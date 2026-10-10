6 Alasan Mengapa “Joging Sangat Lambat” Selama 10 Menit Meningkatkan Suasana Hati dan Kinerja Otak

seseorang yang memiliki kebiasaan joging / foto: Magnific/bristekjegor

JawaPos.com - Bayangkan sebuah aktivitas yang tidak membutuhkan sepatu olahraga mahal, tidak memerlukan program latihan rumit, dan tidak mengharuskan Anda berlari sampai kehabisan napas.

Cukup bergerak selama 10 menit dengan kecepatan yang sangat santai.



Bagi sebagian orang, jogging dengan kecepatan seperti ini mungkin terasa “terlalu mudah” untuk disebut olahraga. Namun justru di situlah menariknya. Aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat memberikan perubahan psikologis yang terasa cukup cepat, terutama pada suasana hati, tingkat energi, perhatian, dan kemampuan otak untuk bekerja secara lebih efektif.



Tentu saja, 10 menit jogging pelan bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah mental. Dampaknya juga berbeda pada setiap orang. Namun, dari sudut pandang psikologi dan ilmu saraf, ada beberapa alasan mengapa aktivitas sederhana seperti ini dapat membuat seseorang merasa lebih baik dan lebih siap berpikir.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), terdapat enam alasan utamanya.



1. Jogging pelan membantu mengubah “mode” psikologis dari pasif menjadi aktif



Salah satu hal yang sering kita alami setelah terlalu lama duduk adalah perasaan berat untuk mulai melakukan sesuatu.



Kita mungkin sedang bekerja di depan komputer, belajar, membaca, atau bahkan hanya menggulir media sosial. Tubuh relatif diam, sementara pikiran terus menerima informasi.



Masalahnya, keadaan pasif seperti ini terkadang membuat kita semakin sulit memulai aktivitas.



Di sinilah gerakan fisik dapat menjadi semacam pergantian mode psikologis.



Ketika Anda mulai berjalan cepat atau jogging sangat pelan, tubuh menerima rangsangan baru. Jantung mulai bekerja sedikit lebih aktif, otot bergerak, pernapasan berubah, dan perhatian tidak lagi sepenuhnya tertuju pada layar atau pikiran yang berulang.



Secara psikologis, ini penting.



Kita tidak selalu membutuhkan motivasi besar untuk merasa lebih baik. Kadang-kadang kita justru perlu bergerak terlebih dahulu, kemudian perubahan keadaan tubuh membantu memengaruhi keadaan mental.



Fenomena ini berkaitan dengan gagasan bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran bersifat dua arah. Pikiran dapat memengaruhi tubuh, tetapi kondisi tubuh juga dapat memengaruhi bagaimana kita merasa dan berpikir.



Karena itu, ketika seseorang sedang merasa lesu, tidak fokus, atau terjebak dalam pikiran yang sama, aktivitas fisik ringan dapat menjadi “jembatan” untuk keluar dari keadaan tersebut.



Menariknya, Anda tidak harus berlari cepat.



Jogging sangat lambat sudah cukup untuk menciptakan perubahan aktivitas tubuh tanpa memberikan tekanan fisik yang besar.



Bukan soal seberapa cepat, tetapi soal mulai bergerak



Banyak orang menganggap olahraga harus terasa berat agar memberikan manfaat psikologis.



Padahal, untuk tujuan tertentu—misalnya memecah periode duduk terlalu lama atau memberikan jeda mental—aktivitas ringan dapat menjadi pilihan yang jauh lebih realistis.



Sepuluh menit terasa kecil.



Namun justru karena kecil, hambatan untuk memulainya juga rendah.



Dan ketika hambatan awal rendah, kemungkinan seseorang benar-benar melakukannya menjadi lebih besar.



2. Aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki suasana hati melalui perubahan biologis dan psikologis



Alasan kedua berkaitan dengan hubungan antara aktivitas fisik dan regulasi suasana hati.



Saat Anda melakukan aktivitas aerobik, bahkan dengan intensitas relatif ringan, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis. Denyut jantung meningkat, sirkulasi darah berubah, dan sistem saraf menerima rangsangan yang berbeda dari ketika Anda duduk diam.



