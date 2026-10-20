5 Alasan Mengapa Program Penanggulangan Kesepian Tidak Dirancang untuk Siapa Pun Menurut Psikologi

seseorang yang mengikuti program kesepian. (Magnific)

JawaPos.com - Kesepian sering dibicarakan seolah-olah ia adalah masalah yang memiliki satu penyebab dan satu solusi. Ketika seseorang merasa kesepian, kita cenderung mengatakan bahwa ia perlu “lebih banyak bersosialisasi”, “mencari teman baru”, “bergabung dengan komunitas”, atau “jangan terlalu banyak menyendiri”.



Nasihat semacam itu terdengar masuk akal. Namun, dari sudut pandang psikologi, kesepian jauh lebih kompleks daripada sekadar kekurangan jumlah interaksi sosial.



Seseorang dapat berada di tengah keramaian tetapi tetap merasa sangat kesepian. Sebaliknya, seseorang dapat menghabiskan banyak waktu sendirian tanpa merasa kesepian sama sekali.



Inilah persoalan mendasar dalam merancang program penanggulangan kesepian: kesepian bukan sekadar persoalan seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, melainkan bagaimana seseorang mengalami, menilai, dan memaknai hubungan sosialnya.



Karena itu, program yang dibuat dengan pendekatan “satu solusi untuk semua orang” berisiko gagal bahkan sebelum dijalankan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat lima alasan psikologis mengapa program penanggulangan kesepian sering kali terasa seperti tidak benar-benar dirancang untuk siapa pun.



1. Kesepian Tidak Memiliki Satu Bentuk



Kesalahan pertama dalam menangani kesepian adalah menganggap semua orang yang kesepian mengalami hal yang sama.



Padahal, psikologi memandang kesepian sebagai pengalaman subjektif. Yang penting bukan hanya berapa banyak hubungan sosial yang dimiliki seseorang, tetapi apakah hubungan tersebut sesuai dengan kebutuhan emosional dan sosialnya.



Seseorang mungkin memiliki keluarga, teman kerja, pasangan, dan ribuan pengikut di media sosial, tetapi tetap merasa tidak dipahami.



Orang lain mungkin hanya memiliki satu atau dua teman dekat, tetapi merasa kehidupannya sangat terhubung.



Artinya, jumlah hubungan sosial tidak otomatis menentukan tingkat kesepian.



Ada orang yang kesepian karena benar-benar kekurangan kontak sosial. Ada yang kesepian karena tidak memiliki hubungan yang cukup intim. Ada pula yang memiliki banyak hubungan, tetapi merasa dirinya tidak dapat menjadi dirinya sendiri di dalam hubungan tersebut.



Perbedaan ini sangat penting.



Bayangkan dua orang yang sama-sama mengatakan, “Saya kesepian.”



Orang pertama mungkin sebenarnya membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu orang lain. Ia ingin mempunyai teman, tetapi lingkungan sosialnya terbatas.



Orang kedua mungkin justru terlalu sering berinteraksi. Ia bekerja di lingkungan yang ramai, aktif di berbagai grup, dan hampir selalu berkomunikasi dengan orang lain. Namun, ia merasa tidak memiliki satu orang pun yang benar-benar mengenalnya.



Jika keduanya diberikan program yang sama—misalnya wajib mengikuti kegiatan sosial setiap minggu—hasilnya tentu belum tentu sama.



Bagi orang pertama, program tersebut mungkin membantu.



Bagi orang kedua, program itu bisa menjadi tambahan beban. Ia tidak membutuhkan lebih banyak orang. Ia membutuhkan hubungan yang lebih bermakna.



Di sinilah persoalan desain program muncul.



Program yang terlalu umum sering mengukur keberhasilan berdasarkan aktivitas sosial, bukan berdasarkan pengalaman psikologis seseorang.



Peserta datang ke acara.



Peserta berbicara dengan orang lain.



Peserta mengikuti komunitas.



Peserta mendapatkan kontak baru.



Secara statistik, program terlihat berhasil.



Tetapi pertanyaan terpenting justru sering tidak ditanyakan:



“Apakah setelah semua itu Anda merasa lebih dipahami dan lebih terhubung?”



Kesepian bukan masalah kuantitas semata. Ia juga merupakan persoalan kualitas, persepsi, kebutuhan, dan makna.



Karena itu, program yang benar-benar serius menangani kesepian harus terlebih dahulu memahami kesepian seperti apa yang sedang dialami seseorang.



2. Tidak Semua Orang Membutuhkan Lebih Banyak Interaksi Sosial



Ada anggapan populer bahwa solusi kesepian selalu berupa interaksi sosial.



