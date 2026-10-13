Bentuk Self-Care yang Kerap Diabaikan, Salah Satunya Berani Menjauhi Orang Toksik

JawaPos.com-Self-care pada umumnya kerap digambarkan melalui pola makan sehat, olahraga, kualitas tidur, sampai perawatan diri seperti menggunakan skincare.

Namun, lebih dari itu self-care adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, serta emosional.

Self-care perlu dilakukan saat tubuh dan pikiran mulai merasa lelah. Jangan biarkan diri anda terjebak dalam lingkaran burnout yang dapat menurunkan kualitas hidup dan membuat aktivitas sehari-hari terasa melelahkan.

Jika berbagai bentuk self-care yang sudah anda terapkan belum berhasil mengatasi stres, mungkin berikut adalah cara yang perlu anda coba untuk mengatasinya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) berikut delapan bentuk self-care yang sering diabaikan.

Berani berkata “Tidak”

Berani berkata “tidak” atau menolak bisa anda terapkan saat berada dalam situasi yang harus mengorbankan batasan pribadi, demi membuat orang lain bahagia. Anda tidak harus menghabiskan sisa kehidupan untuk selalu dimanfaatkan demi kenyamanan orang lain.

Berani mengatakan “Ya”

Berkata “ya” juga menjadi salah satu bentuk self-care. Berkata ya pada diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melakukan self reward, membeli tiket konser, menerima pekerjaan yang selama ini anda takut untuk ambi, menabung untuk membeli hadiah untuk diri sendiri, ataupun berbincang dengan orang terdekat dan teman-teman.

Melakukan praktik pernapasan

Teknik pernapasan dapat membuat sistem syaraf menjadi rileks serta membantu menurunkan tekanan darah. Tindakan sederhana ini sebagai bentuk self-care yang mudah untuk membantu menenangkan diri, supaya anda kembali merasa lebih terkendali.

Menjauhi orang-orang toksik

Keputusan menjauhi orang-orang toksik merupakan salah satu bentuk self-care. Caranya dilakukan dengan mengambil langkah yang lebih tegas dengan memutus hubungan dengan mereka.

Menerima kekurangan diri sendiri