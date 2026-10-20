7 Keyakinan Keliru yang Menghalangimu Mencapai Kebenaran yang Sesungguhnya Menurut Psikologi

seseorang yang mencapai kebenaran. (Magnific)

JawaPos.com - Kita semua ingin merasa bahwa apa yang kita yakini adalah benar.



Kita ingin percaya bahwa penilaian kita masuk akal, keputusan kita tepat, ingatan kita akurat, dan cara kita melihat dunia cukup objektif. Namun, psikologi menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rumit: manusia tidak selalu mencari kebenaran terlebih dahulu. Sering kali, kita justru mencari alasan untuk mempertahankan apa yang sudah kita percaya.



Inilah salah satu paradoks terbesar dalam kehidupan manusia.



Kita merasa sedang mencari kebenaran, tetapi tanpa sadar kita bisa menghabiskan banyak energi untuk melindungi keyakinan yang sudah kita miliki.



Ketika seseorang memberikan fakta yang bertentangan dengan pandangan kita, kita mungkin langsung menolaknya. Ketika pengalaman menunjukkan bahwa keputusan kita salah, kita mencari alasan untuk membenarkannya. Ketika seseorang mengkritik kita, kita menganggap orang tersebut iri, tidak memahami kita, atau memiliki niat buruk.



Bukan karena kita bodoh.



Melainkan karena pikiran manusia memiliki berbagai mekanisme psikologis untuk mempertahankan rasa konsistensi, keamanan, identitas, dan harga diri.



Masalahnya, mekanisme tersebut dapat menjadi penghalang ketika kita benar-benar ingin mengetahui kenyataan.



Kebenaran terkadang tidak nyaman. Ia dapat memaksa kita mengakui bahwa kita salah, bahwa orang yang kita percaya ternyata keliru, bahwa keputusan kita buruk, atau bahwa selama ini kita memahami sesuatu dengan cara yang tidak lengkap.



Karena itu, salah satu bentuk kedewasaan intelektual bukanlah merasa selalu benar.



Melainkan memiliki keberanian untuk berkata:



"Mungkin saya salah. Mari saya periksa kembali."



Dilansir dari Psychology Today pada MInggu (18/10). terdapat tujuh keyakinan keliru yang sering membuat manusia semakin jauh dari kebenaran.



1. "Kalau saya sangat yakin, berarti saya pasti benar."



Ini mungkin salah satu jebakan psikologis yang paling umum.



Kita sering menganggap tingkat keyakinan sebagai ukuran kebenaran.



Jika seseorang berbicara dengan sangat percaya diri, kita cenderung menganggapnya lebih kompeten. Jika kita sendiri merasa sangat yakin terhadap sebuah ingatan atau pendapat, kita menganggap kemungkinan kita salah sangat kecil.



Padahal, rasa yakin dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang bisa sangat percaya diri sekaligus salah.



Bahkan, penelitian psikologi mengenai pengambilan keputusan dan penilaian manusia menunjukkan bahwa keyakinan subjektif tidak selalu sejalan dengan akurasi objektif.



Mengapa?



Karena otak tidak bekerja seperti kamera yang merekam kenyataan secara sempurna. Kita menerima informasi, menafsirkannya, menghubungkannya dengan pengalaman sebelumnya, lalu membentuk kesimpulan.



Artinya, apa yang kita anggap sebagai "kenyataan" sering kali merupakan hasil interpretasi.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesan kita selama beberapa jam.



Kita mungkin langsung berpikir:



"Dia sengaja mengabaikanku."



Keyakinan tersebut terasa sangat nyata.



Tetapi ada banyak kemungkinan lain.



Mungkin dia sedang bekerja. Mungkin ponselnya bermasalah. Mungkin dia sedang menghadapi masalah pribadi. Mungkin dia melihat pesan tersebut tetapi lupa membalas.



Peristiwa yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda.



Masalah muncul ketika kita memperlakukan interpretasi sebagai fakta.



Keyakinan ≠ bukti



Dalam psikologi, penting untuk membedakan antara:



"Saya merasa ini benar"



dan



"Saya memiliki bukti kuat bahwa ini benar."



Keduanya tidak sama.



Perasaan yakin adalah informasi tentang keadaan mental kita, bukan jaminan tentang keadaan dunia.



Ini juga berlaku terhadap ingatan.



Banyak orang berpikir:



"Saya ingat dengan jelas, jadi pasti begitulah kejadiannya."



Padahal ingatan manusia bersifat rekonstruktif. Ingatan dapat dipengaruhi oleh emosi, informasi setelah kejadian, sudut pandang, dan interpretasi kita saat ini.



