6 Alasan Mengapa Olahraga Dapat Mempersatukan Orang, Bahkan yang Awalnya Tidak Saling Mengenal

seseorang yang terhubung oleh olahraga. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda datang ke sebuah pertandingan olahraga dan tiba-tiba merasa akrab dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah Anda temui?



Anda mungkin duduk bersebelahan dengan orang asing, lalu bersama-sama berteriak ketika tim mencetak gol. Anda mungkin bertemu seseorang di lapangan futsal, arena basket, komunitas lari, atau tempat latihan, lalu beberapa menit kemudian sudah berbicara seolah-olah sudah lama mengenalnya.



Menariknya, fenomena tersebut bukan sekadar kebetulan.



Dari sudut pandang psikologi, olahraga memiliki sejumlah mekanisme sosial yang membuat manusia lebih mudah membangun hubungan. Aktivitas olahraga menciptakan tujuan bersama, identitas kelompok, pengalaman emosional, interaksi berulang, bahkan rasa saling percaya.



Dengan kata lain, olahraga bukan hanya aktivitas untuk menjaga tubuh tetap sehat. Olahraga juga dapat menjadi ruang sosial yang mempertemukan manusia dan mengurangi jarak psikologis di antara mereka.



Lalu, mengapa orang yang awalnya tidak saling mengenal dapat dengan cepat merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama ketika berolahraga?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat enam alasannya.



1. Olahraga Menciptakan Tujuan Bersama



Salah satu alasan paling kuat mengapa olahraga dapat mempersatukan orang adalah karena olahraga memberikan tujuan bersama.



Bayangkan sebuah tim sepak bola. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain mungkin memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Ada yang berasal dari keluarga berbeda, memiliki pekerjaan berbeda, kepribadian berbeda, bahkan mungkin baru pertama kali bertemu.



Namun ketika pertandingan dimulai, perhatian mereka diarahkan pada satu tujuan: memenangkan pertandingan atau setidaknya bermain sebaik mungkin.



Hal yang sama dapat terjadi dalam aktivitas yang lebih sederhana.



Sekelompok orang yang mengikuti lomba lari bersama-sama mungkin tidak saling mengenal. Tetapi mereka memiliki target yang sama: menyelesaikan perlombaan. Dalam permainan bola basket, para pemain memiliki tujuan memasukkan bola ke ring. Dalam olahraga rekreasi seperti badminton atau tenis, dua orang yang baru bertemu memiliki tujuan sederhana: bermain dan menikmati pertandingan.



Dalam psikologi sosial, tujuan bersama memiliki kekuatan besar dalam membangun hubungan.



Ketika manusia merasa sedang berusaha mencapai sesuatu bersama orang lain, perhatian mereka cenderung beralih dari perbedaan individu menuju kesamaan tujuan.



Ini penting karena manusia secara alami sering mencari perbedaan ketika pertama kali bertemu orang baru.



"Dia dari mana?"



"Apa pekerjaannya?"



"Berapa usianya?"



"Apakah kami punya kesamaan?"



Namun olahraga memberikan jalan pintas.



Kita tidak harus mengetahui seluruh latar belakang seseorang terlebih dahulu untuk bisa bekerja sama dengannya. Kita hanya perlu mengetahui bahwa kita memiliki tujuan yang sama dalam aktivitas tersebut.



Dari sinilah hubungan sosial dapat mulai terbentuk.



Bahkan, kerja sama sederhana seperti memberikan umpan, membantu teman satu tim, memberi semangat, atau menyusun strategi dapat menciptakan pengalaman positif yang memperkuat hubungan.



Olahraga membuat orang berpikir dalam kerangka "kita", bukan hanya "saya".



Dan perubahan dari "saya" menjadi "kita" merupakan salah satu fondasi penting dalam terbentuknya rasa kebersamaan.



2. Olahraga Membangun Identitas Kelompok



Manusia bukan hanya individu. Kita juga memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa menjadi bagian dari kelompok.



Dalam psikologi sosial, konsep ini sering dikaitkan dengan social identity, yaitu bagian dari identitas diri yang berasal dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu.



Olahraga sangat kuat dalam menciptakan identitas semacam ini.



Contohnya sederhana.



Seseorang mungkin berkata:



"Saya pendukung klub ini."



