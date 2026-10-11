Sedang Merancang Hidup Sesuai Impian? Renungkan 6 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya apakah kehidupan yang sedang dijalani benar-benar sesuai dengan keinginanmu?

Di tengah kesibukan bekerja, memenuhi tanggung jawab, dan mengikuti tuntutan lingkungan, seseorang bisa saja terus bergerak tanpa menyadari bahwa tujuan hidupnya mulai menjauh dari hal-hal yang sebenarnya penting.

Merancang hidup sesuai impian bukan berarti harus memiliki rencana sempurna untuk lima atau sepuluh tahun ke depan.

Proses ini justru dimulai dengan memahami diri sendiri, mengenali nilai-nilai yang diyakini, dan menyadari pilihan apa saja yang ingin diperjuangkan.

Terkadang, pertanyaan sederhana dapat membantu seseorang melihat kembali prioritas yang selama ini tertutup rutinitas.

Dalam psikologi, refleksi diri dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi pikiran, perilaku, nilai pribadi, serta tujuan yang ingin dicapai.

Proses ini tidak menjamin semua keputusan akan menjadi mudah, tetapi dapat membantu seseorang memahami alasan di balik pilihannya dan mempertimbangkan arah hidup secara lebih sadar.

Dilansir dari Your Tango, pembahasan tentang merancang kehidupan yang benar-benar diinginkan sejalan dengan pendekatan refleksi diri yang mengajak seseorang mengevaluasi hal-hal penting, membayangkan kehidupan ideal, dan mengenali perubahan yang bisa dimulai dari sekarang.