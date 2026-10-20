6 Alasan Kamu Tak Perlu Bersuara Lantang untuk Menunjukkan Sikap Menentang Menurut Psikologi

seseorang yang menentang tanpa bersuara lantang. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam banyak situasi, kita sering menganggap bahwa seseorang yang benar-benar menentang sesuatu harus berbicara keras, tegas, bahkan agresif. Seolah-olah semakin tinggi suara seseorang, semakin kuat pula pendiriannya.



Padahal, dalam psikologi, ketegasan tidak sama dengan kekerasan.



Seseorang dapat memiliki pendirian yang sangat kuat tanpa harus meninggikan suara. Ia bisa mengatakan "tidak" dengan tenang, memilih diam ketika tidak perlu berdebat, atau menyampaikan keberatan dengan kalimat sederhana tanpa menyerang orang lain.



Justru dalam banyak situasi, kemampuan untuk tetap tenang ketika berbeda pendapat merupakan tanda adanya regulasi emosi, kontrol diri, dan kematangan psikologis.



Menentang bukan berarti harus membuat orang lain merasa kalah. Menolak bukan berarti harus membuat suara kita lebih keras daripada suara orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada MInggu (18/10), terdapat enam alasan mengapa kamu sebenarnya tidak perlu bersuara lantang untuk menunjukkan sikap menentang.



1. Suara keras tidak otomatis membuat argumen menjadi lebih kuat



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam komunikasi adalah menganggap intensitas emosi sebagai bukti kebenaran.



Seseorang mungkin berbicara dengan penuh keyakinan, menggunakan nada tinggi, memotong pembicaraan, atau menunjukkan ekspresi marah. Bagi sebagian orang, perilaku tersebut terlihat seperti tanda bahwa ia sangat yakin dengan pendapatnya.



Namun, keyakinan dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda.



Orang bisa sangat yakin terhadap sesuatu dan tetap keliru. Sebaliknya, orang yang berbicara dengan suara pelan dapat memiliki alasan yang sangat kuat.



Dalam psikologi sosial, cara seseorang menyampaikan pesan memang dapat memengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima. Akan tetapi, ketika seseorang terlalu agresif, perhatian lawan bicara dapat bergeser dari isi pembicaraan menuju perilaku orang yang berbicara.



Akhirnya, orang tidak lagi berpikir:



"Apakah argumennya masuk akal?"



Melainkan:



"Mengapa dia harus marah seperti itu?"



Inilah salah satu alasan mengapa ketenangan sering kali lebih efektif daripada ledakan emosi.



Orang yang tenang memiliki kesempatan lebih besar untuk menyusun pikirannya, memilih kata-kata yang tepat, dan menjelaskan alasan penolakannya tanpa kehilangan arah.



Misalnya, dibandingkan mengatakan:



"Saya sudah bilang tidak! Jangan paksa saya!"



Seseorang dapat berkata:



"Saya memahami alasanmu, tetapi saya tidak setuju dan saya tidak akan ikut dalam keputusan itu."



Kalimat kedua tidak kalah tegas. Bahkan, dalam situasi tertentu, justru terasa lebih kuat karena tidak bergantung pada kemarahan.



Ketegasan berasal dari kejelasan sikap, bukan volume suara.



2. Kemampuan mengendalikan emosi adalah bentuk kekuatan psikologis



Ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, atau dipaksa mengikuti sesuatu yang tidak disetujuinya, tubuh dan pikiran dapat merespons dengan emosi yang kuat.



Marah merupakan respons manusiawi.



Masalahnya bukan pada munculnya kemarahan, tetapi pada bagaimana seseorang mengelolanya.



Psikologi mengenal konsep emotion regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara tepat.



Orang yang mampu mengatur emosinya tidak berarti orang tersebut tidak marah.



Ia mungkin sangat marah.



Namun, ia tidak membiarkan kemarahannya mengambil alih seluruh perilakunya.



Inilah perbedaan antara:



"Saya marah, jadi saya harus berteriak."



dan



"Saya marah, tetapi saya tetap bisa memilih bagaimana saya merespons."



Kemampuan kedua membutuhkan kontrol diri.



Ketika seseorang mampu menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa kehilangan kendali, ia sebenarnya sedang menunjukkan bahwa emosinya tidak sepenuhnya mengendalikan dirinya.



Contohnya, ketika seseorang mendapatkan komentar yang merendahkan, respons spontan mungkin berupa serangan balik:



"Kamu sendiri memang siapa? Jangan sok tahu!"



Namun, respons yang lebih terkontrol bisa berbunyi:



"Saya tidak menerima cara kamu berbicara kepada saya. Kalau ingin berdiskusi, kita bisa membicarakannya dengan saling menghormati."



Pesannya tetap jelas.



Batasnya tetap ada.



Tetapi tidak ada kebutuhan untuk berteriak.



