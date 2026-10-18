10 Ciri Orang yang Sulit Meminta Maaf dan Mengakui Kesalahan Menurut Sudut Pandang Psikologi, Simak!

JawaPos.com-Ada beberapa kata yang sulit diucapkan oleh sebagian orang. Termasuk kata maaf.

Bagi sebagian orang, meminta maaf dianggap sebagai tanda kekalahan. Ketidakmampuan seseorang untuk minta maaf dapat berkaitan dengan pola perilaku (behavior) dan cara mereka melindungi diri.

Perilaku enggan minta maaf biasanya disertai dengan perilaku lain seperti sulit mengakui kesalahan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik, sampai menyalahkan pihak lain sebagai bentuk pertahanan diri saat merasa dirinya sedang terancam.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (17/10) terdapat sepuluh perilaku yang kerap menyertai ketidakmampuan seseorang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan.

Berbagai perilaku tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang sangat sulit minta maaf atas kesalahan yang dilakukan.

Enggan mengakui kesalahan

Bagi orang yang merasa citra dirinya terancam saat melakukan kesalahan, meminta maaf terasa sangat berat. Akibatnya, mereka hanya menunjukkan sikap seolah-olah menyesal tanpa benar-benar mengakui kesalahan yang dilakukan.

Mengubah cerita

Pada sudut pandang psikologi, terdapat konsep self-serving bias, yakni kecenderungan seseorang untuk menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif atau menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif.

Bersikap defensif saat menerima kritik