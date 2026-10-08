8 Alasan Mengapa “Meet-Cute” Kembali Menjadi Tren Kencan Masa Kini Menurut Psikologi

seseorang yang mengikuti ten kencan. (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah dunia kencan yang semakin digital, ada sebuah fenomena lama yang justru terasa semakin menarik: meet-cute.



Istilah meet-cute biasanya digunakan untuk menggambarkan pertemuan romantis yang terjadi secara spontan, tidak direncanakan, dan sering kali terasa seperti adegan dalam film. Dua orang bertemu karena sebuah kebetulan sederhana—salah mengambil pesanan kopi, duduk bersebelahan di kereta, berkenalan karena buku yang sama, atau bertukar komentar setelah mengalami kejadian lucu.



Dahulu, meet-cute mungkin dianggap sebagai formula klasik dalam film romantis. Namun kini, konsep tersebut kembali mendapatkan perhatian dalam budaya kencan modern. Menariknya, kebangkitan ini terjadi ketika aplikasi kencan, media sosial, dan komunikasi digital justru semakin mendominasi cara orang mencari pasangan.



Mengapa sesuatu yang begitu “jadul” justru kembali terasa romantis?



Dari perspektif psikologi, jawabannya cukup kompleks. Meet-cute bukan hanya tentang bagaimana dua orang bertemu. Ia menyentuh kebutuhan manusia terhadap spontanitas, koneksi autentik, kejutan, validasi sosial, dan pengalaman emosional yang sulit direplikasi melalui layar.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (8/10), terdapat delapan alasan mengapa meet-cute kembali menjadi tren dalam dunia kencan masa kini.



1. Manusia Mulai Lelah dengan Kelelahan dari Aplikasi Kencan



Aplikasi kencan menawarkan sesuatu yang sangat efisien: kita bisa melihat banyak calon pasangan hanya dengan beberapa kali menggeser layar.



Namun efisiensi tidak selalu menghasilkan kepuasan emosional.



Pengguna aplikasi kencan harus terus-menerus melihat profil, memilih foto, membaca bio, melakukan swipe, menunggu match, memulai percakapan, kemudian menentukan apakah seseorang cukup menarik untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.



Pada awalnya proses tersebut mungkin menyenangkan. Tetapi jika dilakukan berulang kali, seseorang bisa mengalami apa yang sering disebut sebagai dating app fatigue atau kelelahan akibat kencan digital.



Masalahnya bukan semata-mata karena aplikasi kencan buruk. Justru karena pilihan yang tersedia terlalu banyak, proses mencari pasangan dapat berubah menjadi aktivitas yang terasa seperti seleksi tanpa akhir.



Dalam psikologi, terlalu banyak pilihan dapat membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan dan bahkan merasa kurang puas dengan pilihan yang akhirnya dibuat. Dalam konteks romantis, situasi ini dapat menciptakan pola pikir seperti:



“Mungkin masih ada orang yang lebih cocok setelah ini.”



Akibatnya, hubungan potensial bisa ditinggalkan terlalu cepat.



Meet-cute menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Tidak ada katalog profil. Tidak ada puluhan kandidat yang menunggu untuk dibandingkan. Tidak ada tombol swipe left atau swipe right.



Ada satu orang, satu situasi, dan satu momen.



Justru karena tidak dirancang sebagai proses seleksi, pertemuan spontan dapat terasa lebih ringan secara psikologis.



Ketika seseorang bertemu calon pasangan secara tidak sengaja, perhatian mereka juga cenderung tertuju pada konteks nyata: bagaimana orang tersebut berbicara, tertawa, merespons situasi, atau memperlakukan orang lain.



Dengan kata lain, meet-cute mengembalikan unsur pengalaman langsung ke dalam proses mencari pasangan.



2. Spontanitas Membuat Pertemuan Terasa Lebih Autentik



Salah satu daya tarik terbesar meet-cute adalah ketidakterencanaannya.



Seseorang tidak bangun pada pagi hari dan berkata, “Hari ini saya akan bertemu orang yang mungkin menjadi pasangan saya.”



Pertemuan terjadi begitu saja.



Secara psikologis, spontanitas semacam ini dapat menciptakan kesan autentik karena tidak ada terlalu banyak kesempatan untuk melakukan kurasi terhadap diri sendiri.



Dalam aplikasi kencan, seseorang memiliki banyak waktu untuk memilih foto terbaik, menghapus kalimat tertentu dari bio, memikirkan balasan pesan, bahkan mencari cara agar terlihat lebih menarik.



Interaksi langsung tidak memberikan kemewahan tersebut.