"Saya anak komunitas lari."



"Saya pemain basket."



"Saya bagian dari tim futsal ini."



Identitas tersebut membuat seseorang merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.



Menariknya, identitas kelompok tidak selalu membutuhkan hubungan pribadi sebelumnya.



Dua orang yang sama sekali tidak mengenal satu sama lain dapat langsung merasa memiliki hubungan karena mendukung tim yang sama.



Misalnya, ketika dua orang asing melihat pertandingan dan menyadari bahwa mereka mendukung klub yang sama, percakapan dapat muncul secara spontan.



"Mainnya bagus, ya."



"Menurut kamu, babak kedua bakal seperti apa?"



"Striker-nya memang selalu seperti itu."



Percakapan sederhana tersebut mungkin terlihat sepele. Tetapi secara psikologis, telah terjadi sesuatu yang penting: orang asing menemukan identitas yang sama.



Mereka tidak lagi sepenuhnya melihat satu sama lain sebagai orang asing.



Ada sebuah kategori bersama yang menghubungkan mereka.



Hal ini juga menjelaskan mengapa pertandingan olahraga sering menciptakan suasana yang sangat kolektif. Ketika ribuan orang mengenakan warna yang sama, menyanyikan lagu yang sama, atau meneriakkan dukungan yang sama, individu-individu tersebut dapat mengalami perasaan bahwa mereka merupakan bagian dari satu kelompok besar.



Identitas bersama dapat mengurangi jarak sosial.



Perbedaan latar belakang menjadi kurang penting untuk sementara karena ada sesuatu yang dianggap lebih relevan: "Kita berada di pihak yang sama."



3. Emosi yang Dibagikan Membuat Orang Lebih Cepat Terhubung



Olahraga bukan aktivitas yang netral secara emosional.



Ada ketegangan sebelum pertandingan. Ada kegembiraan ketika tim mencetak gol. Ada kekecewaan ketika peluang gagal. Ada rasa lega ketika pertandingan berakhir. Ada kebanggaan ketika seseorang berhasil mencapai target.



Semua emosi tersebut dapat dialami secara bersama-sama.



Dan pengalaman emosional bersama memiliki kekuatan besar dalam membangun hubungan sosial.



Bayangkan dua orang yang tidak saling mengenal menonton pertandingan.



Selama 90 menit, mereka mungkin mengalami berbagai emosi yang sama: tegang, berharap, kecewa, kemudian berteriak kegirangan ketika tim mereka mencetak gol pada menit-menit terakhir.



Setelah pertandingan selesai, mereka mungkin merasa lebih dekat satu sama lain dibandingkan sebelum pertandingan dimulai.



Mengapa?



Karena manusia tidak hanya membangun hubungan melalui percakapan. Kita juga membangun hubungan melalui pengalaman bersama.



Ketika dua orang mengalami sesuatu yang emosional secara bersamaan, pengalaman tersebut dapat menjadi semacam "cerita bersama".



Bahkan beberapa menit pengalaman emosional bersama dapat menghasilkan percakapan yang jauh lebih mudah.



"Deg-degan banget tadi."



"Iya, saya kira bakal kalah."



"Gol terakhirnya gila."



Percakapan seperti itu terasa natural karena kedua orang sudah memiliki pengalaman yang sama sebagai bahan pembicaraan.



Ini berbeda dengan situasi ketika dua orang asing duduk bersebelahan tanpa memiliki konteks bersama.



Dalam kondisi tersebut, seseorang mungkin harus mencari topik pembicaraan dari nol.



Olahraga menyediakan konteks itu secara otomatis.



Karena itulah stadion, lapangan, arena pertandingan, dan komunitas olahraga sering menjadi tempat yang sangat efektif untuk membangun koneksi sosial.



Kita tidak hanya berbicara tentang pengalaman. Kita mengalaminya bersama.



Dan pengalaman bersama sering kali menjadi dasar hubungan yang jauh lebih kuat.



4. Aktivitas Fisik Dapat Membantu Mengurangi Hambatan Sosial



Ada hal menarik lainnya dari olahraga: interaksi sosial dalam olahraga biasanya terasa lebih alami dibandingkan interaksi yang sengaja dibuat untuk berkenalan.



Ketika dua orang bertemu dalam sebuah acara formal, misalnya, mereka mungkin merasa perlu mencari topik pembicaraan.