Perubahan tersebut dapat berinteraksi dengan sistem otak yang berhubungan dengan emosi dan regulasi suasana hati.



Selama bertahun-tahun, penelitian mengenai olahraga dan kesehatan mental telah menemukan hubungan antara aktivitas fisik dengan kondisi psikologis yang lebih baik. Namun penting untuk tidak menyederhanakannya menjadi kalimat seperti “olahraga meningkatkan hormon bahagia” semata.



Kenyataannya jauh lebih kompleks.



Suasana hati dipengaruhi oleh banyak sistem sekaligus: aktivitas saraf, respons stres, persepsi tubuh, pengalaman psikologis, konteks sosial, tidur, dan berbagai faktor lainnya.



Dengan kata lain, ketika seseorang merasa lebih baik setelah jogging, penyebabnya kemungkinan bukan hanya satu zat kimia tertentu.



Ada kombinasi antara perubahan fisiologis, perhatian, persepsi diri, dan pengalaman emosional.



Sensasi tubuh juga memberikan informasi kepada otak



Bayangkan Anda sedang merasa malas dan tidak bersemangat.



Kemudian Anda bergerak selama 10 menit.



Setelah selesai, Anda mungkin merasakan:



tubuh sedikit lebih hangat,



pernapasan lebih teratur,



otot terasa aktif,



pikiran terasa lebih “terbuka”,



dan energi terasa sedikit meningkat.



Sensasi tersebut bukan sekadar efek samping olahraga.



Otak terus menerima informasi dari tubuh. Kondisi internal tubuh ikut menjadi bagian dari pengalaman emosional kita.



Karena itu, perubahan kecil pada kondisi tubuh dapat berkontribusi pada perubahan cara kita merasakan diri sendiri.



Inilah salah satu alasan mengapa jogging pelan dapat menjadi strategi sederhana ketika suasana hati sedang datar atau energi mental terasa rendah.



3. Jogging 10 menit dapat membantu mengurangi “rumination” atau pikiran berulang



Salah satu musuh terbesar konsentrasi bukan selalu kurangnya kecerdasan.



Sering kali masalahnya adalah pikiran yang terus berputar.



Dalam psikologi, pola berpikir berulang mengenai masalah, kesalahan masa lalu, kekhawatiran, atau emosi negatif sering disebut sebagai rumination atau perenungan berulang.



Contohnya:



“Kenapa tadi saya melakukan itu?”



Lalu pikiran tersebut muncul lagi.



Dan lagi.



Dan lagi.



Tidak ada informasi baru yang benar-benar diperoleh, tetapi otak terus mengulang materi yang sama.



Kondisi seperti ini dapat menguras perhatian.



Ketika seseorang mengalami rumination, sebagian kapasitas mentalnya terserap oleh proses berpikir internal. Akibatnya, pekerjaan yang sebenarnya sederhana dapat terasa lebih berat.



Aktivitas fisik dapat membantu karena memberikan perubahan konteks mental.



Saat joging pelan, perhatian Anda dapat berpindah kepada ritme langkah, napas, lingkungan sekitar, sensasi tubuh, dan koordinasi gerakan.



Anda tidak harus sengaja “mengosongkan pikiran”.



Cukup memberikan otak sesuatu yang lain untuk diproses.



Jogging sebagai “mental reset”



Istilah mental reset sebenarnya bukan istilah ilmiah yang memiliki satu definisi khusus. Namun istilah ini cukup baik untuk menggambarkan pengalaman subjektif setelah seseorang berhenti dari aktivitas mental yang intens dan melakukan aktivitas fisik.



Misalnya, Anda bekerja selama dua jam dan mulai merasa buntu.



Daripada memaksa diri terus melihat layar, Anda keluar rumah dan joging sangat pelan selama 10 menit.



Ketika kembali, masalah pekerjaan Anda mungkin belum hilang.



Tetapi hubungan Anda dengan masalah tersebut bisa berubah.



Anda mungkin merasa:



“Oke, saya bisa mengerjakannya lagi.”



Perubahan kecil seperti ini sangat penting.



