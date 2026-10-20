Aktor Bollywood Tiger Shroff Jadi Korban Penyerangan di Mumbai India

JawaPos.com – Aktor Bollywood Tiger Shroff menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di dekat Pushpa Park, kawasan Juhu, Mumbai, ketika dirinya pulang menggunakan mobil setelah berlatih sepak bola.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (20/10), Insiden tersebut diduga melibatkan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melepaskan beberapa tembakan sebelum melarikan diri, sementara Shroff dilaporkan mengalami luka ringan akibat bubuk mesiu dan pecahan kaca.

Sopirnya, Firdaus, turut mengalami luka tembak di lengan kiri, sedangkan seorang pengemudi becak bernama Chauhan juga dilaporkan terluka dan keduanya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Nanavati.

Polisi Mumbai telah membentuk 15 tim untuk memburu para pelaku, sementara penyelidikan kini ditangani oleh Cabang Kriminal dengan dukungan tim forensik yang mengumpulkan selongsong peluru di lokasi kejadian.

Tiga tersangka dilaporkan ditahan di Kota, Rajasthan, tetapi pihak kepolisian belum mengonfirmasi identitas mereka maupun memastikan bahwa mereka merupakan orang yang melepaskan tembakan.

Situasi semakin menjadi perhatian setelah sebuah unggahan media sosial yang diduga berasal dari geng Lawrence Bishnoi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, tetapi polisi belum memverifikasi klaim itu ataupun menetapkan motif penembakan.

Insiden ini memicu kekhawatiran di industri perfilman India, dengan Asosiasi Pekerja Film Seluruh India (AICWA) menilai serangan tersebut sebagai bagian dari upaya kelompok gangster untuk meneror para pelaku industri hiburan dan memeras uang dari mereka.

AICWA mendesak pemerintah menangkap seluruh pihak yang terlibat, membongkar jaringan pemerasan, serta meningkatkan perlindungan bagi para artis dan keluarga mereka, sementara Federasi Karyawan Film India Barat (FWICE) meminta penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak.