6 Alasan Mengapa Berusaha Melupakan Penyesalan Justru Bisa Membuat Kamu Terjebak Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha melupakan penyesalan. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu berharap bisa menghapus satu kejadian dari masa lalu?



Mungkin keputusan yang salah. Hubungan yang seharusnya tidak kamu pertahankan. Kesempatan yang kamu lewatkan. Kata-kata yang terlanjur diucapkan. Atau pilihan yang sampai sekarang masih membuatmu bertanya-tanya, “Bagaimana kalau waktu itu aku memilih berbeda?”



Ketika penyesalan muncul, banyak orang berusaha menghilangkannya secepat mungkin.



Mereka berkata kepada diri sendiri, “Sudahlah, jangan dipikirkan.”



Mereka mencoba menyibukkan diri, mengalihkan perhatian, atau bahkan memaksa diri untuk tidak mengingat kejadian tersebut.



Sekilas, cara ini terlihat masuk akal. Bukankah semakin cepat melupakan masa lalu, semakin cepat pula kita bisa melanjutkan hidup?



Namun, psikologi menunjukkan bahwa hubungan kita dengan pikiran dan emosi tidak sesederhana itu. Semakin keras seseorang berusaha menekan atau menghilangkan pikiran tertentu, pikiran tersebut justru dapat menjadi semakin sulit diabaikan.



Penyesalan pun bisa menjadi seperti sesuatu yang terus mengetuk pintu pikiran.



Masalahnya bukan karena kamu terlalu lemah untuk melupakan masa lalu. Bisa jadi, kamu sedang menggunakan cara yang justru membuat otak semakin memperhatikan hal yang ingin kamu hindari.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (8/10), terdapat enam alasan mengapa berusaha melupakan penyesalan justru bisa membuat kamu semakin terjebak.



1. Semakin Kamu Memaksa Tidak Memikirkannya, Semakin Pikiran Itu Muncul



Ada sebuah paradoks dalam pikiran manusia: ketika kita berusaha keras untuk tidak memikirkan sesuatu, kita justru harus terus memantau apakah kita sedang memikirkannya.



Bayangkan seseorang berkata kepadamu:



“Jangan pikirkan seekor beruang putih.”



Apa yang terjadi?



Kemungkinan besar, gambaran beruang putih justru muncul di kepala.



Hal serupa dapat terjadi pada penyesalan.



Ketika kamu berkata:



“Aku tidak boleh mengingat kejadian itu.”



Otak secara tidak langsung perlu memeriksa apakah kejadian tersebut sedang muncul dalam pikiran.



Dengan kata lain, usaha untuk menyingkirkan sebuah pikiran tetap membutuhkan perhatian terhadap pikiran tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa kalimat seperti “Aku harus berhenti memikirkannya” terkadang tidak membantu.



Kamu mungkin awalnya berhasil mengalihkan perhatian. Tetapi ketika sedang sendirian, lelah, atau mengalami sesuatu yang mengingatkanmu pada masa lalu, pikiran tersebut dapat muncul kembali.



Dan ketika muncul, kamu mungkin merasa frustrasi:



“Kenapa aku masih memikirkan ini?”



Frustrasi tersebut kemudian membuat perhatianmu kembali tertuju pada penyesalan.



Terbentuklah sebuah lingkaran:



penyesalan → berusaha menekan → penyesalan muncul lagi → merasa gagal melupakan → semakin memikirkan penyesalan.



Karena itu, tujuan yang lebih sehat bukan selalu “bagaimana supaya aku tidak pernah memikirkannya lagi?”



Melainkan:



“Bagaimana aku bisa memikirkan masa lalu tanpa terus dikendalikan olehnya?”



Itu adalah perbedaan yang sangat penting.



Kamu tidak harus menghapus sebuah kenangan agar kenangan tersebut tidak lagi menguasai hidupmu.



2. Penyesalan Sering Membawa Pesan yang Belum Kamu Pahami



Tidak semua penyesalan muncul tanpa alasan.



Kadang-kadang, penyesalan adalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting bagi dirimu yang belum selesai dipahami.