Seseorang harus merespons situasi secara spontan.



Hal ini dapat membuat interaksi terasa lebih “nyata”.



Misalnya, bayangkan seseorang menjatuhkan beberapa buku di toko buku. Orang lain membantu mengambilkannya. Mereka kemudian menyadari bahwa keduanya menyukai penulis yang sama.



Pertemuan seperti itu memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan percakapan yang dimulai dengan:



“Hi, what are you looking for here?”



Keduanya mungkin dapat menghasilkan hubungan yang baik. Namun pengalaman emosionalnya berbeda.



Meet-cute menciptakan cerita.



Dan manusia pada dasarnya sangat menyukai cerita.



Kita tidak hanya mengingat apa yang terjadi dalam hidup, tetapi juga bagaimana sebuah kejadian dimulai dan mengapa kejadian tersebut terasa bermakna.



Karena itu, kisah “kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi” sering kali terasa lebih mudah diceritakan dan dikenang daripada “kami bertemu setelah match di aplikasi.”



Bukan berarti satu cara lebih romantis secara objektif. Namun secara psikologis, pertemuan yang memiliki unsur spontanitas dapat memberikan pengalaman yang terasa lebih personal.



3. Kebetulan Dapat Terasa Seperti “Takdir”



Salah satu elemen paling kuat dalam meet-cute adalah coincidence atau kebetulan.



Dua orang berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Mereka melakukan sesuatu yang sama. Mereka kemudian berbicara dan akhirnya membangun hubungan.



Secara rasional, semua itu bisa saja dijelaskan sebagai kebetulan biasa.



Namun manusia tidak selalu memproses pengalaman romantis hanya dengan logika.



Kita cenderung mencari pola dan makna dalam kejadian yang terjadi pada diri kita.



Karena itu, setelah sebuah hubungan berkembang, seseorang mungkin melihat kembali pertemuan pertama mereka dan berpikir:



“Kalau waktu itu saya tidak datang ke tempat itu, kami mungkin tidak akan pernah bertemu.”



Pemikiran semacam ini dapat membuat hubungan terasa lebih istimewa.



Bahkan kebetulan yang sebenarnya sederhana dapat berubah menjadi bagian dari narasi romantis pasangan.



Inilah salah satu alasan mengapa meet-cute sangat cocok dengan kebutuhan manusia untuk memberikan makna pada pengalaman.



Kita tidak hanya ingin memiliki pasangan. Kita juga ingin memiliki cerita tentang bagaimana kita menemukan satu sama lain.



Dan cerita “kami tidak sengaja bertemu” memberikan ruang besar bagi interpretasi tentang takdir.



4. Interaksi Offline Memberikan Lebih Banyak Isyarat Sosial



Komunikasi melalui pesan teks sangat terbatas.



Satu kalimat seperti:



“Kamu lucu juga.”



bisa terdengar genit, ramah, bercanda, atau bahkan sarkastis, tergantung konteks.



Dalam interaksi langsung, manusia memperoleh jauh lebih banyak informasi: ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, kontak mata, kecepatan respons, hingga cara seseorang memperlakukan orang di sekitarnya.



Semua informasi tersebut membantu otak menilai apakah seseorang terasa aman, menarik, nyaman, dan dapat dipercaya.



Inilah salah satu kekuatan meet-cute.



Seseorang tidak hanya mendapatkan “profil” calon pasangan. Mereka mendapatkan pengalaman langsung tentang orang tersebut.



Misalnya, seseorang mungkin terlihat sangat menarik dalam profil digital. Namun ketika bertemu secara langsung, percakapannya terasa kaku.



Sebaliknya, orang yang tampak biasa saja di foto dapat ternyata sangat menarik ketika berbicara, memiliki selera humor yang menyenangkan, atau menunjukkan empati dalam situasi tertentu.



Dengan demikian, pertemuan langsung memungkinkan ketertarikan berkembang melalui lebih banyak saluran.



Ketertarikan tidak lagi hanya berdasarkan foto dan teks, tetapi juga berdasarkan kehadiran sosial.



5. Meet-Cute Memanfaatkan Efek “Novelty”



Otak manusia tertarik pada sesuatu yang baru.



Inilah yang membuat pengalaman tak terduga sering terasa lebih berkesan dibandingkan rutinitas.



Dalam konteks kencan, meet-cute menyediakan tingkat novelty yang tinggi.



Bayangkan dua skenario.



Dalam skenario pertama, seseorang membuka aplikasi kencan setiap malam, melihat profil yang serupa, membaca bio yang serupa, dan melakukan percakapan yang serupa.