Tujuan olahraga singkat bukan selalu membuat kita langsung menemukan solusi. Kadang manfaatnya adalah mengurangi kebisingan mental sehingga kita dapat kembali menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih fleksibel.



4. Aktivitas aerobik ringan dapat mendukung fungsi kognitif seperti perhatian dan kontrol eksekutif



Sekarang kita masuk ke bagian yang berkaitan dengan “kinerja otak”.



Otak membutuhkan energi dan pasokan darah yang sangat besar. Ketika tubuh aktif bergerak, sistem kardiovaskular juga bekerja lebih aktif.



Aktivitas fisik diketahui berhubungan dengan berbagai aspek fungsi kognitif.



Salah satunya adalah fungsi eksekutif.



Fungsi eksekutif adalah kumpulan kemampuan mental yang membantu kita:



mempertahankan perhatian,



mengendalikan impuls,



berpindah dari satu tugas ke tugas lain,



mempertahankan informasi dalam pikiran,



mengambil keputusan,



dan mengatur perilaku berdasarkan tujuan.



Bayangkan Anda sedang belajar.



Anda membaca satu halaman, tetapi pikiran terus melayang ke hal lain.



Atau Anda sedang bekerja, tetapi setiap beberapa menit membuka aplikasi lain.



Dalam situasi seperti itu, masalahnya bukan semata-mata “kurang pintar”.



Anda mungkin sedang mengalami penurunan kapasitas perhatian dan kontrol diri.



Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu kondisi tersebut.



Mengapa hanya 10 menit?



Karena manfaat psikologis dari aktivitas fisik tidak selalu membutuhkan sesi latihan yang sangat panjang.



Dalam berbagai penelitian tentang olahraga akut—yaitu aktivitas fisik yang dilakukan dalam satu sesi—para peneliti menemukan bahwa olahraga dapat berhubungan dengan perubahan sementara pada beberapa aspek fungsi kognitif dan suasana hati.



Efeknya tidak selalu besar.



Tidak selalu muncul pada semua orang.



Dan tidak berarti 10 menit jogging otomatis membuat seseorang menjadi jauh lebih pintar.



Tetapi secara praktis, bahkan perubahan kecil pada perhatian dapat berarti banyak.



Misalnya, jika setelah jogging Anda mampu berkonsentrasi selama 20 menit tanpa terus memeriksa ponsel, manfaat praktisnya sudah cukup berarti.



Jadi, jangan membayangkan joging 10 menit sebagai “meningkatkan IQ”.



Lebih tepat melihatnya sebagai membantu menciptakan kondisi mental yang lebih mendukung untuk berpikir dan berkonsentrasi.



5. Jogging sangat lambat memiliki keuntungan psikologis: terasa mudah dilakukan secara konsisten



Ini mungkin alasan yang paling sering dilupakan.



Manfaat aktivitas fisik tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam otak selama olahraga.



Manfaat juga ditentukan oleh apakah seseorang mau melakukannya secara konsisten.



Bayangkan dua jenis program.



Program pertama:



“Saya harus berlari 45 menit, lima kali seminggu.”



Program kedua:



“Saya hanya perlu keluar dan joging pelan selama 10 menit.”



Bagi seseorang yang sibuk, lelah, atau belum terbiasa olahraga, program kedua jauh lebih mudah dimulai.



Dalam psikologi perilaku, hambatan awal sangat penting.



Semakin berat sebuah kebiasaan terasa, semakin besar kemungkinan seseorang menundanya.



Sebaliknya, ketika sebuah aktivitas terasa mudah, kita lebih mungkin mengulanginya.



Prinsip “terlalu mudah untuk ditolak”



Jogging 10 menit dapat digunakan sebagai target minimum.



Bukan berarti Anda tidak boleh berolahraga lebih lama.



Jika setelah 10 menit Anda merasa nyaman dan ingin melanjutkan, silakan.



Tetapi target awal tetap 10 menit.



Strategi seperti ini dapat mengurangi tekanan mental.



Anda tidak perlu berkata:



“Saya harus menjadi orang yang rajin olahraga.”



Cukup:



“Hari ini saya akan bergerak selama 10 menit.”



Perubahan cara berpikir ini tampak kecil, tetapi dapat membantu membangun kebiasaan.



Dan kebiasaan yang dilakukan berulang kali kemungkinan jauh lebih berharga daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali.



6. Jogging pelan dapat menciptakan “kemenangan kecil” yang meningkatkan persepsi diri



Ada satu aspek psikologis yang sangat menarik: bagaimana kita memandang diri sendiri.



Ketika seseorang terus menunda aktivitas yang sebenarnya ingin dilakukan, muncul pola negatif:



“Saya memang malas.”



“Saya tidak disiplin.”



“Saya selalu gagal konsisten.”



Masalahnya bukan hanya aktivitas yang tidak dilakukan.



Kita mulai membangun cerita negatif mengenai diri sendiri.



Sebaliknya, ketika seseorang membuat komitmen kecil lalu benar-benar melakukannya, ia mendapatkan bukti yang berlawanan:



“Saya bilang akan bergerak 10 menit, dan saya melakukannya.”



Ini adalah bentuk kemenangan kecil.



Satu sesi tentu tidak mengubah kepribadian seseorang.



Namun jika diulang berkali-kali, pengalaman tersebut dapat membantu membangun persepsi bahwa seseorang mampu mengambil tindakan sesuai dengan tujuan yang dimilikinya.



Dalam psikologi, persepsi mengenai kemampuan diri sering dikaitkan dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan.



Joging 10 menit mungkin terlihat terlalu sederhana untuk memberikan dampak psikologis.



Namun justru kesederhanaannya adalah keunggulannya.



Anda tidak sedang mencoba membuktikan bahwa Anda mampu berlari 20 kilometer.



Anda sedang membuktikan sesuatu yang lebih mendasar:



“Saya bisa memulai.”



Dan kemampuan untuk memulai adalah fondasi dari banyak perubahan perilaku.



Mengapa harus “sangat lambat”?



Pertanyaan berikutnya adalah: apakah jogging harus benar-benar lambat?



Tidak ada satu kecepatan yang secara universal paling efektif untuk semua orang.



“Sangat lambat” lebih tepat dipahami sebagai kecepatan yang nyaman dan berkelanjutan, bukan angka pace tertentu.



Anda seharusnya tidak perlu memaksakan diri sampai sesak napas atau merasa sedang mengikuti perlombaan.



Untuk tujuan psikologis seperti meningkatkan energi, mengubah suasana hati, dan memberikan jeda dari pekerjaan mental, intensitas yang terasa ringan hingga sedang dapat menjadi pilihan yang praktis.



Bahkan bagi orang tertentu, jalan cepat mungkin sudah cukup.



Yang penting adalah tubuh bergerak dan aktivitas tersebut cukup nyaman sehingga Anda bersedia mengulanginya.



Mengapa 10 menit bisa terasa lebih efektif daripada yang kita bayangkan?



Ada kesalahan umum dalam cara kita menilai olahraga.



Kita sering menganggap manfaat harus sebanding dengan durasi.



Jika olahraga 60 menit memberikan manfaat tertentu, kita berpikir 10 menit hanya memberikan seperenam manfaatnya.



Padahal hubungan tersebut tidak selalu linear.



Untuk beberapa efek akut—terutama yang berkaitan dengan perubahan suasana hati, kewaspadaan, dan pengalaman psikologis—perubahan dapat terjadi relatif cepat.



Bukan berarti 10 menit sama baiknya dengan 60 menit untuk semua tujuan.



Tentu tidak.



Latihan yang lebih panjang dan teratur memiliki manfaat kebugaran yang lebih luas.



Namun untuk tujuan tertentu, seperti:



“Saya sedang lelah secara mental dan ingin merasa sedikit lebih segar sebelum kembali bekerja,”



10 menit bisa menjadi durasi yang sangat masuk akal.



Cara mencoba “joging sangat lambat 10 menit”



Jika ingin menguji sendiri apakah metode ini cocok untuk Anda, gunakan pendekatan sederhana.



Menit 0–2: Mulai perlahan



Jangan langsung mengejar kecepatan.



Mulai dengan berjalan cepat atau jogging yang sangat ringan.



Fokus pada nafas dan tubuh.



Menit 2–8: Pertahankan ritme nyaman



Tidak perlu memikirkan pace.



Anda seharusnya merasa bahwa Anda masih mampu mempertahankan aktivitas tersebut tanpa berjuang keras.



Perhatikan lingkungan sekitar.



Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa harus mengejarnya.



Menit 8–10: Perlahan selesaikan



Kurangi kecepatan menjelang akhir.



Perhatikan apakah ada perubahan kecil dalam keadaan mental Anda.



Tanyakan:



“Apakah saya merasa lebih segar dibandingkan 10 menit yang lalu?”



Tidak perlu memaksakan jawaban positif.



Jika tidak ada perubahan, itu juga informasi.



Setiap orang memberikan respons yang berbeda terhadap aktivitas fisik.



Bagaimana menggunakannya untuk bekerja dan belajar?



Salah satu cara paling praktis adalah menjadikannya ritual transisi.



Misalnya:



Sebelum bekerja:



10 menit joging pelan → mandi/minum → mulai bekerja.



Setelah makan siang:



10 menit jalan cepat atau jogging → kembali ke meja → lanjutkan pekerjaan.



Ketika mengalami kebuntuan:



Berhenti 10 menit → bergerak → kembali dengan tugas yang sama.



Dengan cara tersebut, jogging bukan sekadar olahraga.



Ia menjadi penanda bahwa satu keadaan mental telah selesai dan keadaan berikutnya akan dimulai.



Contohnya:



“Setelah joging, saya kembali mengerjakan laporan.”



Lama-kelamaan, urutan ini dapat menjadi kebiasaan.



Jangan menjadikan joging 10 menit sebagai “obat” untuk semua masalah



Meskipun aktivitas fisik memiliki banyak manfaat psikologis, penting untuk menjaga ekspektasi tetap realistis.



Joging 10 menit tidak otomatis:



menghilangkan depresi,



menyembuhkan kecemasan,



meningkatkan kecerdasan secara permanen,



menggantikan tidur,



menggantikan terapi psikologis,



atau menyelesaikan masalah hidup.



Manfaatnya lebih sederhana tetapi tetap berharga.



Ia dapat membantu menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih baik untuk menghadapi aktivitas berikutnya.



Jika seseorang mengalami masalah kesehatan mental yang berat atau berlangsung lama, aktivitas fisik dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat, tetapi bukan pengganti bantuan profesional yang sesuai.



Kesimpulan: jangan meremehkan 10 menit



Kita hidup dalam budaya yang sering mengagungkan usaha ekstrem.



Olahraga harus berat.



Produktivitas harus maksimal.



Belajar harus berjam-jam.



Meditasi harus sempurna.



Padahal, perubahan perilaku sering kali justru dimulai dari sesuatu yang kecil.



Sepuluh menit joging sangat lambat mungkin tidak terlihat mengesankan.



Anda tidak akan terlihat seperti atlet.



Anda mungkin bahkan tidak merasa sedang “berolahraga serius”.



Namun dari perspektif psikologi, aktivitas tersebut dapat memberikan beberapa keuntungan: membantu mengubah keadaan tubuh, mengalihkan perhatian dari pikiran berulang, mendukung suasana hati, membantu kesiapan kognitif, menurunkan hambatan untuk berolahraga, dan memberikan pengalaman keberhasilan kecil.



Dan ada satu prinsip yang mungkin paling penting:



Aktivitas yang sederhana tetapi dilakukan secara konsisten sering kali lebih berguna daripada aktivitas sempurna yang jarang dilakukan.



Jadi, jika suatu hari Anda merasa otak penuh, suasana hati datar, dan pekerjaan terasa berat, jangan selalu bertanya:



“Bagaimana saya bisa memaksa diri bekerja lebih keras?”



Cobalah bertanya:



“Bisakah saya bergerak selama 10 menit terlebih dahulu?”



Mungkin jawabannya sederhana.



Keluar.



Bergerak.



Joging sangat pelan.



Sepuluh menit saja.



