6 Alasan Melewatkan Kebiasaan Sulit Sehari Membuatmu Ingin Berhenti Selamanya Menurut Psikologi

seseorang yang melewati kebiasaan sulit. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu membangun sebuah kebiasaan dengan penuh semangat—olahraga setiap pagi, membaca buku sebelum tidur, belajar setiap hari, menulis jurnal, atau mengurangi penggunaan media sosial—lalu suatu hari kamu melewatkannya?



Awalnya mungkin terlihat sepele.



“Cuma hari ini.”



Namun keesokan harinya, sesuatu berubah.



Kamu mulai merasa malas untuk kembali melakukannya. Kemudian muncul pikiran, “Sekalian saja besok.” Beberapa hari kemudian, kebiasaan yang sebelumnya terasa penting mulai ditinggalkan.



Yang lebih aneh, terkadang masalahnya bukan karena kamu benar-benar tidak ingin melanjutkan. Justru kamu masih ingin. Kamu hanya merasa sudah “merusak” sesuatu yang sebelumnya berjalan dengan baik.



Dalam psikologi, situasi seperti ini menarik karena manusia tidak selalu berhenti melakukan sesuatu akibat kehilangan motivasi. Kadang-kadang, cara kita menafsirkan satu kegagalan kecil justru menjadi penyebab kita menyerah pada tujuan yang lebih besar.



Satu hari yang terlewat sebenarnya hanyalah satu kejadian.



Tetapi di dalam pikiran, kejadian itu bisa berubah menjadi cerita:



“Aku memang tidak konsisten.”



Lalu cerita itu berubah menjadi identitas:



“Aku memang bukan orang yang disiplin.”



Dan akhirnya menjadi keputusan:



“Percuma dilanjutkan.”



Lantas, mengapa satu hari yang terlewat bisa terasa begitu besar?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (9/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.



1. Kamu Menganggap Satu Kesalahan sebagai Bukti Bahwa Semuanya Sudah Gagal



Salah satu jebakan psikologis terbesar adalah pola pikir hitam-putih.



Ketika berhasil menjalankan kebiasaan selama 20 hari berturut-turut, kita mungkin merasa berada di jalur yang benar. Tetapi ketika melewatkan hari ke-21, perhatian kita justru tertuju pada satu hari yang gagal tersebut.



Dua puluh hari keberhasilan terasa seperti tidak penting.



Satu hari kegagalan terasa seperti menghancurkan semuanya.



Ini berkaitan dengan cara manusia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Kita tidak selalu menilai sebuah peristiwa berdasarkan keseluruhan konteks. Emosi dan perhatian dapat membuat satu kejadian negatif terasa jauh lebih besar daripada proporsinya.



Misalnya, seseorang sedang berusaha membaca 10 halaman buku setiap malam.



Hari pertama berhasil.



Hari kedua berhasil.



Hari ketiga berhasil.



Begitu seterusnya hingga dua minggu.



Kemudian pada suatu malam dia terlalu lelah dan tidak membaca sama sekali.



Alih-alih berpikir:



“Aku berhasil membaca selama 13 hari dan hanya melewatkan satu hari.”



Pikirannya justru berkata:



“Aku gagal menjaga kebiasaan.”



Perubahan kalimat tersebut terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Kalimat pertama menggambarkan peristiwa.



Kalimat kedua mulai menggambarkan identitas.



Ketika kegagalan kecil dianggap sebagai bukti bahwa seluruh usaha gagal, seseorang menjadi lebih mudah kehilangan motivasi.



Padahal, secara objektif, satu hari yang dilewatkan tidak menghapus hari-hari sebelumnya.



Jika kamu berolahraga selama tiga minggu kemudian melewatkan satu hari, tubuhmu tidak tiba-tiba kembali ke titik nol. Jika kamu belajar bahasa selama satu bulan kemudian tidak belajar selama sehari, pengetahuan yang sudah diperoleh tidak menghilang dalam 24 jam.



