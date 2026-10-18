10 Ungkapan Jujur yang Sering Diucapkan Orang Brilian saat Dikelilingi Orang-orang yang Tidak Sepemi

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki cara pandang, pola pikir, dan cara menyelesaikan masalah yang sama.

Dalam lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga, perbedaan pendapat kerap memunculkan kesalahpahaman.

Bagi orang yang terbiasa berpikir kritis, situasi ini bisa terasa melelahkan, terutama ketika percakapan berubah menjadi perdebatan tanpa arah atau ketika pendapat disampaikan tanpa dasar yang jelas.

Namun, kecerdasan tidak selalu ditunjukkan dengan kemampuan membantah orang lain atau memenangkan argumen.

Orang yang mampu mengelola emosinya justru cenderung memilih kata-kata secara hati-hati, mengajukan pertanyaan untuk memahami sudut pandang berbeda, serta menetapkan batasan ketika percakapan mulai tidak sehat. Mereka dapat bersikap jujur tanpa harus merendahkan orang lain.

Dilansir dari Your Tango, ada sejumlah ungkapan yang dapat digunakan orang-orang yang berpikir kritis ketika menghadapi lingkungan yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.

Ungkapan tersebut bukan bukti mutlak bahwa seseorang lebih cerdas daripada orang lain, tetapi dapat mencerminkan keterampilan komunikasi, keterbukaan pikiran, dan kemampuan menjaga diri saat menghadapi perbedaan.

1. “Bantu Saya Memahami Bagaimana Anda Sampai pada Kesimpulan Itu” Ungkapan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak ingin langsung menolak pendapat yang berbeda. Alih-alih menganggap pemikiran orang lain keliru sejak awal, ia memilih mencari tahu proses yang mendasari kesimpulan tersebut. Cara ini penting karena sebuah pendapat sering kali terbentuk dari pengalaman, informasi, asumsi, atau nilai yang berbeda.

Orang yang terbiasa berpikir kritis memahami bahwa mendengar suatu pendapat tidak sama dengan menyetujuinya. Dengan meminta penjelasan, mereka memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menjabarkan alasan di balik pemikirannya. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh informasi tambahan sebelum menentukan sikap.

Ungkapan tersebut dapat membantu percakapan tetap berada dalam jalur yang produktif. Ketika seseorang merasa pendapatnya langsung diserang, ia mungkin menjadi defensif dan sulit menerima masukan. Sebaliknya, pertanyaan yang disampaikan dengan tenang dapat membuka ruang dialog, terutama jika disertai sikap mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan.

Meski demikian, nada bicara tetap menentukan bagaimana kalimat ini diterima. Jika disampaikan dengan ekspresi mengejek atau intonasi merendahkan, pertanyaan yang sebenarnya netral dapat terdengar seperti sindiran. Karena itu, penting untuk menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, bukan menggunakan pertanyaan sebagai cara terselubung untuk mempermalukan orang lain.

Dalam situasi ketika perbedaan pendapat terasa tajam, ungkapan ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari pertentangan pribadi menuju alasan yang mendasari suatu gagasan. Percakapan pun berpeluang berkembang menjadi proses saling memahami, bukan sekadar ajang membuktikan siapa yang paling benar.

2. “Mari Beri Diri Kita Waktu untuk Memikirkan Hal Ini” Tidak semua perbedaan pendapat harus diselesaikan saat itu juga. Ada situasi ketika emosi mulai meningkat, informasi belum lengkap, atau kedua pihak terlalu sibuk mempertahankan argumen masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, orang yang mampu mengelola dirinya dapat memilih berhenti sejenak daripada terus melanjutkan perdebatan.

Ungkapan “mari beri diri kita waktu untuk memikirkan hal ini” memperlihatkan kesadaran bahwa keputusan dan tanggapan yang baik membutuhkan kejernihan berpikir. Seseorang tidak harus langsung memberikan jawaban hanya karena dituntut untuk merespons. Ia berhak mengambil waktu untuk menilai informasi, memahami perasaannya, dan mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya terlewat.