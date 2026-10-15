Pencinta Buku Wajib Merapat! Pameran Buku Sapa ICE BSD 28 Oktober Nanti, Ada Koleksi Goldsboro Books

lIustrasi buku yang akan dipamerkan di pameran buku internasional, Big Bad Wolf. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pameran atau Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) kembali menyapa masyarakat Jabodetabek dengan menghadirkan jutaan buku di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Pameran buku tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026 di Hall 2–3A ICE BSD.
Pengunjung dapat berburu beragam koleksi buku tanpa dikenakan biaya masuk. Pameran ini juga beroperasi selama 24 jam, sehingga masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengunjungi bazar dan mencari buku sesuai minat masing-masing.
Selain menghadirkan beragam buku untuk pembaca umum, perhelatan tahun ini menjadi bagian dari perayaan satu dekade perjalanan Big Bad Wolf di Indonesia.
Bagi sebagian pencinta buku, daya tarik sebuah buku tidak hanya terletak pada isi cerita. Edisi pertama, tanda tangan penulis, hingga desain dan detail produksinya dapat memberikan nilai personal tersendiri.
Big Bad Wolf Books Indonesia juga memperkenalkan kolaborasi dengan Goldsboro Books, toko buku independen asal Inggris yang dikenal melalui koleksi buku edisi pertama bertanda tangan penulis, edisi terbatas, serta buku dengan nilai koleksi.
Melalui kolaborasi tersebut, pengunjung bazar di ICE BSD City dapat menjelajahi pilihan koleksi Goldsboro Books. Kehadiran koleksi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda, baik bagi pembaca yang baru ingin mulai mengoleksi buku maupun kolektor yang mencari edisi istimewa untuk melengkapi koleksi mereka.
“Selama 10 tahun, Big Bad Wolf berupaya membuka akses yang lebih luas terhadap buku internasional bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi melengkapi perjalanan ini dengan menghadirkan pilihan buku koleksi yang istimewa. Kami berharap semakin banyak pembaca dapat menemukan sisi baru dari kecintaan mereka terhadap buku,” ujar Marthius Wandi Budianto, Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia dalam keterangannya, Kamis (15/10).
Kolaborasi ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya mengoleksi buku kepada masyarakat yang lebih luas. Pembaca dapat mempelajari perbedaan buku edisi reguler dan edisi koleksi, termasuk keistimewaan yang berasal dari proses penerbitan sebuah buku.
“Kami percaya bahwa buku dapat menjadi sesuatu yang sangat personal dan layak untuk disimpan serta dihargai. Kami ingin memperkenalkan koleksi Goldsboro kepada pembaca Indonesia dan mengajak mereka menemukan kegembiraan dalam mengoleksi buku,” ujar David Headley, Co-Founder & Managing Director Goldsboro Books.
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