Misalnya, kamu menyesal karena terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tidak sehat.



Di permukaan, pikiranmu mungkin berkata:



“Seandainya aku pergi lebih cepat.”



Namun di balik penyesalan tersebut mungkin terdapat banyak pertanyaan lain:



Mengapa aku dulu takut pergi?

Apa yang sebenarnya aku butuhkan dari hubungan itu?

Mengapa aku mengabaikan tanda-tanda tertentu?

Apa yang sekarang aku pahami tentang diriku?

Apa yang tidak ingin aku ulangi lagi?



Jika kamu hanya berusaha menghilangkan penyesalan, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk memahami pesan di baliknya.



Penyesalan bisa menjadi sumber pembelajaran ketika digunakan untuk mengevaluasi masa lalu secara sehat.



Namun, ada perbedaan besar antara refleksi dan ruminasi.



Refleksi bertanya:



“Apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini?”



Sementara ruminasi cenderung bertanya berulang kali:



“Kenapa aku sebodoh itu?”



Refleksi bergerak menuju pemahaman.



Ruminasi terus berputar pada rasa bersalah.



Karena itu, bukan berarti kamu harus terus memikirkan kesalahan masa lalu. Justru yang penting adalah menemukan titik di mana kamu bisa mengambil pelajaran tanpa terus menghukum diri sendiri.



Mungkin kamu tidak bisa mengubah keputusan yang pernah dibuat.



Tetapi kamu masih bisa mengubah apa yang keputusan tersebut ajarkan kepadamu.



3. Berusaha Melupakan Bisa Membuat Kamu Menghindari Emosi, Bukan Menyelesaikannya



Penyesalan biasanya tidak hanya berupa ingatan.



Di dalamnya bisa terdapat rasa bersalah, malu, sedih, marah, kehilangan, kecewa, atau bahkan rasa takut bahwa kamu akan melakukan kesalahan yang sama.



Jika semua emosi tersebut terus dihindari, masalahnya belum tentu selesai.



Kamu hanya belajar untuk menjauh darinya.



Misalnya, setiap kali teringat masa lalu, kamu langsung membuka media sosial.



Ketika mulai merasa sedih, kamu mencari kesibukan.



Saat malam tiba dan pikiran mulai muncul, kamu mencoba menonton sesuatu sampai tertidur.



Tidak ada yang salah dengan mengalihkan perhatian sesekali. Bahkan, distraksi bisa menjadi strategi yang berguna dalam situasi tertentu.



Masalah muncul ketika distraksi menjadi satu-satunya cara yang kamu gunakan untuk menghadapi emosi.



Sebab emosi yang tidak diproses bisa tetap sensitif terhadap pemicu tertentu.



Kamu mungkin merasa baik-baik saja selama sibuk.



Namun ketika suasana menjadi tenang, perasaan lama kembali muncul.



Bukan berarti kamu gagal move on.



Mungkin justru ada bagian dari dirimu yang belum diberi kesempatan untuk mengatakan:



“Ya, itu memang menyakitkan.”



Menerima emosi tidak berarti menyukai apa yang terjadi.



Menerima juga tidak berarti membenarkan keputusan yang salah.



Menerima berarti mengakui kenyataan:



“Ini pernah terjadi. Aku terluka karenanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hidup setelahnya.”



Kadang-kadang, proses penyembuhan dimulai bukan ketika kita berhasil melupakan, tetapi ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan bahwa hal tersebut memang pernah terjadi.



4. Penyesalan Bisa Membuat Otak Terjebak pada Skenario “Seandainya”



Salah satu bagian paling melelahkan dari penyesalan adalah kebiasaan membangun dunia alternatif di dalam pikiran.



“Seandainya aku tidak mengatakan itu.”



“Seandainya aku menerima kesempatan tersebut.”



“Seandainya aku pergi lebih cepat.”



“Seandainya aku memilih orang lain.”



“Seandainya aku lebih berani.”



Kata “seandainya” dapat membuat kita membandingkan kehidupan nyata dengan kehidupan yang sebenarnya tidak pernah terjadi.



