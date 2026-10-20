5 Tuntutan Budaya Kerja Gen Z yang Memicu Perbedaan Pandangan dengan Boomer di Kantor

JawaPos.com – Perubahan generasi dalam dunia kerja turut menghadirkan perbedaan pandangan mengenai budaya kerja yang ideal, terutama antara Generasi Z dan generasi Baby Boomer.

Generasi Z cenderung mengutamakan fleksibilitas, keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan mereka.

Namun, sebagian generasi Baby Boomer menilai sejumlah tuntutan tersebut kurang realistis dibandingkan dengan budaya kerja yang mereka kenal sebelumnya.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 budaya pekerjaan yang diharapkan gen z namun sangat dibenci oleh generasi boomer.

1. Jam Kerja Fleksibel

Meskipun 40 jam seminggu, biasanya dari jam 9 sampai jam 5, telah menjadi standar industri dalam hal jam kerja, lebih banyak Generasi Z yang menginginkan jadwal kerja yang lebih fleksibel.

Meskipun banyak dari mereka yang menghargai kerja keras, mereka menghargainya di mana dan kapan mereka merasa paling produktif. Ini mungkin di meja kantor mereka tepat pukul 9 pagi, atau menyiapkan laptop mereka di kedai kopi pada siang hari.

Banyak pekerja Generasi Z yang menyatakan bahwa jam kerja yang kaku menghambat produktivitas mereka secara keseluruhan, dan percaya bahwa mereka akan lebih sukses jika memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka memiliki keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang sehat.

2. Pekerjaan Jarak Jauh