5 Kebiasaan untuk Menghadirkan Kebahagiaan yang Langgeng dalam Hidup Menurut Psikologi

seseorang yang menghadirkan kebahagiaan yang langgeng. (Magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus dicari. Kita mengejarnya melalui pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih besar, hubungan yang sempurna, liburan, pencapaian, atau berbagai hal yang menurut kita dapat membuat hidup terasa lebih menyenangkan.



Namun, psikologi memberikan gambaran yang sedikit berbeda.



Kebahagiaan bukan hanya tentang seberapa banyak hal menyenangkan yang kita miliki. Kebahagiaan yang lebih tahan lama berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, serta bagaimana kita memaknai pengalaman yang kita alami.



Tidak ada kebiasaan yang dapat membuat seseorang bahagia setiap saat. Kesedihan, kecewa, marah, cemas, dan kehilangan tetap merupakan bagian normal dari kehidupan. Karena itu, kebahagiaan yang sehat bukan berarti selalu merasa senang.



Sebaliknya, kebahagiaan yang lebih langgeng dapat dipahami sebagai kemampuan untuk tetap menemukan makna, hubungan, kepuasan, dan harapan meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan.



Lalu, kebiasaan apa saja yang dapat membantu membangun kebahagiaan semacam itu?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat lima kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Membiasakan Diri Bersyukur atas Hal-Hal Sederhana



Salah satu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis adalah rasa syukur.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung memperhatikan apa yang kurang dibandingkan dengan apa yang sudah kita miliki. Kita bisa mendapatkan banyak hal baik dalam satu hari, tetapi kemudian menghabiskan malam dengan memikirkan satu hal yang tidak berjalan sesuai harapan.



Pola seperti ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk lebih mudah memperhatikan pengalaman negatif.



Rasa syukur membantu mengubah arah perhatian tersebut.



Bersyukur bukan berarti menyangkal masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti melatih diri untuk menyadari bahwa di tengah berbagai persoalan, masih ada hal-hal yang memiliki nilai.



Hal tersebut tidak harus sesuatu yang besar.



Secangkir kopi di pagi hari. Percakapan singkat dengan teman. Tubuh yang masih memungkinkan kita berjalan. Makanan yang tersedia di meja. Kesempatan untuk belajar. Udara pagi. Tempat tidur yang nyaman. Atau seseorang yang bersedia mendengarkan ketika kita sedang mengalami hari yang berat.



Hal-hal kecil tersebut mudah dianggap biasa karena terjadi berulang kali.



Padahal, banyak sumber kebahagiaan dalam hidup justru berasal dari hal-hal yang kita anggap biasa.



Bagaimana melatih rasa syukur?



Salah satu cara sederhana adalah menyediakan beberapa menit setiap hari untuk menuliskan tiga hal yang kita syukuri.



Tidak perlu mencari sesuatu yang luar biasa.



Misalnya:



Hari ini saya bersyukur karena bisa tidur cukup.



Saya bersyukur masih bisa berbicara dengan orang yang saya sayangi.



Saya bersyukur pekerjaan hari ini selesai.



Saya bersyukur bisa menikmati makanan yang enak.



Saya bersyukur memiliki waktu untuk beristirahat.



Yang penting bukan jumlahnya, melainkan proses memperhatikan hal-hal positif yang sebelumnya mungkin terlewatkan.



Dengan latihan yang konsisten, perhatian kita perlahan tidak hanya tertuju pada kekurangan.



Namun, penting untuk memahami bahwa rasa syukur bukanlah kewajiban untuk selalu berpikir positif. Seseorang tetap boleh mengatakan, "Hari ini saya sedang tidak baik-baik saja."



Kita dapat mengakui kesulitan sekaligus menghargai hal-hal baik yang masih ada.



Justru kemampuan untuk memegang kedua hal tersebut secara bersamaan dapat membuat kita memiliki pandangan hidup yang lebih seimbang.



2. Memelihara Hubungan yang Bermakna



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain bukan hanya untuk mendapatkan bantuan ketika mengalami masalah, tetapi juga untuk merasa diterima, dipahami, dan menjadi bagian dari sesuatu.



