Kenali Perbedaan Undertone Kulit dan Skin Tone, Bisa Pengaruhi Makeup Tampil Maksimal

Ilustrasi mencoba foundation di punggung tangan. Undertone kulit menentukan apakah sebuah shade terlihat menyatu atau justru tampak kurang pas. (Freepik)
Jawapos.com – Ketika memilih produk make-up seringkali mencocokannya pada tingkat kecerahan kulit. Padahal, yang perlu dilakukan adalah mengenal undertone kulit.
Banyak orang sudah merasa menemukan shade yang sesuai, tetapi hasilnya justru berbeda dari yang dibayangkan. Seperti terlihat terlalu oranye, atau malah keabu-abuan di wajah.
Dilansir dari Vogue, Kamis (15/10), menentukan undertone adalah bagian tersulit dalam memadankan produk kompleksi. Apalagi kini banyak formula baru hadir dengan beragam pilihan shade.
Apa Itu Undertone?
Celebrity makeup artist sekaligus Global Director of Artistry and Education Tatcha, Daniel Martin, menjelaskan bahwa undertone adalah warna yang berada di bawah permukaan kulit. Sementara itu, skin tone merujuk pada warna permukaan, yang biasanya dikelompokkan menjadi fair, light, medium, tan, deep, hingga dark.
Perbedaan keduanya penting. Warna permukaan bisa berubah karena paparan matahari, tanning, hiperpigmentasi, atau kemerahan. Undertone cenderung stabil. Karena itulah Martin menyebut undertone sebagai penentu tampilan sebuah shade makeup di kulit seseorang.
Makeup artist nasional YSL Beauty, J. Brandon Correa, menambahkan bahwa undertone tidak sama dengan kedalaman warna kulit. Orang dengan kulit cerah maupun sangat gelap sama-sama bisa memiliki undertone warm, cool, neutral, atau olive. Ia juga mengingatkan bahwa undertone bukan kotak yang kaku. Seseorang bisa berada di antara dua kategori.
Empat Jenis Undertone
Cara Menentukan Undertone Sendiri
1. Tes perhiasan.
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