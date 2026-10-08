Perubahan Pandangan Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z tentang Kecerdasan, Apa Itu?

Ilustrasi, orang cerdas. (Magnific/ wayhomestudio)
JawaPos.com - Banyak orang setuju kalau kecerdasan berkaitan dengan kemampuan belajar dari pengalaman dan menerapkan pelajaran tersebut ke dalam kehidupan nyata.
Namun, siapa sangka, seiring berjalannya waktu definisi kecerdasan berkembang dari sesuatu yang murni bersifat akademis menjadi sesuatu yang mencakup berbagai aspek kehidupan.
Mari lihat perubahan pandangan dari Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z tentang kecerdasan seperti dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (8/10).
Generasi Baby Boomer
Mereka yang lahir 1946 – 1964 menganggap kecerdasan itu sangat berkaitan dengan etos kerja.
Generasi Baby Boomer memulai karier pada masa ketika segala sesuatunya berjalan secara logis dan masuk akal.
Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk mereka.
Jadi, mereka bisa mengandalkan etos kerja untuk memperoleh penghasilan yang baik dan mendapatkan promosi.
Ini membentuk pandangan konvensional mengenai arti kecerdasan di kalangan Boomer.
Bagi mereka, menjadi cerdas selalu berarti cakap dalam melakukan pekerjaan.
Bukan berarti harus menjadi seorang ahli, namun mereka menilai kecerdasan berdasarkan kompetensi dan keberhasilan.
Generasi X (Gen X)
Kelahiran tahun 1965 – 1980 memandang kecerdasan dalam kemandirian, sesuai dengan kebiasaan mereka yang dijuluki 'latchkey kids', yakni anak-anak yang harus mengurus diri sendiri hingga orang tuanya pulang kerja.
Gen X juga harus membiasakan diri dengan teknologi baru secara langsung saat teknologi itu muncul.
Berbeda dengan generasi selanjutnya yang tumbuh bersama teknologi tersebut sejak awal.
Semua hal ini menjadikan Gen X sebagai generasi yang mudah beradaptasi dan tangguh.
Mereka jadi tahu cara bersikap mandiri sekaligus mencari tahu hal-hal yang belum diketahui.
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Jawa Pos
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