Masalah utamanya bukan selalu pada kebiasaan tersebut.



Masalahnya bisa berada pada makna yang kamu berikan terhadap kegagalan kecil itu.



Yang perlu diingat



Jangan mengubah:



“Aku melewatkan satu hari.”



menjadi:



“Aku adalah orang yang tidak konsisten.”



Yang pertama adalah fakta.



Yang kedua adalah penilaian terhadap identitas diri.



Dan keduanya sangat berbeda.



2. Perfeksionisme Membuat Kamu Takut Melanjutkan Setelah “Rantai” Terputus



Banyak orang tidak menyadarinya, tetapi kebiasaan sering kali berubah menjadi semacam permainan dengan diri sendiri.



Hari pertama berhasil.



Hari kedua berhasil.



Hari ketiga berhasil.



Kemudian jumlah tersebut terus bertambah.



Kita merasa bangga karena “rantai” keberhasilan belum terputus.



Masalahnya muncul ketika rantai itu akhirnya putus.



Seseorang yang memiliki kecenderungan perfeksionis mungkin tidak melihatnya sebagai satu gangguan kecil. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa standar yang dibuat telah gagal dipenuhi.



Akhirnya muncul pemikiran seperti:



“Kalau tidak bisa sempurna, buat apa dilanjutkan?”



Ini merupakan salah satu bentuk pemikiran all-or-nothing atau serba hitam-putih.



Misalnya seseorang menetapkan target:



“Saya harus berlari setiap hari.”



Hari-hari pertama terasa menyenangkan.



Namun pada hari Minggu ia sakit kepala atau memiliki pekerjaan yang sangat padat sehingga tidak berlari.



Jika tujuannya dipahami secara kaku, maka hari tersebut dianggap sebagai kegagalan.



Padahal tujuan sebenarnya mungkin bukan “tidak boleh melewatkan satu hari pun”.



Tujuan sebenarnya adalah:



menjadi orang yang lebih aktif secara fisik.



Perbedaannya sangat penting.



Jika tujuan adalah kesempurnaan, satu kesalahan dapat menghancurkan motivasi.



Jika tujuan adalah perkembangan, satu kesalahan hanya menjadi bagian dari perjalanan.



Psikologi perubahan perilaku juga menunjukkan bahwa konsistensi tidak harus berarti melakukan sesuatu tanpa pernah gagal. Konsistensi yang lebih realistis adalah kemampuan untuk kembali melakukan perilaku yang diinginkan setelah mengalami gangguan.



Dengan kata lain:



Disiplin bukan berarti tidak pernah jatuh.



Disiplin juga berarti mengetahui bagaimana cara kembali.



3. Rasa Bersalah Justru Membuatmu Menghindari Kebiasaan



Ini terdengar paradoks.



Bukankah rasa bersalah seharusnya membuat seseorang kembali berusaha?



Tidak selalu.



Dalam kadar tertentu, rasa bersalah dapat mendorong seseorang memperbaiki kesalahan. Tetapi ketika rasa bersalah berubah menjadi rasa malu dan kritik terhadap diri sendiri, efeknya bisa berbeda.



Ada perbedaan antara:



“Aku tidak melakukan kebiasaanku hari ini.”



dan:



“Aku benar-benar buruk. Aku tidak pernah bisa konsisten.”



Kalimat pertama mengevaluasi perilaku.



Kalimat kedua menyerang diri sendiri.



Ketika seseorang terlalu keras terhadap dirinya sendiri, aktivitas yang sebelumnya menyenangkan dapat mulai diasosiasikan dengan tekanan, rasa bersalah, dan ketakutan gagal.



Akibatnya, otak bisa memilih jalan yang lebih mudah:



menghindar.



Misalnya seseorang sedang belajar setiap malam.



Suatu hari ia melewatkan sesi belajar.



Kemudian dia merasa bersalah.



