Ayu Dyah Andari Luncurkan Koleksi Denim yang Terinspirasi Kris Dayanti

Jawapos.com - Desainer Ayu Dyah Andari meluncurkan koleksi denim dengan menggandeng diva Indonesia Kris Dayanti. Koleksi bertajuk 'POISE' ini juga menandakan 15 tahun berkaryanya di industri mode.

Menghadirkan eksplorasi denim yang segar, feminin, dan elegan, koleksi 'POISE' memang terinspirasi dari sosok Kris Dayanti. Tanpa meninggalka DNA-nya yang feminin, Ayu menerjemahkan siluet anggun dalam material denim.

Inspirasi utama koleksi ini datang dari sosok Kris Dayanti, yang merepresentasikan karakter perempuan modern yang percaya diri, dinamis, dan berkarisma. Semangat tersebut dituangkan ke dalam busana fleksibel yang mudah dipadupadankan (mix and match) untuk berbagai kesempatan, relevan dengan gaya hidup aktif perempuan masa kini.

"Koleksi ini memang terinspirasi dari Kris Dayanti, sosok multitalenta. Koleksi ini mencoba menerjemahkan sosok yang anggun, glam tapi juga sekaligus atlet wushu," ujar Ayu dalam peluncuran 'POISE' bersama Kris Dayanti di Jakarta, baru-baru ini.

Karakter kuat yang identik dengan detail bordir pun terlihat pada detai kerah hingga punggung busana. Melalui koleksi POISE, Ayu membuktikan bahwa denim, material yang selama ini erat dengan gaya kasual, dapat diolah menjadi busana bernilai estetika tinggi.

Ayu memadukan siluet feminin dan pilihan warna yang lembut untuk menciptakan busana denim yang nyaman namun tetap elegan. POISE tampil memikat dengan palet warna bernuansa lembut seperti soft pink, baby blue, butter yellow, dan cokelat.

Sentuhan warna-warna pastel ini memberikan dimensi baru pada dunia perancangan busana berbahan denim.