Masalahnya, skenario alternatif tersebut biasanya terlihat jauh lebih sempurna daripada kenyataan.



Kamu membayangkan bahwa jika memilih A, hidupmu pasti lebih bahagia.



Padahal kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi.



Pilihan lain mungkin saja menghasilkan masalah yang berbeda.



Namun ketika sedang menyesal, otak sering kali melihat masa lalu dengan informasi yang kita miliki sekarang.



Kita mengetahui akibat dari keputusan tersebut, kemudian menggunakan pengetahuan itu untuk menilai diri kita di masa lalu.



Padahal versi dirimu pada saat itu belum memiliki informasi yang sekarang kamu miliki.



Kamu membuat keputusan berdasarkan kondisi, pengetahuan, kebutuhan, ketakutan, dan kemampuan yang tersedia pada waktu itu.



Itulah sebabnya penting untuk berhenti menilai diri masa lalu seolah-olah dia memiliki pengetahuan masa depan.



Cobalah bertanya:



“Dengan informasi yang aku miliki saat itu, mengapa keputusan tersebut terasa masuk akal?”



Pertanyaan ini bukan untuk membebaskanmu dari tanggung jawab.



Justru sebaliknya.



Pertanyaan tersebut membantu kamu memahami proses di balik keputusan.



Dan ketika prosesnya dipahami, kamu bisa memperbaikinya.



5. Menekan Penyesalan Bisa Membuat Kesalahan Terlihat Seperti Identitas Diri



Ada perbedaan antara mengatakan:



“Aku membuat kesalahan.”



dan:



“Aku adalah orang yang selalu membuat kesalahan.”



Yang pertama menggambarkan sebuah tindakan.



Yang kedua mengubah tindakan menjadi identitas.



Ini penting karena penyesalan yang tidak diproses dapat berubah menjadi kritik terhadap diri sendiri.



Awalnya:



“Aku menyesal mengambil keputusan itu.”



Kemudian berubah menjadi:



“Kenapa aku selalu seperti ini?”



Lalu:



“Aku memang bodoh.”



Dan akhirnya:



“Aku tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar.”



Pada titik ini, masalahnya bukan lagi hanya kejadian masa lalu.



Penyesalan telah menjadi cerita tentang siapa dirimu.



Jika kamu terus berusaha melupakan tanpa memahami cerita tersebut, suara kritis di dalam kepala mungkin tetap bertahan.



Karena itu, salah satu hal yang penting dalam menghadapi penyesalan adalah memisahkan kesalahan dari identitas.



Kamu bisa mengakui:



“Aku membuat keputusan yang buruk.”



tanpa harus menyimpulkan:



“Aku adalah orang yang buruk.”



Kamu bisa berkata:



“Aku gagal dalam hubungan itu.”



tanpa menyimpulkan:



“Aku tidak layak dicintai.”



Kamu bisa mengakui:



“Aku melewatkan kesempatan.”



tanpa mengatakan:



“Hidupku sudah selesai.”



Satu keputusan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan keseluruhan dirimu.



Kamu jauh lebih kompleks daripada satu kesalahan, satu hubungan, satu kegagalan, atau satu periode buruk dalam hidupmu.



6. Penyesalan Bisa Berubah Menjadi Ruminasi Ketika Kamu Tidak Memberi Batas pada Pikiran



Memikirkan masa lalu tidak selalu buruk.



Justru manusia membutuhkan kemampuan untuk melihat kembali pengalaman, belajar, mengevaluasi keputusan, dan memperbaiki perilaku.



Masalahnya muncul ketika proses tersebut berubah menjadi ruminasi.



Ruminasi adalah pola berpikir berulang yang terus kembali pada masalah yang sama tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Contohnya:



“Kenapa aku melakukan itu?”



Kamu menjawabnya.



Tetapi beberapa menit kemudian bertanya lagi:



“Tapi kenapa aku tidak menyadarinya?”



Kemudian:



“Seharusnya aku tahu.”



Lalu:



“Kalau saja aku lebih pintar…”



Dan seterusnya.



Tidak ada informasi baru.



Tidak ada keputusan baru.