Karena itu, semakin serius sebuah keputusan, semakin penting untuk tidak menjadikan rasa yakin sebagai satu-satunya dasar.



Tanyakan:



Apa bukti yang mendukung keyakinan saya?



Apa bukti yang bertentangan?



Apakah saya benar-benar mengetahui hal ini, atau hanya menafsirkannya?



Seberapa besar kemungkinan saya salah?



Orang yang benar-benar ingin mendekati kebenaran tidak takut mengurangi tingkat keyakinannya.



Justru kemampuan mengatakan "saya tidak tahu" merupakan salah satu bentuk kejernihan berpikir.



2. "Kalau banyak orang percaya, berarti itu benar."



Manusia adalah makhluk sosial.



Kita belajar dari orang lain. Kita membutuhkan kelompok. Kita memperhatikan apa yang dilakukan mayoritas untuk menentukan apa yang dianggap normal, aman, dan dapat diterima.



Secara evolusioner, kecenderungan mengikuti kelompok memiliki manfaat.



Jika semua orang berlari menjauh dari suatu tempat, mungkin ada alasan bagi kita untuk ikut berlari sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Namun, dalam kehidupan modern, kecenderungan tersebut bisa berubah menjadi jebakan.



Kita dapat menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya.



Fenomena ini berkaitan dengan berbagai bentuk social proof, conformity, dan pengaruh sosial.



Bayangkan seseorang berkata:



"Semua orang tahu bahwa itu benar."



Pertanyaannya adalah:



Benarkah jumlah orang yang percaya menentukan kebenaran?



Tentu tidak.



Pada berbagai masa dalam sejarah, mayoritas manusia pernah mempercayai hal-hal yang kemudian terbukti keliru.



Mayoritas dapat salah.



Kelompok dapat salah.



Bahkan institusi dapat salah.



Jumlah orang yang mempercayai sebuah gagasan tidak otomatis menjadi bukti bahwa gagasan tersebut benar.



Bahaya "semua orang berpikir begitu"



Masalahnya menjadi lebih rumit ketika kita hidup dalam lingkungan yang memperkuat keyakinan kita.



Di media sosial, algoritma cenderung memperlihatkan konten yang sesuai dengan minat dan perilaku kita.



Akibatnya, kita dapat merasa:



"Semua orang berpikir seperti saya."



Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita berada di lingkungan informasi yang menunjukkan banyak orang yang berpikir seperti kita.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dapat memiliki keyakinan yang sangat kuat tanpa pernah benar-benar menguji keyakinannya.



Ia terus-menerus mendapatkan konfirmasi.



Jika seseorang hanya membaca sumber yang mendukung pandangannya, mengikuti orang yang sepemikiran, dan menghindari semua informasi yang berlawanan, ia tidak sedang menguji keyakinan.



Ia sedang memperkuatnya.



Cara menghindari jebakan ini



Ketika banyak orang mempercayai sesuatu, jangan hanya bertanya:



"Berapa banyak orang yang percaya?"



Tanyakan:



"Mengapa mereka percaya?"



Lalu tanyakan:



"Apa bukti yang digunakan?"



Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara.



Satu orang dapat benar ketika seribu orang salah.



Dan seribu orang dapat salah ketika satu orang benar.



3. "Saya hanya percaya pada fakta."



Kalimat ini terdengar sangat rasional.



Namun, ada masalah tersembunyi.



Manusia sering mengira dirinya hanya mempercayai fakta, padahal yang disebut "fakta" kadang sudah bercampur dengan interpretasi.



Misalnya:



"Dia tidak menyapaku. Itu fakta."



Benar.



Tetapi kemudian seseorang berkata:



"Dia tidak menyapaku karena dia membenciku."



Itu bukan lagi fakta.



Itu adalah interpretasi.



Perbedaan kecil ini sangat penting.



Fakta dan cerita yang kita bangun



Katakanlah seseorang terlambat datang selama satu jam.



Faktanya:



Dia datang satu jam terlambat.



Tetapi kita dapat membangun banyak cerita:



"Dia tidak menghargai saya."



"Dia malas."



"Dia sengaja membuat saya menunggu."



"Dia tidak peduli dengan hubungan ini."



Cerita tersebut mungkin benar.



Tetapi belum tentu.



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mengisi informasi yang hilang.



Kita tidak menyukai ketidakpastian.



Karena itu, ketika informasi tidak lengkap, kita sering membuat penjelasan sendiri.



Masalahnya, setelah penjelasan tersebut muncul, kita dapat melupakannya bahwa itu hanyalah interpretasi.



