Bukan Sekadar Kata Cinta, 6 Kalimat Ini Bikin Suami Merasa Istimewa di Mata Istri

Contoh kalimat yang bikin suami merasa makin dicintai istri (Pexels/Gustavo Fring)
JawaPos.com - Apa yang membuat seorang suami merasa semakin dicintai oleh istrinya? Jawabannya ternyata bukan selalu hadiah mahal atau kejutan romantis.
Justru, enam kalimat sederhana yang sering diucapkan istri ini bisa membuat suami merasa lebih menarik, dihargai dan dibutuhkan dalam pernikahan.
Meski terdengar sepele, ungkapan penuh perhatian dapat membantu menjaga kedekatan emosional pasangan.
Dalam kehidupan rumah tangga, kesibukan sehari-hari terkadang membuat suami dan istri lupa mengungkapkan rasa sayang secara langsung.
Padahal, pujian sederhana, pengakuan atas pendapat pasangan, hingga permintaan bantuan bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kehadirannya masih berarti.
Lantas, apa saja enam kalimat manis yang bisa membantu menjaga keharmonisan pernikahan? Simak artikel berikut yang dilansir dari Your Tango.
1. "Kamu Kelihatan Ganteng!"
Jangan mengira hanya perempuan yang senang mendapat pujian tentang penampilan. Suami juga bisa merasa lebih percaya diri ketika istrinya mengatakan bahwa ia terlihat menarik.
Pujian sederhana ini menunjukkan bahwa istri masih memiliki ketertarikan kepada pasangannya.
Ucapkan secara tulus, misalnya ketika suami baru selesai berpakaian atau tampil berbeda dari biasanya.
2. "Aku Suka Bagian Ini dari Dirimu"
Pujian yang lebih spesifik bisa terasa semakin istimewa. Istri dapat menyebutkan hal yang disukai dari suami, seperti senyumnya, matanya, atau gaya rambutnya.
Kalimat ini menunjukkan bahwa istri memperhatikan detail tentang pasangannya. Ungkapan tersebut juga dapat membantu suami merasa diterima dan dicintai apa adanya.
3. "Aku Suka Kalau Kamu Melakukan Ini"
Suami terkadang tidak mengetahui tindakan apa yang membuat istrinya bahagia. Karena itu, mengungkapkan apresiasi secara langsung dapat membantu pasangan memahami kebutuhan satu sama lain.
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