Ketika seseorang merasa kesepian, kita menyuruhnya keluar rumah. Mengikuti organisasi. Menghadiri acara. Berkenalan dengan orang baru. Aktif di komunitas.



Masalahnya, pendekatan tersebut mengabaikan perbedaan kepribadian, kebutuhan sosial, pengalaman hidup, dan kapasitas psikologis.



Sebagian orang memang mendapatkan energi dari interaksi sosial.



Namun, sebagian lainnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri setelah interaksi sosial. Mereka mungkin menikmati hubungan yang dekat tetapi tidak membutuhkan banyak interaksi.



Ini bukan berarti orang tersebut “antisosial”.



Psikologi membedakan antara kebutuhan akan hubungan sosial dan preferensi terhadap intensitas interaksi sosial.



Seseorang dapat sangat menghargai hubungan interpersonal tetapi tetap menyukai kehidupan yang tenang.



Karena itu, mengatakan bahwa seseorang harus “lebih bersosialisasi” bisa menjadi saran yang terlalu sederhana.



Lebih buruk lagi, saran tersebut dapat membuat seseorang merasa ada yang salah dengan dirinya.



Bayangkan seseorang yang sebenarnya menginginkan satu hubungan yang aman dan mendalam, tetapi terus didorong untuk mengikuti lima komunitas, menghadiri berbagai acara, dan berbicara dengan sebanyak mungkin orang.



Ia mungkin akhirnya berpikir:



“Kenapa saya masih merasa kesepian padahal saya sudah melakukan semuanya?”



Pada titik tersebut, masalah sosial berubah menjadi masalah psikologis tambahan.



Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri.



Ia menganggap dirinya sulit berteman.



Ia merasa tidak normal.



Ia merasa gagal memanfaatkan kesempatan sosial.



Padahal mungkin programnya memang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologisnya.



Ini menunjukkan bahwa intervensi kesepian seharusnya tidak hanya bertanya:



“Bagaimana kita membuat orang lebih aktif secara sosial?”



Tetapi juga:



“Jenis hubungan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan orang ini?”



Bagi seseorang, jawabannya mungkin teman baru.



Bagi orang lain, jawabannya mungkin satu hubungan yang lebih intim.



Bagi yang lain, jawabannya mungkin memperbaiki hubungan keluarga.



Dan bagi sebagian orang, mungkin yang dibutuhkan bukan tambahan hubungan, melainkan kemampuan untuk merasa nyaman dengan kesendirian tanpa menganggapnya sebagai kegagalan.



Dengan kata lain, kesendirian dan kesepian bukanlah hal yang sama.



Kesendirian bisa dipilih dan bahkan memberikan ruang untuk refleksi, kreativitas, serta pemulihan psikologis.



Kesepian terjadi ketika seseorang mengalami kesenjangan antara hubungan yang ia inginkan dan hubungan yang ia rasakan saat ini.



Program yang gagal membedakan keduanya akan mudah salah sasaran.



3. Program Sering Mengabaikan Penyebab Kesepian yang Lebih Dalam



Kesepian juga tidak selalu dimulai dari kurangnya kesempatan bertemu orang.



Kadang-kadang akar masalahnya jauh lebih kompleks.



Seseorang mungkin menarik diri karena pernah ditolak.



Seseorang mungkin sulit percaya kepada orang lain karena pengalaman relasional sebelumnya.



Seseorang mungkin takut menjadi beban.



Seseorang mungkin memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak menarik, tidak berharga, atau tidak layak dicintai.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat memengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dan menjalani hubungan sosial.



Misalnya, seseorang yang sangat takut ditolak mungkin menginginkan hubungan dekat, tetapi secara tidak sadar menghindari situasi yang memungkinkan penolakan.



Ia tidak mengirim pesan lebih dahulu.



Ia tidak mengajak orang bertemu.



Ketika seseorang tidak membalas pesan dengan cepat, ia langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak menyukainya.



Akhirnya ia menarik diri.



Semakin lama ia menarik diri, semakin sedikit kesempatan untuk membangun hubungan.



Kemudian ia merasa semakin kesepian.



Terbentuklah sebuah lingkaran.



Kesepian → penafsiran negatif → menarik diri → semakin sedikit hubungan → kesepian yang lebih kuat.



Dalam kondisi seperti ini, menyuruh seseorang “lebih banyak bersosialisasi” mungkin tidak cukup.



Hambatannya bukan sekadar kurangnya kesempatan.



Hambatannya adalah bagaimana ia memahami dirinya sendiri dan bagaimana ia menafsirkan perilaku orang lain.



Jika seseorang memasuki sebuah acara sosial dengan keyakinan bahwa tidak ada orang yang akan menyukainya, ia mungkin datang secara fisik tetapi tetap tidak benar-benar terlibat secara psikologis.