Akhirnya:



interpretasi berubah menjadi "fakta" di dalam kepala kita.



Inilah yang membuat konflik semakin besar



Bayangkan dua orang mengalami percakapan yang sama.



Orang pertama berpikir:



"Dia sedang merendahkan saya."



Orang kedua berpikir:



"Dia sedang mencoba membantu saya."



Peristiwa yang sama.



Interpretasi berbeda.



Respons pun berbeda.



Karena itu, salah satu keterampilan berpikir yang sangat penting adalah memisahkan:



Apa yang saya tahu?



dari



Apa yang saya simpulkan?



Dan dari:



Apa yang saya takutkan?



Tiga hal ini sering tercampur menjadi satu.



Semakin kita mampu memisahkannya, semakin jernih kita melihat kenyataan.



4. "Kalau saya sudah memilih, saya harus mempertahankan pilihan itu."



Ini berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai cognitive dissonance dan berbagai bentuk commitment bias serta sunk cost effect.



Manusia tidak nyaman ketika tindakan, keyakinan, dan informasi yang dimilikinya bertentangan.



Misalnya, seseorang membeli sesuatu dengan harga sangat mahal.



Beberapa bulan kemudian ia menyadari bahwa barang tersebut sebenarnya tidak terlalu berguna.



Namun karena ia sudah mengeluarkan banyak uang, ia terus membela pembeliannya.



"Sebenarnya barang ini bagus."



"Nanti juga saya akan sering menggunakannya."



"Orang lain saja yang tidak mengerti."



Padahal mungkin kenyataannya sederhana:



Dia membuat keputusan yang kurang tepat.



Tetapi mengakui hal tersebut terasa menyakitkan.



Mengapa?



Karena mengakui kesalahan berarti kita harus menghadapi kemungkinan:



"Saya ternyata tidak secerdas yang saya kira."



Atau:



"Saya salah menilai."



Ego tidak selalu menyukai kenyataan tersebut.



Kita mempertahankan identitas, bukan hanya keputusan



Hal yang sama terjadi dalam politik, hubungan, pekerjaan, pendidikan, bahkan pilihan hidup.



Seseorang dapat terus mempertahankan pendapat bukan karena bukti semakin kuat, tetapi karena pendapat tersebut sudah menjadi bagian dari identitasnya.



Jika mengubah pendapat terasa seperti mengkhianati diri sendiri, maka seseorang akan semakin sulit menerima bukti baru.



Padahal mengubah pendapat tidak selalu berarti kelemahan.



Kadang justru sebaliknya.



Kemampuan mengubah pikiran berdasarkan bukti baru adalah tanda fleksibilitas intelektual.



Bayangkan seorang ilmuwan yang menemukan bahwa hipotesisnya salah.



Apakah ia harus berkata:



"Saya harus mempertahankan hipotesis ini karena saya sudah menghabiskan sepuluh tahun untuk mengembangkannya?"



Tidak.



Ia harus mengikuti bukti.



Kita pun seharusnya belajar melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari.



Masa lalu bukan alasan untuk terus mempertahankan kesalahan.



Uang yang sudah hilang bukan alasan untuk membuang lebih banyak uang.



Waktu yang sudah dihabiskan bukan alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu.



Dan keyakinan yang sudah lama kita pegang bukan bukti bahwa keyakinan tersebut benar.



5. "Saya melihat dunia apa adanya."



Ini adalah salah satu ilusi paling kuat dalam kehidupan manusia.



Kita merasa sedang melihat dunia secara objektif.



Padahal persepsi manusia dipengaruhi oleh banyak hal:



pengalaman masa lalu,



perhatian,



emosi,



ekspektasi,



kebutuhan,



ketakutan,



nilai pribadi,



dan konteks sosial.



Dengan kata lain:



kita tidak hanya melihat dunia; kita juga menafsirkan dunia.



Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama dan pulang dengan kesimpulan yang sangat berbeda.



Seseorang melihat kritik sebagai serangan.



Orang lain melihat kritik sebagai masukan.



Seseorang melihat kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Orang lain melihat kegagalan sebagai informasi bahwa strategi sebelumnya tidak berhasil.



Perbedaannya tidak selalu terletak pada peristiwa.



Sering kali terletak pada cara peristiwa tersebut diproses oleh pikiran.



Otak bukan kamera



Bayangkan otak seperti sistem prediksi.



Ia menggunakan informasi yang tersedia, pengalaman masa lalu, dan ekspektasi untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi.



Ini membuat kita dapat mengambil keputusan dengan cepat.