Tidak ada tindakan baru.



Hanya pengulangan.



Inilah yang membuat seseorang bisa merasa seolah-olah sedang “menyelesaikan masalah”, padahal sebenarnya hanya mengulang luka yang sama.



Salah satu cara untuk membedakannya adalah melihat hasil dari pemikiran tersebut.



Setelah memikirkan masa lalu, apakah kamu memperoleh pemahaman baru?



Apakah kamu menemukan sesuatu yang bisa dilakukan sekarang?



Apakah kamu menjadi lebih siap menghadapi situasi serupa?



Atau kamu hanya semakin merasa bersalah?



Jika jawabannya yang terakhir, mungkin kamu tidak sedang melakukan refleksi.



Kamu sedang terjebak dalam ruminasi.



Jadi, Haruskah Kita Berhenti Memikirkan Penyesalan?



Tidak.



Tujuannya bukan menghapus penyesalan dari kepala.



Tujuannya adalah mengubah hubunganmu dengan penyesalan tersebut.



Bayangkan penyesalan sebagai sebuah pengalaman yang ada di dalam perjalanan hidupmu.



Kamu tidak perlu membakarnya.



Kamu juga tidak harus membawanya ke mana-mana setiap hari.



Kamu bisa melihatnya, memahami apa yang terjadi, mengambil pelajaran, kemudian melanjutkan perjalanan.



Ada beberapa pertanyaan sederhana yang bisa membantu:



1. Apa sebenarnya yang aku sesali?



Jangan hanya menjawab, “Aku menyesal.”



Cobalah lebih spesifik.



Apa tindakan, keputusan, atau kehilangan yang membuatmu merasa demikian?



2. Apa yang sebenarnya berada dalam kendaliku saat itu?



Pertanyaan ini membantu memisahkan tanggung jawab dari hal-hal yang berada di luar kendalimu.



3. Apa yang sekarang aku ketahui yang dulu belum aku ketahui?



Jawaban ini dapat membantu memahami mengapa dirimu yang sekarang menilai dirimu yang dulu dengan sangat keras.



4. Apa pelajaran yang bisa kubawa ke masa depan?



Penyesalan menjadi lebih berguna ketika berubah menjadi kebijaksanaan.



5. Apakah ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki hari ini?



Jika ada, lakukan satu langkah kecil.



Jika tidak ada, mungkin yang perlu dilakukan bukan memperbaiki masa lalu, tetapi berdamai dengan kenyataan bahwa masa lalu memang tidak dapat diubah.



Kamu Tidak Harus Melupakan untuk Bisa Melanjutkan Hidup



Banyak orang mengira bahwa tanda sudah sembuh adalah ketika mereka tidak lagi mengingat kejadian yang menyakitkan.



Padahal, mungkin definisi yang lebih realistis adalah:



Kamu masih mengingatnya, tetapi ingatan itu tidak lagi mengendalikanmu.



Kamu masih tahu bahwa keputusan itu pernah terjadi.



Kamu masih mungkin merasa sedih ketika mengingatnya.



Namun kamu tidak lagi menghabiskan seluruh hari untuk menghukum diri sendiri.



Kamu bisa berkata:



“Ya, aku berharap dulu memilih berbeda. Tetapi aku tidak bisa kembali ke sana.”



“Aku membuat kesalahan. Tetapi aku tidak harus menjadi kesalahan itu.”



“Aku kehilangan sesuatu. Tetapi hidupku tidak berhenti pada kehilangan tersebut.”



“Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi aku masih punya kesempatan untuk menentukan apa yang terjadi berikutnya.”



Itulah mungkin bentuk berdamai dengan penyesalan yang paling sehat.



Bukan melupakan.



Bukan menyangkal.



Bukan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.



Melainkan menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari cerita hidupmu tanpa membiarkannya menjadi penulis seluruh masa depanmu.



Karena pada akhirnya, kamu tidak membutuhkan kemampuan untuk menghapus masa lalu.



Kamu membutuhkan kemampuan untuk membawa pelajaran dari masa lalu tanpa terus membawa hukumannya.

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