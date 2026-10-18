8 Alasan Mengapa Terlalu Mahir dalam Suatu Bidang Pekerjaan Bisa Berdampak Buruk bagi Karier

seseorang yang mahir dalam suatu bidang pekerjaan. (Magnific)

JawaPos.com - Menjadi seseorang yang ahli dalam pekerjaan tentu terdengar seperti pencapaian yang ideal. Semakin mahir seseorang, semakin cepat ia menyelesaikan tugas, semakin sedikit kesalahan yang dibuat, dan semakin besar kemungkinan orang lain mempercayakan pekerjaan penting kepadanya.



Namun, dalam dunia kerja, ada sebuah paradoks yang menarik: terlalu mahir dalam satu bidang justru tidak selalu membawa seseorang menuju karier yang lebih tinggi.



Keahlian yang sangat spesifik memang dapat membuat seseorang menjadi sangat berharga dalam suatu posisi. Tetapi pada kondisi tertentu, keahlian tersebut juga dapat membuat seseorang "terjebak" dalam posisi yang sama. Ia menjadi terlalu penting untuk digantikan, terlalu nyaman dengan pekerjaannya, atau terlalu identik dengan satu jenis tugas.



Dari perspektif psikologi kerja, masalahnya bukan terletak pada menjadi ahli. Masalahnya muncul ketika keahlian berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan beradaptasi, belajar, berkomunikasi, mengambil perspektif yang lebih luas, dan mengembangkan identitas profesional di luar satu pekerjaan tertentu.



Dengan kata lain, menjadi spesialis bukan sesuatu yang buruk. Yang dapat menjadi masalah adalah ketika seseorang hanya memiliki satu bentuk nilai profesional.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat delapan alasan mengapa terlalu mahir dalam suatu bidang pekerjaan dapat berdampak buruk bagi karier.



1. Anda Bisa Terjebak Menjadi "Orang yang Selalu Mengerjakan Itu"



Salah satu konsekuensi paling umum dari menjadi sangat mahir adalah munculnya sebuah pola di tempat kerja.



Ketika seseorang terkenal sebagai orang yang paling ahli dalam suatu tugas, organisasi akan cenderung terus memberikan tugas tersebut kepadanya.



Secara logis, hal ini masuk akal.



Jika seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam dua jam sementara orang lain membutuhkan satu hari, atasan tentu akan merasa lebih aman menyerahkan pekerjaan tersebut kepadanya.



Masalahnya, pola tersebut dapat menciptakan lingkaran yang sulit diputus.



Semakin sering Anda melakukan pekerjaan tertentu, semakin dikenal sebagai ahli dalam pekerjaan tersebut. Karena semakin dikenal sebagai ahli, semakin banyak pekerjaan serupa yang diberikan kepada Anda. Akibatnya, Anda semakin sedikit memiliki kesempatan untuk mengerjakan hal-hal baru.



Inilah salah satu bentuk role entrenchment, yaitu kondisi ketika seseorang semakin melekat pada suatu peran tertentu dalam organisasi.



Ironisnya, keahlian yang seharusnya menjadi kendaraan untuk berkembang justru dapat berubah menjadi "penjara profesional".



Misalnya, seorang karyawan sangat mahir membuat laporan analisis. Ia mampu menyelesaikan laporan lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya. Akhirnya, setiap kali ada laporan penting, namanya selalu muncul.



Selama bertahun-tahun, ia menjadi sangat ahli dalam membuat laporan.



Tetapi ketika perusahaan membutuhkan seseorang untuk memimpin tim, mengelola proyek, melakukan presentasi kepada klien, atau mengambil keputusan strategis, pengalaman yang dimilikinya mungkin dianggap kurang relevan.



Bukan karena ia tidak kompeten.



Justru karena kompetensinya terlalu terkonsentrasi pada satu area.



Dari sudut pandang psikologi



Manusia cenderung menggunakan jalan yang sudah terbukti berhasil. Ketika sebuah perilaku menghasilkan penghargaan, kepercayaan, atau pujian, kita terdorong untuk mengulanginya.



