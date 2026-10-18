10 Ciri Orang yang Sulit Meminta Maaf dan Mengakui Kesalahan Menurut Sudut Pandang Psikologi, Simak!

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Ada beberapa kata yang sulit diucapkan oleh sebagian orang. Termasuk kata maaf.
Bagi sebagian orang, meminta maaf dianggap sebagai tanda kekalahan. Ketidakmampuan seseorang untuk minta maaf dapat berkaitan dengan pola perilaku (behavior) dan cara mereka melindungi diri.
Perilaku enggan minta maaf biasanya disertai dengan perilaku lain seperti sulit mengakui kesalahan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik, sampai menyalahkan pihak lain sebagai bentuk pertahanan diri saat merasa dirinya sedang terancam.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (17/10) terdapat sepuluh perilaku yang kerap menyertai ketidakmampuan seseorang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan.
Berbagai perilaku tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang sangat sulit minta maaf atas kesalahan yang dilakukan.
Enggan mengakui kesalahan
Bagi orang yang merasa citra dirinya terancam saat melakukan kesalahan, meminta maaf terasa sangat berat. Akibatnya, mereka hanya menunjukkan sikap seolah-olah menyesal tanpa benar-benar mengakui kesalahan yang dilakukan.
Mengubah cerita
Pada sudut pandang psikologi, terdapat konsep self-serving bias, yakni kecenderungan seseorang untuk menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif atau menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif.
Bersikap defensif saat menerima kritik
Sikap defensif muncul sebagai refleks perlindungan diri. Reaksi emosional tersebut muncul sebelum mereka bisa berpikir secara sadar. Anda bisa mengubah respons seseorang terhadap ancaman hanya dengan menyampaikan fakta, sekalipun fakta tersebut sangat masuk akal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022