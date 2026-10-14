8 Ciri Orang Egois dalam Hubungan Sosial, Sering Tak Sadar Membuat Orang Lain Terluka

tanda orang sangat egois menurut psikologi../Freepik/ stockking
JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan pribadi. Namun, persoalan dapat muncul ketika seseorang terus-menerus mendahulukan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan maupun kebutuhan orang lain.
Sikap egois yang berlebihan bisa memengaruhi kualitas hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja. Perilaku tersebut terkadang terlihat dari kebiasaan sederhana, seperti tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, sulit menghargai bantuan, hingga enggan bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda perilaku yang dikaitkan dengan orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Ciri-ciri ini bisa menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika hubungan sosial, meskipun tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis kepribadian seseorang secara pasti.
Salah satu perilaku yang dapat menunjukkan sikap egois adalah kebiasaan menempatkan kebutuhan sendiri di atas kepentingan orang lain dalam berbagai situasi.
Orang dengan kecenderungan ini mungkin selalu ingin menentukan pilihan, mulai dari memilih tempat makan bersama hingga mengambil keputusan penting yang seharusnya dibicarakan dengan orang lain.
Dalam percakapan, mereka juga bisa lebih sering membicarakan pengalaman dan masalah pribadi tanpa memberikan kesempatan yang cukup kepada lawan bicara untuk menyampaikan cerita.
Jika pola tersebut terus berulang dan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain, hubungan yang terjalin dapat terasa tidak seimbang. Sebab, hubungan yang sehat membutuhkan kesediaan untuk saling mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan bersama.
Empati merupakan kemampuan untuk memahami atau turut merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Kemampuan ini penting untuk membangun hubungan yang hangat dan saling mendukung.
Sebaliknya, seseorang yang cenderung egois mungkin kesulitan memberikan perhatian ketika orang lain sedang menghadapi masalah. Ketika teman bercerita tentang kesedihannya, misalnya, ia justru mengalihkan pembicaraan atau menganggap persoalan tersebut tidak terlalu penting.
Akibatnya, orang yang membutuhkan dukungan bisa merasa tidak didengar dan kurang dihargai.
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Jawa Pos
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