Jika setiap kali Anda mengerjakan tugas tertentu Anda mendapatkan pengakuan, otak belajar bahwa aktivitas tersebut aman dan bernilai.



Akibatnya, Anda bisa tanpa sadar membangun identitas:



"Saya adalah orang yang melakukan pekerjaan ini."



Padahal untuk naik ke tingkat karier berikutnya, Anda mungkin perlu mulai berpikir:



"Saya adalah orang yang mampu memecahkan berbagai masalah."



Perbedaannya sangat besar.



2. Keahlian yang Terlalu Spesifik Bisa Mengurangi Fleksibilitas Karier



Dunia kerja terus berubah.



Teknologi berubah. Struktur organisasi berubah. Model bisnis berubah. Bahkan jenis pekerjaan yang dianggap penting hari ini bisa menjadi kurang relevan beberapa tahun kemudian.



Seseorang yang memiliki kemampuan sangat spesifik tetapi jarang mengembangkan kemampuan lain akan lebih rentan menghadapi perubahan tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sering dikaitkan dengan adaptability dan learning agility.



Orang dengan learning agility tidak hanya bertanya:



"Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dalam pekerjaan ini?"



Mereka juga bertanya:



"Apa yang perlu saya pelajari agar tetap relevan ketika pekerjaan ini berubah?"



Ini adalah perbedaan penting.



Bayangkan dua orang.



Orang pertama menghabiskan sepuluh tahun untuk menyempurnakan satu keterampilan yang sangat spesifik.



Orang kedua menghabiskan tujuh tahun untuk menguasai keterampilan tersebut, kemudian menggunakan tiga tahun berikutnya untuk mempelajari manajemen, komunikasi, teknologi baru, strategi, dan bidang yang berdekatan.



Dalam kondisi pekerjaan yang stabil, orang pertama mungkin terlihat jauh lebih unggul.



Tetapi ketika terjadi perubahan besar, orang kedua mungkin memiliki lebih banyak pilihan.



Mengapa?



Karena nilai profesional bukan hanya ditentukan oleh seberapa dalam seseorang menguasai satu kemampuan.



Nilai tersebut juga ditentukan oleh seberapa mudah kemampuan itu dipindahkan ke situasi yang berbeda.



Inilah konsep yang sering disebut sebagai transferable skills.



Komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan belajar merupakan contoh keterampilan yang dapat digunakan di banyak situasi.



Karier yang kuat biasanya membutuhkan kombinasi antara kedalaman dan keluasan.



Terlalu dalam tanpa keluasan dapat membuat seseorang rentan.



3. Anda Bisa Terjebak dalam Comfort Zone



Keahlian menciptakan rasa nyaman.



Ketika seseorang sudah menguasai suatu pekerjaan, ia tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelesaikannya, dan bagaimana menghindari kesalahan.



Perasaan kompeten tersebut sangat menyenangkan secara psikologis.



Sebaliknya, melakukan sesuatu yang belum dikuasai membuat seseorang merasa tidak nyaman.



Kita mungkin terlihat lambat. Kita mungkin membuat kesalahan. Kita mungkin mendapat kritik. Bahkan kita mungkin merasa seperti kembali menjadi pemula.



Karena itu, orang yang sudah sangat ahli terkadang justru memiliki kecenderungan untuk menghindari pengalaman baru.



Bukan karena malas.



Melainkan karena identitas sebagai orang yang kompeten membuat kegagalan terasa lebih mengancam.



Seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai ahli bisa berpikir:



"Kalau saya mencoba bidang baru dan ternyata tidak bagus, orang akan melihat saya berbeda."



Akibatnya, ia memilih tetap melakukan pekerjaan yang sudah dikuasainya.



Inilah salah satu sisi psikologis dari comfort zone.



Masalahnya, perkembangan karier sering kali terjadi ketika seseorang bersedia melewati periode ketika dirinya kembali menjadi "pemula".