Namun, kecepatan tersebut memiliki harga.



Kita bisa salah.



Kita bisa melihat pola yang sebenarnya tidak ada.



Kita bisa menganggap seseorang memiliki niat tertentu tanpa benar-benar mengetahuinya.



Kita bisa mengingat sebuah kejadian secara berbeda setelah bertahun-tahun.



Karena itu, orang yang ingin mendekati kebenaran perlu memiliki kerendahan hati epistemik.



Artinya:



"Saya menyadari bahwa cara saya melihat dunia belum tentu merupakan gambaran lengkap tentang dunia."



Ini bukan berarti kita harus meragukan segala sesuatu.



Bukan berarti semua pendapat sama benarnya.



Melainkan kita menyadari bahwa persepsi kita memiliki keterbatasan.



6. "Saya harus menemukan jawaban yang membuat saya nyaman."



Ini adalah jebakan yang sangat manusiawi.



Kita sering mengira bahwa tujuan berpikir adalah menemukan jawaban.



Padahal, tanpa sadar, kita bisa menjadikan tujuan berpikir sebagai:



menemukan jawaban yang membuat kita merasa lebih baik.



Keduanya sangat berbeda.



Misalnya seseorang mengalami kegagalan.



Ia dapat bertanya:



"Apa yang sebenarnya menyebabkan saya gagal?"



Tetapi ia juga dapat bertanya:



"Siapa yang bisa saya salahkan?"



Pertanyaan kedua mungkin terasa lebih nyaman.



Jika kegagalan sepenuhnya disebabkan oleh orang lain, kita tidak perlu mengevaluasi diri.



Begitu pula dalam hubungan.



Ketika hubungan berakhir, kita mungkin lebih nyaman berpikir:



"Dia orang yang buruk."



daripada:



"Mungkin hubungan ini memang tidak sehat bagi kami berdua."



Yang pertama memberikan cerita sederhana.



Yang kedua membutuhkan refleksi.



Kebenaran sering kali tidak sederhana.



Kadang kita salah.



Kadang orang lain juga salah.



Kadang tidak ada satu pihak yang sepenuhnya menjadi penyebab.



Kadang sesuatu terjadi karena banyak faktor yang saling berinteraksi.



Kebenaran tidak selalu terasa menyenangkan



Ini bagian yang sulit.



Kebenaran tidak memiliki kewajiban untuk membuat kita merasa nyaman.



Kita mungkin ingin percaya bahwa semua masalah memiliki satu penyebab.



Padahal banyak masalah manusia bersifat kompleks.



Kita ingin percaya bahwa orang baik selalu mendapatkan hasil baik.



Namun kenyataan tidak selalu demikian.



Kita ingin percaya bahwa kerja keras selalu menghasilkan kesuksesan.



Tetapi faktor keberuntungan, kesempatan, lingkungan, kesehatan, hubungan sosial, dan kondisi ekonomi juga dapat berperan.



Kita ingin percaya bahwa kita mengenal diri sendiri dengan sempurna.



Padahal manusia dapat memiliki motif yang bahkan tidak sepenuhnya disadari.



Mencari kebenaran berarti bersedia menerima kenyataan bahkan ketika kenyataan tersebut tidak sesuai dengan cerita yang ingin kita dengar.



7. "Mengakui bahwa saya salah berarti saya kalah."



Inilah keyakinan yang mungkin paling berbahaya.



Banyak orang menganggap percakapan sebagai kompetisi.



Ada yang menang.



Ada yang kalah.



Jika pendapat saya terbukti salah, berarti saya kalah.



Jika saya mengubah pikiran, berarti lawan saya menang.



Akibatnya, diskusi berubah menjadi pertarungan ego.



Tujuannya bukan lagi menemukan kebenaran.



Tujuannya adalah mempertahankan posisi.



Padahal, salah adalah bagian dari proses belajar



Bayangkan seseorang sedang mencari jalan menuju suatu tempat.



Ia mengambil jalan yang salah.



Ketika mengetahui bahwa jalan tersebut salah, ada dua pilihan.



Ia bisa berkata:



"Saya sudah berjalan sejauh ini. Saya tidak boleh mengakui bahwa saya salah."



Lalu terus berjalan.



Atau ia bisa berkata:



"Ternyata jalan ini salah. Saya harus berbalik."



Pilihan kedua mungkin terasa memalukan.



Tetapi pilihan kedua lebih dekat kepada tujuan.



Dalam kehidupan, mengakui kesalahan juga demikian.



Jika tujuan kita adalah kebenaran, maka setiap kesalahan yang berhasil kita identifikasi sebenarnya adalah kemajuan.