Dalam skenario kedua, seseorang sedang membaca buku di sebuah kafe ketika orang di meja sebelah tiba-tiba bertanya tentang buku yang sedang dibaca.



Skenario kedua memiliki unsur kejutan.



Tidak ada ekspektasi bahwa seseorang akan bertemu calon pasangan pada saat itu.



Karena itulah pengalaman tersebut dapat terasa lebih intens.



Kejutan juga dapat membuat sebuah kejadian lebih mudah diingat. Ketika sesuatu berbeda dari rutinitas, otak cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman tersebut.



Ini membantu menjelaskan mengapa pertemuan yang sederhana bisa menjadi kenangan yang sangat kuat.



Seseorang mungkin tidak mengingat semua percakapan dalam hidupnya, tetapi mereka dapat mengingat dengan sangat jelas:



“Waktu pertama kali bertemu dia, saya sedang membeli kopi dan hampir salah mengambil pesanannya.”



Detail kecil semacam itu menjadi jangkar emosional.



6. Pertemuan Spontan Memberikan Perasaan “Dipilih”, Bukan Sekadar “Dipilih Algoritma”



Ada perbedaan psikologis antara merasa menarik bagi seseorang secara langsung dan merasa cocok berdasarkan sistem digital.



Aplikasi kencan bekerja melalui mekanisme seleksi. Pengguna memilih profil berdasarkan informasi yang tersedia.



Meet-cute bekerja secara berbeda.



Seseorang melihat kita dalam situasi nyata—mungkin ketika kita sedang berbicara dengan teman, bekerja, membaca buku, berolahraga, atau sekadar menunggu transportasi—kemudian memutuskan untuk membuka percakapan.



Hal tersebut dapat menghasilkan perasaan:



“Dia tertarik pada saya sebagai manusia yang dia lihat langsung.”



Perasaan tersebut bisa memberikan validasi yang berbeda.



Dalam hubungan romantis, manusia umumnya memiliki kebutuhan untuk merasa diperhatikan dan dihargai. Ketertarikan yang muncul dari interaksi nyata dapat terasa lebih personal karena seseorang merespons keseluruhan kehadiran kita, bukan hanya representasi digital yang sudah dikurasi.



Tentu saja, hal ini bukan berarti ketertarikan melalui aplikasi tidak autentik.



Namun meet-cute memiliki keunggulan naratif dan emosional: seseorang merasa bahwa ketertarikan itu muncul di tempat dan waktu yang tidak direncanakan.



Itulah yang membuatnya terasa spesial.



7. Meet-Cute Mengurangi Tekanan “Kita Sedang Berkencan”



Salah satu paradoks dalam kencan modern adalah semakin jelas tujuan sebuah interaksi, semakin besar pula tekanan yang dirasakan.



Ketika dua orang bertemu melalui aplikasi kencan, keduanya biasanya sudah mengetahui konteksnya.



Mereka tahu bahwa mereka sedang mencari kemungkinan romantis.



Akibatnya, setiap percakapan dapat terasa seperti evaluasi.



Apakah dia tertarik?



Apakah saya terlalu banyak bicara?



Apakah saya terlihat cukup menarik?



Haruskah saya membalas pesan sekarang atau nanti?



Apakah dia akan mengajak bertemu?



Tekanan semacam ini dapat membuat seseorang menjadi terlalu sadar terhadap dirinya sendiri.



Meet-cute sering kali memulai hubungan dari konteks yang berbeda.



Percakapan pertama bisa saja sama sekali tidak berhubungan dengan hubungan romantis.



Dimulai dari:



“Ini antreannya untuk sebelah mana?”



“Buku itu bagus?”



“Apakah kursi ini kosong?”



Atau bahkan:



“Maaf, itu sepertinya kopi saya.”



Interaksi dimulai sebagai interaksi sosial biasa.



Justru karena tidak langsung diberi label sebagai “kencan”, kedua orang tersebut mungkin dapat bertindak lebih natural.



Dari sinilah ketertarikan bisa tumbuh secara perlahan.



Tidak selalu ada tuntutan bahwa pertemuan pertama harus menghasilkan hubungan.



Dan ketika tekanan berkurang, seseorang dapat lebih mudah menunjukkan kepribadian sebenarnya.



8. Di Era Digital, Hal yang “Analog” Justru Terasa Lebih Romantis



Mungkin inilah alasan terbesar mengapa meet-cute kembali menarik.



Kita hidup di era ketika sebagian besar aktivitas sosial dapat dilakukan melalui layar.



Kita bekerja melalui layar.



Berbelanja melalui layar.



Berkomunikasi melalui layar.