Orang yang ingin menjadi manajer harus belajar memimpin orang.



Orang teknis yang ingin menjadi pemimpin harus belajar berkomunikasi.



Orang yang terbiasa bekerja sendiri harus belajar berkolaborasi.



Dan semuanya melibatkan fase ketidaknyamanan.



Jika seseorang terlalu takut meninggalkan bidang yang sudah dikuasai, ia mungkin mendapatkan keamanan jangka pendek tetapi kehilangan pertumbuhan jangka panjang.



4. Anda Bisa Terjebak dalam Identitas Profesional yang Terlalu Sempit



Ada perbedaan antara mengatakan:



"Saya bekerja sebagai analis."



dan:



"Saya adalah seorang analis."



Kalimat kedua terdengar sederhana, tetapi secara psikologis menunjukkan sesuatu yang lebih dalam: pekerjaan sudah menjadi bagian penting dari identitas diri.



Identitas profesional dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Namun, jika terlalu sempit, identitas tersebut juga dapat membatasi perilaku.



Ketika seseorang melihat dirinya hanya sebagai satu jenis profesional, ia cenderung memilih aktivitas yang sesuai dengan identitas tersebut.



Seorang programmer mungkin berpikir bahwa ia harus selalu menjadi orang teknis.



Seorang desainer mungkin merasa bahwa dirinya tidak cocok memimpin.



Seorang akuntan mungkin merasa bahwa pekerjaan kreatif bukan wilayahnya.



Seorang spesialis mungkin merasa bahwa pekerjaan manajemen bukan "dirinya".



Padahal kemampuan manusia jauh lebih luas daripada jabatan yang tertulis di kartu nama.



Mengapa identitas sempit berbahaya?



Karena perubahan karier sering kali membutuhkan perubahan identitas.



Untuk naik dari seorang pelaksana menjadi pemimpin, seseorang perlu mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai orang yang menghasilkan output, tetapi sebagai orang yang membantu orang lain menghasilkan output.



Perubahan tersebut tidak selalu mudah.



Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan mempertahankan konsistensi dengan gambaran dirinya sendiri.



Jika Anda sudah bertahun-tahun berpikir:



"Saya bukan orang yang pandai bicara."



Anda mungkin menghindari kesempatan presentasi.



Jika Anda berpikir:



"Saya bukan orang yang bisa memimpin."



Anda mungkin menolak proyek yang sebenarnya dapat membuka jalan menuju posisi manajerial.



Pada akhirnya, bukan kurangnya kemampuan yang menghambat karier, melainkan batasan yang terbentuk dari identitas diri.



5. Anda Bisa Menjadi Terlalu Berharga untuk Dipromosikan dari Posisi Sekarang



Ini adalah paradoks yang cukup sering terjadi dalam organisasi.



Bayangkan Anda memiliki seorang karyawan yang sangat hebat dalam pekerjaannya.



Ia cepat.



Akurat.



Dapat diandalkan.



Sulit digantikan.



Ketika ada masalah, semua orang mencarinya.



Dari sudut pandang perusahaan, mempertahankan orang tersebut di posisi sekarang terasa sangat menguntungkan.



Tetapi ketika ia meminta promosi, perusahaan menghadapi masalah:



"Kalau dia naik jabatan, siapa yang akan melakukan pekerjaan ini?"



Inilah yang secara populer sering dikaitkan dengan prinsip Peter, yaitu gagasan bahwa seseorang dalam organisasi dapat terus dipromosikan sampai mencapai tingkat di mana kompetensinya tidak lagi sesuai dengan tuntutan posisi.



Namun ada masalah lain yang lebih sederhana: organisasi terkadang enggan memindahkan orang yang sangat efektif dari posisi yang sedang membutuhkan mereka.



Misalnya, seorang sales terbaik terus menghasilkan angka penjualan tinggi.



Perusahaan kemudian membutuhkan supervisor.



Secara intuitif, sales terbaik dianggap kandidat yang bagus.