Ia mungkin duduk di sudut.



Ia berbicara seperlunya.



Ia membaca ekspresi orang lain sebagai penolakan.



Kemudian ia pulang dan berkata:



“Benar kan? Tidak ada yang cocok dengan saya.”



Program sosialnya secara teknis berhasil.



Tetapi secara psikologis, tidak terjadi perubahan penting.



Karena itu, intervensi kesepian terkadang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam: membantu seseorang memahami pola pikir, ekspektasi, ketakutan interpersonal, dan cara ia membangun hubungan.



Kesepian tidak selalu berada di luar diri.



Kadang-kadang sebagian dari mekanismenya berada di dalam diri.



Namun, ini bukan berarti orang yang kesepian harus disalahkan.



Justru sebaliknya.



Memahami mekanisme psikologis membantu kita berhenti melihat kesepian sebagai kelemahan karakter.



Kesepian bisa menjadi hasil interaksi antara pengalaman hidup, lingkungan sosial, kondisi psikologis, dan kebutuhan hubungan seseorang.



4. Solusi Massal Sering Menganggap Semua Orang Berada dalam Kondisi yang Sama



Salah satu tantangan terbesar program penanggulangan kesepian adalah kenyataan bahwa kesepian dipengaruhi oleh konteks kehidupan.



Orang yang baru pindah kota mungkin mengalami kesepian karena kehilangan jaringan sosial.



Mahasiswa mungkin mengalaminya karena sulit menemukan kelompok yang cocok.



Orang lanjut usia mungkin menghadapi perubahan jaringan sosial karena pensiun, kehilangan pasangan, atau berkurangnya mobilitas.



Seseorang yang bekerja dari rumah mungkin mengalami kurangnya kontak sosial sehari-hari.



Orang yang mengalami perubahan besar dalam kehidupan juga dapat mengalami perubahan dalam hubungan sosialnya.



Namun, jika semua kelompok tersebut diberikan program yang sama, kita kembali pada masalah lama: intervensi tidak memperhatikan konteks.



Psikologi manusia selalu berada dalam lingkungan.



Kita tidak dapat memahami pengalaman seseorang sepenuhnya tanpa memahami situasi yang membentuknya.



Misalnya, seseorang yang pindah ke kota baru mungkin sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang sangat baik. Masalahnya sederhana: ia belum mempunyai jaringan sosial.



Dalam kasus seperti ini, kesempatan bertemu orang baru mungkin sangat membantu.



Namun, orang lain mungkin memiliki banyak kesempatan sosial tetapi mengalami kecemasan interpersonal yang tinggi.



Untuk orang tersebut, menambah jumlah kegiatan sosial mungkin tidak menyentuh masalah utama.



Ada pula orang yang hidup di lingkungan sosial yang sangat aktif tetapi merasa tidak diterima karena identitas, nilai, gaya hidup, atau pengalaman tertentu.



Maka masalahnya bukan sekadar “kurang bergaul”.



Masalahnya bisa berupa ketidakcocokan antara individu dan lingkungan sosialnya.



Inilah mengapa program universal sering memiliki kelemahan.



Ia berusaha mencari satu jawaban untuk pengalaman manusia yang sangat beragam.



Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa efektivitas suatu intervensi sering bergantung pada kecocokannya dengan kebutuhan dan karakteristik individu.



Program yang baik seharusnya bersifat fleksibel.



Bukan:



“Semua orang harus melakukan X.”



Melainkan:



“Orang ini membutuhkan apa, dan hambatan apa yang membuat kebutuhannya belum terpenuhi?”



Perbedaan tersebut terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Pendekatan pertama berpusat pada program.



Pendekatan kedua berpusat pada manusia.



5. Kesepian Sering Diperlakukan sebagai Masalah Individu, Padahal Sebagian Penyebabnya Bersifat Sosial



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Kita sering membicarakan kesepian seolah-olah ia merupakan masalah pribadi.



Jika kesepian, seseorang diminta memperbaiki kemampuan sosialnya.



Jika tidak memiliki teman, ia diminta mencari teman.



Jika jarang keluar rumah, ia diminta lebih aktif.



Namun, sebagian kondisi yang menghasilkan kesepian tidak dapat diselesaikan hanya dengan perubahan perilaku individu.



Lingkungan juga berperan.



Kota yang tidak memiliki ruang publik yang nyaman dapat membatasi interaksi sosial.



Budaya kerja yang sangat panjang dapat mengurangi waktu untuk membangun hubungan.



Mobilitas masyarakat yang tinggi dapat membuat jaringan sosial mudah terputus.