Dalam jangka panjang, kemampuan seperti ini sangat berguna karena konflik tidak selalu bisa diselesaikan dengan memenangkan adu suara.



Kadang-kadang, orang yang paling kuat dalam sebuah konflik bukanlah orang yang paling keras, melainkan orang yang paling mampu mempertahankan kendali atas dirinya sendiri.



3. Sikap tenang dapat menunjukkan kepercayaan diri yang lebih sehat



Ada perbedaan antara percaya diri dan harus membuktikan bahwa diri kita benar.



Orang yang percaya diri tidak selalu merasa perlu menunjukkan kekuatannya setiap saat.



Ia mengetahui apa yang ia pikirkan.



Ia mengetahui apa yang ia terima dan tidak terima.



Karena itu, ia tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain untuk mempertahankan pendiriannya.



Dalam konteks psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep assertiveness atau komunikasi asertif.



Asertif berada di antara dua ekstrem.



Di satu sisi terdapat sikap pasif:



"Ya sudah, terserah kamu."



Padahal sebenarnya kita tidak setuju.



Di sisi lain terdapat sikap agresif:



"Pokoknya harus mengikuti saya!"



Sikap asertif berada di tengah:



"Saya menghargai pendapatmu, tetapi saya memiliki pandangan berbeda dan saya memilih untuk tidak melakukannya."



Asertif berarti mampu mempertahankan hak dan batas diri tanpa harus merendahkan hak orang lain.



Itulah sebabnya seseorang tidak perlu berbicara dengan suara tinggi untuk terlihat tegas.



Terkadang, kalimat pendek yang disampaikan dengan tenang justru menunjukkan keyakinan yang lebih stabil.



Misalnya:



"Tidak, saya tidak bersedia."



Tidak perlu sepuluh alasan.



Tidak perlu meminta maaf berkali-kali.



Tidak perlu marah.



Tidak perlu membuktikan bahwa orang lain bodoh.



Jika keputusan tersebut memang sudah dipikirkan dengan matang, ketenangan dapat menjadi bentuk kepercayaan diri.



Orang yang yakin terhadap pendiriannya tidak selalu merasa perlu mengubah ketidaksetujuan menjadi pertunjukan.



4. Berteriak sering membuat konflik berubah menjadi pertarungan ego



Ketika dua orang sama-sama merasa harus "menang", sebuah perbedaan pendapat dapat dengan cepat berubah menjadi konflik personal.



Awalnya masalahnya mungkin sederhana.



Satu orang berkata:



"Saya tidak setuju dengan keputusan itu."



Orang lain menjawab:



"Kenapa kamu selalu menentang saya?"



Kemudian suara mulai meninggi.



Seseorang merasa diserang.



Ia membalas.



Lawan bicaranya merasa semakin tidak dihargai.



Ia membalas lebih keras lagi.



Pada titik tertentu, pembicaraan tidak lagi membahas masalah awal.



Yang dipertahankan bukan lagi argumen, tetapi harga diri.



Inilah yang membuat konflik menjadi sulit dihentikan.



Ketika seseorang merasa status, harga diri, atau identitasnya terancam, ia dapat menjadi semakin defensif. Akibatnya, semakin keras lawan bicara menyerang, semakin kuat pula dorongan untuk membalas.



Karena itu, menurunkan intensitas komunikasi sering kali dapat membantu memutus siklus tersebut.



Misalnya:



"Saya rasa kita mulai terlalu emosional. Saya tetap tidak setuju, tetapi saya tidak ingin pembicaraan ini berubah menjadi saling menyerang."



Kalimat seperti itu bukan tanda menyerah.



Justru sebaliknya.



Kamu sedang memisahkan masalah dari ego.



Kamu masih mempertahankan pendirian, tetapi tidak bersedia menjadikan konflik sebagai arena untuk menentukan siapa yang lebih kuat.



Ini merupakan keterampilan yang sangat penting dalam hubungan keluarga, pekerjaan, pertemanan, maupun hubungan romantis.



5. Diam juga bisa menjadi bentuk sikap, selama bukan karena takut



Ada anggapan bahwa jika kita tidak membalas, berarti kita kalah.



Padahal tidak selalu demikian.



Terkadang, tidak merespons merupakan keputusan sadar.



Ada situasi ketika perdebatan tidak akan menghasilkan apa-apa. Lawan bicara mungkin tidak sedang mencari pemahaman, melainkan hanya ingin memancing reaksi.



Dalam kondisi seperti itu, memberikan reaksi emosional justru dapat memperpanjang konflik.



Memilih untuk tidak meladeni bukan berarti tidak memiliki pendirian.



Bisa jadi seseorang sudah mengetahui bahwa:



"Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada semua orang."



Namun, penting membedakan diam karena pilihan dengan diam karena ketakutan.



Diam karena pilihan berarti kita sebenarnya mampu berbicara, tetapi memilih tidak melakukannya karena mempertimbangkan situasi.