Tetapi kemampuan menjual tidak otomatis sama dengan kemampuan memimpin.



Jika perusahaan merasa kehilangan sales terbaik lebih mahal daripada mendapatkan supervisor baru, orang tersebut mungkin tetap berada dalam posisi sales lebih lama.



Di sinilah pentingnya memiliki kemampuan yang menunjukkan bahwa Anda bukan hanya hebat dalam pekerjaan teknis, tetapi juga siap untuk tanggung jawab yang lebih luas.



Jika ingin naik jabatan, Anda perlu menunjukkan:



kemampuan mengambil keputusan,



kemampuan membimbing orang lain,



kemampuan berkomunikasi,



kemampuan melihat gambaran besar,



kemampuan mengelola konflik,



kemampuan memahami tujuan organisasi.



Dengan kata lain, promosi biasanya membutuhkan bukti bahwa Anda siap melakukan pekerjaan berikutnya, bukan sekadar bukti bahwa Anda sangat hebat dalam pekerjaan sekarang.



6. Terlalu Percaya Diri pada Keahlian Bisa Mengurangi Kemauan Belajar



Keahlian memang meningkatkan kepercayaan diri.



Tetapi kepercayaan diri yang tidak disertai kesadaran akan keterbatasan dapat berubah menjadi overconfidence.



Seseorang yang sudah bertahun-tahun sukses dapat mulai berpikir:



"Saya sudah tahu cara kerjanya."



Masalahnya, dunia kerja tidak selalu tetap.



Apa yang berhasil lima tahun lalu belum tentu menjadi strategi terbaik sekarang.



Orang yang terlalu yakin dengan keahliannya juga dapat mengalami apa yang dalam psikologi pembelajaran sering dibahas sebagai premature closure, yaitu kecenderungan berhenti mencari alternatif setelah merasa sudah menemukan jawaban.



Contohnya sederhana.



Seorang manajer senior memiliki metode kerja yang terbukti efektif selama bertahun-tahun. Ketika muncul teknologi baru, ia menolaknya karena merasa metode lamanya sudah cukup.



Sementara itu, karyawan yang lebih muda mulai bereksperimen dengan alat baru.



Beberapa tahun kemudian, kemampuan yang dulu menjadi keunggulan justru berubah menjadi hambatan.



Ahli yang baik berbeda dengan orang yang merasa sudah tahu semuanya



Orang yang benar-benar ahli biasanya memahami bahwa bidangnya kompleks.



Semakin banyak yang dipelajari, semakin jelas bahwa masih banyak hal yang belum diketahui.



Karena itu, salah satu ciri profesional yang sehat adalah memiliki intellectual humility, atau kerendahan hati intelektual.



Artinya bukan meremehkan diri sendiri.



Sebaliknya, seseorang mampu mengatakan:



"Saya memang menguasai bidang ini, tetapi saya masih bisa belajar dari orang lain."



Sikap seperti ini membuat seseorang lebih terbuka terhadap informasi baru, kritik, teknologi, dan perspektif yang berbeda.



7. Anda Bisa Kehilangan Kemampuan yang Sebenarnya Dibutuhkan untuk Menjadi Pemimpin



Banyak orang beranggapan bahwa orang yang paling ahli dalam pekerjaan otomatis akan menjadi pemimpin yang paling baik.



Padahal, keduanya membutuhkan kompetensi yang berbeda.



Seorang ahli mungkin sangat baik dalam menyelesaikan masalah sendiri.



Pemimpin harus mampu membantu orang lain menyelesaikan masalah.



Seorang ahli mungkin menikmati mengontrol kualitas setiap detail.



Pemimpin harus mampu mendelegasikan.



Seorang ahli mungkin terbiasa bekerja berdasarkan standar pribadi.



Pemimpin harus mampu memahami kebutuhan dan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda.



Dengan kata lain, transisi dari spesialis ke pemimpin membutuhkan perubahan cara berpikir.