Karena itu, salah satu kebiasaan yang sangat penting untuk kebahagiaan jangka panjang adalah menjaga hubungan yang bermakna.



Menariknya, memiliki banyak kenalan tidak selalu sama dengan memiliki hubungan yang berkualitas.



Seseorang dapat memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman di media sosial tetapi tetap merasa kesepian.



Sebaliknya, seseorang mungkin hanya memiliki beberapa orang terdekat, tetapi hubungan tersebut memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang kuat.



Hubungan yang sehat tidak harus selalu dipenuhi percakapan mendalam. Hal-hal sederhana seperti makan bersama, menanyakan kabar, mendengarkan cerita seseorang, membantu ketika diperlukan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama dapat memperkuat ikatan.



Jangan hanya menunggu orang lain menghubungi Anda



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap hubungan akan bertahan dengan sendirinya.



Padahal, hubungan membutuhkan perhatian.



Jika sudah lama tidak menghubungi teman, cobalah mengirim pesan sederhana.



"Tadi aku ingat kamu. Apa kabar?"



Jika ada anggota keluarga yang jarang diajak berbicara, luangkan waktu untuk menelepon.



Jika memiliki pasangan, jangan hanya berbicara tentang pekerjaan, tagihan, atau urusan rumah tangga. Sisihkan waktu untuk benar-benar berbicara sebagai dua orang yang ingin memahami satu sama lain.



Kualitas hubungan sering dibangun melalui interaksi-interaksi kecil yang dilakukan berulang kali.



Belajar hadir ketika bersama orang lain



Ada perbedaan antara "menghabiskan waktu bersama" dan "benar-benar hadir".



Kita mungkin duduk bersama seseorang sambil terus melihat ponsel. Secara fisik kita berada di sana, tetapi perhatian kita berada di tempat lain.



Ketika seseorang bercerita, cobalah mendengarkan tanpa buru-buru memberikan solusi.



Tanyakan pertanyaan.



Perhatikan ekspresi wajahnya.



Berikan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan.



Hubungan yang berkualitas sering kali tidak membutuhkan tindakan besar. Yang dibutuhkan adalah perhatian yang konsisten.



3. Menjalani Hidup Berdasarkan Nilai, Bukan Sekadar Mengejar Perasaan Senang



Salah satu kesalahpahaman tentang kebahagiaan adalah anggapan bahwa hidup yang bahagia berarti hidup yang selalu menyenangkan.



Jika kita menggunakan kesenangan sebagai satu-satunya ukuran, kita mungkin akan terus mencari pengalaman yang membuat kita merasa nyaman dan menghindari segala sesuatu yang sulit.



Masalahnya, kehidupan tidak bekerja seperti itu.



Banyak hal yang bernilai justru membutuhkan usaha dan ketidaknyamanan.



Belajar membutuhkan frustrasi.



Membangun karier membutuhkan kegagalan.



Merawat anak membutuhkan pengorbanan.



Menjaga hubungan membutuhkan kompromi.



Berolahraga membutuhkan disiplin.



Mengejar impian membutuhkan keberanian menghadapi ketidakpastian.



Karena itu, kebahagiaan yang lebih stabil sering kali berkaitan dengan hidup yang selaras dengan nilai-nilai pribadi.



Apa yang sebenarnya penting bagi Anda?



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Jika tidak ada orang yang menilai saya, kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani?"



Apakah keluarga penting bagi Anda?



Apakah Anda menghargai kebebasan?



Apakah pertumbuhan pribadi merupakan sesuatu yang penting?



Apakah Anda ingin menjadi orang yang dapat diandalkan?



Apakah kreativitas penting?



Apakah kontribusi kepada masyarakat memiliki arti bagi Anda?



Tidak ada jawaban yang sama untuk semua orang.



Masalah muncul ketika kehidupan sehari-hari terlalu jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya kita anggap penting.



Seseorang mungkin sangat menghargai keluarga, tetapi seluruh waktunya habis untuk bekerja.



Seseorang mungkin menghargai kesehatan, tetapi terus mengabaikan tubuhnya.



