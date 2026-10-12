5 Alasan Orang Jarang Membagikan Aktivitas di Media Sosial

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri, mulai dari rutin membagikan kegiatan sehari-hari hingga memilih membatasi aktivitas di dunia digital.

Sebagian orang lebih nyaman menjaga kehidupan pribadinya agar tidak menjadi konsumsi publik, meskipun media sosial memberikan ruang bagi penggunanya untuk berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan orang lain.

Orang-orang yang cenderung tertutup umumnya lebih memilih menikmati kehidupan secara langsung tanpa harus membagikan setiap aktivitas kepada publik, sehingga mereka dapat mengatur batasan antara kehidupan pribadi dan ruang sosial di internet.

Melansir dari Small Business Bonfire berikut 5 ciri-ciri orang yang jarang terlihat aktif menggunakan sosial media.

1. Memilih Waktu Untuk Sendiri

Ada kepercayaan umum bahwa mereka yang menjauhi media sosial pada dasarnya adalah orang yang antisosial. Orang yang memilih untuk tidak mengunggah di media sosial biasanya sangat menghargai kesendirian.

Mereka menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan diri mereka sendiri, jauh dari hiruk pikuk dunia digital. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan cara yang lebih bermakna, daripada terus-menerus menelusuri infomrmasi terkini.