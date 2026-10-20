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Rabbany Wanadriani
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Orang Kaya Sejati yang Hidup Sederhana Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Ini

ilustrasi orang kaya. (Freepik) - Image

ilustrasi orang kaya. (Freepik)

JawaPos.com - Beberapa orang memasuki ruangan dengan penampilan rapi dan terawat, namun gaya hidup mereka sangat sederhana.

Mereka tidak memamerkan merek-merek desainer atau mengendarai mobil mewah, tetapi ada sesuatu tentang mereka yang tetap terasa berkelas.

Rahasianya sering kali terletak pada serangkaian kebiasaan tenang dan disengaja yang menciptakan kesan kekayaan.

Melansir geediting, berikut 8 kebiasaan yang biasanya dimiliki oleh orang kaya sejati yang hidupnya sederhana.

1. Mereka membeli kualitas, bukan kuantitas

Orang yang terlihat kaya tanpa usaha cenderung membeli lebih sedikit barang, tetapi memilih barang-barang tersebut dengan sangat hati-hati.

Sebuah tas kulit berkualitas yang awet hingga sepuluh tahun jauh lebih baik daripada lima tas murah yang rusak dalam hitungan bulan.

Kebiasaan ini berakar pada kesabaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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