Salah satu tantangan psikologis terbesar dalam transisi ini adalah delegation.



Orang yang sangat ahli sering merasa bahwa melakukan pekerjaan sendiri akan lebih cepat dan lebih baik.



Dan sering kali memang benar.



Masalahnya, jika seorang manajer terus melakukan semuanya sendiri, tim tidak berkembang.



Pemimpin bukan dinilai dari seberapa banyak pekerjaan yang dapat ia lakukan sendiri.



Pemimpin dinilai dari seberapa efektif ia membuat sebuah sistem dan tim mampu menghasilkan sesuatu.



Karena itu, seseorang yang terlalu melekat pada keahlian teknis bisa kesulitan melepaskan kontrol.



Ia mungkin berpikir:



"Kalau saya yang kerjakan, hasilnya pasti lebih bagus."



Namun pola tersebut dapat menciptakan bottleneck.



Semua pekerjaan akhirnya harus melewati dirinya.



Dalam jangka panjang, ia menjadi sangat sibuk tetapi tidak berkembang menjadi pemimpin yang efektif.



8. Karier Anda Bisa Menjadi Terlalu Bergantung pada Satu Jenis Keahlian



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Karier modern semakin tidak linear.



Seseorang bisa berpindah perusahaan, industri, posisi, bahkan profesi.



Dalam situasi seperti ini, memiliki satu keahlian yang sangat kuat memang bagus.



Tetapi memiliki portofolio kemampuan biasanya memberikan lebih banyak pilihan.



Bayangkan dua profesional.



Profesional A



Ia sangat ahli dalam satu software tertentu.



Selama software tersebut digunakan, ia sangat berharga.



Tetapi jika teknologi tersebut digantikan, nilai spesifik keahliannya dapat menurun.



Profesional B



Ia memahami software tersebut, tetapi juga memahami analisis data, komunikasi, bisnis, manajemen proyek, dan cara mempelajari teknologi baru.



Ketika teknologi berubah, ia mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi.



Namun fondasi kemampuannya tetap relevan.



Inilah perbedaan antara keahlian yang spesifik dan kapabilitas yang adaptif.



Keahlian spesifik memberi Anda nilai.



Kemampuan beradaptasi memberi Anda pilihan.



Dan dalam jangka panjang, pilihan merupakan salah satu aset terbesar dalam karier.



Jadi, Apakah Menjadi Terlalu Ahli Itu Buruk?



Tidak.



Menjadi ahli justru merupakan salah satu aset karier yang sangat penting.



Masalahnya bukan pada kedalaman keahlian.



Masalahnya adalah ketika kedalaman tersebut tidak diimbangi dengan keluasan.



Seseorang dapat menjadi spesialis sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat.



Seseorang dapat menjadi ahli teknis sekaligus belajar memimpin.



Seseorang dapat menjadi sangat kompeten dalam satu bidang sekaligus tetap terbuka terhadap bidang lain.



Idealnya, karier tidak hanya dibangun seperti satu tiang yang sangat tinggi.



Karier yang lebih tahan terhadap perubahan dibangun seperti sebuah struktur dengan beberapa penyangga.



Satu penyangga adalah keahlian utama.



Penyangga lainnya adalah komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan belajar, networking, kreativitas, pemahaman bisnis, dan kemampuan beradaptasi.



Bagaimana Cara Menghindari "Jebakan Keahlian"?



Jika Anda merasa terlalu dikenal karena satu keahlian, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.



1. Pertahankan keahlian utama, tetapi tambahkan kemampuan baru



Jangan meninggalkan kompetensi inti.



Gunakan kompetensi tersebut sebagai fondasi untuk mempelajari kemampuan yang berdekatan.



Misalnya, jika Anda ahli dalam data, pelajari komunikasi bisnis.



Jika Anda ahli dalam desain, pelajari strategi pemasaran.



Jika Anda ahli dalam pemrograman, pelajari product management atau komunikasi dengan stakeholder.



Tujuannya bukan menjadi ahli dalam segala hal.