Kita telah menemukan satu jalan yang tidak benar.



Orang yang kuat tidak harus selalu benar



Kekuatan intelektual bukan berarti tidak pernah salah.



Kekuatan intelektual berarti mampu menghadapi kesalahan tanpa kehilangan harga diri.



Seseorang yang berkata:



"Saya keliru."



tidak otomatis menjadi lebih rendah.



Justru ia menunjukkan bahwa identitasnya tidak sepenuhnya bergantung pada keharusan untuk selalu benar.



Ia dapat memisahkan:



"Saya membuat kesalahan"



dari



"Saya adalah orang yang gagal."



Perbedaan ini sangat penting.



Kesalahan adalah peristiwa.



Bukan identitas.



Dan ketika kita mampu melihat kesalahan sebagai informasi, bukan penghinaan terhadap diri sendiri, kita menjadi jauh lebih terbuka terhadap pembelajaran.



Lalu, bagaimana cara mendekati kebenaran dengan lebih jernih?



Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari bias.



Tujuan kita bukan menjadi manusia tanpa bias.



Itu hampir mustahil.



Tujuannya adalah menyadari bahwa kita memiliki bias dan belajar mengoreksinya.



Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu.



1. Biasakan mengatakan "saya tidak tahu"



Kalimat ini terlihat sederhana tetapi sangat kuat.



Tidak mengetahui sesuatu bukan kegagalan.



Yang berbahaya justru merasa tahu padahal tidak memiliki dasar yang cukup.



2. Pisahkan fakta dari interpretasi



Ketika menghadapi suatu masalah, tuliskan:



Fakta: Apa yang benar-benar saya ketahui?



Interpretasi: Apa yang saya simpulkan dari fakta tersebut?



Asumsi: Apa yang saya anggap benar tetapi belum terbukti?



Latihan ini dapat mengubah cara kita melihat banyak konflik.



3. Cari bukti yang dapat membantah keyakinanmu



Jangan hanya bertanya:



"Apa yang mendukung pendapat saya?"



Tanyakan juga:



"Apa yang, jika benar, akan menunjukkan bahwa saya salah?"



Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi confirmation bias.



4. Berani mengubah pendapat



Pendapat bukan tato.



Kita tidak harus mempertahankannya seumur hidup.



Jika bukti baru menunjukkan bahwa kita keliru, kita dapat memperbarui pandangan.



Itu bukan kelemahan.



Itu pembelajaran.



5. Bedakan ego dari kebenaran



Ketika seseorang mengkritik pendapat kita, tanyakan:



"Apakah saya sedang mempertahankan kebenaran, atau sedang mempertahankan harga diri?"



Pertanyaan ini sering kali sangat sulit.



Namun justru karena sulit, ia sangat berharga.



Pada akhirnya, kebenaran membutuhkan kerendahan hati



Kita semua ingin merasa bahwa kita memahami dunia.



Tetapi semakin kita belajar tentang psikologi manusia, semakin jelas bahwa pikiran kita memiliki keterbatasan.



Kita dapat mengingat sesuatu secara keliru.



Kita dapat salah memahami orang lain.



Kita dapat memilih bukti yang mendukung pendapat kita.



Kita dapat mengikuti kelompok.



Kita dapat mempertahankan keputusan yang salah karena sudah terlalu banyak berinvestasi.



Kita dapat mengubah interpretasi menjadi fakta.



Dan kita dapat mempertahankan keyakinan bukan karena keyakinan itu benar, tetapi karena kita takut kehilangan identitas yang dibangun di atasnya.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih baik daripada:



"Apakah saya benar?"



adalah:



"Bagaimana jika saya salah?"



Pertanyaan tersebut membuka pintu bagi rasa ingin tahu.



Ia membuat kita lebih mampu mendengar.



Lebih mampu belajar.



Lebih mampu mengevaluasi diri.



Dan yang paling penting, lebih mampu membedakan antara apa yang ingin kita percayai dan apa yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai kenyataan.



Pada akhirnya, pencarian kebenaran bukanlah perjalanan untuk membuktikan bahwa diri kita selalu benar.



Sebaliknya, ia adalah perjalanan untuk terus mengurangi kesalahan dalam cara kita memahami dunia.



Dan mungkin salah satu tanda kedewasaan terbesar adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu menang dalam setiap perdebatan.



Kita hanya ingin semakin dekat dengan kenyataan.



Karena ketika tujuan kita bukan lagi memenangkan argumen, melainkan menemukan kebenaran, maka mengubah pikiran tidak lagi terasa seperti kekalahan.