Menonton hiburan melalui layar.



Dan, semakin sering, mencari pasangan juga melalui layar.



Dalam situasi seperti ini, pengalaman fisik yang spontan justru menjadi sesuatu yang terasa langka.



Pertemuan dengan orang asing di dunia nyata memiliki kualitas yang tidak sepenuhnya dapat direplikasi oleh teknologi.



Ada tempat.



Ada suasana.



Ada suara.



Ada ekspresi.



Ada ketidaksempurnaan.



Ada kejutan.



Ada kemungkinan bahwa sesuatu terjadi tanpa direncanakan.



Ironisnya, semakin digital kehidupan sosial manusia, semakin bernilai pengalaman yang terasa “analog”.



Meet-cute menjadi semacam bentuk romantisme yang melawan prediktabilitas dunia digital.



Bukan karena teknologi tidak romantis, tetapi karena manusia mungkin mulai merindukan pengalaman yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh algoritma.



Mengapa Meet-Cute Terasa Begitu Menarik Saat Ini?



Jika kedelapan alasan tersebut digabungkan, kita dapat melihat sebuah pola.



Popularitas meet-cute bukan sekadar tanda bahwa orang ingin kembali ke cara kencan tradisional.



Sebaliknya, meet-cute bisa dilihat sebagai respons terhadap karakteristik kehidupan romantis modern.



Aplikasi kencan memberikan pilihan, sementara meet-cute memberikan kejutan.



Aplikasi kencan memberikan efisiensi, sementara meet-cute memberikan cerita.



Aplikasi kencan memberikan informasi awal, sementara meet-cute memberikan pengalaman langsung.



Aplikasi kencan membantu manusia menemukan orang yang mungkin cocok. Meet-cute memberikan pengalaman tentang bagaimana seseorang benar-benar hadir di hadapan kita.



Keduanya tidak harus saling bertentangan.



Seseorang bisa saja bertemu pasangan melalui aplikasi dan tetap memiliki hubungan yang sangat romantis. Sebaliknya, pertemuan spontan juga tidak otomatis berarti hubungan tersebut akan berhasil.



Yang menarik adalah kebutuhan psikologis di balik tren tersebut.



Ketika kehidupan modern semakin terstruktur, terukur, dan dipengaruhi algoritma, manusia mungkin semakin menghargai pengalaman yang terasa tidak direncanakan.



Dan ketika proses mencari pasangan terasa semakin seperti katalog, sebuah percakapan spontan dengan orang asing bisa terasa luar biasa.



Meet-Cute Bukan Berarti Harus Menunggu “Takdir”



Meski konsep meet-cute terdengar romantis, ada satu hal penting yang perlu diingat: kita tidak perlu menunggu takdir untuk mengalami koneksi semacam itu.



Meet-cute bukan berarti seseorang harus berhenti menggunakan aplikasi kencan.



Bukan pula berarti setiap percakapan dengan orang asing harus diarahkan menjadi hubungan romantis.



Esensinya justru adalah membuka ruang bagi interaksi sosial yang tidak sepenuhnya direncanakan.



Pergi ke acara komunitas.



Membaca buku di ruang publik.



Mengikuti kelas baru.



Bergabung dengan klub olahraga.



Mengobrol dengan orang di sebuah acara.



Atau sekadar tidak selalu menggunakan ponsel ketika sedang berada di ruang publik.



Hal-hal kecil tersebut meningkatkan peluang terjadinya interaksi spontan.



Pada akhirnya, daya tarik meet-cute mungkin bukan terletak pada gagasan bahwa cinta harus terjadi secara kebetulan.



Daya tariknya adalah bahwa manusia masih ingin merasa terkejut oleh kehidupan.



Kesimpulan



Kembalinya meet-cute sebagai tren kencan modern dapat dipahami sebagai reaksi psikologis terhadap kehidupan romantis yang semakin terdigitalisasi.



Ada kelelahan terhadap pilihan yang terlalu banyak, kerinduan terhadap interaksi yang lebih autentik, kebutuhan akan pengalaman baru, serta keinginan untuk memiliki kisah cinta yang terasa personal dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma.



Meet-cute memberikan semua itu dalam satu paket: spontanitas, kejutan, koneksi langsung, dan sebuah cerita.



Mungkin itulah sebabnya adegan sederhana seperti dua orang bertabrakan di toko buku, berbagi meja di kafe, atau saling membantu di jalan masih memiliki daya tarik yang kuat.



Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya ingin menemukan seseorang yang cocok.



Kita juga ingin memiliki cerita tentang bagaimana kita bertemu dengannya.