Komunitas yang tidak inklusif dapat membuat seseorang berada di tengah banyak orang tetapi tetap merasa tidak diterima.



Teknologi juga mengubah bentuk hubungan sosial dengan cara yang kompleks.



Dalam kondisi seperti itu, mengatakan kepada individu “cobalah lebih bersosialisasi” dapat menjadi terlalu sederhana.



Bayangkan seseorang bekerja 10–12 jam sehari, menghabiskan waktu lama dalam perjalanan, dan tinggal jauh dari keluarga. Ketika ia merasa kesepian, menyarankan agar ia “lebih sering bertemu teman” terdengar masuk akal.



Tetapi kapan ia harus melakukannya?



Persoalannya bukan hanya motivasi.



Ada struktur kehidupan yang membatasi kesempatan untuk membangun hubungan.



Karena itu, penanggulangan kesepian tidak seharusnya hanya berbentuk program perubahan individu.



Kita juga perlu memikirkan lingkungan sosial yang membuat hubungan lebih mudah terbentuk dan dipertahankan.



Ruang publik.



Komunitas lokal.



Tempat kerja.



Sekolah dan universitas.



Kegiatan warga.



Kelompok minat.



Lingkungan tempat tinggal.



Semua itu dapat menjadi bagian dari ekosistem hubungan sosial.



Dengan perspektif ini, kesepian bukan hanya pertanyaan:



“Kenapa orang ini tidak punya teman?”



Tetapi juga:



“Apakah lingkungan tempat ia hidup memberi kesempatan yang realistis untuk membangun hubungan yang bermakna?”



Pertanyaan kedua jauh lebih sulit.



Namun justru di situlah desain kebijakan sosial menjadi penting.



Jadi, Apakah Program Penanggulangan Kesepian Tidak Berguna?



Tidak.



Masalahnya bukan bahwa program penanggulangan kesepian pasti gagal.



Masalahnya adalah program yang terlalu generik berisiko gagal memahami manusia yang hendak dibantunya.



Kesepian bukan satu penyakit dengan satu resep.



Ia merupakan pengalaman psikologis yang dapat muncul melalui banyak jalur.



Seseorang dapat kesepian karena kehilangan hubungan.



Orang lain karena tidak pernah menemukan hubungan yang sesuai.



Orang lain karena takut ditolak.



Orang lain karena hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung koneksi.



Dan ada pula yang memiliki banyak hubungan tetapi tetap merasa tidak terlihat.



Karena itu, program yang efektif seharusnya dimulai bukan dengan pertanyaan:



“Kegiatan sosial apa yang harus kita berikan?”



Melainkan:



“Apa sebenarnya yang membuat orang ini merasa tidak terhubung?”



Pertanyaan tersebut mengubah seluruh pendekatan.



Kita tidak lagi hanya menghitung jumlah teman.



Kita mulai melihat kualitas hubungan.



Kita tidak hanya menghitung frekuensi interaksi.



Kita memperhatikan rasa diterima.



Kita tidak hanya mengukur kehadiran di acara sosial.



Kita bertanya apakah seseorang merasa lebih dekat dengan orang lain setelahnya.



Dan yang paling penting, kita tidak lagi menganggap kesepian sebagai kegagalan individu.



Kesimpulan: Yang Dibutuhkan Bukan Lebih Banyak Orang, tetapi Hubungan yang Lebih Bermakna



Ironisnya, dalam masyarakat yang semakin terhubung secara teknologi, pertanyaan tentang kesepian justru semakin relevan.



Kita dapat mengirim pesan dalam hitungan detik.



Kita dapat mengikuti ratusan orang.



Kita dapat bergabung dengan berbagai komunitas digital.



Tetapi koneksi tidak selalu menghasilkan kedekatan.



Pada akhirnya, kesepian berkaitan dengan pengalaman subjektif tentang keterhubungan.



Karena itu, program penanggulangan kesepian tidak seharusnya dirancang untuk “orang kesepian” sebagai sebuah kelompok yang seragam.



Ia seharusnya dirancang untuk berbagai bentuk kesepian yang berbeda.



Ada orang yang membutuhkan kesempatan.



Ada yang membutuhkan keamanan.



Ada yang membutuhkan keterampilan.



Ada yang membutuhkan hubungan yang lebih dalam.



Ada yang membutuhkan lingkungan yang lebih inklusif.



Dan ada yang sebenarnya tidak membutuhkan lebih banyak interaksi, melainkan kesempatan untuk memahami mengapa hubungan yang sudah dimilikinya belum terasa bermakna.



Mungkin inilah pelajaran terbesar dari psikologi:



Manusia tidak sekadar membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia membutuhkan pengalaman bahwa keberadaannya berarti bagi orang lain.