Namun dalam olahraga, aktivitas itu sendiri sudah menjadi "bahasa bersama".



Seseorang tidak harus memulai dengan:



"Halo, nama saya siapa?"



Interaksi bisa dimulai dengan:



"Oper!"



"Giliran kamu."



"Bagus!"



"Mau ikut satu game lagi?"



"Besok latihan lagi?"



Percakapan muncul secara organik karena ada aktivitas yang dilakukan bersama.



Hal ini dapat mengurangi apa yang dalam kehidupan sosial sering disebut sebagai social awkwardness atau kecanggungan sosial.



Ketika seseorang harus berinteraksi dengan orang asing tanpa konteks, mereka mungkin terlalu memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain.



"Apakah saya terdengar aneh?"



"Haruskah saya bicara?"



"Bagaimana kalau dia tidak mau berteman?"



Dalam olahraga, sebagian perhatian seseorang dialihkan kepada aktivitas.



Fokus tidak sepenuhnya berada pada interaksi sosial.



Seseorang sedang berlari, bermain, mengoper bola, melakukan pemanasan, atau mengikuti instruksi pelatih.



Akibatnya, hubungan dapat berkembang secara bertahap tanpa tekanan untuk langsung menjadi akrab.



Ini juga menjelaskan mengapa komunitas olahraga sering menghasilkan pertemanan yang awalnya tidak direncanakan.



Orang datang karena ingin berolahraga.



Tetapi karena mereka terus bertemu orang yang sama, berlatih bersama, bercanda bersama, dan melewati pengalaman bersama, hubungan sosial akhirnya terbentuk.



Tujuan awalnya mungkin olahraga, tetapi hasil tambahannya bisa berupa persahabatan.



5. Olahraga Menciptakan Kepercayaan Melalui Kerja Sama



Kepercayaan merupakan salah satu komponen utama dalam hubungan sosial.



Namun kepercayaan tidak selalu muncul karena percakapan panjang.



Kadang-kadang, kepercayaan dibangun melalui tindakan kecil yang berulang.



Olahraga menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan hal tersebut.



Dalam permainan tim, seseorang harus mempercayai rekan satu tim.



Pemain sepak bola harus percaya bahwa rekannya akan berada di posisi yang tepat ketika menerima umpan.



Pemain basket harus percaya bahwa rekan setimnya akan membantu ketika pertahanan lawan menekan.



Dalam olahraga berpasangan, seseorang harus mempercayai partner untuk menjalankan perannya.



Bahkan dalam aktivitas sederhana seperti lari bersama, seseorang belajar menyesuaikan kecepatan dengan orang lain.



Setiap kali seseorang memenuhi ekspektasi tersebut, kepercayaan dapat meningkat.



Dari perspektif psikologi, pengalaman seperti ini penting karena seseorang tidak hanya mengatakan, "Saya bisa dipercaya."



Ia menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya melalui perilaku.



Dan ketika kerja sama berhasil, muncul pengalaman positif:



"Kita berhasil."



"Kita saling membantu."



"Kita bisa mengandalkan satu sama lain."



Pengalaman seperti ini dapat memperkuat hubungan interpersonal.



Menariknya, kepercayaan tersebut kadang berkembang melampaui aktivitas olahraga.



Orang yang awalnya hanya menjadi rekan satu tim dapat berubah menjadi teman dekat. Setelah beberapa kali berlatih bersama, mereka mungkin mulai berbicara tentang pekerjaan, keluarga, kehidupan sehari-hari, atau persoalan pribadi.



Dengan demikian, olahraga dapat menjadi pintu masuk menuju hubungan sosial yang lebih dalam.



Kerja sama menciptakan pengalaman; pengalaman menciptakan kepercayaan; dan kepercayaan dapat berkembang menjadi hubungan.



6. Olahraga Membuat Orang Merasakan "Kita Mengalami Ini Bersama"



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling kuat.



Olahraga menciptakan apa yang dapat disebut sebagai shared experience, atau pengalaman bersama.



Bayangkan sebuah kelompok yang mengikuti pertandingan selama berbulan-bulan.



Mereka mengalami kemenangan.



Mereka mengalami kekalahan.



Mereka merayakan keberhasilan.



