Barbara Palvin Kembali Tampil dalam Peragaan Victoria’s Secret 6 Minggu Setelah Melahirkan

JawaPos.com – Barbara Palvin kembali tampil di panggung peragaan busana Victoria’s Secret Fashion Show 2026 yang digelar di Sony Pictures Studios, Culver City, California, hanya enam minggu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang suami, Dylan Sprouse.

Dilansir dari laman Just Jared pada Selasa (20/10), Model berusia 33 tahun tersebut tampil dua kali di atas panggung, menandai kembalinya ke ajang mode bergengsi itu setelah menjalani masa pemulihan pascapersalinan.

Barbara mengungkapkan bahwa dirinya memprioritaskan kesehatan sang bayi selama kehamilan dan setelah melahirkan, termasuk mengubah pola makan dengan mengonsumsi bahan pangan organik serta memasak sendiri setiap hari.

Barbara menilai perubahan gaya hidup tersebut dan waktu yang tersedia untuk beristirahat turut membantunya menjalani pemulihan dengan lebih baik.

Dalam penampilan pertamanya, Barbara mengenakan Vintage Victoria Unlined Balconette Bra seharga USD 99,95 atau sekitar Rp1,65 juta, dipadukan dengan busana menyerupai Vintage Victoria Silk Ruffled Mini Slip yang dibanderol USD 149 atau sekitar Rp2,46 juta.

Kembalinya Barbara ke panggung Victoria’s Secret menjadi sorotan karena ia mampu kembali menjalani profesinya hanya enam minggu setelah melahirkan, sekaligus menunjukkan dukungan terhadap perempuan yang menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karier.