Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.07 WIB

Bukan Sekadar Kata Cinta, 6 Kalimat Ini Bikin Suami Merasa Istimewa di Mata Istri

Contoh kalimat yang bikin suami merasa makin dicintai istri (Pexels/Gustavo Fring) - Image

Contoh kalimat yang bikin suami merasa makin dicintai istri (Pexels/Gustavo Fring)

JawaPos.com - Apa yang membuat seorang suami merasa semakin dicintai oleh istrinya? Jawabannya ternyata bukan selalu hadiah mahal atau kejutan romantis.

Justru, enam kalimat sederhana yang sering diucapkan istri ini bisa membuat suami merasa lebih menarik, dihargai dan dibutuhkan dalam pernikahan.

Meski terdengar sepele, ungkapan penuh perhatian dapat membantu menjaga kedekatan emosional pasangan.

Dalam kehidupan rumah tangga, kesibukan sehari-hari terkadang membuat suami dan istri lupa mengungkapkan rasa sayang secara langsung.

Padahal, pujian sederhana, pengakuan atas pendapat pasangan, hingga permintaan bantuan bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kehadirannya masih berarti.

Lantas, apa saja enam kalimat manis yang bisa membantu menjaga keharmonisan pernikahan? Simak artikel berikut yang dilansir dari Your Tango.

1. "Kamu Kelihatan Ganteng!"

Jangan mengira hanya perempuan yang senang mendapat pujian tentang penampilan. Suami juga bisa merasa lebih percaya diri ketika istrinya mengatakan bahwa ia terlihat menarik.

Pujian sederhana ini menunjukkan bahwa istri masih memiliki ketertarikan kepada pasangannya.

Ucapkan secara tulus, misalnya ketika suami baru selesai berpakaian atau tampil berbeda dari biasanya.

2. "Aku Suka Bagian Ini dari Dirimu"

Pujian yang lebih spesifik bisa terasa semakin istimewa. Istri dapat menyebutkan hal yang disukai dari suami, seperti senyumnya, matanya, atau gaya rambutnya.

Kalimat ini menunjukkan bahwa istri memperhatikan detail tentang pasangannya. Ungkapan tersebut juga dapat membantu suami merasa diterima dan dicintai apa adanya.

3. "Aku Suka Kalau Kamu Melakukan Ini"

Suami terkadang tidak mengetahui tindakan apa yang membuat istrinya bahagia. Karena itu, mengungkapkan apresiasi secara langsung dapat membantu pasangan memahami kebutuhan satu sama lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kim Jong Min Umumkan Kabar Bahagia, Sang Istri Hamil Anak Pertama - Image
Entertainment

Kim Jong Min Umumkan Kabar Bahagia, Sang Istri Hamil Anak Pertama

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Baru 10 Hari Menikah, Kentaro Sakaguchi Dilaporkan Terlibat Perselisihan dengan Istri  - Image
Infotainment

Baru 10 Hari Menikah, Kentaro Sakaguchi Dilaporkan Terlibat Perselisihan dengan Istri 

Rabu, 30 September 2026 | 17.19 WIB

2,5 Tahun Jalani LDR, Shin Ji Soo ‘Superstar K3’ Kini Resmi Jadi Istri - Image
Entertainment

2,5 Tahun Jalani LDR, Shin Ji Soo ‘Superstar K3’ Kini Resmi Jadi Istri

Kamis, 24 September 2026 | 19.14 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore