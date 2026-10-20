5 Simbol Status Gen Z yang Dianggap Penting, Namun Kurang bagi Generasi Sebelumnya di Era Modern

JawaPos.com – Generasi Z memiliki pandangan tersendiri mengenai simbol status sosial yang mencerminkan gaya hidup, pencapaian, dan kondisi finansial, berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung memiliki tolok ukur kemapanan tersendiri.

Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tren budaya, serta kondisi ekonomi yang membentuk cara generasi muda memaknai kekayaan dan kesuksesan.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 hal yang selalu dilakukan Gen Z sebagai simbol status namun tidak berarti pada generasi sebelumnya.

1. Belanja Kebutuhan Pokok di Toko Kelontong

Menurut studi Gen Z secara kolektif telah mengubah kebiasaan belanja mereka pada kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, dengan memprioritaskan pilihan yang mengutamakan nutrisi. Baik itu berinvestasi pada vitamin atau bahan makanan organik premium, mereka cenderung lebih menyukai pengalaman seputar makanan.

Sebagai momen kedamaian dari jadwal mereka yang padat, berbelanja kebutuhan pokok dan memasak dapat memberikan mereka waktu untuk beristirahat dari tekanan hidup sehari-hari sesuatu yang dapat mereka kendalikan dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka melalui pembelian kebutuhan pokok yang disengaja.

Meskipun mungkin terjadi pergeseran dari simbol status yang mengutamakan kemewahan seperti mode dan perhiasan yang diagungkan oleh generasi tua yang tidak terlalu tertekan dengan biaya kebutuhan sehari-hari pada usia yang sama, bahan makanan mewah dan produk organik adalah beberapa hal yang menurut Gen Z adalah simbol status yang tidak berarti apa-apa bagi generasi tua.

2. Memilih Membeli Barang Bekas Daripada Baru

Daripada menghabiskan uang untuk merek mewah atau berinvestasi pada barang-barang desainer baru, simbol status terbaru Gen Z adalah barang-barang bekas namun terkesan mewah.