Seseorang mungkin menginginkan kehidupan yang sederhana, tetapi terus membandingkan dirinya dengan gaya hidup orang lain.



Ketika kehidupan semakin selaras dengan nilai pribadi, rasa puas dapat muncul bukan hanya karena kita merasa senang, tetapi karena kita merasa hidup kita memiliki arah.



Kebahagiaan tidak selalu terasa menyenangkan



Ini merupakan gagasan penting.



Ada saat-saat ketika melakukan sesuatu yang bermakna justru terasa sulit.



Mengatakan tidak kepada orang lain mungkin membuat kita tidak nyaman.



Meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai nilai hidup bisa menakutkan.



Memulai sesuatu yang baru bisa membuat kita cemas.



Namun, ketidaknyamanan tersebut tidak selalu berarti kita berada di jalan yang salah.



Terkadang, perasaan tidak nyaman merupakan bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan diri kita.



4. Belajar Menerima Emosi, Bukan Terus-Menerus Melawannya



Banyak orang ingin bahagia tetapi justru menghabiskan banyak energi untuk melawan emosi yang tidak menyenangkan.



Ketika sedih, kita ingin segera berhenti merasa sedih.



Ketika cemas, kita ingin kecemasan menghilang secepat mungkin.



Ketika marah, kita merasa tidak seharusnya marah.



Ketika kecewa, kita mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita harus segera "move on".



Padahal, emosi merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.



Menerima emosi tidak berarti membiarkan emosi mengendalikan perilaku kita. Menerima berarti mengakui bahwa emosi tersebut sedang hadir tanpa harus langsung menghakimi diri sendiri.



Alih-alih mengatakan:



"Saya tidak boleh merasa seperti ini."



Kita dapat mencoba mengatakan:



"Saya sedang merasa kecewa."



"Saya sedang cemas."



"Saya sedang sedih karena sesuatu yang penting bagi saya tidak berjalan sesuai harapan."



Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri dapat membuat kita lebih mampu mengamati emosi tanpa langsung terseret olehnya.



Beri nama pada emosi



Ketika mengalami emosi yang kuat, cobalah memberi nama pada apa yang sedang dirasakan.



Bukan sekadar:



"Saya merasa tidak enak."



Tetapi:



"Saya merasa kecewa."



"Saya merasa takut."



"Saya merasa kesepian."



"Saya merasa frustrasi."



Dengan memberi nama pada pengalaman emosional, kita dapat menciptakan sedikit jarak antara diri kita dan emosi tersebut.



Kita bukan "orang yang gagal".



Kita sedang mengalami rasa kecewa.



Kita bukan "orang yang lemah".



Kita sedang mengalami ketakutan.



Perbedaan ini penting.



Jangan menjadikan satu emosi sebagai identitas



Emosi datang dan pergi.



Hari ini kita mungkin merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian perasaan tersebut dapat berubah.



Karena itu, penting untuk tidak menganggap emosi sementara sebagai definisi diri.



"Saya sedang gagal" berbeda dengan "Saya adalah orang gagal."



"Saya sedang merasa kesepian" berbeda dengan "Tidak ada seorang pun yang menyayangi saya."



Bahasa yang kita gunakan kepada diri sendiri dapat memengaruhi bagaimana kita memahami pengalaman yang sedang terjadi.



5. Memiliki Rutinitas yang Membuat Tubuh dan Pikiran Mendapat Ruang untuk Pulih



Kebahagiaan juga berkaitan dengan kondisi fisik.



Sulit mengharapkan pikiran berada dalam kondisi optimal ketika tubuh terus-menerus kekurangan tidur, kurang bergerak, jarang mendapatkan waktu istirahat, atau hidup dalam tekanan tanpa jeda.



Karena itu, kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, bergerak secara teratur, mendapatkan paparan cahaya alami, makan dengan baik, dan memiliki waktu untuk beristirahat dapat menjadi bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Sering kali kita menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus dilakukan setelah semua pekerjaan selesai.



Masalahnya, pekerjaan hampir tidak pernah benar-benar selesai.



Selalu ada email yang belum dibalas.



