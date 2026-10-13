Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.28 WIB

Bentuk Self-Care yang Kerap Diabaikan, Salah Satunya Berani Menjauhi Orang Toksik

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Self-care pada umumnya kerap digambarkan melalui pola makan sehat, olahraga, kualitas tidur, sampai perawatan diri seperti menggunakan skincare. 

Namun, lebih dari itu self-care adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, serta emosional.

Self-care perlu dilakukan saat tubuh dan pikiran mulai merasa lelah. Jangan biarkan diri anda terjebak dalam lingkaran burnout yang dapat menurunkan kualitas hidup dan membuat aktivitas sehari-hari terasa melelahkan. 

Jika berbagai bentuk self-care yang sudah anda terapkan belum berhasil mengatasi stres, mungkin berikut adalah cara yang perlu anda coba untuk mengatasinya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) berikut delapan bentuk self-care yang sering diabaikan. 

Berani berkata “tidak” atau menolak bisa anda terapkan saat berada dalam situasi yang harus mengorbankan batasan pribadi, demi membuat orang lain bahagia. Anda tidak harus menghabiskan sisa kehidupan untuk selalu dimanfaatkan demi kenyamanan orang lain.

Berkata “ya” juga menjadi salah satu bentuk self-care. Berkata ya pada diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melakukan self reward, membeli tiket konser, menerima pekerjaan yang selama ini anda takut untuk ambi, menabung untuk membeli hadiah untuk diri sendiri, ataupun berbincang dengan orang terdekat dan teman-teman. 

Teknik pernapasan dapat membuat sistem syaraf menjadi rileks serta membantu menurunkan tekanan darah. Tindakan sederhana ini sebagai bentuk self-care yang mudah untuk membantu menenangkan diri, supaya anda kembali merasa lebih terkendali.

Keputusan menjauhi orang-orang toksik merupakan salah satu bentuk self-care. Caranya dilakukan dengan mengambil langkah yang lebih tegas dengan memutus hubungan dengan mereka.

Seringkali, stres muncul melalui rangkaian gejala yang berlangsung bertahap. Anda bisa memulainya dengan memberikan perhatian yang lebih baik pada diri sendiri. Cobalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang membuat anda marah ataupun frustasi sebelum mengambil tindakan impulsif. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Punya Cara unik untuk Self-Care, Bantu untuk Memulihkan Kesehatan Mental - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Punya Cara unik untuk Self-Care, Bantu untuk Memulihkan Kesehatan Mental

Senin, 21 September 2026 | 20.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore