Hati-Hati, 6 Kalimat yang Sering Diucapkan Suami Ini Bisa Menyakiti Hati Istri

JawaPos.com - Tanpa disadari, ucapan sederhana saat emosi bisa membuat istri merasa terluka dan tidak dihargai.

Ada enam kalimat yang sering diucapkan suami ini bisa memicu pertengkaran jika terus menjadi kebiasaan dalam rumah tangga.

Meski tidak selalu bermaksud menyakiti, kata-kata yang meremehkan perasaan pasangan dapat membuat komunikasi semakin sulit.

Dalam pernikahan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun, cara suami dan istri menyampaikan perasaan sangat berpengaruh terhadap hubungan mereka.

Karena itu, penting untuk mengetahui ucapan yang sebaiknya dihindari agar masalah bisa diselesaikan tanpa memperburuk keadaan.

Inilah 6 kalimat yang sering diucapkan suami dan bisa menyakiti hati istri yang dilansir dari Your Tango.

1. "Sudahlah, Santai Saja!"

Saat istri sedang marah atau kecewa, ucapan ini justru bisa membuatnya merasa tidak dipahami. Istri mungkin merasa bahwa perasaannya dianggap berlebihan.

Daripada meminta istri segera tenang, suami sebaiknya mendengarkan keluh kesahnya dan mencoba memahami penyebab masalah.

2. "Kamu Tidak Masuk Akal!"

Ucapan ini bisa membuat istri merasa pendapatnya tidak dihargai. Padahal, perbedaan pandangan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi.

Suami sebaiknya mendengarkan alasan istri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapatnya agar diskusi berjalan lebih baik.

3. "Aku Bakal Pulang Terlambat Lagi"

Pulang terlambat tanpa memberi kabar dapat membuat istri merasa tidak diprioritaskan, terutama jika hal tersebut sering terjadi.