Tujuannya adalah menciptakan kombinasi kemampuan yang membuat Anda lebih fleksibel.



2. Sesekali Sengaja Menjadi Pemula



Jangan takut melakukan sesuatu yang belum Anda kuasai.



Belajar hal baru memang membuat ego sedikit tidak nyaman.



Anda mungkin kembali membuat kesalahan.



Anda mungkin merasa lambat.



Tetapi periode tersebut penting untuk mempertahankan kemampuan belajar.



Karier yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengatakan:



"Saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar."



3. Belajar Mendelegasikan



Jika Anda ingin naik ke posisi kepemimpinan, berhentilah mengukur nilai diri hanya dari seberapa banyak pekerjaan yang dapat Anda selesaikan sendiri.



Mulailah mengukur nilai dari seberapa baik Anda membantu orang lain berkembang.



Ajarkan pengetahuan Anda.



Buat dokumentasi.



Latih rekan kerja.



Delegasikan pekerjaan.



Dengan begitu, organisasi tidak lagi melihat Anda hanya sebagai "orang yang mengerjakan pekerjaan X", tetapi sebagai orang yang mampu membangun kapasitas tim.



4. Bangun Reputasi di Lebih dari Satu Area



Jika selama ini semua orang mengenal Anda sebagai "orang Excel", "orang desain", "orang coding", atau "orang laporan", cobalah memperluas reputasi tersebut.



Ambil proyek lintas departemen.



Ikut dalam diskusi strategis.



Presentasikan hasil pekerjaan.



Bantu memecahkan masalah yang berada di luar tugas rutin.



Dengan cara ini, orang lain mulai melihat kemampuan Anda secara lebih luas.



5. Tanyakan: "Apa yang Dibutuhkan untuk Level Berikutnya?"



Ini adalah pertanyaan yang sangat berguna untuk perkembangan karier.



Jangan hanya bertanya:



"Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dalam pekerjaan saya sekarang?"



Tanyakan:



"Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang ingin saya lakukan berikutnya?"



Jika ingin menjadi manajer, mungkin Anda perlu belajar leadership.



Jika ingin menjadi direktur, mungkin Anda perlu memahami strategi dan keuangan.



Jika ingin berpindah industri, mungkin Anda perlu membangun pengetahuan baru dan jaringan profesional.



Pertanyaan tersebut menggeser fokus dari job performance menjadi career development.



Kesimpulan: Jangan Hanya Menjadi Ahli, Jadilah Orang yang Sulit Dibatasi oleh Keahlian



Keahlian adalah aset.



Tetapi keahlian yang terlalu sempit dapat berubah menjadi batas.



Semakin seseorang ahli dalam suatu bidang, semakin besar kemungkinan organisasi mengandalkannya untuk pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menciptakan kenyamanan, reputasi, dan keamanan—tetapi sekaligus dapat membatasi eksplorasi, mempersempit identitas profesional, dan mengurangi kesempatan untuk berkembang ke peran yang lebih luas.



Dari perspektif psikologi, tantangan terbesar bukanlah menjadi terlalu pintar atau terlalu ahli.



Tantangannya adalah ketika seseorang mulai mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan apa yang sudah ia kuasai.



Karier yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kompetensi dan rasa ingin tahu.



Antara spesialisasi dan fleksibilitas.



Antara percaya diri dan kerendahan hati.



Antara menjadi orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan dan menjadi orang yang dapat membuat orang lain berkembang.



Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Seberapa hebat saya dalam pekerjaan ini?"



Melainkan:



"Apakah keahlian saya membuat pilihan karier saya semakin luas, atau justru semakin sempit?"



Jika keahlian Anda membuat semakin banyak pintu terbuka, maka Anda sedang membangun karier.



Namun jika keahlian Anda membuat Anda hanya bisa berdiri di satu tempat karena semua orang terlalu bergantung pada Anda untuk melakukan hal yang sama, mungkin sudah waktunya memperluas kemampuan.