Diam karena takut berarti kita sebenarnya ingin menyampaikan keberatan, tetapi merasa tidak mampu atau tidak aman untuk melakukannya.



Keduanya terlihat sama dari luar, tetapi secara psikologis sangat berbeda.



Misalnya, ketika seseorang berkata:



"Saya tidak ingin memperdebatkan hal ini sekarang. Saya sudah menyampaikan posisi saya."



Itu merupakan bentuk pengendalian diri.



Sementara jika seseorang terus-menerus menekan dirinya sendiri karena takut ditolak, takut dimarahi, atau takut kehilangan penerimaan sosial, masalahnya mungkin bukan lagi tentang ketenangan, tetapi tentang kesulitan menetapkan batas.



Karena itu, tujuan sebenarnya bukan menjadi orang yang selalu diam.



Tujuannya adalah mampu memilih kapan harus berbicara dan kapan tidak perlu berbicara.



6. Ketegasan yang tenang lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang



Ledakan emosi memang dapat memberikan rasa lega sesaat.



Ketika marah, kita mungkin merasa puas setelah mengatakan semua yang ada di kepala.



Namun, setelah emosi mereda, terkadang muncul penyesalan.



"Kenapa tadi saya berkata seperti itu?"



"Seharusnya saya tidak berteriak."



"Kalau saja saya lebih tenang, mungkin pembicaraannya bisa berbeda."



Inilah salah satu masalah dari respons impulsif.



Kita tidak selalu bisa menarik kembali kata-kata yang sudah keluar.



Sebaliknya, ketegasan yang tenang cenderung lebih mudah dipertahankan karena tidak bergantung pada intensitas emosi.



Kamu dapat mengatakan:



"Saya sudah mempertimbangkan hal ini dan keputusan saya tetap sama."



Kemudian, ketika orang lain kembali mendesak, kamu tidak perlu menaikkan volume suara.



Kamu cukup mengulang batas yang sama.



"Saya mengerti, tetapi keputusan saya tetap sama."



Jika masih didesak:



"Saya tidak ingin memperdebatkannya lagi."



Inilah yang sering disebut sebagai konsistensi dalam menetapkan batas.



Kamu tidak perlu semakin marah hanya karena orang lain tidak menerima jawabanmu.



Kamu tidak perlu semakin keras hanya karena seseorang mencoba mengubah keputusanmu.



Semakin stabil responsmu, semakin jelas pula bahwa keputusan tersebut bukan sekadar ledakan emosi sesaat.



Menentang Tidak Harus Berarti Menyerang



Pada akhirnya, ada perbedaan besar antara menentang seseorang dan menentang sebuah gagasan atau tindakan.



Kamu bisa mengatakan:



"Saya tidak setuju dengan keputusan itu."



Tanpa mengatakan:



"Kamu memang selalu membuat keputusan bodoh."



Kamu bisa mengatakan:



"Saya tidak bersedia melakukan hal tersebut."



Tanpa mengatakan:



"Kalian semua tidak pernah berpikir dengan benar."



Kamu bisa mengatakan:



"Saya memiliki batas dalam hal ini."



Tanpa harus mengancam atau mempermalukan siapa pun.



Inilah inti dari komunikasi yang matang.



Kita tidak harus menghancurkan orang lain untuk mempertahankan pendirian kita.



Bahkan, semakin kuat seseorang memahami dirinya sendiri, semakin kecil kebutuhan untuk menggunakan agresivitas sebagai alat pembuktian.



Ketenangan bukan berarti kelemahan.



Diam bukan selalu berarti kalah.



Suara pelan bukan berarti tidak memiliki keberanian.



Dan tidak berteriak bukan berarti tidak menentang.



Kadang-kadang, sikap yang paling kuat justru terdengar sederhana:



"Saya tidak setuju."



Lalu kita berhenti.



Tidak perlu berteriak.



Tidak perlu menghina.



Tidak perlu membuktikan siapa yang paling dominan.



Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah sikap tidak ditentukan oleh seberapa keras kita mengatakannya, tetapi oleh seberapa konsisten kita menjalaninya.



Penutup



Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, berbeda nilai, atau bahkan mencoba memaksakan kehendaknya kepada kita.



Kita tidak selalu bisa mengendalikan perilaku mereka.



Namun, kita dapat mengendalikan cara kita merespons.



Psikologi mengajarkan bahwa kemampuan mengatur emosi, berkomunikasi secara asertif, menetapkan batas, dan mempertahankan kendali diri merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Karena itu, ketika kamu tidak setuju terhadap sesuatu, jangan merasa harus menaikkan suara agar pendirianmu dianggap serius.



Bicaralah jika memang perlu.



Tegaskan batas jika diperlukan.



Katakan "tidak" ketika memang harus mengatakan tidak.



Tetapi lakukan semuanya tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri.



