Membutuhkan Manusia



Kita mungkin akan hidup di dunia yang semakin dipenuhi AI.



Kita mungkin akan bekerja berdampingan dengan sistem kecerdasan buatan.



Kita mungkin akan menggunakan AI untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, menciptakan karya, dan mengambil keputusan.



Tetapi perkembangan teknologi tidak otomatis menghapus kebutuhan psikologis manusia.



Kita masih membutuhkan seseorang yang bisa kita percaya.



Kita masih membutuhkan tempat untuk pulang.



Kita masih ingin dicintai bukan karena kita produktif, tetapi karena kita adalah diri kita sendiri.



Kita masih membutuhkan orang yang dapat tertawa bersama kita, menangis bersama kita, mendengarkan ketika kita tidak memiliki jawaban, dan hadir ketika hidup sedang tidak mudah.



Ironisnya, mungkin semakin pintar dunia menjadi, semakin penting bagi manusia untuk tidak melupakan hal-hal yang membuatnya manusia.



AI dapat menghasilkan jawaban.



Manusia memberikan makna pada jawaban tersebut.



AI dapat membantu kita menyelesaikan pekerjaan.



Manusia menentukan untuk siapa dan untuk apa pekerjaan itu dilakukan.



AI dapat membuat komunikasi menjadi lebih cepat.



Manusia menentukan apakah komunikasi tersebut benar-benar menciptakan kedekatan.



Karena itu, di era serba AI, mungkin salah satu keterampilan paling penting bukanlah sekadar belajar bagaimana menggunakan kecerdasan buatan.



Melainkan belajar kembali bagaimana menjadi manusia bagi manusia lainnya.



Bukan karena hubungan antarmanusia akan menjadi usang.



