Marak di Sosial Media Tren Downgrade In This Economy, Kenali Apa Itu Downshifting Lifestyle

JawaPos.com-”In this economy Downgrade apa yang sudah anda lakukan?” Utas tersebut mungkin pernah melintas di halaman sosial media anda.

Tren downgrade lifestyle semakin familiar di telinga warganet karena banyak orang ikut membagikan pengalaman mereka dalam melaksanakan gaya hidup masa kini.

Meski sering menjadi topik pembicaraan, tidak semua orang memahami makna tren downgrade yang kini dijalani oleh sebagian masyarakat.

Downgrade bukan sekedar istilah yang ramai digunakan warganet. Downgrade bagi sebagian orang mencerminkan perubahan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari

Langkah ini dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan primer demi menjaga kesejahteraan hidup.

Namun, sebenarnya fenomena downgrade bukanlah hal baru. Perubahan pola ini dapat diketahui dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Berdasarkan informasi dari laman arkular dan investopedia berikut penjelasan mengenai gaya hidup downshifting yang berkaitan dengan fenomena downgrade saat ini.

Asal Usul Downgrade

Fenomena downgrade memiliki keterkaitan dengan gaya hidup downshifting, yaitu perubahan pola hidup dengan mengurangi tuntutan konsumsi, pekerjaan, ataupun pengeluaran demi mencapai kehidupan yang lebih seimbang.

Gaya hidup downshifting didasarkan pada teori conspicuous consumption yang dikemukakan oleh ekonom Thorstein Veblen dalam bukunya, The Theory of the Leisure Class, yang diterbitkan pada tahun 1899.