Mereka kecewa ketika target tidak tercapai.



Mereka mungkin berlatih di bawah hujan, mengalami cedera ringan, kalah dalam pertandingan, lalu kembali berlatih minggu berikutnya.



Semua pengalaman tersebut perlahan membentuk sejarah bersama.



Pada titik tertentu, hubungan mereka bukan lagi sekadar:



"Kami sama-sama bermain olahraga."



Tetapi berubah menjadi:



"Kami pernah melewati semua itu bersama."



Inilah yang membuat hubungan dalam olahraga bisa menjadi sangat kuat.



Manusia cenderung menghargai pengalaman yang memiliki makna emosional. Ketika pengalaman tersebut dibagikan dengan orang lain, muncul kenangan kolektif.



Misalnya, bertahun-tahun kemudian seseorang mungkin masih mengingat:



"Pertandingan itu kita hampir kalah."



"Final itu hujan deras."



"Waktu itu kita latihan sampai malam."



"Gol kemenangan itu terjadi di menit terakhir."



Kenangan semacam ini dapat menjadi perekat sosial.



Bahkan orang yang awalnya tidak saling mengenal dapat memiliki ikatan karena mereka pernah menjadi bagian dari cerita yang sama.



Inilah salah satu alasan mengapa komunitas olahraga dapat bertahan dalam waktu lama.



Yang menyatukan mereka bukan hanya olahraga itu sendiri, tetapi memori dan pengalaman yang dibangun bersama melalui olahraga.



Olahraga Bukan Sekadar Tentang Menang dan Kalah



Jika dilihat lebih dalam, olahraga sebenarnya menawarkan banyak hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sosial.



Olahraga memberi kita kesempatan untuk:



memiliki tujuan bersama,



menjadi bagian dari kelompok,



mengalami emosi bersama,



bekerja sama,



membangun kepercayaan,



dan menciptakan kenangan bersama.



Semua itu merupakan fondasi penting dalam hubungan interpersonal.



Itulah sebabnya olahraga dapat mempertemukan orang-orang yang secara kehidupan sehari-hari mungkin tidak akan pernah bertemu.



Seorang mahasiswa dapat berteman dengan pekerja kantoran.



Seseorang dari kota yang berbeda dapat berteman dengan orang lokal.



Orang dengan usia berbeda dapat bermain dalam satu tim.



Orang dengan latar belakang sosial yang berbeda dapat berdiri berdampingan di tribun.



Pada saat mereka berada dalam konteks olahraga, banyak identitas lain menjadi kurang penting.



Untuk sementara, mereka memiliki sesuatu yang sama.



Mereka berada dalam satu tim.



Mereka mengejar satu target.



Mereka merasakan emosi yang sama.



Dan mereka mengalami sesuatu bersama.



Penutup: Dari Orang Asing Menjadi "Teman Satu Tim"



Pada akhirnya, kemampuan olahraga untuk mempersatukan manusia bukanlah sesuatu yang misterius.



Olahraga bekerja karena ia menyentuh beberapa kebutuhan psikologis dasar manusia: kebutuhan untuk memiliki kelompok, merasa diterima, bekerja sama, dipercaya, dan berbagi pengalaman dengan orang lain.



Itulah mengapa seseorang bisa datang ke sebuah lapangan tanpa mengenal siapa pun, lalu pulang dengan beberapa kontak baru di ponselnya.



Seseorang bisa datang ke stadion sebagai individu, lalu merasa menjadi bagian dari ribuan orang lainnya.



Seseorang bisa bergabung dengan komunitas olahraga hanya untuk berolahraga, tetapi beberapa bulan kemudian menemukan sahabat baru.



Dan mungkin inilah salah satu kekuatan terbesar olahraga.



Olahraga tidak selalu membuat orang memiliki kehidupan yang sama. Namun olahraga dapat membuat orang merasa sedang menjalani sesuatu bersama.



Di dunia yang sering kali dipenuhi perbedaan—perbedaan usia, pekerjaan, ekonomi, budaya, karakter, dan latar belakang—olahraga menawarkan sebuah ruang sederhana tempat manusia dapat bertemu sebagai sesama pemain, pendukung, rekan, dan anggota kelompok.



Pada akhirnya, yang membuat olahraga begitu kuat bukan hanya permainan di lapangan.



