8 Kebiasaan Pagi yang Menurut Ahli Bisa Menjaga Fokus dan Produktifitas Sepanjang Hari

Ilustrasi, kebiasaan pagi hari yang bisa menjaga fokus. (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com - Umumnya, orang-orang mengalami penurunan energi di sore hari yang membuat mereka kurang fokus.



Tapi tahukah, ada kunci untuk menjaga fokus sepanjang hari? Ini menyangkut dengan aktivitas atau kebiasaan yang Anda lakukan di pagi hari.



Dilansir JawaPos.com dari realsimple pada Rabu (14/10), berikut ini delapan kebiasaan pagi hari yang menurut ahli bisa membantu menjaga fokus sepanjang hari.



1. Hindari Menggunakan Ponsel



Seorang terapis trauma somatik, Chloë Bean, LMFT, mengatakan bahwa salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menjaga fokus sepanjang hari adalah menghindari membanjiri sistem saraf dengan notifikasi, email, dan media sosial sesaat setelah bangun tidur.



Maksudnya, hindari langsung meraih ponsel begitu bangun. Laura Sgro, LCSW, seorang terapis dan pendiri Out of the Woods Therapy menjelaskan, kebiasaan meraih ponsel segera setelah bangun tidur sama saja dengan memberikan 'hadiah' berupa dopamin instan kepada otak.



Ini menjadikan otak enggan mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat dan kompleks sepanjang hari, khususnya tidak memberikan imbalan instan.



Paling tidak jauhkan diri dari memeriksa ponsel selama 20-30 menit setelah bangun tidur di pagi hari, demikian yang disarankan seorang terapis dan pendiri Yellow Chair Collective, Linda Yoon, LCSW.



Ide lainnya yang disarankan Bean adalah dengan mengaktifkan mode 'Do Not Disturb' pada ponsel hingga rutinitas pagi selesai atau mengisi daya ponsel di sisi lain ruangan saat Anda tidur.



Jika menggunakan ponsel sebagai jam alarm, pertimbangkan untuk membeli jam alarm terpisah.



Sembari membiasakan diri melakukan hal tersebut, ganti waktu yang dihabiskan untuk bermain ponsel dengan kembali terhubung pada panca indera, seperti merasakan suhu air saat membasuh wajah, menyeruput teh atau kopi secara perlahan, atau mendengarkan suara dan memandang ke luar jendela.



2. Mulailah Bergerak



Bukan berarti harus mengawali hari dengan lari atau sesi olahraga yang berat. Tapi, cukup dengan aktivitas fisik ringan, karena memiliki manfaat yang sama.



Misalnya saja seperti yang disarankan Bean, yaitu berjalan kaki di luar ruangan selama 10 atau 15 menit sebelum mulai bekerja atau melakukan peregangan ringan setelah bangun tidur seperti yang disarankan Yoon.



Mengawali pagi dengan aktivitas fisik seperti ini akan membuat Anda terhubung dengan tubuh sekaligus membuka jalan untuk fokus yang lebih baik.



Menurut Sgro, terhubung dengan tubuh mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres serta meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen ke otak.



Aktivitas fisik juga memicu pelepasan endorfin yang secara langsung mendukung daya perhatian dan fokus.



Kebiasaan mulai bergerak sejak pagi hari juga membuat Anda lebih membumi dan hadir sepenuhnya saat ini serta mengurangi kecemasan antisipatif yang sering muncul akibat stres terkait pekerjaan atau sekolah.



Ketahuilah, stres itu sangat menghambat kemampuan untuk mempertahankan fokus, jadi memulai pagi dengan rutinitas yang dapat meredakan stres adalah hal yang krusial.



3. Atur Waktu untuk Bekerja dan Bersantai



Jangan merasa seolah-olah tidak ada waktu untuk bersantai. Yoon mengatakan, setelah rutinitas pagi, tentukan saja rentang waktu untuk fokus, lalu waktu khusus selama 10 menit untuk sekadar melamun atau bersantai-santai, bisa dengan sengaja memeriksa email, mengobrol, atau membiarkan pikiran mengembara.



Kebiasaan sederhana ini akan menjaga fokus Anda, karena waktu untuk beristirahat sudah tercantum dalam jadwal.



4. Tentukan Prioritas Hari Ini



Seperti yang dijelaskan Sgro sebelumnya, otak memiliki kapasitas pengambilan keputusan yang terbatas setiap hari.



Namun, tanpa titik fokus yang jelas, perhatian dan fokus Anda kemungkinan besar akan terpecah ke banyak hal.



Jadi, prioritaskan satu tugas dalam rentang waktu fokus yang disebutkan tadi.



5. Pilihlah Sesuatu yang Bisa Dinantikan



Bean mengatakan, penting untuk menyisipkan satu hal kecil yang menyenangkan diantara seluruh aktivitas Anda dalam satu hari, mungkin menyantap makan siang favorit, menonton acara yang sudah lama ditunggu-tunggu, membaca buku, menyalakan lilin di malam hari, atau menelepon teman.



Lebih lanjut, Bean menjelaskan, memiliki sesuatu yang positif untuk dinantikan dapat membantu mengelola stres dan memberi sinyal pada sistem saraf bahwa hidup bukan sekadar soal produktivitas dan tekanan.



6. Konsumsi Kalori yang Cukup



Maddie Pasquariello, MS, RDN, seorang ahli gizi terdaftar sekaligus pendiri Nutrition With Maddie mengatakan bahwa makan secara teratur dan dalam jumlah yang cukup adalah salah satu faktor terpenting untuk menjaga fokus.



Ini sangat penting dilakukan di pagi hari, saat tubuh baru saja bangun setelah tidak mendapat asupan makanan semalaman.



Ingat, kalori menyediakan energi bagi tubuh.



Pasquariello menambahkan, sepanjang hari, tubuh membakar energi ini sebagai bahan bakar untuk mendukung fungsi dasar sistem organ serta untuk aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari, dan proses pencernaan.



Tapi, jika asupan kalori berada di bawah kebutuhan tubuh, Anda akan sulit untuk berkonsentrasi.



7. Utamakan Serat dan Karbohidrat Kompleks



Selain memastikan asupan kalori yang cukup di pagi hari, prioritaskan juga konsumsi serat dan karbohidrat kompleks.



Kedua nutrisi tersebut membuat kenyang lebih lama sepanjang hari yang merupakan kunci untuk menjaga fokus tetap optimal.



8. Jaga Hidrasi Tubuh



Supaya lebih fokus sepanjang hari, awali pagi dengan segelas air putih.



Pasquariello mengatakan, tubuh yang tidak terhidrasi dengan baik akan bekerja jauh lebih keras hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya.



Hal ini berakibat tingkat energi, fungsi kognitif, dan daya tahan fisik menurun, sementara rasa lesu, kelelahan, mudah marah, serta kabut otak meningkat.



Catatan dari Sgro, kebiasaan-kebiasaan pagi di atas sangat bergantung pada rutinitas malam sebelumnya.



Jadi, terapkan juga kebiasaan tidur yang sehat di malam sebelumnya.***