Keesokan harinya, ketika melihat buku, rasa bersalah itu muncul lagi:



“Kemarin saja aku gagal. Sekarang harus mengejar.”



Belajar yang awalnya merupakan aktivitas sederhana berubah menjadi sumber tekanan.



Akhirnya ia membuka media sosial, menonton video, atau melakukan hal lain untuk menghindari perasaan tidak nyaman tersebut.



Kemudian muncul rasa bersalah baru.



Siklusnya menjadi:



melewatkan kebiasaan → merasa bersalah → menghindar → semakin tertinggal → semakin bersalah → semakin ingin berhenti.



Itulah sebabnya kemampuan memaafkan diri sendiri setelah sebuah kesalahan sangat penting.



Bukan berarti kamu membenarkan kemalasan.



Bukan berarti target tidak penting.



Tetapi kamu menyadari bahwa menghukum diri sendiri secara berlebihan tidak selalu membantu.



Kalimat yang lebih sehat adalah:



“Aku melewatkan hari ini. Tidak ideal, tetapi aku masih bisa kembali besok.”



Sederhana, tetapi secara psikologis jauh lebih konstruktif.



4. Kamu Terjebak dalam Efek “Sekalian Saja”



Ada fenomena yang sering terjadi setelah seseorang merasa sudah melakukan kesalahan.



Karena merasa aturan sudah dilanggar, ia berpikir:



“Sekalian saja.”



Misalnya seseorang sedang mengurangi makanan manis.



Hari Senin sampai Jumat berjalan baik.



Pada Sabtu ia makan satu potong kue.



Kemudian muncul pikiran:



“Sudah terlanjur makan kue. Sekalian saja makan apa pun hari ini.”



Satu keputusan kecil akhirnya berubah menjadi banyak keputusan.



Fenomena semacam ini sering dibahas dalam penelitian mengenai self-regulation dan pelanggaran tujuan. Ketika seseorang menganggap satu pelanggaran sebagai bukti bahwa dirinya sudah gagal, batas psikologis untuk melakukan pelanggaran berikutnya bisa menjadi lebih rendah.



Hal yang sama bisa terjadi pada kebiasaan produktif.



Tidak olahraga satu hari berubah menjadi:



“Sudah terlanjur tidak olahraga, mulai lagi Senin.”



Tidak membaca satu malam berubah menjadi:



“Besok saja. Lagi pula minggu ini sudah berantakan.”



Tidak belajar satu hari berubah menjadi:



“Nanti kalau sudah punya waktu luang.”



Masalahnya adalah “nanti” sering tidak memiliki tanggal.



Hari berikutnya muncul.



Kemudian hari berikutnya lagi.



Akhirnya satu hari yang terlewat bukan lagi satu hari.



Ia berubah menjadi pola baru.



Karena itu, salah satu keterampilan paling penting dalam membangun kebiasaan bukanlah tidak pernah gagal.



Melainkan:



jangan biarkan satu kegagalan berubah menjadi alasan untuk membuat kegagalan berikutnya.



Jika hari ini terlewat, tidak perlu menunggu Senin.



Tidak perlu menunggu awal bulan.



Tidak perlu menunggu tahun baru.



Kamu bisa kembali pada kesempatan berikutnya.



5. Kamu Terlalu Fokus pada Streak, Bukan pada Identitas dan Tujuan



Aplikasi kebiasaan sering menggunakan konsep streak karena angka yang terus meningkat memang terasa memotivasi.



Hari ke-7.



Hari ke-14.



Hari ke-30.



Hari ke-100.



Melihat angka tersebut bertambah dapat memberikan rasa pencapaian.



Namun streak juga memiliki sisi lain.



Jika seluruh motivasi bergantung pada angka tersebut, maka ketika angka kembali menjadi nol, seseorang bisa merasa seolah-olah seluruh kemajuannya hilang.



Padahal tidak.



Bayangkan seseorang sudah menulis selama 90 hari.



Kemudian ia tidak menulis pada hari ke-91.



Jika ia hanya memandang angka streak, yang terlihat adalah:



90 → 0.



Tetapi jika ia melihat perkembangan keterampilannya, kenyataannya jauh berbeda.



Selama 90 hari, ia sudah:



melatih kemampuan menulis,

menemukan gaya yang lebih nyaman,

belajar mengatur waktu,

menghasilkan banyak tulisan,

dan membangun pengalaman.



Tidak ada yang benar-benar kembali ke nol.



Inilah alasan mengapa penting membedakan antara hasil pengukuran dan perkembangan sebenarnya.



Streak hanyalah salah satu cara mengukur perilaku.



Ia bukan nilai dirimu.



Ia bukan bukti apakah kamu orang disiplin atau tidak.



Dan yang lebih penting, ia bukan representasi sempurna dari perkembanganmu.



Kebiasaan yang sehat seharusnya perlahan menjadi bagian dari kehidupan, bukan menjadi ujian yang harus selalu kamu lewati dengan nilai sempurna.



Alih-alih berkata:



“Aku sudah kehilangan streak.”



Cobalah bertanya:



“Apa yang sudah berubah dalam diriku sejak aku mulai?”



Pertanyaan kedua membuat perhatian kembali kepada proses.



6. Kamu Salah Mengartikan Hilangnya Motivasi sebagai Tanda Bahwa Kamu Harus Berhenti



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Banyak orang percaya bahwa jika mereka benar-benar menginginkan sesuatu, mereka seharusnya selalu termotivasi.



Padahal motivasi manusia naik dan turun.



Ada hari ketika olahraga terasa menyenangkan.



Ada hari ketika olahraga terasa berat.



Ada hari ketika membaca terasa menarik.



Ada hari ketika buku bahkan sulit dibuka.



Ada hari ketika belajar terasa memuaskan.



Ada hari ketika kamu hanya ingin beristirahat.



Fluktuasi tersebut tidak otomatis berarti kebiasaan tersebut tidak cocok untukmu.



Kadang-kadang, kamu hanya sedang lelah.



Kadang lingkungan berubah.



Kadang prioritas sementara berubah.



Kadang rutinitasmu terlalu ambisius.



Kadang target yang kamu buat memang perlu disesuaikan.



Masalah muncul ketika kita menggunakan perasaan sesaat sebagai keputusan permanen.



Contohnya:



“Hari ini aku tidak bersemangat olahraga.”



kemudian diterjemahkan menjadi:



“Aku memang tidak suka olahraga.”



Padahal kedua pernyataan tersebut tidak sama.



Begitu juga:



“Aku sedang malas membaca.”



tidak sama dengan:



“Aku bukan orang yang suka membaca.”



Dan:



“Aku gagal mempertahankan rutinitas selama beberapa hari.”



tidak sama dengan:



“Aku tidak bisa disiplin.”



Perasaan adalah informasi.



Tetapi perasaan bukan selalu keputusan.



Jika motivasi turun, mungkin yang perlu dilakukan bukan berhenti, melainkan mengevaluasi sistem.



Mungkin durasinya terlalu panjang.



Mungkin waktunya tidak cocok.



Mungkin targetnya terlalu tinggi.



Mungkin kebiasaan tersebut membutuhkan pemicu yang lebih jelas.



Mungkin kamu membutuhkan versi kebiasaan yang lebih kecil.



Misalnya, jika target membaca 30 halaman terasa terlalu berat, membaca 5 halaman mungkin lebih masuk akal.



Jika latihan 60 menit terasa mustahil, 10 menit mungkin cukup untuk mempertahankan momentum.



Tujuannya bukan selalu melakukan sebanyak mungkin.



Kadang-kadang tujuan terpenting adalah tetap terhubung dengan kebiasaan tersebut.



Jadi, Apa yang Sebaiknya Dilakukan Setelah Melewatkan Satu Hari?



Hal terpenting adalah jangan membuat satu hari menjadi sebuah cerita besar tentang dirimu.



Kamu tidak perlu mengatakan:



“Aku gagal.”



Cukup katakan:



“Hari ini kebiasaanku terlewat.”



Kemudian kembali.



Tidak perlu melakukan kompensasi ekstrem.



Tidak perlu berolahraga dua kali lebih lama karena kemarin tidak olahraga.



Tidak perlu membaca 50 halaman karena kemarin tidak membaca.



Tidak perlu belajar berjam-jam untuk “membayar utang”.



Cukup kembali ke versi normal dari kebiasaanmu.



Jika biasanya membaca 10 halaman, baca 10 halaman.



Jika biasanya berjalan 20 menit, berjalan 20 menit.



Jika biasanya menulis 500 kata, tulis sesuai kemampuan.



Dengan begitu, otak belajar sesuatu yang sangat penting:



melewatkan satu hari tidak berarti rutinitas berakhir.



Kamu sedang membangun kemampuan untuk kembali.



Dan kemampuan untuk kembali mungkin jauh lebih penting daripada kemampuan untuk tidak pernah gagal.



Jangan Jadikan Kesempurnaan sebagai Syarat untuk Konsisten



Ada sebuah paradoks dalam membangun kebiasaan.



Semakin kita menuntut diri untuk tidak pernah gagal, semakin menakutkan kegagalan tersebut.



Semakin menakutkan kegagalan, semakin besar kemungkinan kita menganggap satu kesalahan sebagai akhir.



Sebaliknya, jika kita menerima bahwa gangguan adalah bagian normal dari proses, satu hari yang buruk tidak lagi terasa seperti bencana.



Kamu bisa memiliki rutinitas yang sangat baik dan tetap mengalami hari yang berantakan.



Kamu bisa menjadi orang yang disiplin dan tetap malas sesekali.



Kamu bisa sangat berkomitmen terhadap sebuah tujuan dan tetap kehilangan motivasi.



Semua itu tidak membuat usahamu menjadi palsu.



Manusia bukan mesin.



Kebiasaan juga bukan perlombaan untuk melihat siapa yang paling sempurna.



Yang lebih penting adalah arah secara keseluruhan.



Jika selama berbulan-bulan kamu bergerak ke arah yang benar, satu hari yang melenceng tidak menghapus perjalanan tersebut.



Kesimpulan: Satu Hari yang Terlewat Bukanlah Akhir dari Kebiasaanmu



Melewatkan satu hari memang bisa terasa lebih besar daripada yang sebenarnya.



Bukan karena satu hari tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan kebiasaanmu, tetapi karena pikiran manusia dapat memberikan makna yang sangat besar terhadap sebuah kesalahan kecil.



Kita bisa menganggap satu kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak disiplin.



Kita bisa terjebak dalam perfeksionisme.



Kita bisa merasa bersalah dan kemudian menghindar.



Kita bisa berpikir, “sekalian saja.”



Kita bisa terlalu bergantung pada streak.



Dan kita bisa salah mengartikan hilangnya motivasi sebagai tanda bahwa kita harus berhenti.



Padahal ada cara lain untuk melihatnya.



Kamu melewatkan satu hari?



Tidak masalah.



Hari berikutnya masih tersedia.



Tidak perlu memulai dari nol.



Kamu hanya perlu melanjutkan dari tempat terakhir kamu berhenti.



Karena pada akhirnya, orang yang berhasil membangun kebiasaan bukan selalu orang yang tidak pernah gagal.



Sering kali, mereka adalah orang yang tidak membiarkan satu kegagalan menentukan apa yang mereka lakukan selanjutnya.



Satu hari yang terlewat hanyalah satu hari.



Jangan biarkan pikiranmu mengubahnya menjadi alasan untuk menyerah selamanya.

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