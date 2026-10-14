Biar Nggak Bingung saat Chatting, Kenali 16 Singkatan Populer Gen Z

JawaPos.com - Berbagai singkatan kerap digunakan Generasi Z (Gen Z) saat berkomunikasi melalui pesan singkat maupun media sosial. Istilah seperti FOMO, NGL, hingga GOAT sering muncul dalam percakapan digital untuk menyampaikan perasaan, pendapat atau reaksi secara ringkas.

Penggunaan singkatan tersebut membuat komunikasi terasa lebih praktis dan santai. Namun, tidak semua orang memahami arti dan konteks penggunaannya. Agar tidak bingung saat membaca pesan atau mengikuti percakapan di media sosial, berikut 16 singkatan chat populer di kalangan Gen Z beserta artinya:

1. FOMO (Fear of Missing Out)

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FOMO merupakan istilah untuk menggambarkan rasa takut tertinggal dari pengalaman, tren atau informasi yang sedang ramai diperbincangkan. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang merasa khawatir tidak mengikuti sesuatu yang dilakukan orang lain.

2. BRB (Be Right Back)

BRB digunakan untuk memberi tahu lawan bicara bahwa seseorang akan pergi sebentar dan segera kembali. Singkatan ini sering digunakan ketika percakapan harus terhenti sementara.

3. SMH (Shaking My Head)

SMH merupakan singkatan yang menggambarkan ekspresi menggelengkan kepala karena kecewa, tidak percaya atau merasa heran terhadap sesuatu. Istilah ini biasanya digunakan sebagai respons terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap mengecewakan.

4. NGL (Not Gonna Lie)

NGL berarti "jujur saja" atau "tidak akan berbohong". Singkatan ini digunakan ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat, perasaan atau pengakuan secara terus terang.

5. ICYMI (In Case You Missed It)

ICYMI berarti "kalau kamu kelewatan". Istilah ini digunakan untuk membagikan kembali informasi, berita atau konten yang mungkin belum diketahui orang lain.

6. ISTG (I Swear to God)

ISTG merupakan singkatan yang berarti "demi Tuhan". Dalam percakapan digital, istilah ini digunakan untuk menegaskan keseriusan suatu pernyataan, menunjukkan kekesalan atau mengungkapkan rasa tidak percaya.

7. IDC (I Don't Care)

IDC berarti "aku tidak peduli". Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan ketidakpedulian terhadap suatu hal atau keputusan. Makanya dapat bergantung pada konteks percakapan dan cara penyampaiannya.

8. IMO (In My Opinion)

IMO berarti "menurut pendapatku". Istilah ini digunakan untuk menandai bahwa suatu pernyataan merupakan pendapat pribadi, bukan fakta yang berlaku secara umum.

9. FR (For Real)

FR digunakan untuk menegaskan sesuatu yang dianggap benar atau sungguh-sungguh. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai "serius", "beneran" atau "memang begitu".

10. RN (Right Now)

RN berarti "sekarang" atau "saat ini". Singkatan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan, keadaan atau perasaan yang sedang dialami seseorang.

11. TMI (Too Much Information)

TMI berarti "terlalu banyak informasi". Istilah ini digunakan ketika seseorang membagikan detail yang dianggap berlebihan, terlalu pribadi atau tidak perlu diketahui oleh lawan bicara.

12. IKR (I Know, Right?)

IKR dapat diartikan sebagai "iya, kan?" atau "nah, benar, kan?". Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan orang lain, terutama ketika seseorang merasa memiliki pandangan yang sama.

13. LMAO (Laughing My Ass Off)

LMAO merupakan ungkapan slang untuk menunjukkan bahwa sesuatu sangat lucu hingga membuat seseorang tertawa terbahak-bahak. Istilah ini lazim digunakan sebagai respons terhadap lelucon, meme atau kejadian lucu di media sosial.

14. OOT (Out of Topic)

OOT digunakan untuk menandai pembicaraan yang keluar dari topik utama. Istilah ini sering muncul ketika seseorang ingin menyampaikan pertanyaan atau informasi yang tidak berkaitan langsung dengan pembahasan sebelumnya.

15. TBH (To Be Honest)

TBH berarti "sejujurnya" atau "terus terang". Singkatan ini digunakan ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat atau perasaan secara terbuka, termasuk hal-hal yang mungkin berbeda dari pandangan orang lain.

16. GOAT (Greatest of All Time)

GOAT merupakan sebutan bagi seseorang yang dianggap terbaik sepanjang masa dalam bidang tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk memuji atlet, musisi, pemain gim, maupun tokoh yang dinilai memiliki prestasi luar biasa.

Beragam singkatan tersebut menunjukkan bagaimana bahasa dalam komunikasi digital terus berkembang mengikuti kebiasaan penggunanya. Meski dapat membuat percakapan lebih ringkas, pemahaman terhadap arti dan konteks setiap istilah tetap diperlukan agar pesan tidak menimbulkan kesalahpahaman.