Pesan yang belum dibaca.



Pekerjaan yang bisa diperbaiki.



Target berikutnya.



Jika menunggu sampai semuanya selesai untuk beristirahat, kita mungkin tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk pulih.



Gerakkan tubuh secara teratur



Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa latihan berat.



Berjalan kaki, bersepeda, berenang, melakukan pekerjaan rumah, melakukan peregangan, atau berolahraga sesuai kemampuan dapat menjadi cara untuk menjaga tubuh tetap aktif.



Yang lebih penting adalah konsistensi.



Daripada membuat target ekstrem yang hanya bertahan beberapa minggu, lebih baik menemukan bentuk aktivitas yang realistis dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



Buat batas antara pekerjaan dan waktu pribadi



Di era digital, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi semakin kabur.



Kita dapat menerima pesan pekerjaan kapan saja.



Kita dapat membuka email sebelum tidur.



Kita dapat membawa pekerjaan ke meja makan.



Bahkan ketika sedang berlibur, pikiran mungkin masih sibuk dengan pekerjaan.



Karena itu, membuat batas sederhana dapat membantu.



Misalnya:



menentukan jam berhenti bekerja;



tidak membawa pekerjaan ke tempat tidur;



menyediakan waktu tanpa gawai;



memiliki aktivitas santai sebelum tidur;



memberikan waktu khusus untuk keluarga atau diri sendiri.



Istirahat bukan tanda kemalasan.



Istirahat adalah bagian dari keberlanjutan.



Kebahagiaan Bukan Tujuan yang Harus Dicapai Setiap Hari



Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah cara memandang kebahagiaan.



Kebahagiaan bukan sebuah kondisi permanen yang setelah dicapai tidak akan pernah hilang.



Tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah.



Orang yang sehat secara psikologis pun dapat merasa sedih. Orang yang memiliki hubungan yang baik tetap bisa mengalami konflik. Orang yang mencintai pekerjaannya tetap dapat mengalami hari yang melelahkan.



Karena itu, tujuan yang lebih realistis bukanlah "saya harus bahagia setiap hari".



Tujuan yang lebih sehat adalah:



"Saya ingin membangun kehidupan yang memiliki cukup banyak hal yang bermakna bagi saya."



Dalam kehidupan seperti itu, akan ada tawa dan tangis.



Ada keberhasilan dan kegagalan.



Ada hari ketika kita merasa penuh energi dan ada hari ketika kita hanya ingin beristirahat.



Namun, secara keseluruhan, kita memiliki hubungan yang berarti, nilai yang menjadi arah, kemampuan menghadapi emosi, kebiasaan yang menjaga tubuh, serta kemampuan menghargai hal-hal baik yang hadir dalam kehidupan.



Mulailah dari Satu Kebiasaan



Lima kebiasaan di atas mungkin terlihat sederhana:



Bersyukur atas hal-hal yang ada.



Memelihara hubungan yang bermakna.



Menjalani hidup berdasarkan nilai.



Menerima emosi tanpa menghakimi diri sendiri.



Menjaga tubuh dan memberikan ruang untuk beristirahat.



Namun, kesederhanaan bukan berarti tidak penting.



Justru kebahagiaan jangka panjang sering dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan berulang kali.



Tidak perlu mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari.



Pilih satu kebiasaan.



Jika ingin memulai dari rasa syukur, luangkan dua menit setiap malam untuk mencatat hal yang Anda hargai hari itu.



Jika ingin memperbaiki hubungan, kirim pesan kepada seseorang yang sudah lama tidak Anda hubungi.



Jika ingin hidup lebih sesuai dengan nilai, tanyakan apa satu tindakan kecil yang dapat dilakukan hari ini untuk mendekat kepada kehidupan yang Anda inginkan.



Jika ingin lebih menerima emosi, berhenti sejenak ketika emosi muncul dan beri nama pada perasaan tersebut.



Jika ingin menjaga kesejahteraan tubuh, mulailah dengan berjalan kaki atau membuat waktu tidur lebih teratur.



Perubahan besar tidak selalu dimulai dari keputusan besar.



Sering kali, perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat.



